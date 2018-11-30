«Непредсказуемые последствия»: в Европарламенте представили три сценария развития торговых отношений с США

Торговая политика США может привести к непредсказуемым последствиям, которые нанесут урон трансатлантическим экономическим отношениям. Об этом говорится в исследовании комитета по международной торговле Европарламента, с текстом которого ознакомился RT. В докладе аналитики представили три варианта развития торговых отношений ЕС и Соединённых Штатов. Худшим и наиболее вероятным сценарием в документе названо сохранение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий и введение новых ограничений на импорт европейских автомобилей. Эксперты полагают, что США стремятся усилить контроль над европейской экономикой. ЕС же по-прежнему заинтересован в американском рынке, однако действия администрации Дональда Трампа «толкают Евросоюз в восточном направлении».

Торговая политика США может привести к непредсказуемым последствиям и вызвать глобальную торговую войну. Такой вариант развития событий прописан в докладе комитета по международной торговле Европейского парламента (ЕП), с текстом которого ознакомился RT.

В документе представлено три варианта действий американских властей, влияющих на мировую торговлю и отношения с ЕС. При этом в ЕП допускают, что Европа может извлечь выгоду из нынешней глобальной внешнеторговой ситуации и использовать её в своих интересах.

«Многие считают, что эти действия (Соединённых штатов в рамках торговой политики. — RT) могут привести к непредсказуемым последствиям и обусловить сценарии, при которых трансатлантическим экономическим отношениям будет нанесён серьёзный урон. Или даже может начаться глобальная торговая война», — сообщается в документе.

В частности, как отмечают в комитете Европарламента, возможны несколько сценариев развития двусторонней торговли, и они представляются «далеко не радужными».

Так, наиболее вероятный и худший из них, по мнению ЕП, предполагает сохранение администрацией Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий, объявление введения пошлин на автомобили и автозапчасти из Евросоюза, а также дальнейшее обострение торговых споров между США и Китаем.

«При худшем варианте (который на данный момент кажется наиболее вероятным) руководство США сочтёт необходимым претворить в жизнь угрозы президента — по крайней мере на краткосрочную перспективу», — говорится в документе.

Оптимальный возможный сценарий, с точки зрения Евросоюза, предполагает, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке отменят пошлины на сталь и алюминий и откажутся от соответствующих исков в ВТО. Такой вариант предусматривает и прекращение в США расследования об импорте автомобилей и другие меры, выгодные ЕС.

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И ещё один исход, согласно докладу ЕП, позволит США и Европе разрешить спор по стали и алюминию через соглашение ЕС о «добровольных ограничениях» (квотировании) экспорта в Соединённые Штаты, как это сделали Австралия, Бразилия, Корея и Мексика.

«Существует вероятность (примерно один к трём) менее желательного, но осуществимого сценария, при котором Европейский таможенный союз подпишет соглашение о добровольном ограничении экспорта стали и алюминия, администрация США откажется от введения новых пошлин на импорт европейских автомобилей и в двусторонней торговле произойдут небольшие положительные перемены», — говорится в документе

Любопытно, что в ЕП не исключают использования позиции Вашингтона в своих целях.

«ЕС мог бы переключить внимание с необходимости вести переговоры в условиях давления со стороны США на глубинный посыл торговой политики действующей администрации — то есть на желание «восстановить баланс» в мировой экономике и уйти от системы, в рамках которой, по мнению США, на них «наживаются». Восстановление баланса подразумевает, что другие страны должны взять на себя больше ответственности, а вместе с ней — и больше полномочий. Именно к такой роли ЕС может и должен стремиться», — отмечают аналитики комитета по международной торговле Европарламента.

«Угроза национальной безопасности»

Аналитики Европарламента отмечают, что после прихода к власти в январе 2017 года президент Трамп и его администрация вели «исключительно агрессивную торговую политику», направленную на создание «свободной, справедливой, взаимовыгодной» торговой системы.

В комитете также напомнили о том, какие меры уже были приняты в рамках торговой политики США. Так, администрация Трампа ограничила импорт товаров и иностранные инвестиции в США, «ударила» по Китаю крупными тарифами на импорт, продолжила обсуждение соглашений в рамках двусторонней торговли с Японией, Вьетнамом, Кореей и другими странами.

В частности, как отмечается в документе, США считали необходимым введение тарифов в размере 25% на импорт стали, а также 10% на импорт алюминия, чтобы защитить ведущие американские отрасли промышленности в рамках «национальной безопасности».

Между тем, по мнению профессора НИУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Алексея Портанского, аргументы Вашингтона об угрозе «национальной безопасности» не соответствуют положениям ГАТТ ВТО (Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой организации).

Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ «Под понятием «безопасность» подразумевается именно нечто военное, стратегическое. Но в данном случае речь идёт о конкуренции, о возросшем импорте. И с точки зрения существующих правил ГАТТ ВТО это не является угрозой национальной безопасности. Но Соединённые Штаты начинают это трактовать по-новому, по-своему», — пояснил он в беседе с RT.

Вашингтон продолжит проводить протекционистскую политику, считает политолог Сергей Михеев. По его словам, Америка стремится усилить контроль над европейской экономикой в разы.

«Торговая война уже идёт, и европейцы слишком поздно поняли истинные намерения современной американской власти. Я думаю, что американцы будут развивать свои действия и дальше, потому что их цель — поставить европейскую экономику в полную зависимость от своей. Им необходимо, чтобы европейская экономика работала на американцев», — пояснил эксперт.

Новые партнёры ЕС

Дальнейшее расширение экономических ограничений США будет «толкать Евросоюз в восточном направлении», считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Евросоюз видит своим партнёром Китай, естественно, имея в виду и Россию. Фактически вся борьба за отмену санкций, за ослабление санкционного режима — это попытка подстраховать себя на случай усиления торгово-экономических войн с Соединёнными Штатами Америки. Этот восточный вектор Евросоюза будет усиливаться», — отметил он.

В то же время профессор ВШЭ Алексей Портанский рассказал в беседе с RT, что новые масштабные соглашения Евросоюза подтверждают недовольство Брюсселя нынешней торговой политикой Соединённых Штатов.

«Первое — это СЕТА, экономическое всестороннее соглашение между Европейским союзом и Канадой. Соглашение прописано в духе глобализации, открытия рынков, на основе тех принципов и тенденций, от которых сейчас отказываются Соединённые Штаты. И второе аналогичное соглашение — JEEPA, зона свободной торговли между Евросоюзом и Японией. Это будет самая большая зона свободной торговли в мире», — отметил Алексей Портанский.

Напомним, 6 ноября 2018 года кабинет министров Японии начал ратификацию соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. Предполагается, что документ сможет вступить в силу уже в феврале следующего года. Соглашение предполагает отмену Японией пошлин на 94% европейского импорта. ЕС, в свою очередь, снимет торговые барьеры на ввоз 99% японской продукции, включая автомобили.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Европейским союзом позволит устранить 98% тарифов между Канадой и ЕС. Оно было подписано 30 октября 2016 года и одобрено Европейским парламентом 15 февраля 2017 года.