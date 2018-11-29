«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместника Киево-Печерской лавры завели уголовные дела

В среду вечером из Киево-Печерской лавры пришла очередная тревожная новость: сюда заявились незваные гости (позже оказалось, что из минкультуры Украины) и начали инвентаризацию. Впервые за 30 лет чиновники решили проверить церковные святыни и другие ценности, которые были переданы обители после ее возрождения в 1988 году.

А в четверг на специальном брифинге наместник лавры митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел уточнил, что это все-таки не опись, а проверка, которая будет длиться еще в течение дня. Рассказал он и заведенных на него в незалежной уголовных делах. Сразу нескольких под грифом "секретно". За что - просто фарс.

- Знаю из достоверных источников, что против меня, как гражданина Украины, открыто несколько дел, правда, они идут под грифом закрытости, но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать, - сообщил владыка. - То, что мне инкриминируют на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к Патриарху Варфоломею (главе Константинопольского патриархата. - Ред.), что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете (лидере украинских раскольников. - Ред.) - это все домыслы и неправда...Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, на меня оказывается давление - и угрозы, и звонки - и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю.

Вновь напомнив всем неравнодушным, что каноническая церковь - "церковь русская, а не российская", митрополит добавил, что в случае чего готов и к обыскам. Ежели киевские власти дойдут и до такого.