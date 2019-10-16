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Непартнёрские отношения: к чему могут привести планы Запада по ограничению поставок оружия Турции

16 октября 2019, 16:09  •  64 • В мире
Власти Испании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Норвегии заявили о намерении прекратить поставки оружия в Турцию из-за военной операции на сирийской границе. В частности, выдачу лицензий на экспорт вооружения уже прекратила Великобритания. Эксперты напомнили, что Запад не впервые ограничивает военно-техническое сотрудничество с Анкарой из-за политических разногласий. Аналитики сомневаются, что Турция сможет полностью ликвидировать зависимость от западного оружейного импорта в обозримой перспективе. Однако, по прогнозу политологов, Анкара способна поддержать свой ОПК, развивая кооперацию с другими крупными производителями оборонной продукции, в том числе с Россией.
 
Самолёты F-16C, выпущенные на турецком предприятии TAI Gettyimages.ru © Giorgio Ciarini/Stocktrek Images
 

Лондон прекращает выдачу лицензий на экспорт вооружений Анкаре из-за операции «Источник мира», которую она проводит на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, боевые действия турецкой армии якобы играют на руку России и президенту САР Башару Асаду.

«Мы будем держать экспорт оборонной продукции в Турцию под пристальным и постоянным надзором… В надзорный период не будут выдаваться новые лицензии на экспорт в Турцию наименований, которые могут быть использованы в военной операции в Сирии», — сказал Рааб, выступая в палате общин.

14 октября Совет ЕС по иностранным делам призвал международное сообщество, в том числе членов Совета Безопасности ООН, прекратить экспорт оружия в Турцию. О планах заблокировать продажу Анкаре военной продукции заявили власти Испании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ввёл санкции против Минэнерго и Минобороны Турции, а также в отношении руководителей этих ведомств Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. Глава Белого дома запретил американским гражданам и компаниям деловые контакты с ними.

В будущем санкции Соединённых Штатов могут быть расширены после соответствующих консультаций главы Минфина Стивена Мнучина с госсекретарём Майком Помпео. По словам Трампа, демократы и республиканцы достигли «полного консенсуса» по вопросу рестрикций в отношении Анкары.

Ненадёжное партнёрство

В последние годы Турция регулярно сталкивается с ограничительными мерами Запада в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) из-за политических разногласий.

Например, при создании танка Altay Турция планировала использовать технологии европейских предприятий. В 2015 году Управление оборонной промышленности страны и предприятие Tümosan договорились с австрийской компанией AVL List GmbH о совместной разработке двигателя для Altay.

  • Турецкий танк Altay
  • © Presidency of the Republic of Turkey

Однако в конце 2016 года Вена приостановила военные поставки в Турцию, и в январе 2017-го Анкара была вынуждена расторгнуть контракт с AVL List GmbH.

Сейчас прототипы Altay оснащаются двигателями компании MTU (Германия). Одновременно турецкие инженеры создают собственную силовую установку для боевой машины.

Военно-техническое взаимодействие Турции с США сталкивается с ещё более серьёзными проблемами. Так, летом 2019 года причиной раздора, помимо политических разногласий двух государств, стал контракт на поставку четырёх дивизионов российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Вашингтон потребовал от Турции аннулировать контракт с Москвой. После отказа Анкары выполнить ультиматум США исключили её из программы создания самолёта пятого поколения F-35, которая предполагала поставку республике около 100 машин и участие турецких предприятий в производстве части комплектующих.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации (оборудование С-400. — RT), которая будет использована для изучения его (американского самолёта. — RT) продвинутых возможностей», — пояснила в июле позицию Вашингтона пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Эксперты констатируют: сейчас Анкара достаточно сильно зависит от американских авиационных технологий. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT напомнил, что на мощностях Turkish Aerospace Industries (TAI) по лицензии США собираются лёгкие истребители F-16, составляющие основу боевого состава турецких ВВС.

«Я думаю, что Вашингтон не пойдёт на аннулирование лицензии на выпуск F-16. Однако срыв сделки по F-35 — это действительно чувствительный удар для Анкары. На текущий момент это самая серьёзная ограничительная мера со стороны США», — рассуждает Мураховский.

Эксперт убеждён, что Запад не будет разрывать военно-техническое сотрудничество с Турцией. Как пояснил Мураховский, рестрикции, которые ввели сейчас Европа и США, лишь приостанавливают заключение новых оружейных сделок. На обязательства в рамках текущих контрактов санкции не распространяются.

«Принятые коллективным Западом меры носят скорее предупредительный характер. Турция остаётся членом НАТО, а на авиабазе Инджирлик по-прежнему находятся американские атомные бомбы», — сказал Мураховский.

Стратегический курс

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что западные санкции подталкивают Анкару к запуску программы импортозамещения в сфере ОПК, аналогичную той, которую внедряет Россия. По его словам, турецкое руководство осознаёт необходимость ликвидации зависимости от западных военных технологий.

При этом политолог отмечает, что за минувшие 15 лет турецкая оборонная промышленность вышла на качественно новый уровень и последовательно наращивает экспорт. Разработка и производство собственных вооружений находится под пристальным вниманием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Минобороны страны. В ноябре 2017 года турецкий лидер поставил задачу: преодолеть зависимость от оружейного импорта.

«Курс на государственную поддержку национального ОПК носит в Турции стратегический характер. Анкара практически избавилась от иностранной зависимости в области стрелкового вооружения, бронетехники, артиллерии. Определённые успехи были достигнуты в радиолокации, средствах разведки и связи, а турецкие верфи научились строить корабли класса «корвет», — рассказал Кошкин.

В то же время эксперт подчеркнул, что ряд критических проблем в турецком ОПК пока остаются нерешёнными. В частности, Анкара продолжает зависеть от поставок широкого спектра комплектующих, высокотехнологичных систем и агрегатов из-за рубежа, в особенности из стран-членов НАТО.

Оружейное эмбарго западных государств может сорвать разработку перспективных образцов вооружения республики, считают аналитики. Например, турецкий истребитель пятого поколения TF-X создаётся с опорой на технологии шведской компании Saab и британской корпорации BAE Systems.

По мнению Виктора Мураховского, в обозримом будущем Турция вряд ли сможет ликвидировать зависимость от западной военной продукции. В то же время он полагает, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы развивать курс на диверсификацию поставок из-за рубежа, прежде всего из России, а также размещать производство иностранных образцов на своей территории.

«Турецкая оборонка пока не располагает необходимыми технологиями, чтобы обеспечить альтернативу критически важной номенклатуре. Однако Анкара может сократить зависимость от Запада, развивая военно-техническое сотрудничество с другими государствами. Республика уже проявила желание участвовать в производстве комплектующих для С-400. И это шаг в правильном направлении с точки зрения национальных интересов Турции», — резюмировал Мураховский.

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