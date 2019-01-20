«Непревзойдённая машина»: чем уникален модернизированный вертолёт Ми-26

В России завершились предварительные испытания модернизированного тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26Т2В. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России». На машине установлено современное бортовое оборудование, которое позволяет совершать полёт в автоматическом режиме. Ми-26 обладает наибольшей грузоподъёмностью среди вертолётов — 20 т. Как полагают эксперты, обновлённый Ми-26 будет пользоваться большим спросом в как войсках РФ, так и за рубежом.

Холдинг «Вертолёты России» завершил предварительные испытания тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26Т2В. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Весь испытательный цикл может завершиться до конца первого квартала 2019 года.

Ми-26Т2В поднялся в небо в августе 2018 года. Серийное производство машины для нужд Минобороны РФ должно стартовать в 2019-м. Поставка вертолётов предусмотрена в государственной программе вооружения на 2018—2027 годы.

Вне конкуренции

Ми-26 был создан во второй половине 1970-х годов под руководством Марата Тищенко — генерального конструктора Московского вертолётного завода (МВЗ) им. Миля (1970—2007). Машина обрела заслуженную славу самого грузоподъёмного вертолёта в мире.

Ми-26 способен перевозить грузы массой до 20 т, размещённые в кабине или на внешней подвеске. В транспортно-десантном варианте вертолёт вмещает 82 десантника с вооружением (или 60 раненых военнослужащих). Ми-26 применялся в операциях в Афганистане и на Северном Кавказе.

Максимальная взлётная масса машины составляет 56 т, крейсерская скорость — 255 км/ч, дальность полёта с основными баками — 800 км. Как отмечают в «Вертолётах России», Ми-26 по технико-экономическим показателям «не имеет себе равных».

Ближайший конкурент детища завода им. Миля — американская машина CН-53 King Stallion («Королевский жеребец») разработки Sikorsky Aircraft. Вертолёт непрерывно модернизируют с 1970-х годов. Наиболее совершенная его версия может перевозить 16 т или 55 десантников.

Также с 1960-х годов американская армия активно эксплуатирует другой тяжёлый вертолёт — Boeing CH-47 Chinook. Однако его грузоподъёмность не превышает 12,5 т.

В октябре 2009 года в отечественных и западных СМИ широко разошлись кадры транспортировки российским Ми-26 подбитого талибами* в Афганистане CH-47 Chinook. Повреждённый вертолёт был перемещён на расстояние 110 км. Эвакуация CH-47 спасла жизнь американским солдатам, которые находились в вертолёте после крушения.

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов заявил, что Марату Тищенко и другим прославленным советским инженерам удалось разработать «непревзойдённую транспортную машину», установившую 14 мировых рекордов.

«Работы по созданию тяжёлой транспортной машины стартовали практически одновременно по обе стороны океана. С инженерной точки зрения это была крайне сложная задача, которая требовала оригинальных и прорывных решений. В итоге американцы с ней не справились, а у нашей страны благодаря таланту Тищенко появился Ми-26», — отметил Дьяконов.

Как пояснил эксперт, залогом успеха советских конструкторов стало использование механики многопоточного редуктора и аэродинамики восьмилопастного несущего винта. Ещё одно преимущество Ми-26 заключается в его стоимости, подчеркнул Дьяконов. Цена на отечественный вертолёт в несколько раз ниже, чем на любую американскую машину тяжёлого класса.

На стадии обновления

Ми-26Т2В впервые появился на публике на международном форуме «Армия-2018». Модернизация в основном коснулась бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) НПК90-2В. Машина получила новую авионику и цифровой пилотажный комплекс, которые позволяют совершать полёт в автоматическом режиме и в любых погодных условиях.

«Новейший комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полёт по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром», — говорится в материалах холдинга «Вертолёты России».

В кабине экипажа Ми-26Т2В появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, новые средства связи и энергопоглощающие кресла. Светосигнальное оборудование вертолёта было адаптировано под использование приборов ночного видения.

Также вертолёт получил бортовой комплекс обороны «Витебск» разработки ФГУП «НИИ «Экран» (Самара). Система предназначена для противодействия управляемым и зенитным ракетам. В настоящее время «Витебск» модернизируется с учётом сирийского опыта.

В будущем модернизация Ми-26 коснётся силовой установки. До разрыва Киевом отношений с РФ по линии военного сотрудничества в 2014 году эта установка производилась серийно на мощностях ПАО «Мотор Сич» (Запорожье).

Теперь российские инженеры ведут работы по созданию двигателя ПД-12В на базе газогенератора от авиационного турбовентиляторного двигателя ПД-14. Предполагается, что российский двигатель будет тяжелее Д-136, но превзойдёт его по экономичности и мощности (14 тыс. против 11,4 тыс. л. с.).

«Д-136 изначально не очень подходил для Ми-26. Насколько я понимаю, сейчас наши инженеры пытаются исключить недостатки запорожского двигателя в новом силовом агрегате. Отказ от Д-136 давно назрел, а вызван его технологическим несовершенством и известными политическими проблемами с Украиной», — пояснил Дьяконов.

«Превосходный экспортный потенциал»

Ми-26 стоит на вооружении более чем десяти государств мира. За последние годы «Вертолёты России» договорились о продаже 18 машин ближневосточным государствам. В 2015 году холдинг заключил контракт на поставку 14 Ми-26 с Алжиром. В 2016 году четыре вертолёта решила приобрести Иордания.

Дмитрий Дьяконов отметил, что Ми-26 занимает чрезвычайно выгодную нишу как в коммерческой, так и в военной авиации. По его мнению, российская машина востребована практически во всех странах мира, в том числе западных, и в ближайшие десятилетия ситуация не изменится.

В 2000-е годы командование Объединённых вооружённых сил НАТО разработало требования к тяжёлому вертолёту на замену американским машинам. МВЗ им. Миля предложило альянсу сотрудничество в разработке новой машины, однако руководство военного блока отказалось от кооперации с россиянами, хотя в итоге так и не запустило собственный проект.

Высадка подразделений из вертолёта Ми-26 в ходе основного этапа манёвров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«На мой взгляд, у Ми-26 превосходный экспортный потенциал, но его продвижению на мировом рынке мешают два основных фактора: недобросовестная конкуренция со стороны Запада и отсутствие у РФ системы сервисного обслуживания военной техники за рубежом. Если решить хотя бы одну из этих проблем, спрос на Ми-26 увеличится в несколько раз», — резюмировал Дьяконов.







*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.