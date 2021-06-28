НЭП, или Возвращение иностранного капитала в Россию

Важно было избежать восстановления капитализма зависимого типа

Статья первая

Одной из важных особенностей предшествовавшей НЭПу политики военного коммунизма (1918-1921 гг.) была зачистка российской экономики от иностранного капитала.

Перед революцией Россия очень энергично завоёвывалась иностранным капиталом. В 1901-1911 г. в Российской империи было учреждено 184 иностранных компании с капиталом в 267,66 млн. руб. К началу Первой мировой войны общая сумма иностранных капиталовложений в русскую промышленность составляла 1.322 млн. руб., или около 47% всего акционерного капитала. (Эвентов Л. Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. М. 1931, с. 20, 71; журнал «Промышленность и торговля» 1913, № 10, стр. 444–446).

Иностранные инвестиции работали как насос, выкачивавший из нашей страны и природные богатства, и человеческий труд, и финансы. Вместо 4-5% дивиденда, получаемого у себя на родине, иностранные капиталисты получали в России от 20 до 30%. За время с 1887 по 1913 г. чистая прибыль иностранных капиталистов на вложенный в России капитал составила 2 326 млн. руб., или на 30% больше инвестированного капитала (1783 млн. руб.) («Развитие советской экономики». М. 1940, с. 19; Г. Д. Бакулев. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. М. 1955, с. 156–157). Накануне Первой мировой войны совокупные годовые доходы иностранцев, выводившиеся из России, составляли (млн. руб.): 1911 г. – 311,4; 1912 г. – 328,5; 1913 г. - 363,1.

Общая сумма иностранных капиталов в акционерных обществах России исчислялась по состоянию на 1 января 1917 г. суммой в 2 243 млн. рублей. В том числе 256 млн. руб. приходилось на обязательства по облигационным займам, 237 млн. руб. – по кредитам, полученным акционерными обществами. А на участие иностранного капитала в основном капитале промышленных акционерных обществ России приходилось около 1 750 млн. рублей. (Оль П. В. Иностранные капиталы в России. М. 1922, с. 8; Гольман М. Русский империализм. Минск. 1926, с. 330-331). Со времени начала войны (за 2,5 года) иностранные инвестиции в российскую экономику выросли почти на треть. Весь основной капитал акционированной промышленности России на 1 января 1917 г. был равен примерно 3 185 млн. руб. (Струмилин С. Г. Проблемы промышленного капитала в СССР. М.-Л. 1925, стр. 52). Получается, что доля нерезидентов (иностранцев) в акционерном капитале российской промышленности накануне Февральской революции 1917 года составлял почти 55%. Она заметно выросла по сравнению с 1914 годом (47%). Фактически экономика Россия оказалась захваченной иностранным капиталом. В.И. Ленин называл русский капитализм «полуколониальным».

Большевики ещё до Октябрьской революции 1917 года поставили задачу избавить страну от засилья иностранного капитала. И в годы военного коммунизма они эту задачу выполнили, проведя полную национализацию акционерных обществ с участием иностранного капитала без компенсаций инвесторам.

Частичная реставрация капитализма в рамках НЭПа, помимо прочего, предполагала возврат к использованию иностранного капитала. НЭП был опасным экспериментом, поэтому большевики искали такие способы привлечения иностранного капитала, которые бы не привели к утрате достижений революции 1917 года, к восстановлению прежнего капитализма зависимого типа.

Ставка была сделана на такую форму привлечения иностранного капитала, как концессии, то есть вовлечение частного капитала в управление объектами государственной собственности.

Одним из главных сторонников иностранных концессий был председатель Финансового комитета ЦК и Совета народных комиссаров (СНК) Е.А. Преображенский. По поводу внутренних социально-экономических преобразований он придерживался коммунистических взглядов, но при этом искал помощи в деле строительства социализма… на Западе.

На старте НЭПа, 29 марта 1921 г. Совнаркомом был принят документ «Основные принципы концессионных договоров», который определял права и обязанности концессионера (иностранного инвестора). Условия и основные принципы сводились к следующему:

1) концессионер имеет право на часть произведенной продукции с возможностью вывозить ее за границу;

2) в случае осуществления концессионером крупных инвестиций в основной капитал ему предоставляются торговые льготы и преимущества;

3) сроки концессий должны быть достаточными для того, чтобы концессионер мог окупить затраты и получить разумную прибыль;

4) имущество концессионного предприятия защищается от национализации, конфискации, реквизиции;

5) правительство гарантирует, что в действующий концессионный договор не вносятся изменения без согласия концессионера;

6) концессионер получает право найма на предприятие советских рабочих и обязуется соблюдать советское трудовое законодательство.

Большой импульс развитию концессий с участием иностранного капитала дала Генуэзская международная экономическая конференция 1922 года. В Генуе советской делегацией были изложены основные принципы концессионной политики и предложен список объектов концессий. Западу было разъяснено, что те инвесторы, которые работали в России до революции и проявили себя положительно, могут в качестве концессионеров получить режим наибольшего благоприятствования в Советской России. И даже рассчитывать на покрытие потерь, которые они понесли при национализации своих активов в нашей стране после революции 1917 года.

В том же 1922 году состоялась Гаагская экономическая конференция, на которой также присутствовала советская делегация. Она предложила западным делегатам концессии в нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также в сахарной, цементной, химической электротехнической промышленности, в машиностроении, лесном деле и сельском хозяйстве.

Для приема и рассмотрения заявок иностранных инвесторов, ведения с ними переговоров и заключения соглашений был создан Главный концессионный комитет (ГКК) при Совете народных комиссаров СССР. Первым председателем ГКК стал Г.Л. Пятаков. Его заместителем – Е.А. Преображенский. Однако уже скоро у руля ГКК оказался Л.Д. Троцкий. При нём в состав ГКК входили такие видные руководители, как нарком внешней торговли Л.Б. Красин, заместитель наркома иностранных дел М.М. Литвинов, полпред А.А. Иоффе, заместитель председателя ВСНХ СССР Г.Л. Пятаков, секретарь Всесоюзного совета профсоюзов (ВЦСПС) А.И. Догадов, член ЦК А.И. Стецкий и др. Идеи членов ГКК были революционными. Точнее (как оценивало работу ГКК после его упразднения партийное руководство) – контрреволюционными. В частности, некоторые члены комитета полагали, что не следует ограничиваться концессиями, следует привлекать иностранный капитал в форме прямых инвестиций.

В 1923 г. были подписаны первые концессионные договоры на рубку и предварительную обработку леса, экспорт кругляка и лесоматериалов с германскими, голландскими и норвежскими лесопромышленниками. В 1925 г. были заключены концессионные договоры с английской компанией «Лена Голдсфилдс» сроком на 30 лет. Это были проекты разработки Чиатурского месторождения марганца, добычи золота и других полезных ископаемых.

С 1922 до 1 ноября 1927 года от иностранцев в ГКК поступило в общей сложности 2211 заявок. Основная часть заявок пришлась на обрабатывающую промышленность (705), торговлю (526), горнодобывающую промышленность (258). Другими секторами, к которым иностранцы проявляли повышенный интерес, были лесное хозяйство (112 заявок), сельское хозяйство (203), транспорт и связь (148). Наибольшую активность проявляли инвесторы из Германии, на которых в период 1922-27 гг. пришлось более 35% всех заявок на концессии, поступившие к ГКК (Бутковский Вл. Иностранные концессии в народном хозяйстве СССР. Государственное издательство Москва — Ленинград, 1928).

Число удовлетворенных заявок, по которым были заключены концессионные соглашения, составило за указанный период всего 163. Многие заявки отсевались сразу. По другим начинали переговоры с заявителями. Переговоры проходили напряженно, по большинству из них до заключения договора дело так и не доходило. Каждый подписанный концессионный договор получал статус закона.

Из заключенных концессионных соглашений больше всего пришлось на Германию (46). Далее следовали: Англия (24), Североамериканские Соединенные Штаты (18), Япония (8), Франция (6), Польша (6), Австрия (5). Наиболее высокий процент заявок, дошедших до стадии подписания концессионного соглашения, был по Японии – 20,5%. Наименьший – по Франции – 3,5%.

Наибольшее число подписанных договоров за период 1922-1927 гг. было зафиксировано в обрабатывающей промышленности (22,0% общего количества подписанных договоров), добывающей промышленности (16,0 %) и в сфере технической помощи (14,7%). Со стороны советского руководства были попытки привлечь с помощью концессионных соглашений иностранный капитал в машиностроение, но иностранцы эти предложения отклоняли: окупаемость инвестиций в этой отрасли была длительной. Из обрабатывающей промышленности предпочитали текстильную, пищевую и производство простых металлоизделий.

В ряде отраслей значение концессий было очень велико. К концу 1927 г. они обеспечивали добычу 40% марганца, 35% золота, более 62% свинца, около 12% меди. Тут доля произведенной продукции, вывозившейся за границу, была весьма высокой. А вот в легкой, пищевой промышленности, производстве простых металлоизделий концессионные предприятия работали почти исключительно на внутренний рынок. Так, на иностранных концессионеров приходилось 22% всего производства одежды в СССР.

В целом же в масштабах всей экономики роль концессий была очень скромной. В 1928 г. инвестированный концессионерами капитал во все отрасли экономики составил около 60 млн руб. В 1928 г. из 7 778 млн руб. капиталовложений в промышленность на долю концессионеров приходилось 45,3 млн руб., или 0,75%. В объеме продукции, реализованной промышленностью СССР, доля реализованной концессионерами продукции составляла лишь 1%. До середины 1920-х годов у некоторых советских руководителей существовали надежды на то, что с помощью концессий можно будет проводить индустриализацию, но к 1927-28 гг. эти иллюзии рассеялись.

С 1928 года началось постепенное сокращение количества концессий. В некоторых случаях прекращение действия соглашений происходило по инициативе государства из-за нарушений условий иностранным концессионером (чаще всего из-за нарушение концессионерами трудового законодательства). В некоторых случаях действие соглашения прерывалось государством без объяснения причин (такое право и процедура расторжения предусматривались соглашениями). Отчасти в свёртывании концессий виноват был Запад. В 1927-28 гг. он стал вводить ограничения и запреты для иностранного капитала на участие в концессионных проектах в Советском Союзе, и часть соглашений прекратили действие по инициативе иностранных концессионеров. Уже к началу 1930-х гг. большая часть концессий в СССР была аннулирована, а в январе 1930 года упразднили и Главный концессионный комитет.