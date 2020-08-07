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Неожиданный поворот: в крови Скрипалей не нашли следы "Новичка"

07 августа 2020, 18:45  •  76 • Политика
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Версия британцев разбилась об доказательства
В Австрии было проведено очередное расследование по делу Скрипалей. Экспертам удалось сделать настоящее открытие. Оказалось, в крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".
По данным портала "Конт", четыре австрийских министерства, служба госбезопасности и прокуратура провели в Вене расследование о якобы отравлении ядом "Новичок" семьи Скрипалей.
В секретных отчетах ОЗХО указано, что в крови пострадавших нет следов этого вещества. Ранее организация по запрещению химоружия передала копии результатов исследований австрийскому правительству.
Таким образом, версия Великобритании об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль коварными российскими спецназовцами трещит по швам.
Ранее "Утро.ру" делилось новыми подробностями дела Скрипалей. Местоположение экс-полковника ГРУ и его дочки окутано тайной, но есть предположения, где они могут скрываться.

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