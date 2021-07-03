|
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
03 июля 2021, 04:30 • 352 • Украина
Украинцы выступили с требованием о переименовании Украины в Русь. Об этом говорится в электронной петиции, опубликованной на сайте президента.
«Большевики-коммунисты без всенародного референдума в 1918 году назвали нашу страну „Украина“ вместо ее исторического названия „Русь“, чтобы сделать из нас манкуртов, которые забыли и не знают свою русскую историю, своих русских предков, свою русскую культуру и традиции, свой русский язык», — говорится в тексте петиции.
По мнению автора, это возмущает многих ученых, историков, писателей и большинство самих граждан нашей страны.
«День Крещения Киевской Руси наиболее почитаемый на Украине, и именно поэтому каждый год в Киеве на народное шествие в честь Дня Крещения Киевской Руси собирается огромное количество наших верующих граждан, в прошлом году — более 250 000 верующих УПЦ МП, а в этом — около 300 000 верующих.
То есть жители нашего государства уже более 1000 лет помнят, знают и уважают настоящее название нашей страны — Русь, то есть это Русская земля, на которой всегда жили и живут русские (в переводе: белые, светлые, святые) люди», — отмечает автор.
По состоянию на 2 июля свои подписи под петицией поставили лишь 6 человек из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей осталось 92 дня.
Подпишитесь на нас
352
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2021, 06:35
|
30 июня 2021, 02:15
|
27 июня 2021, 14:40
|
27 июня 2021, 12:50
|
29 июня 2021, 05:10
|
28 июня 2021, 22:45
|
29 июня 2021, 10:40