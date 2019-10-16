Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских

Военкор Олег Блохин опубликовал в своём телеграм-канале фото с брошенной американцами в сирийском Манбидже базы. Как выяснилось, перед своим уходом американцы оставили "послание" русским в непечатной форме.

На одном из снимков запечатлён стенд, где нарисован мужской половой орган, разрисованный в цвета российского триколора. Возле рисунка написано по-русски слово "педик" и фраза на английском "Камрады любят …".

На другом стенде военные сымитировали один из постов из твиттера Дональда Трампа.

На третьей доске было просто написано "СССР" со значком хештэга.

В Сети по этому поводу иронично отметили, что ушедшие американцы проявили "хохлизм в чистом виде".

"Перемогли, удрав и чуть нагадив", - иронично написал в Twitter пользователь под ником Ur_razvedka.