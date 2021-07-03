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Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной

03 июля 2021, 04:30  •  352 • Украина

Украинцы выступили с требованием о переименовании Украины в Русь. Об этом говорится в электронной петиции, опубликованной на сайте президента.

«Большевики-коммунисты без всенародного референдума в 1918 году назвали нашу страну „Украина“ вместо ее исторического названия „Русь“, чтобы сделать из нас манкуртов, которые забыли и не знают свою русскую историю, своих русских предков, свою русскую культуру и традиции, свой русский язык», — говорится в тексте петиции.

По мнению автора, это возмущает многих ученых, историков, писателей и большинство самих граждан нашей страны.

«День Крещения Киевской Руси наиболее почитаемый на Украине, и именно поэтому каждый год в Киеве на народное шествие в честь Дня Крещения Киевской Руси собирается огромное количество наших верующих граждан, в прошлом году — более 250 000 верующих УПЦ МП, а в этом — около 300 000 верующих.

То есть жители нашего государства уже более 1000 лет помнят, знают и уважают настоящее название нашей страны — Русь, то есть это Русская земля, на которой всегда жили и живут русские (в переводе: белые, светлые, святые) люди», — отмечает автор.

По состоянию на 2 июля свои подписи под петицией поставили лишь 6 человек из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей осталось 92 дня.

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