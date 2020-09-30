«Неполиткорректные приёмы»: как первые дебаты между Трампом и Байденом могут повлиять на их предвыборные шансы

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий провели первые дебаты в рамках предвыборной гонки. По итогам дискуссии наблюдатели из числа экспертов и СМИ отметили, что политики использовали друг против друга беспрецедентное количество оскорблений и довольно грубых выражений, а также нередко переходили на личности. По мнению экспертов, такой стиль дебатов свидетельствует о том, что оба кандидата обращались прежде всего к своей аудитории, не пытаясь склонить на свою сторону колеблющийся электорат. Аналитики отмечают, что в дискуссии не было ничего «нового и существенного», а её формат вряд ли может вызвать позитивный отклик у избирателей.

Кандидаты на высший государственный пост в США провели 29 сентября в Кливленде (штат Огайо) первый раунд дебатов. Полуторачасовую дискуссию, прошедшую в актовом зале университета Case Western Reserve, модерировал ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес.

Как отмечают американские СМИ, дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом были весьма напряжёнными и порой переходили в перепалку.

Оппоненты подняли целый ряд острых вопросов, в том числе и ситуацию в национальной экономике на фоне пандемии коронавируса. Действующий глава Белого дома обвинил соперника в намерении вновь ввести карантинные меры, чтобы «закрыть» экономику и «разрушить» страну.

Протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия в Портленде

Reuters

© Leah Millis

В свою очередь, Байден подчеркнул, что исправить ситуацию в экономике невозможно, пока не завершится эпидемиологический кризис. Кроме того, он обвинил Трампа в бездействии, ведь, по его словам, действующий президент был осведомлён о высокой опасности нового вируса ещё в феврале.

Во время дебатов противникам не удалось избежать взаимных оскорблений. Так, Байден назвал оппонента «лжецом», «клоуном» и неоднократно пытался его прервать.

«Может, замолчишь, приятель?» — обратился политик к Трампу.

Со своей стороны, действующий американский лидер усомнился в интеллектуальных способностях бывшего вице-президента.

«Ты был последним [по успеваемости] в своём выпуске», — сказал Трамп Байдену после того, как тот заявил, что президент должен вести себя «по-умному» в вопросах, связанных с пандемией коронавируса.

«Никогда не произноси слово «умный» в разговоре со мной. В тебе нет ничего умного, Джо», — добавил Трамп.

Когда речь зашла о недавних событиях в США, во время которых отмечались стычки между левыми активистами и правыми радикалами, Трамп воздержался от осуждения таких организаций, как Proud Boys, ассоциирующихся с идеями превосходства светлокожих граждан. Он призвал их «отойти в сторону», но при этом призвал «сделать что-то» с движением «антифа» и левыми.

Переход на личности

Также во время дебатов была поднята тема налоговых отчислений, которые платили компании Трампа. Напомним, во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп не публиковал свою налоговую декларацию, хотя обычно кандидаты на пост главы государства обнародуют такие данные.

В сентябре 2020 года издание The New York Times получило от анонимных источников сведения о налоговых выплатах компаний Трампа за последние годы, и, как оказалось, эти отчисления были весьма незначительными. Компании Трампа действовали при этом в рамках законодательства, получая налоговые вычеты в связи с отсутствием прибыли.

Комментируя эту историю, Джо Байден пообещал в случае своей победы отменить те положения налогового кодекса, которые позволили Трампу уйти от выплаты налогов.

The Trump International Hotel & Tower Las Vegas

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© Las Vegas Sun / Steve Marcus

«[Трамп] говорит, что он умён, так как знает лазейки в налоговом законодательстве и пользуется ими. Поэтому я отменю налоговые послабления Трампа… Я отменю эти налоги и сделаю так, чтобы мы инвестировали в людей, которым действительно нужна помощь», — заявил кандидат от Демпартии.

Со своей стороны, Трамп обвинил Байдена в том, что он якобы намерен уничтожить частное медицинское страхование, а также в социалистическом уклоне Демпартии. Джо Байден отверг эти обвинения.

Также Трамп упрекнул Байдена в том, что тот ничего не сделал для решения проблем за 47 лет своей политической карьеры.

«То, что ты не совершал ошибок, делает тебя худшим президентом в истории США», — заявил в ответ кандидат от демократов.

Байден также напомнил об обвинениях, прозвучавших ранее в СМИ в адрес Трампа. Якобы Россия платила афганским талибам за атаки на американских военных в Афганистане, а президент знал об этом, но ничего не предпринимал. Хотя официальный Пентагон пока не смог найти подтверждающие эти обвинения факты, демократы активно используют эту тему для нападок на Трампа.

«Он — собачонка Путина, — сказал Байден о Трампе. — Он не хочет спрашивать с Путина за награду, назначенную за головы американских солдат».

Глава Белого дома поспешно перебил оппонента, заговорив об коррупционном скандале вокруг сына Джо Байдена, Хантера.

Комментируя первые дебаты между Трампом и Байденом, эксперты отметили, что до сих пор кандидаты на пост президента США не позволяли себе использовать такие оскорбительные выражения в адрес друг друга.

«Трамп сознательно спровоцировал своего оппонента, сконцентрировавшись на критике его личности. И Байден «клюнул» на это», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Похожей точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«И Трамп, и Байден пытались очернить друг друга во время дебатов, используя неполиткорректные приёмы. Этот стиль в политику привнёс именно Трамп. А демократы подхватили его, хотя и критиковали раньше подобное поведение», — констатировал эксперт в комментарии RT.

«Сродни фильму ужасов»

Стоит напомнить, что политики обменивались резкими выпадами ещё в преддверии дебатов. К примеру, как заявлял Дональд Трамп, его оппонент может принять стимулирующие препараты, чтобы лучше выступить во время дискуссии.

«Я готов пройти тест на приём стимуляторов. Я считаю, что это следует сделать и ему, поскольку выступает он очень по-разному», — пояснил Трамп.

Со своей стороны, Байден заранее предупреждал, что Трамп постарается во время дебатов перейти на личности.

«Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умён», — заявил бывший вице-президент США.

Избирательный участок в США

Reuters

© Marco Bello

Следующий раунд дебатов между кандидатами на пост президента США намечен на 15 октября, заключительный пройдёт 22 октября.

На сегодняшний день Джо Байден опережает Дональда Трампа по рейтингам. Кандидата от Демпартии поддерживает 49,9% граждан США, в то время как действующий глава Белого дома пользуется успехом у 42,1% избирателей. Такую статистику приводит NBC News на основе последних десяти опубликованных опросов общественного мнения.

Впрочем, аналитики сомневаются, что дебаты могут заметно повлиять на предвыборные рейтинги кандидатов. Как отметил Владимир Васильев, стиль дебатов менялся из года в год, но их роль оставалась неизменной — кандидаты использовали дискуссию, чтобы склонить на свою сторону колеблющийся электорат.

«Эти дебаты отличаются от всех прошлых тем, что каждый из кандидатов, по сути, обращался только к своим избирателям. Именно поэтому дискуссия превратилась в перепалку. При этом Байдену, в отличие от Трампа, не удалось продемонстрировать лидерские качества», — считает Васильев.

По мнению Юрия Рогулёва, тот формат дебатов, которые выбрали для себя кандидаты, может, скорее, вызвать у избирателей раздражение, чем позитивный отклик.

«Пока неясно, как эти дебаты отразятся на рейтингах кандидатов, тем более что предстоят ещё два раунда. А большинство избирателей уже давно определились, речь идет о влиянии на небольшую часть электората. По сути, на прошедших дебатах кандидаты не представили ничего нового и существенного. Но дискуссия стала чем-то сродни фильму ужасов, потому что зрители почувствовали опустошение, разочарование и раздражение», — подытожил эксперт.