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Неожиданно вернувшийся из-за границы олигарх вместе с коллегой Вадимом Новинским посетил свою южную вотчину

17 февраля 2022, 17:55  •  111 • Украина
Как нам стало известно, Ахметов проводил встречи с доверенными людьми, которых он оставляет на хозяйстве – в случае, если ВСУ по приказу Зеленского всё-таки осуществят военную авантюру под Новоазовском, и, в итоге, Мариуполь, спустя 7 лет, всё же войдёт в состав ДНР. Главный украинский порт на Азовском море – транспортный узел, жизненно важный для металлургических и горнодобывающих комбинатов Ахметова. По сути, весь экспорт Ахметова завязан на этот порт. А главным «смотрящим» будет Новинский.
Сюжет: Украинский кризис
Вот и пригодился Ахметову его «миноритарный партнёр» – бывший гражданин РФ и куратор УПЦ (МП) Новинский. Однажды, весной 2014-го, Ахметов уже сделал ошибку, сбежав из Донецка, не оставив там своего порученца, который смог бы «порешать вопросы» с новой властью. Теперь олигарх готовится загодя, наверняка зная о планах Зеленского совершить военную авантюру у Новоазовска (сегодня президент Украины и министр обороны побывали поблизости – на военном катере). Последствия авантюры предсказуемы – потеря Мариуполя. А остаться без морского порта для Ахметова означает утратить возможность сбыта своей продукции, так что дело важное, ради него даже пришлось прервать пребывание за рубежом.
Авантюра под Новоазовском – неожиданный и неплохо продуманный ход. Дело в том, что соединения народной милиции там сравнительно немногочисленны – большая их часть стянута под Донецк и Луганск. Кроме того, почти нет российских войск поблизости (а те соединения 8-й армии, что стоят под Ростовом – сухопутные). Большая часть военно-морской группировки ЧФ – в нейтральных водах невдалеке от Одессы и под Севастополем. Таким образом, атаке военных катеров Украины просто некому будет помешать. Во всяком случае, в первые пару-тройку часов. И, таким образом, ВСУ смогут отбить Новоазовск.
Не исключено, что сегодняшнее обострение у линии соприкосновения – отвлекающий манёвр, с тем, чтобы отвести внимание от Новоазовска. Впрочем, шансы ВСУ удержать взятые рубежи – ничтожны, а наскок на Новоазовск может стать поводом для серьёзного обострения и закончиться контратакой Мариуполя. Собственно, к этому и готовятся Ахметов с Новинским.

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