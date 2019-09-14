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Непобедимая "Булава" и стремительный "Шквал": Какое русское оружие "покорит весь мир"
14 сентября 2019, 23:54 • 74 • Политика
NI назвал российское оружие, которое позволит "покорить весь мир", а Британия составила целый список угрожающего ей оружия России. Военные эксперты рассказали, насколько обоснованы страхи Запада.
В последнее время в западной прессе всё чаще стали появляться статьи о российских вооружениях. Военно-аналитическое издание США The National Interest сообщило о стремительном "Шквале" и всеуничтожающей "Булаве", а в Британии составили целый список российских вооружений, которых опасается эта страна. Проанализировав эти материалы, можно сделать интересные выводы.
США боятся русского "Шквала" и "Булавы"
Американское издание The National Interest выпустило целый ряд статей о российском оружии. В последнем материале речь шла о сверхскоростных торпедах России "Шквал". Издание признает, что это оружие не имеет аналогов в мире и способно перевернуть с ног на голову боевые действия на море.
Дело в том, что торпеды "Шквал" способны развивать скорость до 200 узлов или 370 километров в час, тогда как большинство обычных торпед упираются в потолок скорости 50 узлов из-за сопротивления среды. Российское оружие обходит это ограничение благодаря ракетному двигателю и процессу суперкавитации, который создает вокруг торпеды паровой пузырь, значительно уменьшающий сопротивление среды.
По мнению издания, это оружие может позволить России "покорить весь мир".
Другой материал издания был посвящен российской ракете "Булава", которая вызвала ужас у американских военных экспертов. Ракета способна преодолеть расстояние в 8 тысяч километров и при этом нести на себе до десятка боеголовок. Мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Более того, сами боеголовки могут преодолевать системы противовоздушной обороны, в том числе за счёт макетов-ловушек. По прикидкам издания, залпа из 16 таких ракет достаточно, чтобы снести с лица Земли целые регионы США.
Стоит отметить, что "Шквал" и "Булава" являются оружием ответного удара.
Чего боится Британия
Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений. Об этом заявил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл.
Примечательно, что С-400 "Триумф" является средством противовоздушной обороны. То есть является оружием защиты. Тоже самое касается и береговой ракетный комплекс "Бастион-П". Он не может угрожать Британии, если британские войска сами к нему не приблизятся.
Мнение экспертов
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал список "самого опасного российского оружия", составленный британцами. По его словам, оружие создаётся для защиты безопасности страны, нападать сама Россия не собирается, но если надо - ответит.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев добавляет, что все перечисленные выше вооружения созданы с прицелом на перспективу и ещё долго не устареют.
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