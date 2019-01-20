Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп предложил Конгрессу США компромисс для прекращения шатдауна
Защита Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста
Порошенко имитирует разрыв с Россией ради голосов ультраправых
Французы заставляют японцев объединить Renault и Nissan
Главная / В России

«Непревзойдённая машина»: чем уникален модернизированный вертолёт Ми-26

20 января 2019, 11:39  •  188 • В России
В России завершились предварительные испытания модернизированного тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26Т2В. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России». На машине установлено современное бортовое оборудование, которое позволяет совершать полёт в автоматическом режиме. Ми-26 обладает наибольшей грузоподъёмностью среди вертолётов — 20 т. Как полагают эксперты, обновлённый Ми-26 будет пользоваться большим спросом в как войсках РФ, так и за рубежом.
 
Вертолёт Ми-26 транспортирует самолёт Ту-134 РИА Новости © Алексей Даничев
 

Холдинг «Вертолёты России» завершил предварительные испытания тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26Т2В. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Весь испытательный цикл может завершиться до конца первого квартала 2019 года.

Ми-26Т2В поднялся в небо в августе 2018 года. Серийное производство машины для нужд Минобороны РФ должно стартовать в 2019-м. Поставка вертолётов предусмотрена в государственной программе вооружения на 2018—2027 годы.

Вне конкуренции

Ми-26 был создан во второй половине 1970-х годов под руководством Марата Тищенко — генерального конструктора Московского вертолётного завода (МВЗ) им. Миля (1970—2007). Машина обрела заслуженную славу самого грузоподъёмного вертолёта в мире.

Ми-26 способен перевозить грузы массой до 20 т, размещённые в кабине или на внешней подвеске. В транспортно-десантном варианте вертолёт вмещает 82 десантника с вооружением (или 60 раненых военнослужащих). Ми-26 применялся в операциях в Афганистане и на Северном Кавказе.

Максимальная взлётная масса машины составляет 56 т, крейсерская скорость — 255 км/ч, дальность полёта с основными баками — 800 км. Как отмечают в «Вертолётах России», Ми-26 по технико-экономическим показателям «не имеет себе равных».

Ближайший конкурент детища завода им. Миля — американская машина CН-53 King Stallion («Королевский жеребец») разработки Sikorsky Aircraft. Вертолёт непрерывно модернизируют с 1970-х годов. Наиболее совершенная его версия может перевозить 16 т или 55 десантников. 

Также с 1960-х годов американская армия активно эксплуатирует другой тяжёлый вертолёт — Boeing CH-47 Chinook. Однако его грузоподъёмность не превышает 12,5 т.

В октябре 2009 года в отечественных и западных СМИ широко разошлись кадры транспортировки российским Ми-26 подбитого талибами* в Афганистане CH-47 Chinook. Повреждённый вертолёт был перемещён на расстояние 110 км. Эвакуация CH-47 спасла жизнь американским солдатам, которые находились в вертолёте после крушения. 

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов заявил, что Марату Тищенко и другим прославленным советским инженерам удалось разработать «непревзойдённую транспортную машину», установившую 14 мировых рекордов.

«Работы по созданию тяжёлой транспортной машины стартовали практически одновременно по обе стороны океана. С инженерной точки зрения это была крайне сложная задача, которая требовала оригинальных и прорывных решений. В итоге американцы с ней не справились, а у нашей страны благодаря таланту Тищенко появился Ми-26», — отметил Дьяконов.

Как пояснил эксперт, залогом успеха советских конструкторов стало использование механики многопоточного редуктора и аэродинамики восьмилопастного несущего винта. Ещё одно преимущество Ми-26 заключается в его стоимости, подчеркнул Дьяконов. Цена на отечественный вертолёт в несколько раз ниже, чем на любую американскую машину тяжёлого класса.

На стадии обновления

«Не согласны ни c приговором, ни с квалификацией»: в Подмосковье известного онколога признали виновным во взяточничестве

 

Ми-26Т2В впервые появился на публике на международном форуме «Армия-2018». Модернизация в основном коснулась бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) НПК90-2В. Машина получила новую авионику и цифровой пилотажный комплекс, которые позволяют совершать полёт в автоматическом режиме и в любых погодных условиях.

«Новейший комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полёт по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром», — говорится в материалах холдинга «Вертолёты России».

В кабине экипажа Ми-26Т2В появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, новые средства связи и энергопоглощающие кресла. Светосигнальное оборудование вертолёта было адаптировано под использование приборов ночного видения.

Также вертолёт получил бортовой комплекс обороны «Витебск» разработки ФГУП «НИИ «Экран» (Самара). Система предназначена для противодействия управляемым и зенитным ракетам. В настоящее время «Витебск» модернизируется с учётом сирийского опыта.

В будущем модернизация Ми-26 коснётся силовой установки. До разрыва Киевом отношений с РФ по линии военного сотрудничества в 2014 году эта установка производилась серийно на мощностях ПАО «Мотор Сич» (Запорожье). 

Теперь российские инженеры ведут работы по созданию двигателя ПД-12В на базе газогенератора от авиационного турбовентиляторного двигателя ПД-14. Предполагается, что российский двигатель будет тяжелее Д-136, но превзойдёт его по экономичности и мощности (14 тыс. против 11,4 тыс. л. с.).

Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье

«Д-136 изначально не очень подходил для Ми-26. Насколько я понимаю, сейчас наши инженеры пытаются исключить недостатки запорожского двигателя в новом силовом агрегате. Отказ от Д-136 давно назрел, а вызван его технологическим несовершенством и известными политическими проблемами с Украиной», — пояснил Дьяконов.

«Превосходный экспортный потенциал»

Ми-26 стоит на вооружении более чем десяти государств мира. За последние годы «Вертолёты России» договорились о продаже 18 машин ближневосточным государствам. В 2015 году холдинг заключил контракт на поставку 14 Ми-26 с Алжиром. В 2016 году четыре вертолёта решила приобрести Иордания.

Дмитрий Дьяконов отметил, что Ми-26 занимает чрезвычайно выгодную нишу как в коммерческой, так и в военной авиации. По его мнению, российская машина востребована практически во всех странах мира, в том числе западных, и в ближайшие десятилетия ситуация не изменится.

В 2000-е годы командование Объединённых вооружённых сил НАТО разработало требования к тяжёлому вертолёту на замену американским машинам. МВЗ им. Миля предложило альянсу сотрудничество в разработке новой машины, однако руководство военного блока отказалось от кооперации с россиянами, хотя в итоге так и не запустило собственный проект.

  • Высадка подразделений из вертолёта Ми-26 в ходе основного этапа манёвров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«На мой взгляд, у Ми-26 превосходный экспортный потенциал, но его продвижению на мировом рынке мешают два основных фактора: недобросовестная конкуренция со стороны Запада и отсутствие у РФ системы сервисного обслуживания военной техники за рубежом. Если решить хотя бы одну из этих проблем, спрос на Ми-26 увеличится в несколько раз», — резюмировал Дьяконов.


*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

188
Источник
Похожие новости
18 января 2019, 22:24
Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков
18 января 2019, 20:39
«Не согласны ни c приговором, ни с квалификацией»: в Подмосковье известного онколога признали виновным во взяточничестве
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
Загрузка...
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
19 января 2019, 14:39
В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко
19 января 2019, 01:39
Щенок Путина - потомок чемпионов
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сер...
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан &q...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 03:24
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
17 января 2019, 16:54
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
14 января 2019, 07:39
"Эти джентльмены не понимают ни интересов России, ни ее тактики": Кедми – о том, почему Запад пугает российская политика
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.