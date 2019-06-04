Неожиданно ставший политиком солист "Океана Эльзы" потребовал от Зеленского законодательно признать Россию "агрессором"

По мнению Вакарчука, новому президенту Украины и Верховной раде надлежит разработать закон, который бы чётко прописывал порядок отношений с Россией как с "государством-агрессором".

В эфире телеканала ICTV музыкант, который неожиданно решил участвовать в парламентских выборах во главе собственной партии при поддержке "состоятельных друзей", назвал нынешнюю политику Киева в отношении Москвы сплошными "двойными стандартами".

"Мы не понимаем, торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет", - пожаловался он.

Владимир Зеленский, настаивает новоявленный политик, должен "взять на себя ответственность" и выработать политику в отношении России.

Святослав Вакарчук намерен участвовать в выборах в Верховную раду, продвигая идеи евроинтеграции и вступления Украины в НАТО.