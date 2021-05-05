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Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию

05 мая 2021, 09:35  •  283 • Политика
Министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. Встреча прошла в Лондоне.
Как заявили в Госдепартаменте США, посвящённые ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии и Афганистане сессии заняли по 30 минут. Тогда как на обсуждение России и КНР потратили по полтора часа.
"Мы начали в 08:45 утра [10:45 мск], было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии - по 30 минут - по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут - по России", - рассказал представитель Госдепартамента США высокого ранга.
Отмечается, что Китай был "доминирующей темой" встречи. "КНР была неотъемлемым членом международного порядка, но чтобы сделать это, она должна играть по правилам этого международного порядка", - заметил дипломат. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, главы МИД "Группы семи" собрались 4 мая в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.

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