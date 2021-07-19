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Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских

19 июля 2021, 03:45  •  23 • Политика
Авианосцы США оказались уязвимы для ударов подлодок России, пишет китайское издание Sohu.
Авианосцы считаются непотопляемыми махинами, однако на самом деле есть целых три способа уничтожить такие корабли вне зависимости от страны-производителя. Однако у США авианосцев больше всего, поэтому аналитики уделяют внимание именно их брешам в безопасности. "ПолитРоссия" в авторском переводе материала Sohu отмечает, что авианосец можно потопить полностью - это раз, можно бить по экипажу и вооружению - это два, можно убить техническую начинку судна - это три.
В морском позиционном бою убить американский авианосец не сможет ни один корабль в мире. А вот подводная атака, скорее всего, будет успешной, отмечают китайские аналитики. Или же смертельным может стать удар с неба.
Чтобы уничтожить экипаж авианосца, хватит одной современной ракеты, продолжают авторы материала. Но скорее всего, применить придётся гиперзвуковое оружие, поскольку иное удастся остановить. А кто сегодня обладает гиперзвуком? Русские. Таким образом, авианосцы США становятся отличной мишенью для флота России. Или же для русских пилотов.

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