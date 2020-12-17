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Неожиданный поворот: бывший соратник Порошенко просится на трибунал в Гаагу
17 декабря 2020, 16:20 • 179 • Украина
Бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания выступил с неожиданным заявлением. Он просится выступить в качестве свидетеля в Международном уголовном суде в Гааге, где будут рассматривать преступления на Донбассе и на Украине.
Как подчеркнул Жвания, он подал официальное прошение дать свидетельские показания.
Бывший соратник Порошенко, который активно принимал участие в незаконном свержении власти в 2013 году (он вышел из «Партии регионов», объявив Януковича предателем, и начал активно сотрудничать с Порошенко и Яценюком), обещает рассказать судьям в Гааге всё то, что «хотел рассказать украинскому правосудию и что оно не хочет слушать».
«Единственное мое условие: я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что эти люди легко могут заказать устранить меня», — в то же время потребовал Жвания.
Своё решение он пояснил тем, что его старания по разоблачению преступлений бывшего президента «незалежной», пришедшего к власти благодаря государственному перевороту, неинтересны украинскому правосудию и сменившейся власти.
«Я прибыл в Украину для того, чтобы добиться справедливости — привлечь к ответственности преступников, устроивших в стране государственный переворот, которые ради власти и денег разрушили нашу мирную страну», — рассказывает Жвания.
Он уточнил, что пришёл к неутешительным выводам об отсутствии желания у правоохранителей и президента Зеленского расследовать преступления Порошенко после того, как «на прошлой неделе провёл несколько очень насыщенных встреч с руководством правоохранительных органов и с людьми из окружения нашего президента Владимира Зеленского».
«К сожалению, на этих встречах я не услышал того, что хотел услышать. Они не собираются выполнять свои обещания и сажать Порошенко.
У новой власти нет политической воли расследовать преступления Порошенко и его окружения. Мне было прямо сказано, что преследовать бывшего президента политически не выгодно, что сейчас для этого „неудачное время”. И мне намекнули, что было бы неплохо, чтобы я забрал свои заявления. Если же я их не заберу, то правоохранительные органы будут просто саботировать расследование», — говорит Жвания.
Далее он сообщил, что его такой вариант не устраивает, заявления он забирать не собирается и намерен идти дальше, но уже другим путём.
«Как вы знаете, 27 ноября Большая палата ЕСПЧ приняла решение объединить несколько „донбасских” дел в одно. В рамках этого дела суд рассмотрит события на Донбассе и обстоятельства крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Мне есть что сказать по этому поводу, и я убежден, что голландское правосудие, в отличие от украинского, захочет услышать правду.
Поэтому я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание — я готов дать показания против лиц из числа бывшего высшего руководства Украины, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, а именно: Порошенко Петра Алексеевича, Яценюка Арсения Петровича, Турчинова Александра Валентиновича, а также других», — заявил бывший соратник Порошенко.
Кроме того, следующим шагом он назвал выступление в Международном уголовном суде, «который тоже будет рассматривать преступления, совершенные на Донбассе всеми сторонами. Среди этих сторон Турчинов, Яценюк и Порошенко, которые ради политической выгоды втянули регион в кровавую бойню».
«Использование армии против своего населения запрещено украинским законом. Я знаю, кто именно и почему отдавал приказ послать войска на Донбасс вместо того, чтобы просто провести переговоры. Это делалось не ради Украины, а исключительно из шкурных интересов.
Мы — победители Майдана — сознательно отказались от любых договорённостей с региональными элитами только потому, что не хотели делиться только что захваченной властью. Мы хотели „порвать” донецких, навсегда выдавить их из политики, забрать их бизнесы себе, хотели их максимально унизить. А на позицию простых людей на Донбассе нам было наплевать — мы не думали, что они возьмут в руки оружие.
Мы также не верили, что в конфликт вмешается Россия. Мы просто хотели поставить всех на колени и шарить в карманах. Для этого на Донбасс была послана армия.
Фактически война началась из-за нашей жадности и глупости. Я прошу у всех жителей страны прощения за это», — анонсировал свои показания Жвания.
Резюмируя сказанное, участник госпереворота отметил, что Петро Порошенко очень опытный политик, который умеет договариваться и покупать людей.
«Я не знаю, какие аргументы он нашел для Владимира Зеленского и каким образом получил иммунитет от преследования внутри страны. Не знаю и не хочу знать. Однако пусть он теперь попробует купить судей в Гааге», — подчеркнул в своём заявлении Жвания.
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