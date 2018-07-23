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Неполный вперед
23 июля 2018, 22:54 • 83 • Карикатуры
Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Одессы, чтобы провести учения вместе с военно-морскими силами Украины. Киев стремится вступить в альянс, однако, по мнению экспертов, это вряд ли произойдет в ближайшие 20 лет.
© Виталий Подвицкий
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