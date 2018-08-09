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Непосильная ноша

09 августа 2018, 14:39  •  164 • Карикатуры

Состоявшийся в начале недели аукцион Минфина США по продаже трехлетних государственных облигаций провалился. Спрос оказался самым низким за десять лет: нерезиденты купили чуть более 40% бумаг.

© Виталий Подвицкий

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