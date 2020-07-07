|
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 07:00 • 20 • Политика
Алексей Венедиктов уверен: за отставкой Дмитрия Медведева с поста премьер-министра стоит вовсе не недоверие со стороны Путина. Напротив, на своей нынешней позиции Медведев стал своего рода "смотрящим", раскрыл неожиданный смысл политических перестановок Венедиктов.
Гостем украинского журналиста Дмитрия Гордона стал российский журналист, ведущий "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В эфире YouTube-канала Гордона он рассказал о своих видениях будущего российской политики на фоне всех кадровых перестановок 2020 года. В частности, он считает, что отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра следует расценивать как "отправку в резерв", а не как знак недоверия со стороны президента.
Венедиктов назвал Медведева одним из самых лояльных Путину политиков, который, скорее всего, входит в пятёрку наиболее вероятных кандидатов в преемники президента. "Абсолютно лояльный и преданный человек, Путин так считает", - заявил Венедиктов.
Кроме того, Путин наделил Медведева как заместителя Патрушева большими полномочиями, нежели у него были во время председательствования в кабинете министров. Будучи заместителем главы Совета безопасности, Дмитрий Анатольевич "получает контроль над силовой составляющей", подчеркнул Венедиктов.
"Получается, его вывели из-под удара и задвинули в резерв", - резюмировал Гордон. Венедиктов с этими словами согласился.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 16:00
|
01 июля 2020, 19:25
|
05 июля 2020, 09:25
|
03 июля 2020, 08:00
|
01 июля 2020, 02:00
|
05 июля 2020, 20:00
|
06 июля 2020, 10:00