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Неподъёмно даже для ЕС: Эстонии пришлось распрощаться с тоннелем в обход России

02 июля 2021, 23:55  •  130 • Политика
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки в обход России. Страна сочла проект слишком неподъёмным с точки зрения бюджета. "Это даже и для Евросоюза большая сумма", - заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии.
Эстония отказалась участвовать в проекте по строительству подводного тоннеля между Таллином и Хельсинки, так как у страны нет на это денег. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
Речь про масштабный проект тоннеля, который должен был соединить столицы Финляндии и Эстонии в обход России. Однако цена постройки такого тоннеля оказалась слишком высока.
Это ощутимое количество денег, целый годовой бюджет страны. Это много и для финнов. Это даже и для Евросоюза большая сумма,
- заявил эстонский министр.
В настоящее время между Таллином и Хельсинки существует паромная переправа. Однако грузовой поезд на паром не погрузишь, да и погода сильно влияет на возможности перемещения. Поэтому такие поезда ходят через Санкт-Петербург.
Власти Эстонии до последнего настаивали на создании тоннеля в обход России, лишь бы не гнать поезда через русскую границу. Между Таллином и Хельсинки был даже подписан протокол о намерениях по этому поводу. Увы, все планы разбились о суровую экономическую реальность.
Эстония в итоге всё же сочла проект слишком неподъёмным с точки зрения бюджета,
- отмечает Nation News.

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