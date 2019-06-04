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Неожиданно ставший политиком солист "Океана Эльзы" потребовал от Зеленского законодательно признать Россию "агрессором"

04 июня 2019, 08:24  •  56 • Политика
Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, неожиданно подавшийся в политику, потребовал от Владимира Зеленского принять закон о признании России "агрессором" и регулировании отношений, в том числе в сфере торговли и культуры. По его мнению, сейчас "везде двойные стандарты".
По мнению Вакарчука, новому президенту Украины и Верховной раде надлежит разработать закон, который бы чётко прописывал порядок отношений с Россией как с "государством-агрессором".
В эфире телеканала ICTV музыкант, который неожиданно решил участвовать в парламентских выборах во главе собственной партии при поддержке "состоятельных друзей", назвал нынешнюю политику Киева в отношении Москвы сплошными "двойными стандартами".
"Мы не понимаем, торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет", - пожаловался он.
Владимир Зеленский, настаивает новоявленный политик, должен "взять на себя ответственность" и выработать политику в отношении России.
Святослав Вакарчук намерен участвовать в выборах в Верховную раду, продвигая идеи евроинтеграции и вступления Украины в НАТО.

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