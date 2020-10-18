«Неприемлемое обоснование»: постпред РФ при ЕС назвал незаконными санкции против России из-за ситуации с Навальным

Отношения России и Евросоюза будут доведены до самого низкого уровня из-за введения санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя ограничительные меры, которые коснулись шести граждан России. Одобренные Евросоюзом ограничительные меры дипломат назвал незаконными, а их обоснование — «хилым и неприемлемым». Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о невозможности прекращения диалога с Москвой, указав, что Россия играет важную роль в урегулировании конфликтов.

Россия считает введённые Евросоюзом санкции по делу Алексея Навального незаконными. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

Он отметил, что обоснование рестрикций «с политической и юридической точек зрения является хилым, а с моральной — просто неприемлемым».

«Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — приводит слова Чижова РИА Новости.

Постпред указал, что в ЕС прослеживалось «внутреннее разногласие» по вопросу ограничительных мер, так как изначально в СМИ «появилась информация о девяти подпадающих под них лицах, потом их количество сократилось до шести».

Дипломат заявил, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить ограничения, — Совет Безопасности ООН.

Кроме того, постпред обратил внимание, что Франция и Германия, которые, по его словам, инициировали процедуру введения санкций, не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств причастности попавших под ограничения лиц к делу блогера.

Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о невозможности прекращения диалога с Москвой, так как Россия играет важную роль в урегулировании ряда конфликтов, в частности, в Ливии, Сирии и на Украине, а также ситуации в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Венесуэле.

«Прекращения диалога с Москвой быть не может. Слишком многие люди в мире полагаются на то, что международное сообщество в диалоге с Россией позаботится о том, чтобы положить конец этим конфликтам», — приводит слова Мааса РИА Новости.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Лавров заявил, что Москва ответит на линию Евросоюза в отношении России, а также добавил, что Евросоюз «всё больше и больше идёт по пути подмены дипломатического искусства санкциями».

«Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — подчеркнул он.

В США положительно отреагировали на решение Евросоюза о введении санкций. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«США приветствуют решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности», — написала она у себя в Twitter.

Напомним, 13 октября главы МИД стран «единой Европы» согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Как заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, решение было одобрено единогласно.

Позже на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении санкций против ряда российских граждан в связи с делом блогера. Под персональные санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Также ограничения введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

В Кремле назвали введение санкций недружественным шагом. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в сложившейся ситуации Москва будет действовать в соответствии со своими интересами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Евросоюз, что стремление европейских партнёров возложить ответственность за ситуацию вокруг Навального на российскую сторону станет лакмусовой бумажкой для дальнейших отношений сторон.

«С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались», — отметила она.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера госпитализировали в местную больницу. По настоянию родственников его перевели в берлинскую клинику «Шарите». Через несколько дней власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В России неоднократно указывали, что Германия не предоставила никаких доказательств по делу Навального, а также не ответила на ряд запросов российской стороны относительно сложившейся ситуации.