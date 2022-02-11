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Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова

11 февраля 2022, 02:05  •  101 • Украина

Офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Антон Микужис сделал неожиданное заявление о настроениях среди украинских националистов.

Так, по его словам, члены украинских националистических организаций не верят в успех возможной наступательной операции в Донбассе и готовятся выехать из Харькова в Закарпатскую область на западе страны.
"Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех, подготавливаемой Зеленским и его командой так называемой "освободительной военной кампании". По данным агентурной разведки, за последние 10 дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась.

Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", - рассказал он.

Тем не менее, отметил Микужис, Киев по-прежнему продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путем установить контроль в Донбассе.

"Этот сценарий у них не пройдет. Защитники республики полны решимости и готовы дать достойный отпор агрессору", - сказал представитель НМ ЛНР.

Микужис заявил, что не все военнослужащие ВСУ готовы воевать за киевский режим, для выявления неблагонадежных в рядах украинской армии действуют группы морально-психологического обеспечения "Сигма" и Службы безопасности Украины.

По его словам, сотрудники группы проводят тестирование личного состава на предмет выявления потенциальных дезертиров и военнослужащих, сомневающихся в оправданности силового варианта решения конфликта в Донбассе.

Напомним, что ранее ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ. Так представители НМ ЛНР сообщили в сокрытии от руководства миссии фактов размещения тяжелого вооружения ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе.

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