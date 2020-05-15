Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
Главная / В мире

Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу

15 мая 2020, 01:55  •  68 • В мире
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу. Пользователь Reddit рассказал, что благодаря презенту его папа узнал, кто на самом деле является его отцом. Выяснилось, что это совсем не дедушка автора поста.
Пользователь портала Reddit рассказал о своей семейной драме, которая раскрылась после подарка его отцу на 61-й день рождения.
Моему отцу часто говорили, что он не является биологическим сыном моего деда, - написал он.
Мужчина до конца не мог поверить этим пересудам и решил навсегда положить им конец, подарив папе ДНК-тест.
Пользователь рассказал, что его бабушке в период, когда она была беременна, приписывали роман с неким мужчиной по имени Тиллери. Сама она, как и дедушка, опровергали эти, по их словам, слухи.
Отец автора поста по мере взросления всё сильнее походил на своего официального папу, и сомнения на долгое время развеялись.
Правда открылась только теперь. Тест показал, что отец пользователя в высокой вероятностью может приходиться сыном Тиллери. Между тем в перечне совпадений по ДНК отсутствовал кто-либо с фамилией дедушки автора поста.
Выяснив это, папа пользователя осознал, что его родители, скорее всего, всегда знали истину, но боялись задеть его чувства. Он признался, что очень ценит их поступок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 19:55
В США обнаружена новая зараза, убивающая детей: Заболевших больше сотни
14 мая 2020, 21:55
"Тысячи жизней стариков - плата за "особый" путь Швеции?" Немецкие СМИ опубликовали пугающие цифры
14 мая 2020, 19:55
COVID убивает детей не сразу, а через месяцы. В США и Англии у ребят проявились странные осложнения
14 мая 2020, 23:55
Арестован обвиняемый по делу о крушении боинга MH17 — СМИ
14 мая 2020, 21:55
Пойдёт на шестой: Лукашенко уже подал заявление в ЦИК
14 мая 2020, 23:55
Работница вокзала скончалась после "коронавирусного" плевка
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о...
14 мая 2020, 23:55
Чубайс дал России экономический урок. Делягин указал на "совершенно конкретное в...
14 мая 2020, 23:55
"Украина знала об этом": Глава МИД Незалежной утверждает, что был в курсе в...
14 мая 2020, 23:55
Беспочвенно и недостойно: МИД России обвинил США в навязывании миру антикитайского ди...
15 мая 2020, 00:55
Так кто же кормил СССР? Украина, Прибалтика или Грузия? (Уставший Оптимист)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
10 мая 2020, 08:56
Бандеровские недобитки устроили провокацию в Харькове
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
12 мая 2020, 11:55
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
13 мая 2020, 05:55
Когда за державу реально обидно
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.