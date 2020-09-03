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"Неправда": власти ФРГ возмущены признанием Лукашенко о Навальном

03 сентября 2020, 20:45  •  86 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Ранее президент передал Москве данные прослушки
Утверждение Лукашенко о том, что "отравление" Навального было сфабриковано Варшавой и Берлином являются "абсолютной неправдой". Такое заявление сделали в кабмине ФРГ.
Ранее Лукашенко во время встречи с Михаилом Мишустиным заявил, что спецслужбам Белоруссии удалось перехватить разговор между Польшей и Германией, в котором обсуждался вопрос Алексея Навального. Президент заявил, что "отравления" оппозиционера не было. Специалисты подготовили для Меркель факты, в результате чего она сообщила, что Навальному "пытались закрыть рот". Лукашенко уверяет, что в разговоре отчетливо слышно, что данная провокация должна была "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии".
Однако такое заявление вызвало возмущение в Германии, сообщает РИА "Новости".
"Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", – сообщили в кабмине.

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