Непопулярная Зимняя война стала предтечей Великой Победы • 83 • Аналитика На неделе исполнилось 80 лет со дня окончания Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, получившей в обиходе название Зимней войны. Мирный договор по её итогам был подписан 12 марта 1940 года.





История из далёкой Гражданской

Эта война непопулярна в среде российских политиков и историков, да и в народе. Тому причиной два важных фактора: большие потери, понесённые Красной Армией в боях с финнами, и захват чужой территории. Второй фактор был особенным раздражителем, поскольку конфликтовал с официальной трактовкой войн, поделённых советскими идеологами на «справедливые» и «несправедливые», синонимом которых были освободительные и захватнические войны.







Потому о Советско-финляндской войне 1939-1940 годов было принято говорить вскользь (практически скороговоркой), чтобы не затрагивать болезненные для идеологии вопросы. Такое умолчание вышло боком, когда в постсоветское время толерантные историки сделали акцент на присоединении финских территорий, не особенно углубляясь в природу конфликта.



Меж тем, его корни надо искать в горячее время Гражданской войны, когда финские националисты, взбодрённые дарованной независимостью, размечтались о «Великой Финляндии» и устремились на русский Север. Истории известны две советско-финские войны того периода (1918– 1920 и 1921–1922 годов). Обе они проходили на российской территории.



Было время, когда белофинны (помните таких?) контролировали до пяти волостей Архангельской губернии. Они создали на этих землях непризнанное Северо-Карельское государство, закончившее своё существование по условиям Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией от 14 октября 1920 года.



Советско-финские войны двадцатых годов отечественные историки расценивали как борьбу с иностранной интервенций. По прошествии времени, с какого боку к этим конфликтам не подходи, другую оценку подобрать сложно.





Как финские власти записали СССР своим врагом

Эти войны наложили тяжёлый отпечаток на взаимоотношения двух стран. Финские газеты долго ещё упражнялись в ненависти к Советской России, настраивали народ на неприятие не только страны и строя, но и простых советских людей. Власти тоже не питали особой любви к соседям.



Известен случай, когда президент Финляндии Свинхувуд во время своего визита в 1937 году в Берлин заявил немцам, что «враг России должен быть всегда другом Финляндии». Меж тем, в это время отношения наших стран строились на Договоре о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов между Финляндией и Советским Союзом, подписанном зимой 1932 года.



Несмотря на это межгосударственное соглашение, Свинхувуд уже зачёл Советский Союз врагом Финляндии. Вот на таком эмоциональном фоне в 1938 году начались переговоры двух стран о территориальном обмене. Москва в ожидании большой войны просила отодвинуть финскую границу на 90 километров от Ленинграда и сдать в аренду СССР четыре острова в Финском заливе. В качестве компенсации Финляндии предложили территорию в Восточной Карелии площадью более пяти тысяч квадратных километров, вдвое превышающую земли, запрошенные у финнов Советским Союзом.





Советский Союз извлёк уроки из провалов Зимней войны

Как говорится, слово за слово – дошло до рук. Переговоры об обмене территориями привели только к усилению напряжения в отношениях двух стран. Всё закончилось горячей войной, свидетельствующей о том, что тема прилегающих к Ленинграду территорий была чрезвычайно важна для Советского Союза.



Формальным поводом к войне стал так называемый Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года возле села Майнила у финской границы был обстрелян артиллерией наш пост. СССР направил Финляндии ноту протеста. Финны отвергли её, не признав свою вину.



Страны стали готовиться к войне. Она началась буквально через четыре дня. Красная Армия атаковала финнов на Карельском перешейке. Военная авиация провела бомбардировку Хельсинки, но сделала это крайне неудачно. Из-за ошибки пилотов бомбы упали на жилой сектор. Западные СМИ наполнились иллюстрациями разрушений мирных финских домов. СССР признали агрессором и исключили из Лиги Наций.



С большими проблемами столкнулась Красная Армия. Военные историки считают, что советские стратеги недооценили противника и условия ведения войны. Сталин назвал это жёстче. Дело в том, что Зимней войне предшествовала победа на Халхин-Голе, присоединение оккупированных Польшей западных территорий Белоруссии и Украины. Эти успешные для Красной Армии события произошли буквально в течение полугода до войны с Финляндией. Они сформировали в командном составе, по мнению Сталина, психологию «шапками закидаем».







Войну пришлось вести в условиях лесисто-болотистой местности и низких температур (морозы доходили до -40 градусов). Последовали отказы техники, обморожение личного состава. Они нивелировали огневое и численное преимущество Красной Армии.



Необычным было и сопротивление финнов. Оно носило во многом партизанский характер, использовались снайперы, танки жгли бутылками с зажигательной смесью, получившей позднее название «коктейль Молотова».



Столкнувшись с этим, Красная Армия несла большие потери. «Самым трагическим эпизодом первого этапа боев, – считает военный историк Дмитрий Хазанов, – стал разгром 44-й стрелковой дивизии в сражении на Раатской дороге. К 8 января 1940 года почти все соединение погибло или попало в плен, и лишь небольшая часть военнослужащих сумела выйти из окружения, бросив всю технику и обоз (финнам досталось 37 танков, 20 бронемашин, 350 пулеметов, 97 орудий, 160 автомашин, все радиостанции)».



Командование соединения во главе с комбригом Алексеем Виноградовым отправили под трибунал и потом расстреляли. К февралю порядок на фронте навели и стали теснить финнов. К середине марта Красная Армия заняла более 11 процентов территории Финляндии. После чего был заключён мир на условиях Советского Союза.



Советское правительство и командование РККА учли уроки Зимней войны. В отставку был отправлен министр обороны маршал Климент Ворошилов – Герой Гражданской войны. Сталин больше не доверял ему таких масштабных операций.



Министром обороны был назначен командарм 1-го ранга Семён Тимошенко. Это под его руководством войска Северо-Западного фронта штурмовали «линии Маннергейма» и поставили окончательную точку в Советско-финляндской войне.



При министре Тимошенко были пересмотрены планы боевой подготовки и тактика действий бронетанковых сил. Учли много других вещей. Например, в авиации отработали запуск двигателей в условиях низких температур. Это здорово пригодилось в боях под Москвой в 1941-м, когда советские лётчики в сильные морозы летали на боевые задания, а немцы – нет. Внесли коррективы в конструкцию вооружений и техники. Стали применять подразделения лыжников. Пришёл в войска «коктейль Молотова».



Тяжёлые уроки Зимней войны, унесшей жизни 120 тысяч красноармейцев, стали, по мнению военных историков, предтечей нашей Великой Победы над гитлеровской Германией. На неделе исполнилось 80 лет со дня окончания Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, получившей в обиходе название Зимней войны. Мирный договор по её итогам был подписан 12 марта 1940 года.Эта война непопулярна в среде российских политиков и историков, да и в народе. Тому причиной два важных фактора: большие потери, понесённые Красной Армией в боях с финнами, и захват чужой территории. Второй фактор был особенным раздражителем, поскольку конфликтовал с официальной трактовкой войн, поделённых советскими идеологами на «справедливые» и «несправедливые», синонимом которых были освободительные и захватнические войны.Потому о Советско-финляндской войне 1939-1940 годов было принято говорить вскользь (практически скороговоркой), чтобы не затрагивать болезненные для идеологии вопросы. Такое умолчание вышло боком, когда в постсоветское время толерантные историки сделали акцент на присоединении финских территорий, не особенно углубляясь в природу конфликта.Меж тем, его корни надо искать в горячее время Гражданской войны, когда финские националисты, взбодрённые дарованной независимостью, размечтались о «Великой Финляндии» и устремились на русский Север. Истории известны две советско-финские войны того периода (1918– 1920 и 1921–1922 годов). Обе они проходили на российской территории.Было время, когда белофинны (помните таких?) контролировали до пяти волостей Архангельской губернии. Они создали на этих землях непризнанное Северо-Карельское государство, закончившее своё существование по условиям Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией от 14 октября 1920 года.Советско-финские войны двадцатых годов отечественные историки расценивали как борьбу с иностранной интервенций. По прошествии времени, с какого боку к этим конфликтам не подходи, другую оценку подобрать сложно.Эти войны наложили тяжёлый отпечаток на взаимоотношения двух стран. Финские газеты долго ещё упражнялись в ненависти к Советской России, настраивали народ на неприятие не только страны и строя, но и простых советских людей. Власти тоже не питали особой любви к соседям.Известен случай, когда президент Финляндии Свинхувуд во время своего визита в 1937 году в Берлин заявил немцам, что «враг России должен быть всегда другом Финляндии». Меж тем, в это время отношения наших стран строились на Договоре о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов между Финляндией и Советским Союзом, подписанном зимой 1932 года.Несмотря на это межгосударственное соглашение, Свинхувуд уже зачёл Советский Союз врагом Финляндии. Вот на таком эмоциональном фоне в 1938 году начались переговоры двух стран о территориальном обмене. Москва в ожидании большой войны просила отодвинуть финскую границу на 90 километров от Ленинграда и сдать в аренду СССР четыре острова в Финском заливе. В качестве компенсации Финляндии предложили территорию в Восточной Карелии площадью более пяти тысяч квадратных километров, вдвое превышающую земли, запрошенные у финнов Советским Союзом.Как говорится, слово за слово – дошло до рук. Переговоры об обмене территориями привели только к усилению напряжения в отношениях двух стран. Всё закончилось горячей войной, свидетельствующей о том, что тема прилегающих к Ленинграду территорий была чрезвычайно важна для Советского Союза.Формальным поводом к войне стал так называемый Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года возле села Майнила у финской границы был обстрелян артиллерией наш пост. СССР направил Финляндии ноту протеста. Финны отвергли её, не признав свою вину.Страны стали готовиться к войне. Она началась буквально через четыре дня. Красная Армия атаковала финнов на Карельском перешейке. Военная авиация провела бомбардировку Хельсинки, но сделала это крайне неудачно. Из-за ошибки пилотов бомбы упали на жилой сектор. Западные СМИ наполнились иллюстрациями разрушений мирных финских домов. СССР признали агрессором и исключили из Лиги Наций.С большими проблемами столкнулась Красная Армия. Военные историки считают, что советские стратеги недооценили противника и условия ведения войны. Сталин назвал это жёстче. Дело в том, что Зимней войне предшествовала победа на Халхин-Голе, присоединение оккупированных Польшей западных территорий Белоруссии и Украины. Эти успешные для Красной Армии события произошли буквально в течение полугода до войны с Финляндией. Они сформировали в командном составе, по мнению Сталина, психологию «шапками закидаем».Войну пришлось вести в условиях лесисто-болотистой местности и низких температур (морозы доходили до -40 градусов). Последовали отказы техники, обморожение личного состава. Они нивелировали огневое и численное преимущество Красной Армии.Необычным было и сопротивление финнов. Оно носило во многом партизанский характер, использовались снайперы, танки жгли бутылками с зажигательной смесью, получившей позднее название «коктейль Молотова».Столкнувшись с этим, Красная Армия несла большие потери. «Самым трагическим эпизодом первого этапа боев, – считает военный историк Дмитрий Хазанов, – стал разгром 44-й стрелковой дивизии в сражении на Раатской дороге. К 8 января 1940 года почти все соединение погибло или попало в плен, и лишь небольшая часть военнослужащих сумела выйти из окружения, бросив всю технику и обоз (финнам досталось 37 танков, 20 бронемашин, 350 пулеметов, 97 орудий, 160 автомашин, все радиостанции)».Командование соединения во главе с комбригом Алексеем Виноградовым отправили под трибунал и потом расстреляли. К февралю порядок на фронте навели и стали теснить финнов. К середине марта Красная Армия заняла более 11 процентов территории Финляндии. После чего был заключён мир на условиях Советского Союза.Советское правительство и командование РККА учли уроки Зимней войны. В отставку был отправлен министр обороны маршал Климент Ворошилов – Герой Гражданской войны. Сталин больше не доверял ему таких масштабных операций.Министром обороны был назначен командарм 1-го ранга Семён Тимошенко. Это под его руководством войска Северо-Западного фронта штурмовали «линии Маннергейма» и поставили окончательную точку в Советско-финляндской войне.При министре Тимошенко были пересмотрены планы боевой подготовки и тактика действий бронетанковых сил. Учли много других вещей. Например, в авиации отработали запуск двигателей в условиях низких температур. Это здорово пригодилось в боях под Москвой в 1941-м, когда советские лётчики в сильные морозы летали на боевые задания, а немцы – нет. Внесли коррективы в конструкцию вооружений и техники. Стали применять подразделения лыжников. Пришёл в войска «коктейль Молотова».Тяжёлые уроки Зимней войны, унесшей жизни 120 тысяч красноармейцев, стали, по мнению военных историков, предтечей нашей Великой Победы над гитлеровской Германией. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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