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Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских

16 октября 2019, 16:24  •  61 • В мире
Военкор Олег Блохин опубликовал надписи, обнаруженные на брошенной американцами военной базе в сирийском Манбидже. Иностранные вояки не стеснялись в выражениях и своё послание для русских оставили в нецензурной форме.
Военкор Олег Блохин опубликовал в своём телеграм-канале фото с брошенной американцами в сирийском Манбидже базы. Как выяснилось, перед своим уходом американцы оставили "послание" русским в непечатной форме.
На одном из снимков запечатлён стенд, где нарисован мужской половой орган, разрисованный в цвета российского триколора. Возле рисунка написано по-русски слово "педик" и фраза на английском "Камрады любят …".
На другом стенде военные сымитировали один из постов из твиттера Дональда Трампа.
На третьей доске было просто написано "СССР" со значком хештэга.
В Сети по этому поводу иронично отметили, что ушедшие американцы проявили "хохлизм в чистом виде".
"Перемогли, удрав и чуть нагадив", - иронично написал в Twitter пользователь под ником Ur_razvedka.

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