«Непредсказуемость исхода»: как Вашингтон и Тегеран балансируют на грани военного конфликта

Вашингтон и Тегеран находятся на грани вооружённого конфликта. Дональд Трамп сообщил о том, что США были готовы нанести удары по трём объектам на территории Ирана. Такой могла быть реакция на действия военных исламской республики, которые сбили американский беспилотник, но за 10 минут до атаки глава Белого дома отказался от этих планов. Между тем и демократы, и республиканцы в конгрессе призывают дать «взвешенный» ответ на действия ИРИ. Между тем иранская сторона утверждает, что БПЛА нарушил воздушное пространство государства, а потому действия военных полностью оправданы. Эксперты полагают, что Трамп не желает ввязываться в войну, поскольку её исход будет непредсказуем, а новый конфликт негативно скажется на его шансах переизбраться на второй срок в 2020 году.

Группа конгрессменов от Республиканской партии США призвала Белый дом предпринять «взвешенные» меры в отношении Тегерана за то, что иранские военные якобы сбили американский беспилотник. С таким заявлением выступили члены палаты представителей Кевин Маккарти, Майкл Маккол, Девин Нунес и Мак Торнберри. По словам законодателей, несмотря на то, что Иран «непосредственно атаковал собственность США над международными водами», «должна быть взвешенная реакция на эти действия». С похожим заявлением выступил и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Исходя из его слов, администрация президента сейчас рассматривает «взвешенные варианты ответа» на инцидент. Ранее Дональд Трамп пригласил представителей Республиканской и Демократической партий в конгрессе для обсуждения ситуации вокруг американского БПЛА, который был сбит иранскими военными. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл

© Aaron P. Bernstein После встречи с президентом лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер рассказал об опасениях своих однопартийцев. Демократы считают, что глава Белого дома способен втянуть страну в военный конфликт с ИРИ. Сенатор отметил, что этот вопрос требует открытого обсуждения, а Трампу следует получить одобрения конгресса для проведения военной операции против Ирана. «Я сказал президенту, что эти конфликты имеют свойство обостряться... Президент, возможно, не намерен вступать в войну прямо сейчас, но мы беспокоимся, что он и администрация могут ввязаться в войну», — пояснил Чак Шумер, отвечая на вопросы журналистов. Ситуацию прокомментировала и спикер палаты представителей, конгрессмен от Демократической партии Нэнси Пелоси. «Это опасная, напряжённая ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического, а не безрассудного подхода», — говорится в заявлении Пелоси. Рост напряжённости между США и Ираном прокомментировали и в Москве. Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что большинство войн на Ближнем Востоке ранее вспыхивали именно по вине США. «Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов», — заявил журналистам российский дипломат. Стоит отметить, что агентство Reuters со ссылкой на источники среди иранских чиновников сообщило о послании, направленном главой Белого дома через представителей Омана руководству Ирана. В нём, по информации агентства, американский лидер якобы предупредил Иран о планируемом ударе и дал Тегерану «ограниченное количество времени» для ответа. Одновременно Трамп потребовал от ИРИ начать переговоры с Вашингтоном. Однако Тегеран опроверг эту информацию. «США никакого послания через Оман не отправляли», — сообщил журналистам телерадиокорпорации IRIB представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави. Кроме того, агентство Tasnim, ссылаясь на информацию, полученную от КСИР (Корпус стражей исламской революции — часть вооружённых сил Ирана), заявило, что Иран сбил американский беспилотник, но не стал наносить удар по американскому самолёту Р8, который летел вслед за ним с людьми на борту. «За 10 минут до удара я его остановил» Напомним, накануне Тегеран заявил о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk был сбит иранскими военными в воздушном пространстве республики. Об этом сообщили представители КСИР. По данным военных, инцидент произошёл в иранской провинции Хормозган в районе Кухе Мубарак. Позднее министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф добавил, что армейский БПЛА вылетел с территории ОАЭ в режиме невидимости и пересёк воздушную границу Ирана в 00.14 по местному времени. Объект был обнаружен иранскими военными, которые нанесли по нему удар в районе четырёх часов утра. Обломки дрона упали в иранские территориальные воды, откуда и были извлечены специалистами. «Мы извлекли часть обломков военного беспилотника США в наших территориальных водах, где он и был сбит», — написал Зариф в Twitter. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с заявлением, что Тегеран осуждает действия ВВС США, связанные с якобы пересечением беспилотником границы государства, и считает их провокационными. Американский дрон RQ-4 Global Hawk

© U.S. Air Force/Bobbi Zapka Американская сторона отрицает версию Тегерана, утверждая, что дрон подвергся атаке в международном воздушном пространстве. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, добавив, что американских БПЛА в иранском воздушном пространстве на момент инцидента не было. В подтверждение своей версии Пентагон опубликовал полётный план и карту движения дрона RQ-4. Из обнародованных документов следует, что аппарат на момент атаки находился в международном воздушном пространстве. Впрочем, доказательств подлинности опубликованной карты военное ведомство не предоставило. В свою очередь, Управление гражданской авиации (FAA) США уже запретило американским авиакомпаниям совершать полёты в воздушном пространстве ИРИ в связи с инцидентом. По данным FAA, один из гражданских самолётов находился в 45 милях (72 км) от сбитого Ираном американского беспилотника. «На момент перехвата в этом районе работало множество самолётов гражданской авиации», — заявили в ведомстве. При этом газета The New York Times выпустила материал, в котором со ссылкой на свои источники в Белом доме рассказало о том, что Трамп успел одобрить нанесение военных ударов по ИРИ после того, как стало известно о крушении БПЛА, но потом отменил это решение. Сам Трамп подтвердил, что США были готовы нанести ответный удар по трём различным объектам, но американский лидер отказался от этого шага по гуманитарным соображениям. «Затем я спросил, сколько людей погибнет. «150 человек, сэр», — ответил мне генерал. За 10 минут до удара я его остановил, поскольку это несоизмеримо с уничтожением беспилотника. Я никуда не тороплюсь, наши вооружённые силы обновлены; они, несомненно, лучшие в мире и готовы действовать», — написал Трамп в Twitter. "Заменить меня не очень просто": На пост главы Еврокомиссии не нашлось достойного кандидата ....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г. Позднее американский лидер допустил, что удар иранских ПВО по американскому беспилотнику мог быть нанесён по ошибке. «У меня есть ощущение, — я могу ошибаться, а могу быть и прав, а я прав почти всегда — у меня есть чувство, что это было сделано по ошибке, которую допустил кто-то, кому не следовало этого делать», — заявил Трамп в эфире NBC, добавив, что речь может идти об ошибке не всей страны, а лишь некоего конкретного военнослужащего иранской армии. По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, американский президент в действительности не хочет втягивать США в конфликт с Ираном, несмотря на традиционную для Трампа антииранскую риторику. «США удерживает от нападения на Иран непредсказуемость исхода такой операции. В Вашингтоне не уверены в том, что ограниченное военное решение приведёт к нужным для США политическим итогам. Белому дому в случае с Ираном нужен не военный разгром, который слабо достижим, а смена руководства в Иране и проведение иранцами лояльного Штатам курса. Дональд Трамп явно не хочет втягиваться в вооруженный конфликт, потому что нет никаких гарантий, что он закончится безусловным успехом. Тем более сейчас Вашингтон увидел, что иранцы способны на решительные силовые шаги, прежде считавшимися прерогативой США», — пояснил эксперт в интервью RT. В то же время ситуацией стараются воспользоваться внутриполитические противники Трампа, добавил Евстафьев. «Статья в New York Times о том, что Трамп якобы отдал приказ об атаке, является манипуляцией. Противники Трампа хотят показать, что он колеблется. Однако не исключено, что администрация Трампа и в самом деле пока не может выбрать одну линию поведения в отношении Тегерана», — считает эксперт. По словам руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктории Журавлёвой, Белый дом вынужден считаться со многими факторами в ситуации с Ираном. «Не следует забывать, что в следующем году в Америке начнутся президентские выборы, поэтому власти не станут ввязываться в войну, не будучи уверенными в том, что она будет успешной. Думаю, президенту США, при всей его воинственной риторике, не нужно накануне выборов начинать реальную военную кампанию. Трамп будет решать этот вопрос методами давления, которые использует сейчас», — пояснила эксперт в интервью RT. «Делают ставку на силовое решение» Напряжённость между США и Ираном начала расти ещё в 2017 году, после того как Белый дом возглавил Дональд Трамп. Ещё во время своей предвыборной кампании политик заявлял о планах вывести США из «ядерной сделки» с Тегераном (СВПД), а в 2018 году эти угрозы были реализованы на практике. Вашингтон в одностороннем порядке объявил о прекращении своих обязательств по сделке и анонсировал возобновление антииранских санкций. Поводом для этого шага стали обвинения в адрес Ирана в несоблюдении условий договора — якобы Тегеран не отказался от планов по созданию ядерного оружия. Белый дом упорно отстаивал эти обвинения, несмотря на доклады инспекций МАГАТЭ, не обнаруживших в Иране признаков продолжения работ над ЯО. В 2019 году Штаты внесли специальное подразделение иранской правительственной армии КСИР в список террористических организаций. В ответ Иран назвал террористической структурой Центральное командование Пентагона. Президент США Дональд Трамп

RT За минуту до... США на пороге новой войны? Ситуацию усугубила атака на два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous, принадлежащих норвежской компании Frontline и панамской фирме Coral Island Maritime соответственно. О том, что суда подверглись нападению, стало известно 13 июня. В момент атаки один из кораблей следовал из порта Саудовской Аравии в Сингапур, а второй — из порта ОАЭ в Тайвань. Эр-Рияд и Вашингтон поспешили обвинить Иран в нападении на танкеры, власти ОАЭ пока воздерживаются от однозначных оценок. 15 июня глава МИД страны Абдалла бен Заид аль Нахайян рассказал журналистам о том, что Абу-Даби пока не располагает доказательствами причастности какого-либо государства к повреждению кораблей. Выдвигая обвинения в отношении ИРИ, Вашингтон в то же время призывает Тегеран к переговорам. Однако руководство ИРИ отказалось от диалога. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, иранская сторона не намерена вести переговоры в условиях давления. При этом в Тегеране не исключают, что инцидент с американским БПЛА может быть частью такого давления. Об этом в пятницу заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью агентству ILNA. Однако в действительности эти усилия могут оказать обратный эффект, так как иранская сторона не готова идти на уступки, считают эксперты. По мнению Виктории Журавлёвой, на шаги навстречу друг другу сейчас не способны ни Иран, ни Штаты. Нефтяной танкер Front Altair

© ISNA «Иранцы рассматривают выход США из ядерной сделки как нарушение заключённых договорённостей, при том что Иран условия договора соблюдал. Поэтому Иран не готов смягчать свою позицию», — отметила эксперт. Похожего мнения придерживается и Дмитрий Евстафьев. Эксперт не исключает того, что в итоге сторонам не удастся удержаться от открытого военного противостояния, несмотря на все возможные издержки для американской стороны. «Вероятность невоенного сценария в отношениях Ирана и США быстро сокращается, ещё один—два силовых эпизода в двухсторонних отношениях, и она вовсе исчезнет. Не исключено, что определённые группы в американском руководстве, возможно не контролируемые Трампом, делают ставку именно на силовое решение вопроса», — подытожил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





