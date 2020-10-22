Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ

В Сирии был ликвидирован пункт сбора боевиков, готовящихся к переброске в Азербайджан. Как утверждает источник, рекрутов, которых поддерживает Турция, планировали переправить в Нагорный Карабах. Официального подтверждения этой информации нет. Причём в Турции ранее опровергали саму возможность отправки наёмников из Сирии.

Однако, как сообщает портал "Авиа.про", бойцов в сирийском населённом пункте Магара намеревались передислоцировать на боевые позиции для поддержки Азербайджана. Но мощная бомбардировка якобы российской авиации сорвала эти планы.

Утверждается, что жертвами авиаудара могли стать не менее 200 боевиков.

"Это один из крупнейших отрядов боевиков, уничтоженный русскими за последние несколько месяцев", - приводит портал данные источника.

Ранее сообщалось, что на юге Идлиба была зафиксирована воздушная атака. Авиаудары были нанесены по объектам боевиков в районе Джебель аз-Завия.

По информации интернет-издания "Российский диалог", атака была произведена после данных разведки о перемещении боевиков по этому району.