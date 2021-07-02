Неподъёмно даже для ЕС: Эстонии пришлось распрощаться с тоннелем в обход России

Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки в обход России. Страна сочла проект слишком неподъёмным с точки зрения бюджета. "Это даже и для Евросоюза большая сумма", - заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии.

Эстония отказалась участвовать в проекте по строительству подводного тоннеля между Таллином и Хельсинки, так как у страны нет на это денег. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

Речь про масштабный проект тоннеля, который должен был соединить столицы Финляндии и Эстонии в обход России. Однако цена постройки такого тоннеля оказалась слишком высока.

Это ощутимое количество денег, целый годовой бюджет страны. Это много и для финнов. Это даже и для Евросоюза большая сумма,

- заявил эстонский министр.

В настоящее время между Таллином и Хельсинки существует паромная переправа. Однако грузовой поезд на паром не погрузишь, да и погода сильно влияет на возможности перемещения. Поэтому такие поезда ходят через Санкт-Петербург.

Власти Эстонии до последнего настаивали на создании тоннеля в обход России, лишь бы не гнать поезда через русскую границу. Между Таллином и Хельсинки был даже подписан протокол о намерениях по этому поводу. Увы, все планы разбились о суровую экономическую реальность.

Эстония в итоге всё же сочла проект слишком неподъёмным с точки зрения бюджета,

- отмечает Nation News.