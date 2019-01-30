«Непедагогичные методы»: в Бурятии СК проверяет школу, где учеников заставили весь урок сидеть в противогазах

В Бурятии следователи выясняют подробности инцидента в школе №58, где опоздавших на урок ОБЖ учеников заставили сидеть в противогазах. О происшествии стало известно после обращения родителей в Рособрнадзор и к уполномоченному по правам ребёнка. После проверки учитель был отстранён от ведения уроков в этом классе, также ему объявили выговор. По решению суда директора школы оштрафовали на 10 тыс. рублей. Детский омбудсмен по Республике Бурятия поставила школу №58 на контроль и намерена следить за ситуацией.

В Бурятии Следственный комитет начал доследственную проверку в школе №58 города Улан-Удэ, где учеников за опоздание на ОБЖ заставили просидеть оставшееся время урока в противогазах. Об этом сообщил RT старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

«В ходе проверки мы будем опрашивать и самого преподавателя, и педагогический состав школы, и директора с целью выяснить, почему в школе применяются такие взыскания к детям: практика ли это или единичный случай. А также выяснять все условия и качество оказания преподавательских услуг и их соответствие стандартам», — рассказал RT Cтоляров.

По его словам, следователи не исключают, что длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних.

«По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела либо о передаче материалов по подследственности», — пояснил RT Cтоляров.

Наказание за опоздание

Об инциденте стало известно в понедельник, 28 января. Уполномоченная по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич опубликовала сообщение о том, что ей удалось добиться наложения дисциплинарного взыскания на учителя, который использовал непедагогичные методы воспитания детей.

Как сообщила Вежевич RT, к ней обратились родители двух семиклассников. Они пожаловались на учителя ОБЖ, который, по их словам, за опоздание на урок заставил школьников 45 минут сидеть в противогазе. В ответ на это Вежевич направила запрос в местный комитет по образованию, который начал собственную проверку.

«Вся информация подтвердилась: действительно имело место опоздание детей и то, что они сидели после этого в противогазах. Преподаватель вину отрицать не стал, а, наоборот, раскаивался и признал такие методы воспитания антипедагогичными. Он принёс публичные извинения, однако родителей учащихся это не устроило, и они обратились в вышестоящие инстанции», — рассказала Вежевич.

По информации детского омбудсмена, 24 января состоялось заседание Советского районного суда города Улан-Удэ, на котором было принято решение оштрафовать директора школы на 10 тыс. рублей. В отношении преподавателя решили оставить дисциплинарное взыскание в виде замечания.

«Кроме того, проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом об обязательном соблюдении прав обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Стоит отметить, что коллеги осудили действия учителя ОБЖ. А сам он так и не смог внятно объяснить свой поступок. Теперь эта школа будет находиться у нас на контроле: будем изучать систему воспитания», — заявила Вежевич RT.

Детский омбудсмен подчеркнула, что изначально родители не просили уволить учителя, а лишь хотели, чтобы он понёс соразмерное поступку наказание. Устроит ли их решение суда, станет ясно только после получения постановления.

«Превысил свои полномочия»

Как сообщил RT директор школы №58 города Улан-Удэ Роман Леонтьев, инцидент произошёл ещё 5 декабря. На следующий день к нему поступило обращение от родителей, и в тот же день была инициирована внутренняя проверка.

«В моём присутствии учитель принёс извинения родителям учащихся, однако родителей это не удовлетворило. Они обратились в Рособрнадзор, который провёл свою проверку. Учителю было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Кроме того, он был отстранён от работы в этом классе. Сейчас урок ОБЖ ведёт другой преподаватель», — рассказал Леонтьев.

Директор добавил, что учитель работает в школе уже два года, общий педагогический стаж у него составляет четыре года и ранее подобных методов воспитания он не применял.

«Вполне адекватный учитель, применяющий нормальные методы преподавания. Но в данном случае он сделал то, на что не имел права, то есть он несколько превысил свои полномочия», — заявил директор RT.

Родители опоздавших на урок семиклассников комментировать ситуацию отказались. Учитель ОБЖ, заставивший детей сидеть в противогазах, также отказался давать комментарии.