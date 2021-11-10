«Непрерывное наблюдение»: как Россия отреагировала на внеплановую активность военных США в Чёрном море

Российский Черноморский флот выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идёт о внеплановой активности американских сил, которые создают многонациональную группировку ВС в непосредственной близости от российской границы. Как отметили в Минобороны, такая деятельность является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одна из целей которой — «военное освоение территории Украины». По мнению экспертов, активность сил США в районе Чёрного моря, а также планируемые действия союзников страны в регионе — проявление сверхагрессивной политики, направленной против России. Однако РФ готова отразить любую провокацию, подчёркивают аналитики.

Черноморский флот России выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 30 октября с.г. (сего года. — RT) в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что эти американские корабли будут участвовать в проводимом Объединённым командованием Вооружённых сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.

В Минобороны РФ также сообщили, что, помимо активности американских кораблей, 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Чёрного моря были выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от госграницы России.

Как отмечают в оборонном ведомстве, речь идёт о внеплановых действиях американских сил, которые создают многонациональную группировку ВС «в непосредственной близости от российской границы».

В Минобороны РФ подчеркнули, что подобная деятельность является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одна из целей которой — «военное освоение территории Украины».

«С учётом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — отмечается в сообщении российского Минобороны.

В ведомстве заявили, что на текущий момент эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall — в юго-западной части Чёрного моря.

Корабль Mount Whitney ВМС США

Reuters

© Dilara Senkaya

«Российские вооружённые силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Военно-политический контекст

Как отмечал ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту, входящие в Чёрное море, своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. По его словам, Москва понимает, что такие суда идут «не в туристическую прогулку». Шойгу также сообщал, что Москва наблюдает за такими объектами и сопровождает их.

«(Мы. — RT) понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — отмечал он на прошлой неделе в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в июне Минобороны РФ сообщало, что эсминец Defender ВМС Великобритании с управляемым ракетным оружием, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк госграницу России и «вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра». При этом британское судно не реагировало на предупреждения российской стороны. Это нарушение остановили Черноморский флот вместе с пограничной службой ФСБ России. Сторожевой корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна. После этого эсминец покинул границы территориального моря России. В МИД РФ этот инцидент назвали «грубой британской провокацией, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством».

Об активности контингента стран НАТО в Чёрном море заявлял 8 ноября и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, военные учения стран альянса в регионе «связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ». Лавров также отметил, что такие действия нарушают положения, закреплённые в Основополагающем акте Россия—НАТО.

Стоит отметить, согласно этому документу общей целью РФ и альянса являются «преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества».

«Откровенная провокация»

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, активность кораблей и самолётов США в районе Чёрного моря, а также планируемые действия американских союзников в регионе — проявление сверхагрессивной политики, направленной против России.

«Такие действия вблизи российской границы Вооружённых сил США и их партнёров являются откровенной провокацией. Соединённые Штаты инициируют эту активность в надежде показать, что они могут делать в Чёрном море всё что захотят. Но для этого у них нет никаких прав и оснований. Это становится ещё более очевидным, если вспомнить, что США и Черноморский регион расположены в разных частях планеты. И возникает вполне резонный вопрос: что американцам надо в Чёрном море? Им там делать нечего», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Как констатировал военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT, американский эсминец Porter — «частый гость» в акватории Чёрного моря, который заходит как в украинские порты, так и в грузинские. По словам Леонкова, корабль показывает единство НАТО со странами, которые якобы пострадали от «агрессивной» политики России.

Офицеры полка противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Крыму

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

В свою очередь, Литовкин назвал действия контингента США в Чёрном море «настоящим подстрекательством».

«Силы Соединённых Штатов действуют не в одиночку, они втягивают в орбиту своей активности другие страны НАТО, такие как Болгария, Румыния и Турция, и государства, не входящие в альянс, — Грузию и Украину. Вашингтон подталкивает Киев к агрессивным и широкомасштабным действиям в районе Донбасса, чтобы потом назвать Россию агрессором. При этом Вашингтон не собирается напрямую поддерживать украинскую сторону в этом внутреннем конфликте», — сказал аналитик.

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков обратил внимание на то, что активность кораблей и самолётов США вблизи российских границ не случайно является незапланированной.

«Соединённые Штаты и страны НАТО, их союзники в значительной степени активизируют свою военную деятельность в Черноморском регионе, причём делают это вне плана. Такая тактика связана с тем, что у альянса, как он считает, пока недостаточно ресурсов, которые бы позволяли осуществлять повышенное силовое давление на Россию. НАТО выстраивает своего рода систему сдержек против РФ. И это давление будет только нарастать», — заметил он в разговоре с RT, добавив, что учения альянса и США всё больше носят «конфронтационный характер».

Леонков также спрогнозировал, что такого рода провокационные действия продолжатся.

«Будут частые провокации, которые будут совершаться как в воздушном, так и в водном пространстве около берегов России», — заявил эксперт, добавив, что речь идёт не только о Черноморском регионе, но и об акватории Балтийского и Баренцева морей, а также о восточных рубежах.

По словам Литовкина, возникшая ситуация в Чёрном море не может не вызывать тревоги у российской стороны.

«И такая обстановка требует от РФ повышенной готовности, чтобы в случае необходимости оперативно и эффективно нейтрализовать возможные прямые угрозы безопасности России», — заявил эксперт.

Как отметил Литовкин, российская сторона готова отразить любую провокацию в Чёрном море, и для этого у неё есть все необходимые силы и средства.