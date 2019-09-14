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Непобедимая "Булава" и стремительный "Шквал": Какое русское оружие "покорит весь мир"

14 сентября 2019, 23:54  •  74 • Политика
NI назвал российское оружие, которое позволит "покорить весь мир", а Британия составила целый список угрожающего ей оружия России. Военные эксперты рассказали, насколько обоснованы страхи Запада.
В последнее время в западной прессе всё чаще стали появляться статьи о российских вооружениях. Военно-аналитическое издание США The National Interest сообщило о стремительном "Шквале" и всеуничтожающей "Булаве", а в Британии составили целый список российских вооружений, которых опасается эта страна. Проанализировав эти материалы, можно сделать интересные выводы.

США боятся русского "Шквала" и "Булавы"

Американское издание The National Interest выпустило целый ряд статей о российском оружии. В последнем материале речь шла о сверхскоростных торпедах России "Шквал". Издание признает, что это оружие не имеет аналогов в мире и способно перевернуть с ног на голову боевые действия на море.
Дело в том, что торпеды "Шквал" способны развивать скорость до 200 узлов или 370 километров в час, тогда как большинство обычных торпед упираются в потолок скорости 50 узлов из-за сопротивления среды. Российское оружие обходит это ограничение благодаря ракетному двигателю и процессу суперкавитации, который создает вокруг торпеды паровой пузырь, значительно уменьшающий сопротивление среды.
"Подобное оружие перечеркивает привычную тактику подводных боевых действий и делает подводные сражения более смертоносными", - пишет NI.
По мнению издания, это оружие может позволить России "покорить весь мир".
Другой материал издания был посвящен российской ракете "Булава", которая вызвала ужас у американских военных экспертов. Ракета способна преодолеть расстояние в 8 тысяч километров и при этом нести на себе до десятка боеголовок. Мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Более того, сами боеголовки могут преодолевать системы противовоздушной обороны, в том числе за счёт макетов-ловушек. По прикидкам издания, залпа из 16 таких ракет достаточно, чтобы снести с лица Земли целые регионы США.
"Это рецепт абсолютного уничтожения", - говорится в материале.
Стоит отметить, что "Шквал" и "Булава" являются оружием ответного удара.

Чего боится Британия

Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений. Об этом заявил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл.
Примечательно, что С-400 "Триумф" является средством противовоздушной обороны. То есть является оружием защиты. Тоже самое касается и береговой ракетный комплекс "Бастион-П". Он не может угрожать Британии, если британские войска сами к нему не приблизятся.

Мнение экспертов

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал список "самого опасного российского оружия", составленный британцами. По его словам, оружие создаётся для защиты безопасности страны, нападать сама Россия не собирается, но если надо - ответит.
"Мы никому не угрожаем. Главное, чтобы к нам не лезли, а если полезут, значит, будем топить, сбивать, реализовывая право на оборону в соответствии с уставом ООН. Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо", - рекомендовал военный эксперт.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев добавляет, что все перечисленные выше вооружения созданы с прицелом на перспективу и ещё долго не устареют.
"Мы-то говорим о том, что наша ракета "Искандер" может действовать по наземным целям и морским. А вот как они этому будут противодействовать - для нас это вызывает интерес. И для них то же самое. Как они смогут своими средствами вооружения уничтожить нашу ракету или свести эффект её воздействия по прикрываемым объектам до какого-то уровня... Если сравнивать таким образом, то, опять же, мы находимся в выигрышной позиции. Потому что эти ракеты сделаны, как я уже говорил, с перспективой", - заключил полковник.

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