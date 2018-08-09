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Непосильная ноша
09 августа 2018, 14:39 • 164 • Карикатуры
Состоявшийся в начале недели аукцион Минфина США по продаже трехлетних государственных облигаций провалился. Спрос оказался самым низким за десять лет: нерезиденты купили чуть более 40% бумаг.
© Виталий Подвицкий
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