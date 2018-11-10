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«Неприемлемо»: Лавров сделал замечание Кнайсль в разговоре о «шпионском скандале»

10 ноября 2018, 16:54  •  18 • Политика
Главы МИД РФ и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения после задержания бывшего австрийского военного по обвинению в шпионаже якобы в пользу России.
Информация об этом опубликована на сайте российского МИД. Сообщается, что Кнайсль объяснила, чем руководствовалась, когда принимала свои решения. Напомним, сразу после скандала стало известно, что она отменила предстоящий визит в Россию.
«Она выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия», - говорится в официальном сообщении МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что неприемлемо выдвигать публичные обвинения без каких-либо на то доказательств.
«Это идет вразрез с нормами международной практики», - подчеркнул Лавров. Он также добавил, что любые возможные взаимные озабоченности «должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов».
Новая провокационная версия была выдвинута австрийским журналом Profil. В выдержке из новой статьи сообщается, что стало известно место работы экс-полковника, который якобы работал на Россию, сливая секретную информацию.
По версии издания, «шпион» работал в Министерстве обороны Австрии в Вене. Причем он вел свою работу не из Зальцбурга, как ранее сообщалось, а буквально напрямую из министерства в Вене. Такая работа ему позволяла знать обо всем, что происходит вокруг.
Впрочем, издание не приводит аргументов и доказательств своей версии. Ранее, напомним, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что экс-полковник ВС Австрии подозревается в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Причем по версии австрийской стороны, он якобы в течение 20 лет занимался шпионажем. Доказательств представлено не было.

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