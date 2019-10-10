«Неправильный» источник: как в Европе ополчились на небольшой новостной сайт за перепечатку материалов RT

Проект EU vs Disinfo, занимающийся борьбой с «российской дезинформацией», выяснил, что сайт EP Today, позиционирующий себя как издание для европарламентариев, к ЕП не имеет никакого отношения, а почти все размещённые на нём материалы заимствованы со сторонних ресурсов, в первую очередь с RT.com. Впрочем, раньше это никого не волновало, вполне вероятно, потому, что весь контент брался с «Голоса Америки»*. Теперь же европейские аналитики называют деятельность EP Today «информационным отмыванием, которое вводит читателей в заблуждение».

Аналитики проекта EU vs Disinfo опубликовали исследование, посвящённое деятельности сайта EP Today («Европейский парламент сегодня»), который с осени прошлого года массово размещает материалы, заимствованные на RT.com.

«47% статей, опубликованных (на EP Today. — RT) с 24 октября 2018 года, являются дословной перепечаткой текстов RT.com. Зачастую главная страница сайта целиком заполняется точными копиями материалов RT. Бывает даже так, что на одной странице по нескольку раз появляется одна и та же статья», — говорится в документе.

Напомним, EU vs Disinfo — проект, направленный на разоблачение недостоверных сведений, которые якобы распространяет Российская Федерация. Он входит в Оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям при Европейской службе внешнеполитической связей. Его основная цель — «повышать осведомлённость и углублять представления общественности о кремлёвских операциях по дезинформации».

EP Today позиционирует себя как «еженедельный новостной журнал для Европейского парламента». Он якобы создан только для того, чтобы «члены ЕП писали статьи на темы, которые они считают важными в настоящий момент и заслуживающими внимания всех их коллег и других высокопоставленных политиков».

Здание Европейского парламента в Страсбурге

AFP

© FREDERICK FLORIN

Впрочем, как выяснили европейские аналитики, к Европарламенту этот портал не имеет никакого отношения. По информации EU vs Disinfo, в сентябре 2019 года ЕП обратился к администрации портала по поводу несанкционированного использования названия учреждения.

К тому же, как утверждают авторы EU vs Disinfo, лишь 25 статей на EP Today были написаны европарламентариями. Абсолютное большинство из почти 18 тыс. материалов оказались перепечатками других ресурсов.

Однако раньше эта проблема не волновала ни Европарламент, ни борцов с «российской дезинформацией». Теперь же на EP Today обратили внимание не только они, но и некоторые западные СМИ, в частности британская газета The Guardian и немецкий портал Deutsche Welle. При этом всех их, по всей видимости, возмутило не то, что EP Today незаконно использует название европейского законодательного органа и не производит собственный контент, а смена источников, из которых этот самый контент «заимствуется».

Ведь интерес к порталу начали проявлять после того, как он перешёл от публикации материалов «Голоса Америки»* к размещению статей RT.

Авторы исследования отмечают, что до 24 октября 2018 года на EP Today размещался исключительно контент «Голоса Америки», а после этой даты количество ресурсов-«доноров» резко увеличилось, и почти половина от общего объёма статей бралась на сайте RT и публиковалась без изменений.

EU vs Disinfo предполагают, что такое решение руководства портала могло быть связано с двумя факторами. Первый — это либеральная политика RT в вопросе использования материалов канала. Сторонние ресурсы могут свободно размещать контент RT в некоммерческих целях при условии предоставления гиперссылки на оригинал.

«Голос Америки» также не запрещает использовать свои материалы, но тут, как полагают авторы исследования, сыграл второй фактор: RT намного популярнее американского портала. В медиарейтинге компании Alexa (занимается исследованиями в сфере СМИ) американская иновещательная компания значительно отстаёт от российского телеканала: VOA занимает 2831 строчку, а RT — 299-ю.

Стоит отметить, что на сегодняшний день RT занимает первое место среди неанглосаксонских новостных телеканалов по онлайн-аудитории. По данным аналитического портала SimilarWeb за декабрь 2018 года, общее число посещений сайтов группы RT.com превысило 190 млн.

Кроме того, по подсчётам компании SimilarWeb, RT на испанском и арабском стал популярнее сайтов других новостных телеканалов на этих языках. Например, RT en Español обходит по посещаемости испаноязычные сайты BBC, CNN, Euronews, France 24, TeleSur. А RT Arabic опережает по числу посещений в месяц Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic и Sky News Arabia.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Впрочем, EU vs Disinfo не скрывают своего разочарования выбором, который сделало руководство EP Today: «Существует много других новостных ресурсов, которые занимают высокие позиции в рейтинге Alexa и при этом публикуют контент, более подходящий для целевой аудитории EP Today, то есть для граждан Евросоюза».

Борцы с российской «дезинформацией» назвали размещение статей RT на сайте EP Today «информационным отмыванием», которое они якобы уже наблюдали в США, Германии и Белоруссии. Результатом этого процесса, по словам европейских аналитиков, становится «введение читателей в заблуждение».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов беседе с RT отметил, что истерика EU vs Disinfo вполне понятна. Появление RT разрушило монополию западных медиа. Популярность российского телеканала и готовность сторонних ресурсов брать его материалы — лишь очередное тому подтверждение.

«Безусловно, успехами RT на Западе многие недовольны. Результаты работы телеканала вызывают зависть и раздражение. Структуры, наподобие EU vs Disinfo, видят, как RT и Sputnik разрушают устоявшийся ранее либеральный консенсус западных медиа», — подчеркнул Шаповалов.

При этом западные СМИ, обвиняя RT в «дезинформации» и «искажении фактов», сами нередко прибегают к распространению фейковых новостей, публикации непроверенных и сомнительных данных, а также однобокой интерпретации происходящих в мире событий. Из-за этого они и теряют популярность, поскольку средства массовой информации, подобные российскому телеканалу, предоставляют аудитории альтернативную точку зрения, считает эксперт.

«На мой взгляд, западные, и в особенности американские, СМИ проигрывают RT, потому что слишком часто кормят аудиторию искажёнными интерпретациями происходящих в мире событий. Если такой подход не изменится, то аудитория западных медиа продолжит уменьшаться пропорционально росту популярности RT», — отметил Шаповалов.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.