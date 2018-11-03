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Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава - Пушков о цене соглашений с США

03 ноября 2018, 15:54  •  117 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Вашингтона о возвращении санкций США против Ирана, отмененных три года назад.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал в своем Twitter США за их нарушения соглашений по ядерной сделке и возвращение санкций против Ирана, назвав Америку «непредсказуемой и ненадежной сверхдержавой».
Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты могут передумать и отказаться от тех соглашений, что были ранее ими подписаны. Например, как в случае с Тегераном.
«Администрация Трампа объявила о возвращении всех санкций США против Ирана, отмененных в 2015 году после заключения ядерной сделки», - напомнил в своем Twitter Пушков.
Как говорят в России, подобным соглашениям «грош цена», если их не соблюдать, как это делает Вашингтон.
Сенатор также пояснил, чего стоит слово Америки.
«Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией, - резюмировал Пушков. - Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава».
Администрация Трампа объявила о возвращении всех санкций США против Ирана, отменённых в 2015 после заключения «ядерной сделки». Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией. Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 ноября 2018 г.

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