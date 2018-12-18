«Непонятные претензии»: в Кремле отреагировали на подготовленный для сената США доклад по «вмешательству» в выборы

В докладе компании New Knowledge, подготовленном для комитета сената США по разведке, содержатся совершенно безосновательные претензии к Москве, которые непонятны российской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами в президентскую кампанию в США. По мнению экспертов, в США будут стараться поддерживать тему «российской кампании влияния» по меньшей мере до 2020 года.

Архивное фото. На заседании комитета сената США по разведке представили посты из соцсетей, 2017 год Gettyimages.ru © Alex Wong

Подготовленный для комитета сената США по разведке доклад о «кампании России по дезинформации», якобы направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года, содержит ни на чём не основанные утверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что я читал в общем доступе по этому докладу, кроме непонимания, ничего вызвать не может. Там озвучены абсолютно общие претензии, обвинения, причём некоторые непонятные», — сказал Песков.

По его словам, Москве ставится в упрёк тот факт, что «кто-то относится критически к ситуации в той или иной социальной области в США».

«При чём здесь Россия — не отмечается. Мы считаем это абсолютно ни на чём не основанными утверждениями. Российское государство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более с такими абстрактно описанными», — сказал он.

В понедельник, 17 декабря, работающая в сфере кибербезопасности компания New Knowledge опубликовала экспертный доклад, подготовленный по запросу комитета по разведке сената США. В нём содержатся «данные» об оперативной деятельности российского «Агенства интернет-исследований» с 2014 по 2017 год, в рамках которых оказывалось воздействие на американских граждан.

«На протяжении своей многолетней работы Агентство интернет-исследований эксплуатировало разногласия в нашем обществе, используя уязвимости в нашей информационной экосистеме», — отмечается в докладе.

В частности указывается, что анализ действий «российских интернет-троллей» был проведён на основе различных социальных платформ — 10,4 млн твитов, 1,1 тыс. видеозаписей в YouTube, 116 тыс. постов в Instagram и 61,5 тыс. записей в Facebook, которые воздействовали примерно на 126 млн американцев.

В то же время отмечается, что «запоздалая и несогласованная реакция» технологических гигантов пошла на пользу кампании по распространению дезинформации.

Одним из основных направлений деятельности «троллей» аналитики считают кампанию, направленную на афроамериканские сообщества. Якобы их призывали не участвовать в голосовании на президентских выборах 2016 года, что в свою очередь приводило к раздорам на социальной почве.

Скриншот из доклада компании New Knowledge

Вместе с тем в докладе упоминаются публикации, дискредитирующие кандидата на пост президента США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Кроме того, «тролли» якобы выступали в поддержку ряда членов Республиканской партии, в том числе действующего президента США Дональда Трампа, и стремились сформировать необходимый (положительный или отрицательный) информационный фон вокруг ряда политических фигур, среди которых главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж, спецпрокурор Роберт Мюллер и экс-глава ФБР Джеймс Коми.

Помимо этого, в документе говорится о попытках «российских интернет-троллей» собрать компромат на рядовых американцев, используя их личные слабости, которые могут вызвать чувство стыда или нанести удар по репутации.

Так, якобы была создана телефонная «горячая линия» помощи для людей, которые испытывают трудности из-за некоторых форм сексуального поведения, чтобы впоследствии использовать эти данные для шантажа.

Скриншот из доклада компании New Knowledge

«Элементы межполитической борьбы»

Как считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, тема «российского вмешательства» не сойдёт на нет как минимум до следующих президентских выборов, а если Дональда Трампа переизберут, то и дольше.

«Это общий западный тренд, который трудно будет сбить. Все заявления официальных лиц России никаким образом к делу «пришиваться» не будут. Что касается обвинений в том, что чёрные сообщества были объектами манипуляций — с точки зрения банального взгляда на те проблемы, которые существуют в США, проблема расового взаимодействия присутствует. Если предположить, что кто-то внешний хочет посеять раздор, то он, скорее всего, будет связан с темой межрасового взаимодействия. Всё на поверхности — это те вопросы, по которым нужно бить, обвиняя Россию», — заметил эксперт в беседе с RT.

Докладов о якобы действиях «российских хакеров или интернет-троллей» появится ещё предостаточно, полагает политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Нужно показать, что Россия продолжает оказывать давление на политическую систему в Америке. При этом затрагиваются такие вопросы как расовая сегрегация, межрасовые проблемы. В США есть традиционные и нетрадиционное голосование: традиционное — когда все меньшинства голосуют за демократов, считается, что республиканская — партия белых. Отсюда много разногласий, которые могут с расовым вопросом, он является одним из животрепещущих», — подчеркнул он.

По его словам, это также обусловлено необдуманными шагами главы Белого дома, которые постоянно устраивает чехарду.

«Он начинает хромать, становится «хромой уткой», которую демократы пытаются использовать в своих целях. Надо понимать, что задача — не только провести процедуру импичмента, а сделать так, чтобы произошло разочарование в политике Трампа, которое может привести к тому, чтобы ему было трудно выиграть выборы 2020 года. Именно поэтому такие доклады будут появляться с периодичностью: раз в месяц, раз в две недели. Это всего лишь элементы межполитической борьбы», — пояснил Судаков в разговоре с RT.