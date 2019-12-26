Неплохо устроилась: В ветках рождественской ёлки нашли необычное "живое" украшение

О забавной истории рассказал сайт fox4kc.com. 12 декабря жительница Джорджии, США, Кэти Макбрайд Ньюман обнаружила на своей рождественской ёлке живую сову, хотя дерево уже неделю стояло у них в доме. Кэти сказала, что была шокирована этим, но при этом обрадовалась, так как вся семья Ньюманов очень любит дикую природу.

Они решили открыть все двери и окна, чтобы дать сове улететь, но та устроилась вполне уютно на стволе между густых веток и покидать Ньюманов не собиралась.

Однако семейство решило, что оставаться среди людей птице будет небезопасно, поэтому они обратились за помощью в некоммерческий центр природы Чаттахучи, сотрудники которого смогли поймать птицу и выпустили её.