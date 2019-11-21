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Непотопляемые войска

21 ноября 2019, 22:54  •  106 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В Киеве пожаловались на отсутствие унитазов, розеток и плафонов на кораблях, возвращенных Россией. В ответ в ФСБ отметили, что украинские военные получили корабли в нормальном состоянии и "с исправной сантехникой".

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