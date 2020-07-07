Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"

Гостем украинского журналиста Дмитрия Гордона стал российский журналист, ведущий "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В эфире YouTube-канала Гордона он рассказал о своих видениях будущего российской политики на фоне всех кадровых перестановок 2020 года. В частности, он считает, что отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра следует расценивать как "отправку в резерв", а не как знак недоверия со стороны президента.

Венедиктов назвал Медведева одним из самых лояльных Путину политиков, который, скорее всего, входит в пятёрку наиболее вероятных кандидатов в преемники президента. "Абсолютно лояльный и преданный человек, Путин так считает", - заявил Венедиктов.

Кроме того, Путин наделил Медведева как заместителя Патрушева большими полномочиями, нежели у него были во время председательствования в кабинете министров. Будучи заместителем главы Совета безопасности, Дмитрий Анатольевич "получает контроль над силовой составляющей", подчеркнул Венедиктов.

"Получается, его вывели из-под удара и задвинули в резерв", - резюмировал Гордон. Венедиктов с этими словами согласился.