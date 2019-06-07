Непотопляемый министр: Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы МВД Авакова

Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова будет рассмотрена главой государства: обращение набрало необходимые для этого 25 тыс. подписей. Поводом для возмущения граждан стала трагедия, разыгравшаяся несколько дней назад в Киевской области, где, как сообщают украинские СМИ, пьяные полицейские застрелили пятилетнего ребёнка. Многие винят в произошедшем главу МВД, чья реформа полиции за пять лет так и не принесла значимых результатов. По мнению экспертов, отставка Авакова с политической точки зрения выгодна Зеленскому, но он вряд ли решится на такой шаг.

Петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова набрала достаточное количество подписей для передачи документа на рассмотрение властям. Она была размещена на сайте президента страны 2 июня и уже через четыре дня, 6 июня, собрала более 25 тыс. подписей.

При этом, согласно правилам создания петиций, для передачи обращения главе государства оно должно набрать подписи 25 тыс. человек в течение трёх месяцев. Однако даже если президент решит запустить отставку министра, то он должен будет выдвинуть такую инициативу на голосование Верховной рады и заручиться поддержкой 226 депутатов. И именно за парламентом остаётся окончательное решение.

В электронном документе не говорится, почему подписанты требуют, чтобы Арсен Аваков оставил свой пост. Тем не менее не секрет, что в последние дни активисты призывали его уйти в отставку после гибели пятилетнего ребёнка от рук сотрудников полиции.

Стоит отметить, что ранее сбор подписей в поддержку проекта постановления об увольнении Авакова начали также депутаты Верховной рады. Об этом со ссылкой на внефракционного парламентария Остапа Еднака сообщило украинское общественное движение «Честно», борющееся за справедливые выборы.

Полиция во время акции протеста из-за гибели пятилетнего ребёнка в Переяслав-Хмельницком

Reuters

© Gleb Garanich

«Политическая ответственность»

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницком в Киевской области двое сотрудников украинской полиции, как сообщали украинские СМИ, устроили ради развлечения стрельбу из огнестрельного оружия в жилой зоне, предположительно, оба были в нетрезвом состоянии. Одна из пуль попала в голову пятилетнему мальчику, который играл в соседнем дворе. Ребёнок был доставлен в больницу, но через три дня умер, не приходя в сознание.

Подозреваемые были задержаны, руководство Переяслав-Хмельницкого отделения полиции было отстранено от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области добровольно подал в отставку.

Тем не менее Арсен Аваков заявил, что сам он не собирается покидать свой пост, равно как и руководитель Нацполиции Сергей Князев. При этом Аваков не исключил, что его отставку может рассмотреть этот или следующий созыв Рады.

По мнению главы МВД, после гибели ребёнка были приняты достаточные меры: помимо снятия с должностей руководителей местной полиции, в ведомстве также провели специальный дисциплинарный селектор в масштабах всей страны. Во время него особое внимание было уделено вопросам профилактики возникновения подобных ситуаций. Также Аваков лично принёс извинения семье убитого мальчика.

Однако многие на Украине считают эти шаги не слишком убедительными и уверены в том, что гибель ребёнка стала не просто трагической случайностью, а следствием провала реформ, проводимых Аваковым.

Об этом, в частности, заявила депутат от партии «Самопомощь» Елена Сотник. По её мнению, министр внутренних дел должен покинуть свой пост, так как после пяти лет преобразований ситуация с расследованием преступлений на Украине не улучшилась, и граждане не чувствуют себя защищёнными. Сотник напомнила о том, что изначально информация о пулевом ранении мальчика скрывалась, и только через сутки стало известно, что он не ударился головой, а был застрелен полицейскими.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

После трагедии в Переяслав-Хмельницком по всей Украине прокатились акции протеста, в ходе которых люди требовали отставки главы МВД и должного наказания для преступивших закон полицейских. Как сообщают украинские СМИ, на митинги также специально приехали из Киева радикалы из националистической группировки С14.

Эксперты и пресса давно связывают эту организацию с фигурой украинского экс-президента Петра Порошенко. При этом ещё во время предвыборной кампании представители С14 устраивали беспорядки, требуя отставки Арсена Авакова. По мнению политологов, Порошенко использовал националистов для борьбы со своими политическими оппонентами, в число которых входил и глава МВД.

Украинские СМИ отмечают, что именно Аваков развернул активную борьбу против подкупа избирателей во время президентских выборов. По словам экспертов, пресечение массовых фальсификаций ударило в первую очередь по Петру Порошенко. Растерявший популярность политик мог рассчитывать только на административный ресурс и подтасовку результатов голосования, но этот план провалился (во многом благодаря усилиям Авакова), и новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Сейчас Зеленскому предстоит принять непростое решение: поддержать требования петиции об отставке Авакова или нет. Накануне президент заявил, что он уже несколько раз обсуждал ситуацию с гибелью ребёнка с главой МВД. В эфире передачи «Завтрак с «1+1» Зеленский заявил, что за убийство пятилетнего мальчика должна наступить ответственность двух видов — уголовная и политическая.

Участники акции «Безнаказанность убивает» с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова возле Главного управления полиции во Львове

РИА Новости

«Я уверен, что будет и политическая ответственность, будет и уголовная ответственность. Мы об этом уже говорили неоднократно с министром (Арсеном Аваковым. — RT) в течение этих дней», — заявил Зеленский.

На протяжении последних лет Аваков был непотопляемой фигурой украинской политики. Он возглавил Министерство внутренних дел ещё в феврале 2014 года и сохранил за собой этот пост даже после отставки правительства Арсения Яценюка.

При этом министр был весомым оппонентом Петра Порошенко. Согласно данным украинских СМИ, глава МВД, как и экс-президент, поставил себе на службу группировки радикальных националистов. О конкуренции между Порошенко и Аваковым ранее рассказал журналистам депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. Мы с Арсеном Аваковым считаем, что это очень опасный прецедент», — заявил Геращенко в 2017 году.

В подчинении министра внутренних дел находится целый ряд силовых ведомств: Нацполиция, Государственная погранслужба, Нацгвардия, миграционная служба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим Арсен Аваков является одной из наиболее влиятельных персон Украины.

В то же время у Авакова нет существенной политической поддержки, что делает его положение шатким. Такое мнение в интервью RT высказал экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

«Аваков не играет большой роли в политической жизни страны, он опирается только на карательные инструменты в виде полиции и Нацгвардии. В своё время ему удалось удалось захватить лидерство, но сегодня он уже вышел за рамки допустимого, став полностью неконтролируемым. Лидеры других политических групп заинтересованы его убрать. Они понимают, что министр внутренних дел опасен для Украины, так как способен устроить диктатуру», — заявил эксперт.

Подобной точки зрения придерживается директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, политические оппоненты Авакова попытаются добиться его отставки в будущем, если сейчас он сохранит свой пост.

«Порошенко сделает все возможное, чтобы дискредитировать министра внутренних дел, потому что рассматривает его как одну из причин собственного поражения на президентских выборах. И если сейчас Аваков является влиятельной фигурой, неизвестно, как для него изменится ситуация после парламентских выборов», — пояснил Погребинский в интервью RT.

Президентский конформизм

Следует отметить, что Порошенко не единственный возможный противник Авакова. По мнению Михаила Погребинского, против главы МВД может выступить олигарх Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину.

«Игорь Коломойский несколько раз говорил о добрых отношениях с Аваковым, но я не исключаю, что на самом деле в его планы не входит усиление позиций министра внутренних дел. Олигарх рассматривает его как конкурента, который может влиять на Зеленского», — считает эксперт.

В то же время источник RT в партии «Батькивщина» придерживается иной точки зрения.

«Аваков не только помог Владимиру Зеленскому во время выборов, остановив подкуп населения Петром Порошенко, но ещё и дружит с Коломойским — и это тоже аргумент в его пользу. Кроме того, Зеленскому необходимо хоть какое-то спокойствие на улицах до выборов в парламент. Поэтому я не думаю, что президент решится инициировать его отставку», — отметил собеседник RT.

Михаил Саакашвили

Reuters

© Gleb Garanich

Кроме того, в своё время серьёзный конфликт возник между министром внутренних дел и Михаилом Саакашвили, который возглавлял тогда Одесскую ОГА. Скандал разгорелся, когда глава МВД поинтересовался у Саакашвили, почему он якобы общался с «русским олигархом из «Уралхима» по вопросу приватизации Одесского припортового завода.

Напомним, Михаил Саакашвили также вернулся на Украину после того, как президентом стал Владимир Зеленский. Таким образом, противников у главы МВД прибавилось. Сам Саакашвили заявил в интервью Deutsche Welle, что у него был конфликт не лично с Аваковым, а с «системой», которую министр внутренних дел защищал и защищает до сих пор.

Впрочем, Зеленский не спешит включать экс-президента Грузии в свою команду, хотя и вернул ему украинское гражданство. Лидер Украины ранее пояснил, что готов выслушать советы Михаила Саакашвили, но не планирует предлагать последнему занять какой-то государственный пост. Однако Саакашвили рассчитывает нарастить свой политический вес по итогам предстоящих летом досрочных выборов, в которых примет участие его партия.

Как считают эксперты, предвыборная кампания повлияет на многие решения, которые будет принимать в ближайшее время и сам глава государства.

По мнению Олега Соскина, Зеленскому с политической точки зрения было бы выгодно инициировать отставку Арсена Авакова: политик позиционирует себя в качестве «слуги народа», а население сейчас недовольно главой МВД. Кроме того, это удобный шанс избавиться от контроля со стороны Авакова, который сейчас сконцентрировал в своих руках слишком большую власть.

«Однако пока не ясно, решится ли Зеленский на такой шаг. Мы видим, что новый президент Украины проявляет конформизм в принятии решений, придерживается приспособленческой линии. Политический рейтинг Зеленского пока не будет падать, сейчас население Украины испытывает эйфорию. Однако накопление ошибок и промахов, в том числе если он не инициирует отставку Авакова, может привести к обвалу его популярности», — считает Соскин.

Вместе с тем источник RT в партии «Народный фронт» уверен, что петиция не несёт главе МВД реальной угрозы увольнения.

«Думаю, Зеленский её попросту проигнорирует. Это реакция общества на убийство полицейскими пятилетнего ребёнка, и в нормальной стране за это убийство ответственность должен был бы взять лично министр. Но на Украине всё иначе», — подытожил собеседник.