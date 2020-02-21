«Неправильные» украинцы и вирус евромайдана • 85 • Аналитика

К массовым беспорядкам в нескольких украинских регионах привела эвакуация граждан из Китая из-за распространения коронавируса. Особенно «отличились» жители западных регионов Украины — тех, где наиболее сильны промайданные настроения.



Характерная годовщина

Ровно шесть лет назад, в феврале 2014 года, государственный переворот в Киеве одержал победу. Законного президента Виктора Януковича отстранили от власти силовыми методами и угрозами вынудили бежать из страны. Да, у многих возникает вопрос: что это за президент такой, которого можно запугать и заставить покинуть страну, которую он был обязан защищать? Можно посмотреть на эту проблему и с другой стороны: он не хотел крупномасштабного кровопролития. К сожалению, эта идеалистическая позиция свойственна многим государственным лидерам, оказавшимся в подобном положении. Но зачастую отставка свергаемого президента приводит к тому, что кровь литься не перестает, а ситуация лишь многократно ухудшается. Как это и случилось с «ненькой» и территориями, жители которых восстали против госпереворота и более Украиной не являются.







Теперь от политиков самого разного спектра и уровня мы уже шесть лет слышим одну и ту же мантру, что Украина должна вернуть себе отпавшие от нее территории — полуостров Крым, Донецкую и Луганскую народные республики. Зачастую об этом говорится с нескрываемой злобой в адрес жителей этих республик, которые посмели иметь иное мнение о событиях черного февраля 2014 года. Особенно это было характерно для соратников бывшего незаконного президента Петра Порошенко. При Владимире Зеленском риторика Киева чуть-чуть изменилась: мол, Крым и Донбасс являются частичкой Украины и они должны быть интегрированы мирным путем. Зеленский даже высказался на недавней Мюнхенской конференции в том духе, что в собственном мозгу он войну закончил (правда, нельзя не отметить, что действия украинских властей свидетельствуют совершенно об обратном).



Как поступили с вернувшейся частицей незалежной

И вот частичка Украины вернулась на родину. Нет, не Крым, не ДНР, не ЛНР. Вернулись граждане Украины с территории Китая. Сорок пять человек (и еще 27 иностранных граждан). И вот тут-то и выяснилось, как в стране, претендующей на поборника гуманистических и демократических ценностей, встречают вернувшихся.



Общество отнюдь не обрадовалось возвращению домой этой частицы Украины. Вместо сочувствия, солидарности и поддержки людей ожидали... камни. Паника возникла даже вопреки тому, что людей с температурой на борт самолета, проводившего эвакуацию, не допустили.



Украинские власти до последнего момента не объявляли, куда именно привезут людей и в каком регионе их разместят на двухнедельный карантин. Но протесты против прибытия соотечественников начались в основном именно в тех регионах, где жители шесть лет назад активно поддержали евромайдан: во Львовской, Тернопольской и Киевской областях. Причем свое несогласие приютить вернувшихся на родину граждан выражали не только рядовые участники беспорядков, но и региональные власти, а также медики.



Один из соратников Порошенко, экс-губернатор Львовской области Олег Синютка (ныне депутат от «Европейской солидарности»), договорился до того, будто бы размещение этих людей во Львовской области — месть властей за «проукраинскую позицию». Таковой он назвал голосование за Порошенко на президентских выборах. А в Тернопольском горсовете заявили, будто эвакуация сограждан является «геноцидом украинского народа». Соцсети наполнились призывами отправить людей на Восток или даже в Чернобыль.



В конце концов власти решили разместить эвакуированных в санатории Нацгвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Однако путь этих людей из Харьковского аэропорта в санаторий оказался омрачен отнюдь не теплой встречей. На пути автобуса загорелись шины, его забросали камнями, разбили окно. В результате машина все же доставила граждан к месту карантина, но при этом есть пострадавшие в ходе беспорядков.



Можно сказать, что эта паника была устроена лишь отдельными силами, а власти Украины как раз, мол, встретили соотечественников по-человечески. Да, Зеленский пытается сохранить лицо, призвать недовольных к совести. В своем Telegram-канале он указал на то, что среди эвакуированных в основном молодежь до 30 лет, то есть они «почти как дети». Зеленский также заметил, что протесты показали «не лучшую сторону характера украинцев».



Издание strana.ua приводит слова одной из пассажирок многострадального автобуса: «Не думала, что наша страна настолько гнилая». Что ж, диагноз поставлен весьма точно: после «евромайдана» часть украинского общества превратилась в такую гнилую массу. Могут избить женщину за русский язык. Могут сорвать георгиевскую ленточку с груди ребенка. Могут без зазрения совести снести памятник освободителю Одессы, да еще и пинать его ногами. А могут продемонстрировать попавшим в беду соотечественникам, что они «неправильные» украинцы и их место — в Чернобыльской зоне.



Такое общество невозможно назвать здоровым. Оно больно. Оно заражено вирусом «евромайдана», и лишь немногие осмеливаются ему противостоять.



Кстати, жители Донецкой и Луганской народных республик пишут в соцсетях, что там людей приняли бы цивилизованно. Если бы работал донецкий аэропорт, который по милости того же евромайдана уже почти шесть лет существует лишь в виде руин… К массовым беспорядкам в нескольких украинских регионах привела эвакуация граждан из Китая из-за распространения коронавируса. Особенно «отличились» жители западных регионов Украины — тех, где наиболее сильны промайданные настроения.Ровно шесть лет назад, в феврале 2014 года, государственный переворот в Киеве одержал победу. Законного президента Виктора Януковича отстранили от власти силовыми методами и угрозами вынудили бежать из страны. Да, у многих возникает вопрос: что это за президент такой, которого можно запугать и заставить покинуть страну, которую он был обязан защищать? Можно посмотреть на эту проблему и с другой стороны: он не хотел крупномасштабного кровопролития. К сожалению, эта идеалистическая позиция свойственна многим государственным лидерам, оказавшимся в подобном положении. Но зачастую отставка свергаемого президента приводит к тому, что кровь литься не перестает, а ситуация лишь многократно ухудшается. Как это и случилось с «ненькой» и территориями, жители которых восстали против госпереворота и более Украиной не являются.Теперь от политиков самого разного спектра и уровня мы уже шесть лет слышим одну и ту же мантру, что Украина должна вернуть себе отпавшие от нее территории — полуостров Крым, Донецкую и Луганскую народные республики. Зачастую об этом говорится с нескрываемой злобой в адрес жителей этих республик, которые посмели иметь иное мнение о событиях черного февраля 2014 года. Особенно это было характерно для соратников бывшего незаконного президента Петра Порошенко. При Владимире Зеленском риторика Киева чуть-чуть изменилась: мол, Крым и Донбасс являются частичкой Украины и они должны быть интегрированы мирным путем. Зеленский даже высказался на недавней Мюнхенской конференции в том духе, что в собственном мозгу он войну закончил (правда, нельзя не отметить, что действия украинских властей свидетельствуют совершенно об обратном).И вот частичка Украины вернулась на родину. Нет, не Крым, не ДНР, не ЛНР. Вернулись граждане Украины с территории Китая. Сорок пять человек (и еще 27 иностранных граждан). И вот тут-то и выяснилось, как в стране, претендующей на поборника гуманистических и демократических ценностей, встречают вернувшихся.Общество отнюдь не обрадовалось возвращению домой этой частицы Украины. Вместо сочувствия, солидарности и поддержки людей ожидали... камни. Паника возникла даже вопреки тому, что людей с температурой на борт самолета, проводившего эвакуацию, не допустили.Украинские власти до последнего момента не объявляли, куда именно привезут людей и в каком регионе их разместят на двухнедельный карантин. Но протесты против прибытия соотечественников начались в основном именно в тех регионах, где жители шесть лет назад активно поддержали евромайдан: во Львовской, Тернопольской и Киевской областях. Причем свое несогласие приютить вернувшихся на родину граждан выражали не только рядовые участники беспорядков, но и региональные власти, а также медики.Один из соратников Порошенко, экс-губернатор Львовской области Олег Синютка (ныне депутат от «Европейской солидарности»), договорился до того, будто бы размещение этих людей во Львовской области — месть властей за «проукраинскую позицию». Таковой он назвал голосование за Порошенко на президентских выборах. А в Тернопольском горсовете заявили, будто эвакуация сограждан является «геноцидом украинского народа». Соцсети наполнились призывами отправить людей на Восток или даже в Чернобыль.В конце концов власти решили разместить эвакуированных в санатории Нацгвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Однако путь этих людей из Харьковского аэропорта в санаторий оказался омрачен отнюдь не теплой встречей. На пути автобуса загорелись шины, его забросали камнями, разбили окно. В результате машина все же доставила граждан к месту карантина, но при этом есть пострадавшие в ходе беспорядков.Можно сказать, что эта паника была устроена лишь отдельными силами, а власти Украины как раз, мол, встретили соотечественников по-человечески. Да, Зеленский пытается сохранить лицо, призвать недовольных к совести. В своем Telegram-канале он указал на то, что среди эвакуированных в основном молодежь до 30 лет, то есть они «почти как дети». Зеленский также заметил, что протесты показали «не лучшую сторону характера украинцев».Издание strana.ua приводит слова одной из пассажирок многострадального автобуса: «Не думала, что наша страна настолько гнилая». Что ж, диагноз поставлен весьма точно: после «евромайдана» часть украинского общества превратилась в такую гнилую массу. Могут избить женщину за русский язык. Могут сорвать георгиевскую ленточку с груди ребенка. Могут без зазрения совести снести памятник освободителю Одессы, да еще и пинать его ногами. А могут продемонстрировать попавшим в беду соотечественникам, что они «неправильные» украинцы и их место — в Чернобыльской зоне.Такое общество невозможно назвать здоровым. Оно больно. Оно заражено вирусом «евромайдана», и лишь немногие осмеливаются ему противостоять.Кстати, жители Донецкой и Луганской народных республик пишут в соцсетях, что там людей приняли бы цивилизованно. Если бы работал донецкий аэропорт, который по милости того же евромайдана уже почти шесть лет существует лишь в виде руин… Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





85 Источник Похожие новости Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов В США назвали 5 подводных лодок, способных завершить историю человечества Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом «За импичмент ответишь»: что ждёт Украину в случае переизбрания Трампа Оценка ситуации в сирийском Идлибе от турецких СМИ Новости партнеров