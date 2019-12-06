Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж • 200 • Украина КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. За три дня до предстоящей в понедельник в Париже встречи лидеров стран "нормандского формата" никто из украинских политиков, экспертов и представителей власти не берется всерьез предсказывать, чем завершатся переговоры лидеров Германии, России, Украины и Франции. Официальные лица всех четырех стран за последние недели не раз высказывали свои позиции по этому поводу, и, анализируя их, можно сделать вывод о том, что стороны по-прежнему далеки от консенсуса по ключевым вопросам мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Глава украинского МИД Вадим Пристайко на недавней пресс-конференции заявил, что Украина ожидает существенного прогресса по результатам встречи "нормандской четверки". "Надеемся, что на ней мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя подобная встреча", - сказал он. По его словам, украинская делегация едет на "нормандскую встречу" с "открытыми идеями, с открытым разумом". "Мы готовы воспринять разумный компромисс и вернуться домой, достигнув прогресса, к которому так давно стремимся", - сказал Пристайко. А президент Украины Владимир Зеленский назвал победой уже сам факт встречи лидеров "нормандской четверки". Последний раз лидеры стран "нормандского формата" - президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд и пятый президент Украины Петр Порошенко - встречались в октябре 2016 года. По результатам встречи было решено разработать "дорожную карту" для выполнения минских соглашений. Было также принято решение рассмотреть возможность вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. Как известно, ничего из этого выполнено не было. С чем едет Зеленский? В преддверии встречи в Париже Зеленский озвучил несколько тем, которые намерен предложить для обсуждения. Но они фактически сводятся к денонсации минских соглашений со стороны Украины, что практически исключает договоренность по ключевым вопросам - о выборах на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и особом статусе Донбасса. В интервью ряду западных СМИ Зеленский заявил, что для проведения выборов в Донбассе намерен предъявить несколько условий, которые заключаются в обмене пленными, полном выводе с территории Донбасса всех незаконных воинских формирований, а также передаче Киеву контроля над границей. "Я не согласен с тем, как этот вопрос (проведение выборов - прим. ТАСС) был решен в Минске. Согласно минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем - контроль над границей", - сказал президент. Но, по его мнению, сначала Киев должен получить контроль над украинско-российской границей, а потом уже проводить выборы. При этом Зеленский сам признает, что это идет вразрез с минскими соглашениями. "К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это", - считает он. По его словам, выборы должны проходить по украинскому законодательству. "К ним должны иметь доступ все украинские партии, а также наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - заявил президент. Он полагает, что это будет самый сложный вопрос из всех, которые будут обсуждаться на "нормандском саммите", если стороны дойдут до его обсуждения. Правда, у экспертов возникает вопрос, кто будет охранять правопорядок во время выборов. Можно предположить, что на неподконтрольную территорию в таком случае зайдет украинская полиция, бойцы Нацгвардии, которые должны будут охранять избирательные участки. Как отмечают эксперты, на такие условия не пойдут ни Россия, ни Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). В среду на этой неделе Зеленский также сообщил журналистам, что рассчитывает в ходе предстоящего саммита договориться о конкретных сроках урегулирования в Донбассе. Он, в частности, заявил, что хочет обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над неконтролируемым ныне участком границы с РФ в зоне конфликта. Кроме того, президент назвал обмен удерживаемыми лицами в Донбассе одной из тем переговоров 9 декабря и выразил надежду на "большой обмен" до конца года. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара уверен, что и от Киева в свою очередь в Париже будут "ждать конкретные ответы на те вопросы, которые обсуждались ранее". "Минские соглашения можно переписывать без конца, но они написаны и являются источником международного права, "освящены" ООН, и никто заново их на самом деле переписывать не будет", - уверен он. При этом Кожара не исключает, что в Париже, конечно, можно поговорить о новых элементах, например, о том, что "сначала украинские войска выйдут на границу географически". "Но написано на бумаге иное: начало осуществления контроля за всей границей начинается на следующий день после местных выборов", - констатировал дипломат. Он посоветовал Зеленскому "не стремиться к сенсациям, потому что эта поездка на саммит может быть последней, поскольку [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Ангела] Меркель могут потерять интерес к таким встречам". "Западные партнеры не готовы к неожиданностям, и политическая воля наибольших государств Европы может пойти в другую сторону. В результате проиграет только Украина, а Россия может получить преимущества", - считает Кожара. "Может так случиться, что президент [Зеленский] будет вынужден под давлением пойти на то, чтобы мы (Киев - прим. ТАСС) начали исполнять минские соглашения относительно закона о статусе Донбасса, организации подготовки местных выборов и относительно разведения сил по всей линии", - отметил экс-министр, считая, что единственным прогрессом в этой ситуации станет исполнение международных договоренностей и Украиной, и всеми остальными участниками процесса. Чего можно ожидать? Уже ясно, что стороны отправляются в Париж с разными взглядами на проблемы урегулирования. Озвученные Зеленским несколько тем, которые он предъявит "нормандской четверке", выглядят как те самые "красные линии", за которые он не намерен переступать. Судя по заявлениям украинского лидера, по ключевым вопросам - о выборах и особом статусе Донбасса - в Париже договориться вряд ли удастся. "В Париже будут говорить о том, на что готовы другие иностранные партнеры по "нормандскому формату", - считает Кожара. Нет больших ожиданий от этого саммита и у директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. "Думаю, что в основном участники ожидают от Зеленского подтверждения сохранения политических переговоров в русле минского переговорного процесса и "нормандской четверки", подтверждения минских соглашений", - сказал политолог в беседе с корреспондентом ТАСС. Бортник полагает, что реальной целью на этой встрече являются договоренности по гуманитарной, социальной и военной "деблокаде" Донбасса, то есть по восстановлению транспортного сообщения, возобновлению социальных выплат, продолжению разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, то есть по улучшению условий жизни людей на этих территориях. В то же время, полагает эксперт, рассчитывать на то, что на этой встрече будут заключены какие-то прорывные соглашения в рамках политической части минских соглашений, которые бы привели к возвращению Донбасса в состав Украины, крайне сложно. Такого же мнения придерживается вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Он полагает, что проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" не содержит прорывных идей. "Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то особо прорывных идей", - отметил Кулеба в эфире канала ICTV, добавив, что "все будет зависеть от результатов переговоров". При этом он объяснил, что такой документ готовился заранее, чтобы "было мясо, которое можно было бы потом дополнить". «Манипулирование рынком»: почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы Но эксперты опасаются, что любые дополнения, "даже если они на 100% будут соответствовать тексту минских соглашений, будут означать внутренний политический кризис" для президента. "Зеленский слаб, не способен или не желает конфликтовать с радикальными группами, которые попытаются использовать любые новые мирные договоренности против президента, - отмечает Руслан Бортник. - С другой стороны, этот вопрос не был вынесен на референдум, не были использованы другие формы получения широкой социальной поддержки мирных инициатив. Поэтому политическое урегулирование маловероятно, хотя, возможно, будут сделаны первые шаги в этом направлении". При этом, полагают эксперты, можно надеяться на какие-то тактические успехи - вроде дальнейшего разведения войск и смягчения гуманитарной ситуации. В этом же русле возможное возобновление социальных выплат или же частичное снятие экономической блокады будут выглядеть как очень большой прорыв. Подтвердить минские соглашения Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук уверен, что участники "нормандского саммита" сосредоточатся на выполнении минских соглашений. "Нормандский формат" может снова подтвердить минские соглашения, и, кстати, я не вижу никаких путей, чтобы это был какой-то другой вариант. "Нормандский формат" может сегодня определить конкретные условия или порядок выполнения того, что записано в минских соглашениях", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". Политик напомнил, что базовые соглашения были достигнуты на встречах контактной группы по урегулированию на востоке Украины 5 и 19 сентября 2014 года, а 12 февраля 2015 года уже при участии лидеров "нормандской четверки" был одобрен комплекс мер по их выполнению. "И этот комплекс мероприятий по выполнению минских соглашений обсуждался среди руководителей государств "нормандской четверки", они были подписаны после этого представителем Украины, представителем России и представителями непризнанных территориальных объединений, представляющими отдельные районы Луганской и Донецкой областей", - отметил Медведчук. Особый статус Донбасса Отдельной темой "нормандской встречи" станет украинский закон об особом статусе Донбасса. 3 октября в своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе Донбасса будет написан заново, без правок в действующий, который приняли еще в 2014 году. При этом Зеленский заявил, что не знает, каким будет этот новый закон, но заверил, что "никто предавать Украину не будет и капитуляции не будет". Глава государства также пообещал, что новый документ будет вынесен на голосование в парламент только после обсуждения с общественностью. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков позже заявил, что работа над новым законопроектом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" начнется после встречи в "нормандском формате" 9 декабря. В то же время члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Раде Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич уже внесли в парламент свой проект изменений в этот закон. В нем Медведчук и его команда предложили сделать закон бессрочным, особый статус Донбасса регламентировать не только конституцией и другими законами, а еще и этим исправленным законом, обойти дату проведения выборов, а все положения закона согласовать на встрече в "нормандском формате" и утвердить на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске. «Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму В результате 3 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что Верховная рада из-за нехватки времени не будет принимать новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый или примет его с доработками уже после нормандского саммита. Он добавил, что есть и другие причины такого решения, однако не назвал их. Нынешний закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года. Он уже дважды продлевался, так как носит временный характер. При этом в последний раз в него были внесены существенные правки. В частности, законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу только после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов, вывода войск и получения контроля над границей. Но и в таком виде срок действия закона истекает 31 декабря нынешнего года. Только в октябре 2019 года, уже в рамках подготовки к парижскому саммиту Украина наконец согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение в действие закона об особом статусе в день голосования на местных выборах сначала на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству. Нужен диалог с Путиным По словам украинского дипломата Александра Хары, Зеленский продемонстрировал, что готов к мирным переговорам и компромиссам. Президент РФ Владимир Путин, по его мнению, не хотел говорить с бывшим президентом Петром Порошенко, считая его неконструктивным, а с Зеленским его встречи возможны. Эксперты не исключают, что Путин с Зеленским смогут в Париже провести отдельные переговоры. Да и последний в отличие от Порошенко готов к диалогу с российским лидером. На днях в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook, украинский лидер заявил, что диалог с российским коллегой необходим для завершения войны в Донбассе. По его словам, Украина могла бы обойтись и без диалога с Владимиром Путиным, однако в таком случае ситуация с решением конфликта в Донбассе была бы сравнима с беговой дорожкой. "Без этого диалога можно, но это, примерно, как бег на беговой дорожке: ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул Зеленский. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также не исключает, что на полях нормандского саммита в Париже может состояться встреча президентов Украины и России. "Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно", - сказал он. Чиновник при этом сослался на опыт предыдущих встреч украинских президентов с хозяином Кремля. "Вспомните Минск, как происходили переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - пояснил Кулеба. По его мнению, личная встреча Зеленского с Путиным может быть нужна для защиты интересов Украины, "если она даст возможность сделать шаг вперед". Однако сейчас она не предусмотрена. "Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одну вещь - не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников и украинского народа", - подчеркнул Кулеба. Газ как амортизатор переговоров по Донбассу Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России Зеленский в преддверии саммита в Париже, кроме прочего, заявил, что во время встречи будет поднят вопрос транзита российского газа. Политолог Руслан Бортник полагает, что "газовый вопрос может выступить как своего рода амортизатор для сложных политических переговоров". "Газовый вопрос расширяет поле для маневра. Тут действительно между президентами возможен принципиальный прогресс, принципиальные договоренности, которые завершат нынешний этап транзитного кризиса между Украиной и Россией", - отметил Бортник в беседе с корреспондентом ТАСС. С 1 января истекает срок украинско-российских контрактов на транзит российского газа в Европу и его поставки на Украину. "Газпром" уже пообещал закрутить вентиль, если не успеют подписать новый договор. Это чревато срывом отопительного сезона на Украине и в Европе, хотя официальный Киев уверяет, что украинцы будут с теплом при любом развитии событий. Более того, отсутствие нового газового контракта хоронит любые перспективы Киева получить хоть какую-то долю транзита после запуска "Северного потока - 2". По словам Зеленского, Украина хочет контракт с "Газпромом" на 10 лет. "Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток - 2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - заявил Зеленский. Россияне не хотят такого длительного контракта. И причина не столько в "Северном потоке - 2", сколько в судебных претензиях "Нафтогаза Украины" к "Газпрому". Москва требует перед подписанием договора отказаться от взаимных тяжб и обвинений, и тогда контракт могут подписать на долгосрочной основе. Политолог Руслан Бортник считает, что такие публичные претензии свидетельствуют о том, что "нормандский формат" уже начался. "То, что сейчас происходит в плане публичной риторики как с российской, так и с украинской стороны - в диапазоне от "вы потеряете несколько областей" до "у нас есть "красные линии" и выборы возможны только после того, как мы получим контроль над территорией", - я расцениваю как фактическое начало "нормандской встречи", - говорит эксперт. По его мнению, "это знак того, что "нормандская встреча" уже происходит в заочном формате, стороны обмениваются информационными ударами, пытаясь занять более выгодную переговорную позицию перед самой встречей, сыграть на повышении ставок". При этом Бортник уверен, что стратегических разногласий между Украиной и Россией по вопросу Донбасса нет. "Стратегически Украина заинтересована в восстановлении территориальной целостности и суверенитета над этой территорией, и Россия считает Донбасс украинской территорией. Поэтому стратегически стороны могут договориться, хотя тактических проблем - на каких условиях это произойдет, кто будет контролировать эти территории - достаточно много", - признал он. Бывшая власть и радикалы против В то время, пока Владимир Зеленский будет находиться на переговорах в Париже, националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко намерены выйти на акцию протеста возле офиса президента. "Движение сопротивления капитуляции" анонсировало на 8 декабря длительную акцию и грозит Зеленскому новым "майданом", если тот "капитулирует" на встрече "нормандской четверки". Акция продлится до объявления результатов "нормандской встречи", то есть минимум сутки. В движении уверяют, что она будет носить "информационно-просветительский характер, включая брифинги и общественные дискуссии", а также предполагает "формирование сети сопротивления и боевое слаживание". На Украине не подтвердили проведение переговоров по транзиту 5 декабря Организаторы акции в Facebook распространяют утверждения, что Россия пытается обмануть украинский народ и "нормандская встреча" является первым публичным актом в драме капитуляции Украины". Они призывают украинцев поддержать акцию протеста. "Итак, время пришло. 9 декабря господин Зеленский поедет в Париж, где будет о чем-то договариваться с Путиным. О чем - понятия не имеем. И никто не имеет. Исходя из наших инсайдов и открытой информации, складывается впечатление, что украинская сторона не имеет вообще никакого плана действий. Поэтому результаты переговоров принципиально непредсказуемы", - утверждается в сообщении. "Движение сопротивления капитуляции" уже несколько месяцев периодически проводит акции против выполнения Украиной политической части минских соглашений (выборы в Донбассе и предоставление ему особого статуса), а также против разведения войск на линии соприкосновения. Радикалы предупреждают, что "если результаты встречи [в Париже] будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный". Реагируя на вызовы негативно настроенной части общества, Зеленский попросил свой народ не верить политикам, которые критикуют будущие переговоры, и заверил, что дипломатию считает единственным путем решения конфликта. "Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, никто не хочет терять сотни тысяч людей. Только дипломатия", - подчеркнул президент Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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