«Неподдельное достижение российских учёных»: западные журналисты назвали причины доверять вакцине «Спутник V»

В западных СМИ появились публикации, в которых рассматриваются преимущества российской вакцины «Спутник V», разработанной для борьбы с распространением коронавируса. В опубликованном Bloomberg материале журналист Сэм Фазели обратил внимание на востребованность российского препарата за рубежом. Ранее автор The New York Times Эндрю Крамер сделал прививку «Спутник V», отметив, что политизация вопроса вакцин отвлекла внимание от разработки российских учёных, которую можно назвать серьёзным достижением.

В западных СМИ начали появляться материалы, авторы которых высоко оценивают российскую вакцину «Спутник V», предназначенную для борьбы с коронавирусом.

Как отметил старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели в своей колонке, Россия занимает пятую строку в подготовленном агентством рейтинге производителей вакцин, получивших наибольшее количество предзаказов на препарат.

Фазели напомнил о процедуре испытаний «Спутник V», в ходе которых прививку получили почти 23 тыс. человек, из которых впоследствии заболели менее 80 участников тестов. Наряду с этим, отметил автор Bloomberg, у вакцинированных российским препаратом не отмечено тяжёлого течения болезни, однако само определение степени тяжести не разъяснено, подчеркнул журналист.

Кроме того, Фазели отметил сотрудничество разработчиков «Спутник V» с англо-шведским производителем вакцины AstraZeneca по созданию комбинированного препарата.

«Учитывая эти факты, даже без (опубликованных. — RT) результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac», — написал Фазели.

Журналист привёл данные, согласно которым эффективность препарата CoronaVac от Sinovac, по разным данным, находится в диапазоне от 50% до 90%. Российская вакцина, напомним, продемонстрировала свыше 90% эффективности.

Ранее о преимуществах вакцины «Спутник V» высказался журналист The New York Times Эндрю Крамер. Он рассказал, что сделал прививку в московской поликлинике №5.

В России, как пишет Крамер, уже привили около миллиона человек, также препарат поставили в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. Это, по мнению журналиста, указывает на то, что «любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны».

Крамер также отметил, что западная критика «Спутник V» сосредоточена на «вызывающем вопросы раннем одобрении препарата», но не на методе разработки вакцины, которая, как пишет журналист, похожа на прививку производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Он добавил, что «политизация вопроса разработки вакцины» отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, как пишет Крамер, можно назвать «неподдельным достижением российских учёных».

Напомним, что ранее на разных стадиях разработки российской вакцины от коронавируса западные СМИ публиковали материалы, в которых эффективность и надёжность препарата подвергались сомнению. В частности, подобные публикации с конца лета 2020 года делали такие издания, как The New York Times, Science Mag, Nature и CNN.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о неоднозначном отношении Запада к российской вакцине от коронавируса.

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится... Всё очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

По словам Пескова, выпуск первой в мире российской вакцины «Спутник V» представлял для крупнейших западных производителей «угрозу с точки зрения конкуренции».

В октябре 2020 года об обвинениях в адрес российской «Спутник V» также высказался генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Запад «вместо того, чтобы бороться с COVID-19, на самом деле борется с российской вакциной».

Он напомнил, что «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают».

Кроме того, комментируя заявление о давлении властей России на разработчиков вакцины, глава РФПИ заявил, что «если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада».

Напомним, что в России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19, стартовавшая в декабре 2020 года. К настоящему времени Минздравом РФ зарегистрированы две прививки от SARS-CoV-2: вакцина «Спутник V», разработанная специалистами НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В конце января — начале февраля ожидается регистрация третьей вакцины, созданной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Между тем профессор в области урологии из Австрии Боб Джаван отметил, что у «Спутника V» не зарегистрированы серьёзные побочные эффекты.

«Стоит учесть вот что: все вакцины вызывали побочные эффекты. На участке, куда был введён препарат, появляется местная реакция — сыпь, покраснение, отёк. Также наблюдается общая реакция организма — слабость, головные боли. Все эти симптомы говорят о том, что вакцина на деле работает... Однако могут возникнуть и серьёзные побочные эффекты. Если помните, при испытаниях вакцины BioNTech у людей возникала анафилактическая реакция, а препарат компании Moderna у некоторых вызывал паралич лицевого нерва. Вакцинация «Спутником V» не сопровождалась серьёзными побочными реакциями. Этот препарат прошёл испытания и сейчас уже применяется в России, Бразилии, Аргентине и ОАЭ. О каких-либо серьёзных побочных эффектах на данный момент не сообщалось. Тогда как вакцина компании AstraZeneca у одного из пациентов вызвала воспаление спинного мозга. Так что вакцины действительно могут иметь очень серьёзные побочные эффекты. Такие случаи наблюдаются. Но анализ суммарных данных и фактов говорит о том, что по сравнению с общим количеством привитых людей случаи возникновения побочных реакций крайне редки», — заявил Джаван.

Профессор в области урологии из Австрии Боб Джаван о побочных эффектах «Спутника V» и других вакцин

За прошедшие сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 3 401 954 случая COVID-19.

К настоящему времени 2 778 889 человек выздоровели, в том числе 24 080 — за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 61 837 человек. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 456.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 93,5 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 627 989 человек.