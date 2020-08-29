Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"

Автор:

Сергей Латышев

В первых рядах "учителей" белорусского лидера Александра Лукашенко, столкнувшегося с широкими протестами в Минске после проигранных ему "женой блогера" выборов, оказался вездесущий Эммануэль Макрон. Президент Франции с помпой объявил по горячим следам: "Евросоюз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свобод и суверенитета".

Затем Макрон призвал Лукашенко наладить диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом, отметив, что ЕС "готов сопровождать этот процесс". По словам президента Франции, Брюссель заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, то есть, если отбросить лицемерие, в спокойной передаче власти в руки противников Лукашенко без всяких эксцессов.

Эхо этого макроновского пожелания ещё вибрировало в воздухе, когда французская полиция от души дубасила футбольных фанатов и хулиганов, воспользовавшихся поражением клуба "Пари Сен-Жермен" мюнхенской "Баварии" в финале Лиги чемпионов для того, чтобы в очередной раз погромить Париж – подраться с полицией (16 полицейских, по официальным данным, получили ранения), разграбить и поджечь десятки магазинов и автомобилей. Дубинки, слезоточивый газ, массовые задержания и штрафы – использование французскими правоохранителями этих средств из арсенала "последнего диктатора Европы" позволило разогнать и успокоить погромщиков.

А при чём здесь Макрон и Лукашенко, спросите вы. В Париже полиция подавляла бесновавшихся хулиганов, большинство из которых сидит на "социале" и имеет поэтому избыток дурной энергии. А в Минске дубинки используют против людей "с прекрасными лицами", задавленных тяжёлой жизнью. Во Франции речь идёт о единовременной акции, а в Белоруссии протесты продолжаются уже две недели.

Во Франции размах протестной активности больше, чем в Белоруссии, но никого в мире это не смущает. Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag /Globallookpress

От "жёлтых жилетов" не отмахнуться

Согласен. Пример не вполне корректен, но можно привести ещё лучше: с ноября 2018 года Францию сотрясают намного более массовые, чем в Белоруссии, выступления "жёлтых жилетов" – задавленных жизнью людей, выступающих против повышения налогов, увеличения пенсионного возраста, усиления эксплуатации – против неолиберальных реформ президента Макрона. И требующих, кстати, его отставки.

А Макрон и не думает уходить, хотя ещё 17 ноября 2018 года, например, против его власти и режима в Париже и по всей Франции протестовали 300 тысяч "жёлтых жилетов", что привело, по официальным данным, к гибели одного человека, ранениям 409 и аресту 117. Чтобы подавить эти выступления, в ход пошли дубинки, слезоточивый газ, водяные пушки. 21 ноября Макрон объявил о мобилизации армии из-за событий на острове Реюньон. В конце ноября 2018 года французские власти нашли, наконец, виновника беспорядков. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что началось расследование о вмешательстве России в протесты "жёлтых жилетов". Дескать, "связанные с Москвой порядка 600 аккаунтов" пытались влиять на события во Франции, используя, в частности, хештег #giletsjaunes ("жёлтые жилеты"). Ха-ха-ха.

Вам это ничего не напоминает? Честный ответ на этот вопрос таков. Это похоже на события в Белоруссии, за исключением масштаба и длительности, хотя во Франции всё намного серьёзней. 10 декабря 2018 года президент Макрон вообще объявил, например, о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране, чего президент Лукашенко пока не сделал.

Движение "жёлтых жилетов" без всякой – в отличие от Белоруссии – поддержки извне расширялось и активно проявляло себя и в 2019, и в 2020 годах, проводились регулярные еженедельные манифестации. Так, например, 11 января 2020 года, по данным французской Всеобщей конфедерации труда, на протесты в одном лишь Париже вышли более 150 тысяч человек, недовольных социальной политикой властей.

Меркель критиковала Макрона? Не дождётесь

И, тем не менее, никто не слышал призывов со стороны, например, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и руководства ЕС к Макрону передать власть недовольным французам, выражения готовности "сопровождать" этот процесс, требований прекратить подавлять народные выступления полицейскими методами.

Такое происходит всего лишь по одной причине – для лидеров европейских стран и руководства ЕС Макрон свой, "демократический", "буржуинский". Значит, ему можно всё. А президент Лукашенко для европейцев – чужой, от слова "совсем". Поэтому о его решениях и действиях судят по другим критериям, используя другую мораль. Получается, если немного перефразировать известную латинскую поговорку, так: что дозволено Макрону, не дозволено Лукашенко. И далее по списку: Путину, Си Цзиньпиню, Мадуро...

В отличие от Лукашенко Макрона "диктатором" никто в мире не считает, кроме малоимущих французов, у которых отбирают последнее. Фото: Michael Kappeler/dpa/Globallookpress

Исключение делается лишь для политиков, проходящих по категории "сукиных сынов" самых влиятельных "демократий", готовых делать для Запада любую грязную работу – на Украине, в Грузии, Чили, Индонезии, Никарагуа – где угодно. Но Лукашенко к этой категории не относится.

А как там Трамп?

За "ужасной ситуацией" в Белоруссии "очень внимательно" следит и президент США Дональд Трамп, несмотря на предвыборную гонку. "Глубокую озабоченность" в отношении выборов, осуждение "насилия против протестующих и задержания сторонников оппозиции", поддержку "демократических устремлений народа Беларуси" выражает и госсекретарь Майк Помпео. Агентство Reuters цитирует высокопоставленного чиновника Белого дома: "Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии". Посыл ясен – отдавайте протестующей толпе власть!

Однако когда в самих США демократы заигрывают с распалёнными ими же толпами разномастных противников президента Трампа и симпатизируют их попыткам захватить власть на местах – в Сиэтле, Портленде, Атланте, в центре Нью-Йорка, например, или поддерживают погромщиков в округе Кеноша, где те беснуются против "полицейского насилия", этим молодчикам с их кукловодами администрация Трампа не собирается передавать власть. Она их весьма жёстко подавляет, в том числе посылая на помощь местной полиции и Национальной гвардии "зелёных человечков" из числа хорошо натасканных профессиональных военных.

Хозяин Белого дома неоднократно угрожал привлечь к обеспечению спокойствия и порядка в стране даже армию, стремящуюся быть вне политики. И ведь привлечёт, если потребуется. Но при этом осудит и подвергнет санкциям Белоруссию, если президент Лукашенко попробует применить тот же способ к нарушающим закон, подзуживаемым провокаторами толпам, действия которых координируют в соседних странах вроде Польши, имеющих виды на Белоруссию.

И тут мы видим те же двойные стандарты и двойную мораль. Кстати, демократы в США немедленно прекратят заигрывать с улицей, как только станут властью на федеральном уровне. Поэтому их нынешняя позиция не должна никого вводить в заблуждение.

Когда полицейские в США стреляют в негров, которые задают тон в преступном мире, в стране начинаются массовые беспорядки. Фото: Imagespace /Globallookpress

Не стоит забывать, что США не стали страной-"изгоем", и в них не начался "переходный период" под контролем и при "сопровождении" внешних сил после того, как 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб при задержании полицией чернокожий рецидивист Джордж Флойд, сделанный новым "американским героем". Вызванные этим беспорядки и протесты охватили свыше 500 городов страны, включая Вашингтон, вынудив охрану президента Трампа спрятать его однажды с семьёй в убежище. Число погибших во внутриамериканской смуте намного больше, чем в ходе протестов в Белоруссии, материальный ущерб несопоставим.

И последнее

Последнее, на что хотелось бы обратить в данной связи внимание, – это то, как ведут себя протестующие. Грабежей и погромов в США, в меньшей степени – во Франции, которыми сопровождаются социальные протесты, в Белоруссии или, скажем, России, странах, с западной точки зрения, неполноценных и недоразвитых, не происходит. За исключением определённо профессиональных боевиков, специально таранивших в нескольких случаях на своих машинах полицейские кордоны в Белоруссии, остальные манифестанты ведут себя в целом пристойно: витрины магазинов не бьют, машины не жгут и не портят, не применяют против полицейских ослепляющие лазерные устройства. В России, в Хабаровске, с 11 июля почти ежедневно – в некоторых других сибирских городах намного реже – проходят протесты против центральной власти, ею вполне заслуженные. Но совершенно цивилизованно и мирно.

Так что это ещё очень большой вопрос – кто у кого и чему должен учиться: Запад у нас или мы у него. Если русские и другие незападные народы ловят европейцев и американцев на лицемерии, когда те осуждают других за то, что в ещё большей степени творят сами, их обдают в ответ цивилизационным презрением. Не пора ли и нам начать платить им тем же, так же спокойно продолжая делать то, что нужно? А на угрозы ввести за ослушание санкции отвечать – сколько душе угодно, но учтите, вам же от этого будет хуже. "То, что нас не убивает, делает нас сильнее". Это ведь ещё Фридрих Ницше сказал.