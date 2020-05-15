Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу

Пользователь портала Reddit рассказал о своей семейной драме, которая раскрылась после подарка его отцу на 61-й день рождения.

Моему отцу часто говорили, что он не является биологическим сыном моего деда, - написал он.

Мужчина до конца не мог поверить этим пересудам и решил навсегда положить им конец, подарив папе ДНК-тест.

Пользователь рассказал, что его бабушке в период, когда она была беременна, приписывали роман с неким мужчиной по имени Тиллери. Сама она, как и дедушка, опровергали эти, по их словам, слухи.

Отец автора поста по мере взросления всё сильнее походил на своего официального папу, и сомнения на долгое время развеялись.

Правда открылась только теперь. Тест показал, что отец пользователя в высокой вероятностью может приходиться сыном Тиллери. Между тем в перечне совпадений по ДНК отсутствовал кто-либо с фамилией дедушки автора поста.

Выяснив это, папа пользователя осознал, что его родители, скорее всего, всегда знали истину, но боялись задеть его чувства. Он признался, что очень ценит их поступок.