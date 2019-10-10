Неподвластные времени: почему почвенные клещи практически не изменились за миллионы лет эволюции

Российские, украинские и бразильские палеонтологи изучили ход эволюции почвенных клещей семейства паратидеид и выяснили, что за 242 млн лет эти членистоногие оказались практически не подвержены изменениям. Исследователи объяснили это тем, что жизнь подобных организмов была стабильна и спокойна со времён Пангеи — первого континента Земли. Для сравнения: эволюция хищных динозавров проходила в 637 раз быстрее, отмечают учёные.

Международный коллектив исследователей из России, Украины и Бразилии изучил ход эволюции почвенных клещей семейства паратидеидовых (Paratydeidae). Учёные убедились, что эти животные практически не изменились за всю историю своего существования, насчитывающую почти 250 млн лет. Об этом сообщается в Journal of Systematic Palaeontology. Работа была проведена при поддержке Российского научного фонда.

В результате миллионов лет эволюции на Земле большинство организмов проходят через направленный отбор, пытаются приспосабливаться к новой среде обитания и либо вымирают, либо находят способ продолжить существование. Впрочем, это не касается видов, чья жизнь на планете проходит в спокойных стабильных условиях — такие организмы практически не подвержены изменениям.

Палеонтологи Тюменского государственного университета и их иностранные коллеги описали два вида доисторических почвенных клещей, которые жили в эпоху эоцена 34 млн лет назад. Образцы для исследований были добыты в карьере Пугач (Украина) и представляли собой останки, сохранившиеся в кусках янтаря.

Исследователи заметили большое сходство ископаемых животных с их современными родственниками и выдвинули гипотезу о том, что исследуемое семейство почти не подвержено эволюционным изменениям. Учёные собрали базу данных о внешних признаках 20 видов клещей-паратидеид и изучили ДНК 169 видов клещей из этого и других семейств.

Затем палеонтологи смоделировали процесс эволюции видов с помощью метода «молекулярных часов», который позволяет вычислить скорость изменений между древним и современным видами. Анализы подтвердили, что паратидеидовые эволюционировали крайне медленно — важные изменения происходили в этом семействе примерно один раз за 46 млн лет — в 637 раз медленнее, чем у хищных динозавров, отмечают исследователи.