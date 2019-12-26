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Неплохо устроилась: В ветках рождественской ёлки нашли необычное "живое" украшение

26 декабря 2019, 11:39  •  93 • В мире
В США обычная семья купила на Рождество обычную ёлку, которую украсили, как водится, игрушками и гирляндами. Лишь через неделю после покупки они заметили в толще ветвей что-то необычное: при ближайшем рассмотрении "украшение" оказалось... живой совой. Птица всё это время пряталась, уцепившись за ствол и, судя по всему, неплохо устроилась: улетать из дома отказалась наотрез.
О забавной истории рассказал сайт fox4kc.com. 12 декабря жительница Джорджии, США, Кэти Макбрайд Ньюман обнаружила на своей рождественской ёлке живую сову, хотя дерево уже неделю стояло у них в доме. Кэти сказала, что была шокирована этим, но при этом обрадовалась, так как вся семья Ньюманов очень любит дикую природу.
Они решили открыть все двери и окна, чтобы дать сове улететь, но та устроилась вполне уютно на стволе между густых веток и покидать Ньюманов не собиралась.
Однако семейство решило, что оставаться среди людей птице будет небезопасно, поэтому они обратились за помощью в некоммерческий центр природы Чаттахучи, сотрудники которого смогли поймать птицу и выпустили её.

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