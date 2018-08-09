Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 16) • 52 • Война



Прежде чем продолжить анализировать цепочку событий, потребуется рассмотреть несколько документов. 19 июня подготовлен приказ наркома обороны «О маскировке аэродромов и важнейших военных объектов». Некоторые авторы утверждают, что на основании данного приказа авиацию западных приграничных округов должны были рассредоточить и замаскировать к рассвету 22.6.41. Правы ли они?



Приказ комиссара обороны Союза ССР №0042 19.6.41: «По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано.





Аэродромные поля не все засеяны, полосы взлета под цвет местности не окрашены, а аэродромные постройки, резко выделяясь яркими цветами, привлекают внимание наблюдателя на десятки километров.



Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром.



Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обстановкой и ничто на аэродроме не должно привлекать внимание с воздуха.



Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мотомеханизированные части: скученное и линейное расположение их парков представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для поражения с воздуха цели.



Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизированных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли.



Ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов.



Приказываю:



1. К 1.7.41 засеять все аэродромы травами под цвет окружающей местности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю аэродромную обстановку соответственно окружающему фону.



2. Аэродромные постройки до крыш включительно закрасить под один стиль с окружающими аэродром постройками. Бензохранилища зарыть в землю и особо тщательно замаскировать.



3. Категорически воспретить линейное и скученное расположение самолетов; рассредоточенным и замаскированным расположением самолетов обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.



4. Организовать к 5.7 в каждом районе авиационного базирования 500 км пограничной полосы 8–10 ложных аэродромов, оборудовать каждый из них 40–50 макетами самолетов.



5. К 1.7 провести окраску танков, бронемашин, командирских, специальных и транспортных машин. Для камуфлированного окрашивания применить матовые краски применительно к местности районов расположения и действий. Категорически запретить применять краски, дающие отблеск.



6. Округам, входящим в угрожаемую зону, провести такие же мероприятия по маскировке: складов, мастерских, парков и к 15.7.41 обеспечить их полную ненаблюдаемость с воздуха.



7. Проведенную маскировку аэродромов, складов, боевых и транспортных машин проверить с воздуха наблюдением отв.командиров штабов округов и фотосъемками. Все вскрытые ими недочеты немедленно устранить.



8. Исполнение донести 1.7 и 15.7.41 через начальника ГШ.



Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С.Тимошенко.

Начальник ГШ КА генерал армии Жуков».



Прежде всего отметим, что в приказе имеются сроки 1 июля, 5 июля и 15 июля, которые не стыкуются с датой 22 июня 1941 года. В тот же день в постановлении СНК утверждается указанный приказ наркома обороны. При этом в приказе наркома обороны о маскировке полос устанавливается срок 1 июля, а в постановлении СКН – 20 июля.



Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О маскирующей окраске самолетов, ВПП, палаток и аэродромных сооружений» 19.6.41:



«…4. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева:



а) к 20 июля 1941 года все имеющиеся в строю самолеты покрасить маскирующей краской, согласно пункту 1 настоящего постановления, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской; Human Rights: Американцы в Сирии отправляли на смерть детей



б) к 20 июля 1941 года произвести маскировку взлетных полос;



в) к 1 июля 1941 года произвести маскировку палаток;



г) к 30 июля 1941 года произвести маскировку аэродромных сооружений.



5. Утвердить приказ НКО — О маскирующей окраске самолетов и о маскировке взлетных полос, палаток и аэродромных сооружений в частях ВВС…



8. Поручить ВВС… к 15 июля 1941 года внести предложения о зимней маскирующей окраске самолетов.



9. Обязать НКВД по окончании строительства ВПП, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их путем окраски применительно к фону окружающей местности.



Обязать нач. ВВС т. Жигарева к 10 июля 1941 г. передать НКВД технические условия по маскировке ВПП, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов...



Председатель СНК Союза ССР и Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин»



На следующий день выходит уточняющий приказ наркома обороны.



Приказ комиссара обороны Союза ССР №0043 20.6.41: «Самолеты, находящиеся в частях ВВС, ВПП, палатки и аэродромные сооружения по всей окраске не удовлетворяют требованиям современной маскировки. Такое отношение к маскировке, как к одному из главных видов боевой готовности ВВС, дальше терпимо быть не может.



Приказываю:



1. К 20.7.41 силами авиачастей с привлечением работников авиамастерских произвести маскирующую окраску всех имеющихся самолетов согласно прилагаемой схеме окраски, за исключением нижней поверхности, которую оставить с прежней окраской.



2. К 10.7.41 произвести маскировку всех существующих ВПП, бетонных рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов применительно к фону окружающей местности.



3. К 1.7.41 произвести маскировку всех аэродромных сооружений применительно к фону местности. Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба



4. К 1.7.41 замаскировать палатки в лагерях авиачастей.



5. На лагерных аэродромах самолеты располагать рассредоточение под естественными и искусственными укрытиями, по окраинам летного поля, не допуская расстановки их по прямым линиям.



6. Ответственность за выполнение всех маскировочных мероприятий как по качеству, так и по срокам возлагаю на Военные Советы и персонально на командующих ВВС округов.



7. План мероприятий доложить 23 июня 1941 г.



О ходе окраски самолетов командующим ВВС округов докладывать ежедневно по ВЧ начальнику ГУ ВВС КА с 21 часа до 23 часов.



Народный комиссар обороны СССР

Маршал Советского Союза С. Тимошенко.

Член Главного Военного совета секретарь ЦК ВКП(б) Г. Маленков.

Начальник ГШ КА генерал армии Г.Жуков».



И снова несовпадающие сроки… А еще говорят, тиран всех гнобил! Мы видим, что военные устанавливают сроки, которые хотят (тоже проявляют свою инициативу):



— в постановлении СНК о маскировке полос устанавливается срок 20 июля, а в новом приказе наркома обороны – 10 июля;



— в постановлении СНК о маскировке аэродромных сооружений устанавливается срок 30 июля, а в новом приказе – 1 июля;



— по срокам маскировки палаток и нанесения маскирующей окраски сроки в обоих документах совпадают.



Возникает вопрос: когда оба приказа дойдут до частей ВВС для исполнения? Например, литературный деятель О.Ю. Козинкин утверждает, что, если нет сроков, то это означает немедленно. Немедленно — это как? Через минуту, через час, через день или через месяц? Весьма некорректное объяснение… Интересно, а когда эти приказы должны были дойти до ответственных лиц?



Приказ наркома обороны от 19.6.41. Поскольку приказ касается ВВС, АБТУ, артчастей, складов и т.д., то с приказом потребуется ознакомить Военный совет округа: командующего, НШ и ЧВС. Поскольку командующий и ЧВС достаточно часто совершают поездки по частям и гражданским организациям, то приказ следует адресовать для ознакомления зам. командующему и начальнику политотдела (для принятия решения на случай отсутствия вышеуказанных лиц). Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне



Далее приказ будет адресован начальникам ВВС, АБТУ, артиллерии и зам. командующего по тылу. Мы понимаем, что сами начальники непосредственно выполнять распоряжения наркома не будут, а переадресуют их своим подчиненным. При этом докладывать в ГШ придется НШ округа. Поэтому он дополнительно адресует этот документ начальнику оперативного управления, который назначит ответственного командира за сбор информации от разных служб и подготовку отчетного документа для НШ округа.



Мы еще не дошли до отправки ШТ с приказом в армии, где имеются свои ответственные по ВВС, бронетехнике и автотранспорту, артиллерии и складам. Потом еще указания пойдут в мк, ск и авиадивизии… Интересно: за сколько времени всех следует ознакомить и отдать распоряжения?



С приказом наркома от 20.6.41 еще хуже – приложением к приказу идет схема окраски. Поэтому этот приказ будет направлен не ШТ, а фельдъегерской почтой. И когда он дойдет, например, хотя бы до командования округов?



Давайте посмотрим приказ командующего войсками Харьковского ВО, который также входит в угрожаемую зону.



Указание по маскировке объектов ВВС, войсковых частей и складов: «1. По объектам ВВС. 1. Современный аэродром должен полностью слиться с окружающей обстановкой и ничто на аэродроме не должно привлекать внимание с воздуха.



2. На всех аэродромах самолеты на якорных стоянках располагать рассредоточено по границам аэродромов, с интервалами не менее 100 метров между самолетами. Линейное расположение самолетов даже при рассредоточенном положении не допускать…



3. Аэродромы замаскировать под общий фон местности, для чего до засева летных полей специальными сортами трав, применять искусственную маскировку под огороды, участки покрытые кустарником и отдельными деревьями. Проложить через аэродромы искусственные дороги…



Командующий войсками округа генерал-лейтенант Смирнов. Наводить порядок в Сирии идет Китай

ЧВС округа корпусной комиссар Николаев.

НШ округа генерал-майор Колпачи».



Документ подготовлен 22 июня. Таким образом, приказ наркома от 19.6.41 дошел до ХВО только утром 22 июня. А требуется еще ознакомить длинный список лиц и подготовить приказ по округу. Ну, никак до рассвета 22 июня приказ наркома не мог быть исполнен... Нарком обороны и начальник ГШ должны были знать, в отличии от тыловых работников...



На следующий день подготовлен новый приказ по ХВО. Обратите внимание, что после начала войны в приказе по ХВО и появилось слово «немедленно». Военные люди хорошо понимают, что если нет сроков — это не означает немедленно. А если немедленно, то добавляется именно это слово.



Приказ войскам Харьковского ВО № 0011 23.6.41 г.(отпечатано 22.6.41): «Во исполнение приказа народного комиссара обороны от 19.6 №0042,

Приказываю

Немедленно осуществить мероприятия по противовоздушной маскировке, исходя из следующего:



1. Маскировку произвести в соответствии с прилагаемыми указаниями (приложение №1).



2. Маскировке подлежат: все аэродромы и аэродромные постройки, бензохранилища, военные городки, лагеря и склады, артиллерийские, танковые парки, а также легковые и транспортные машины.



3. К проводимым маскировочным мероприятиям приступить Немедленно и закончить:



…в) Маскировочную окраску боевых, транспортных и легковых машин – к 1 июля с.г.



г) складских помещений и военных городков – к 15 июля с.г…»



Получается, что приказы наркома обороны от 19.6.41 и 20.6.41 не могли к рассвету 22 июня дойти до авиачастей, и следовательно, привести к рассредоточению самолетов на аэродромах. Только в том случае, если командующий ВО был обеспокоен происходящим на границе он мог дать приказ командующему ВВС о рассредоточении авиации. Такую ситуацию ранее мы рассмотрели в ПрибОВО и видели, что там действовали по своей инициативе задолго до подготовки указанных выше приказов наркома обороны. В ОдВО неоднократные учения по рассредоточению авиации проходили по личной инициативе НШ округа, который также еще не видел указанных приказов наркома. В ЛВО – авиация не рассредоточивалась – приказы не дошли до руководящего состава округа. События в ВВС ЗапОВО и КОВО мы рассмотрим в других частях, посвященных этим округам. Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны



Таким образом, нельзя рассмотренные приказы связывать с ожиданием высшим руководством КА полномасштабной войны с рассвета 22 июня 1941 года… Поэтому, когда говорится о предательстве генералов, не выполнивших приказы из Москвы — авторы лукавят в угоду своим интересам или же они не смогли разобраться в происходящем...



РМ РО ЗапОВО. Чтобы рассматривать дальнейшие события следует уделить внимание развединформации РО штаба ЗапОВО. Предварительно хочется привести фрагмент книги А.Е. Голованова, который ранее достаточно часто использовался при обсуждении халатности генерала Павлова. Многие читатели на разных форумах возмущались беспечностью или преступной халатностью командующего ЗапОВО, читая эти строки: «…Через несколько минут он уже разговаривал со Сталиным. Не успел он сказать, что звонит по поводу подчинения Голованова, который сейчас находится у него, как по его ответам я понял, что Сталин задает встречные вопросы.



— Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией. Хорошо, товарищ Сталин... А как насчет Голованова? Ясно.



Он положил трубку: «Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей границе…»



Кто из нас мог тогда подумать, что не пройдет и двух недель, как Гитлер обрушит свои главные силы как раз на тот участок, где во главе руководства войсками стоит Павлов?.. Как мог Павлов, имея в своих руках разведку и предупреждения из Москвы, находиться в приятном заблуждении, остается тайной...» Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 5. До боя осталось пятнадцать минут



Разговор проходил менее двух недель до начала войны. Возможно, где-то около 10 числа. В чем-то прав был командующий ЗапОВО – его разведка работала не хуже, а даже лучше чем разведки других округов… Попробуем разобраться в РМ.



Из материалов, приведенных в предыдущей части, вы уже знаете, что, по данным РУ ГШ, против войск ЗапОВО в приграничной полосе с середины мая до начала войны имелось 30 немецких дивизий (включая 1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд)). Четыре так называемых условных тд образовывалась из тп без специальных и других частей. Кроме того, с 15 мая резко уменьшился темп сосредоточения немецких войск на всей протяженности нашей границы.



Вы уже знаете, что разведсводки РУ ГШ регулярно приходят в штаб ЗапОВО, а сводки из РО ЗапОВО также регулярно уходят в РУ ГШ. Поэтому искажение РМ просто невозможно даже теоретически, т.к. дополнительно еще поступает информация от разведок НКГБ и НКВД. 1-2 раза исказить еще информацию можно, рискнуть, так сказать, здоровьем и жизнью. Но предателей в разведорганах не было…



Почему автор затронул этот вопрос? Это связно с тем, что некоторые литературные деятели выдвигают свою новую версию: РУ ГШ сознательно предоставляло неверные РМ о количестве немецких дивизий, но вот РО ЗапОВО все правильно оценивал! Во всем виноваты «генералы-предатели»... И в качестве примера приводится воспоминания Л.М. Сандалова: «В конце первой недели июня штаб нашей 4-й армии, размещавшийся в Кобрине, получил информацию из штаба округа о том, что к 5 июня на границе Белоруссии сосредоточилось свыше 40 немецких дивизий и что 15 пд, 5 тд, 2 мд и 2 кд сосредоточены на Брестском направлении…»



Как просто быть таким деятелем: нашел цитату, и на ней можно строить любую версию – что в голову взбредет. Автору данного цикла труднее: приходится хоть как-то информацию проверять…



С РМ, поставляемыми РО штаба ЗапОВО, в самом деле происходит что-то не то. Разобраться во всем не позволяет отсутствие полных текстов РМ – одних выводов из них недостаточно. Первоначально попробуем построить зависимость изменения количества соединений у границы по немногочисленным данным РО ЗапОВО. На рисунке к уже знакомым Вам зависимостям добавлена информация по РО ЗапОВО.



«Саакашвили сорвался с поводка»: как началась пятидневная война



Из рисунка видно, что количество дивизий по оценке РО штаба ЗапОВО:



1) превышает аналогичное количество соединений по материалам РУ ГШ: в феврале-марте — на 16%, в начале мая — на 30% и к середине июня 1941 года — на 47%;



2) составляет более 1/3 от суммарного числа дивизий, сосредоточенного у нашей границы;



3) не имеет ничего общего с изменением фактического количества соединений в приграничной полосе напротив войск ЗапОВО. Возможно РО ЗапОВО учитывает дивизии за 400-500 км от границы? Опровергнуть данные РМ ЗапОВО по представленным зависимостям трудно.



Почти пять месяцев РО ВО завышает численность соединений по сравнению с данными РУ ГШ и ни РО, ни РУ не изменяют свои данные. А данные РУ ГШ подкрепляются информацией НКГБ и НКВД. Как такое может быть? В подчиненных штабах же не царствует анархия... Это возможно только в одном случае: когда эти данные достаточно близки.



А как же данные могут быть близки, если они сильно расходятся? Это возможно в случае, если РО штаба ЗапОВО рассматривает в качестве зоны своей ответственности территорию большую, чем это рассматривает РУ ГШ. В этом случае общее количество дивизий определяемых РУ и РО сохраняется одинаковым, но увеличивается их число в зоне ответственности ЗапОВО. Округ просто увеличил свою зону ответственности.



Например, зона ответственности РО штаба ПрибОВО составляла: слева – Сувалки, Ликк, Алленштайн и по глубине – Кенигсберг, Алленштайн. ЗапОВО же «нарезал» себе большую зону ответственности: справа – Сувалки, Хайльсберг; слева — Влодава, Демблин. Если просмотреть разведсводки РО ЗапОВО, то можно увидеть, что в них встречается информация по немецким войскам, которые дислоцируются в Кенигсберге, в Данциге, в Чехии, против войск КОВО и даже в Румынии. Неоднократно упоминаются города Лодзь (~280 км до границы) и Познань (~424 км до границы), а также другие населенные пункты расположенные на расстоянии более 150 км от границы или в зоне ответственности ПрибОВО. На рисунке представлены указанные зоны ответственности округов и населенные пункты, которые отмечаются в РМ РО ЗапОВО (некоторые пункты находятся за пределами карты).



Санкции против Тегерана угрожают и Москве



Обращает внимание «перехлет» зон ответственности РО ПрибОВО и ЗапОВО, а также отсутствие границы по глубине для ЗапОВО. Правильно это или нет? Трудно сказать, почему РУ ГШ не стал уточнять указанные границы…



По мнению ГШ с Сувалкинского выступа особо ответственными направлениями (направления возможных ударов) являлись:



а) в сторону ЗапОВО: Сувалки – Лида и Сувалки – Белосток;



б) в сторону ПрибОВО: Сувалки – Олита.



Таким образом, в сторону ЗапОВО с выступа рассматривалось в два раза больше возможных ударов и, следовательно, в два раза больше могло потребоваться войск для вторжения. ПрибОВО «прирезал» себе часть территории, с которой могут подходить немецкие войска для двух ударов по ЗапОВО. При этом часть соединений, которые РУ ГШ относил к войскам, противостоящим ПрибОВО, ЗапОВО относил к войскам, противостоящим себе.



Первая причина увеличения численности войск против ЗапОВО (относительно сводок РУ ГШ) – это увеличение зоны своей ответственности по фронту, вторая причина – увеличение зоны по глубине. Что еще настораживает в РМ РО ЗапОВО? Это неверные сведения, как и от всех других разведок. Возможно, это результат немецкой дезинформации.

Странная война: союзники США купили немного «Аль-Каиды»

Например, разведсводка РО ЗапОВО 20.4.41: «Немецкое командование произвело значительную перегруппировку войск против ЗапОВО, подтянув войска с меридиана Млава-Варшава непосредственно к линии госграницы, усилив группировку преимущественно моторизованными и танковыми частями...»



Проблема в том, что массово немецкие войска с указанного «меридиана» к границе стали перебрасываться только после середины мая, но никак не с середины апреля, когда поступали РМ для сводки. Какие перевозки зафиксировала разведка округа, трудно сказать, но это не переброска дивизий к границе. И особенно не массовая переброска… Т.е. сведения представляемые РО ЗапОВО могли быть такими же ошибочными или подброшенными немецким командованием, как и сведения РУ ГШ.



В других частях цикла мы видели, как неверную информацию предоставляли разведки НКО, НКГБ и НКВД. Разве так может быть, что все ошибаются, а разведка ЗапОВО «рентгеновским зрением» вскрыла всю немецкую группировку и предоставляет исключительно правдивые сведения? Конечно же, нет. РМ, которые подбрасывают немцы, должны были также найти свое отражение в информации РО ЗапОВО.



Разведсводка РО штаба ЗапОВО 5.6.41: «По данным агентуры и других источников… группировка германских войск в полосе против ЗапОВО… на 5 июня 1941 г. определяется в 29-30 пд, 2-4 мд, одна кд и две кавбригады,.. и, предположительно, две бронедивизии СС…



Отмечено прибытие новых частей: в Сувалки — две отборные бронедивизии СС (требует проверки)…»



Две отборные тд СС. Это хороший результат для разведки и должен быть, как можно быстрее проверен! Почему? Потому что по состоянию на 1.5.41 против войск ЗапОВО (по его РМ) числилось: «28-29 пд, 7-8 танк. полков, 3-4 мд, до трех кд...»



Снова мы видим несколько тп и ни одной танковой дивизии! Мы уже неоднократно обсуждали вопрос о наличии немецких танковых батальонов и полков россыпью, которые достаточно просто превращаются разведчиками в условные тд без штабов, специальных частей, артиллерии, связи, частей обеспечения и т.д. и т.п. Неужели кто-нибудь верит в то, что наши генералы с помощью гадания на картах догадаются, что мк и указанные условные тд превратятся в настоящие полноценные мк и танковые группы? Интересно: как быстро уточнили информацию о прибытии полноценных тд СС? «Турция не спасет русских от смерти»



В последней мирной разведсводке штаба РО ЗапОВО (21.6.41) говорится: «В границах… предположительно две дивизии «СС»…» Помимо этих двух тд СС против войск ЗапОВО числится 5 тд, четыре из которых превратились из 7-8 тп. Т.е. количество полноценных тд с прибытием дивизий СС возросло в три раза, но подтвердить их наличие не удалось разведкам РО ЗапОВО и ПрибОВО, РУ ГШ, НКГБ и погранвойск НКВД. Можно ли было верить в Москве данным, которые не подтверждены больше ни одним источником, включая саму разведку ЗапОВО? Конечно же, нет. В разведке не верят данным, которые не подтверждены другими источниками и противоречат здравому смыслу. Получается, что РМ ЗапОВО вызывали сомнения своей достоверностью в Москве…



Кроме недостоверной информации (по мнению РУ ГШ) в полосе ответственности ЗапОВО (как и в полосах ответственности других округов) проходили существенные переброски немецких войск и отследить их все перемещения было весьма проблематично. Но в ЗапОВО их отслеживали…



Разведсводка РО штаба ЗапОВО 1.5.41: «Предположительно, в период передвижения войск (март—апрель) отдельные части и соединения убыли из полосы против ЗапОВО, и поэтому дислокация частей в гарнизонах Сувалки, Седлец, Бяла-Подляска, Варшава требует тщательной перепроверки…»



Разведсводка РО штаба ЗапОВО 1.4.41: «В течение последнего месяца немецкое командование произвело увеличение группировки войск против ЗапОВО на две-три пд, два тп и один мотоциклетный батальон, одновременно заменив ряд частей — штабы 12 и 217 пд; 86, 93, 103, 125, 203, 235, 500, 504, 506, 507 пп; 27, 45, 211 ап и 94 кп, убывших на юг, вновь прибывшими частями: штабы 9, 11, 34 пд; 5, 12, 23, 134, 135, 136, 316, 402, 514, 903 пп и до пяти пп, не установленной нумерации; 18 и 248 ап, 28 полк связи, 616 мп, 11 сапполк…» «Это война»: как грузинские войска атаковали Цхинвали



Поражает точность: кроме пяти пп, установлены все номера частей и соединений. Или разведка работает идеально или немецкие военнослужащие ходят с плакатами… Но если руководство РО «не поставлено на место», то в целом поставляемая ими информация должна не противоречить информации РУ ГШ.



Попробуем рассмотрим вопрос достоверности РМ РО ЗапОВО от обратного. Если РО верно отражал информацию в зоне своей ответственности длительное время, то и в последней разведсводке информация должна быть достоверной. Последняя разведсводка РО штаба ЗапОВО составлена в последнюю мирную субботу. Рассмотрим только информацию о наличии моторизованных и танковых войск.



Разведсводка РО штаба ЗапОВО 21.6.41: «1. Восточно-прусское направление… Две мд (данные ПрибОВО), …предположительно две дивизии «СС».

2. Млавское направление. …До одной мд; до тд…

3. Варшавское направление. …Две тд…; одна мд…; четыре бронеполка…

4. Демблинское направление. …До двух тд, …пять бронеполков, …до двух мд…».



Упрощенное распределение немецких войск перед ЗапОВО по направлениям перед началом войны представлено на рисунках.















По информации РО против войск ЗапОВО имеется до 13 тд и мд, а также 9 бронеполков. Ничего странного не заметили? В направлении Варшава — Брест на двух направлениях по данным РО имеется 4 тд и 9 бронеполков...



А сколько тп и тд фактически было на этом направлении? 2-я танковая группа на 21.6.41 состояла из 24 мк (3 тд (6 тп), 4 тд (35 тп), 10 мд, 1 кд), 47 мк (17 тд (39 тп), 18 тд (18 тп, 28 тп), 20 мд) и в резерве 46 мк (10 тд (7 тп), мд СС «Дас Райх», пп «Гроссдойчланд»). Всего во всей 2-й танковой группе было 6 тп, а по данным разведки ЗапОВО их было не менее 13 (если учитывать по одному тп в каждой дивизии). О какой достоверности РМ после этого может идти речь? Стоит только вновь отметить, что и разведкой РО ЗапОВО не обнаружены ни танковые группы, ни мк.



В районе Бреста по данным разведки имеется четыре тд и 9 тп, но даже с места сосредоточения этих мото-танковых сил, по мнению ГШ, могли наноситься два удара в направлениях Брест-Барановичи и Седлец-Волковыск.







Т.е. подвижные силы должны были разделиться на две группировки. Только мы не знаем, были эти группы одинаковыми по составу, по мнению нашего ГШ, или нет. А на направлениях этих ударов стоят по одному нашему мк, а в глубине еще по одному мк парируют эту угрозу. И еще один момент. Указанные танковые дивизии и полки можно подчинить только штабам армейских корпусов. Ведь других штабов для их руководства у границы нет, а у АК нет структур для обеспечения этих дивизий. И еще многого чего нет необходимого для подвижных групп…



Вернемся еще раз к воспоминаниям Л.М. Сандалова о РМ, которые датировались 5 июня. Материалы для этой сводки должны были поступить где-то 3-4 июня. Мы знаем, что практически все мд и тд начали передвижение к границе начиная с 6 июня (конечно же, не все одновременно). Т.е. на момент поступления материалов для сводки эти соединения находились на расстоянии сотен километров от нашей границы, т.к. они располагались гораздо дальше меридиана Млава-Варшава. По мнению ГШ, направлений ударов немецких войск по ЗапОВО четыре: два по фронту и два у Бреста. Куда из ППД должны были двинуться войска, это вопрос, ответ на который до 5 июня был неизвестен не только нашей разведке, но и большинству офицеров германской армии…



Продолжим рассмотрение материалов, поступавших от разведок.



16.6.41 английское руководство передало советскому послу в Лондоне И.М. Майскому карту со схемой германской группировки у советских границ. Согласно этим данным в Польше находилось 76 дивизий (из них 2 танковые и 2 моторизованные), в Румынии, Венгрии и Словакии — 29 дивизий (из них 4 танковые и 2 моторизованные), еще предполагалась переброска 2 дивизий по Балтике и 2 дивизий из Скандинавии в Северную Финляндию. На схеме показано всего 109 германских дивизий



Нельзя не признать высокой точности данных британской разведки об общей численности германских войск на Востоке, но их сведения о количестве танковых и моторизованных дивизий были значительно заниженными. Непонятно, то ли английская разведка также не смогла «вскрыть» германские мд и тд, или заведомо предоставили СССР дезинформацию, заменив тд на пд…



В то время эту информацию посчитали дезинформацией от «заклятого друга». Если припомнить текст из дневника Гебельсса о дезинформации по вторжению в Англию, то понятно, что руководству СССР трудно было поверить в эти РМ...



Рассмотрим данные разведки по количеству войск противника на южном фланге.



П.А. Судоплатов: «Мы переоценивали группировку немецких войск, противостоящую нам на юго-западе, в результате чего ЮФ вынужден был в начале июля отойти. Несмотря на очень серьезную агентурную сеть, которую мы имели в Румынии, была получена мифическая информация о значительно превосходящих силах немцев и румын на Южном направлении, состоящих из 40 пд и 13 тд и мд.



Неправильная оценка нашей разведкой обстановки в Бессарабии, как мне самокритично рассказывал нарком госбезопасности Молдавии, впоследствии начальник особого отдела ЮФ Н. Сазыкин, в критический момент начала войны обусловила невысокую эффективность действий войск ЮФ, несмотря на то что противник, как оказалось, не имел превосходящих сил. Несомненно, это оказало неблагоприятное влияние на развитие событий на всем Юго-Западном направлении…»



В соответствии «Записке по плану действий войск ОдВО» (июнь 1941 года): «Всего на территории Румынии имеется на 31.5.41: 40-45 пд и мд, 4 кд, 4 гсбр и 2 тд, из них (данные требуют проверки) германских 17 пд и мд и 2 тд…» Всего до 19 немецких дивизий. В соответствии с Разведсводкой РУ ГШ на 1.6.41 в Молдавии и Северной Добрудже находилось 17 немецких дивизий ( в т.ч. 4 мд и 2 тд).



На рисунке приведена схема-карта с соотношением сил к 17.6.41. В соответствии с данными материалами в Румынии у границы было 14-16 немецких дивизий включая до 7 мд и тд. Фактически же было было 9 пд, из них 2 в 1-м эшелоне. Мы видим, что с 1-го по 17-е июня немецкая группировка по данным разведки практически не менялась.







По информации РУ ГШ, с 19-20 июня началась переброска немецких дивизий из Болгарии в Румынию. После начала войны поступили уточненные материалы об численности войск в Румынии. Например, численность группировки противника в районе Стефанешты была определена в 9-10 дивизий (в т.ч. 5-6 тд и мд), хотя в действительности там находилось всего 5 пд и 5 бригад (в т.ч. тбр). Разведка «насчитала» в этом районе 900-960 танков. Фактически же их было около 60. Удара «обнаруженной танковой группировки» ждали до начала июля…



Мы рассмотрели мифическую группировку на южном фланге нашей границы. А теперь рассмотрим необнаруженную группировку на северном фланге.



Разведсводка штаба ПрибОВО (сводка полностью приведена в 7 части) от 18.6.41: «На 17.6.41 г. против ПрибОВО… установлено: штабов армий – 2, штабов АК – 6, пд – 12, мд – 5, тд – 1, тп – 5 и до 9 отдельных тб – всего не менее тд, кп – 6-7, сб – 17, самолетов – свыше 500…» Более подробно эта группировка приведена на двух рисунках ниже.











Из рисунков видно:



— непосредственно вблизи с границей ПрибОВО сосредоточена только небольшая часть войск в виде некоторого количества пб и четырех полков в зоне Сувалкинского выступа. Основная масса войск расположена на достаточно большом удалении от границы;



— у города Сувалки сосредоточены три штаба дивизий и суммарно до 8 полков на расстоянии до 20-25 км от границы. Эти войска должны распределиться по трем ударным группировками, сил для которых недостаточно. Следовательно, дополнительные войска должны в этот район еще подойти;



— у города Гумбиннен сосредоточена еще одна группировка войск (расстояние до границы около 30 км);



— большая группировка войск дислоцируется в Тильците (расстояние до границы 20-25 км);



— усиленная дивизионная группа дислоцируется в Мемеле.



Чтобы сосредоточить удаленные от границы войска на исходные рубежи для нападения требуется до двух суток для пехотных соединений и теоретически сутки для тд и мд, расположенных в зоне ответственности РО ПрибОВО. Учитывая огромное количество техники в мд и тд и ограниченное количество дорог – одних суток может оказаться недостаточно…



Следует обратить внимание, что разведкой обнаружена всего одна полноценная тд и не обнаружено ни одного штаба мк, танковых групп и штаба группы армий «Север».



В приведенной сводке отмечается 18 немецких дивизий, а с учетом отдельных батальонов и полков их суммарное число можно оценить до 20. В соответствии же с РМ РУ количество немецких дивизий против ПрибОВО составляет 29. Недостающие дивизии расположены западнее за пределами зоны ответственности РО ПрибОВО. Выходит на 17.6.41 по данным РУ ГШ около 1/3 группировки немецких войск, планируемой для военных действий с ПрибОВО, дислоцируются на глубине более 100-120 км.



Имеется еще один документ РО штаба ПрибОВО, который поставлен в вину НШ округа П.С. Кленову. В обвинительном заключении говорится: «Во вредительской деятельности уличается показаниями…» В числе свидетелей три разведчика штаба ПрибОВО. Документ называется: «О группировке сил и средств немецких войск в Восточной Пруссии к 18-00 21.6.41». За десять часов до начала войны... Многие его видели, но кропотливо не работали с ним...







Вроде бы все верно, указаны значительные силы и большое число танков – 2473. В 18-й армии, в 3-й и 4-й танковых группах было около 1735 танков. Конечно же, данные разведки могут отличаться от реальных. Обратите внимание, что в сводке не указаны направления возможных ударов противника, а в расчетах РО все немецкие силы «размазаны» по фронту, т.е. приводятся на 1 км фронта. В числе прочих «размазана» по фронту и основная военная техника ударных группировок: танки и бронемашины. По сути подвижных группировок нет…



А знаете ли вы, сколько танков в немецком танковом полку согласно указанному документу? Точно не угадаете, хоть и хорошо разбираетесь в таких документах… Количество танков в тп посмотрите на рисунке ниже, а если не верите своим глазам, то посмотрите на еще один рисунок ниже. Как такое может быть?











Давайте вспомним старые РМ с указанием о наличии 133 танков в тб, а также сведения от нелегальной агентуры о включении отдельных тб в состав мд. А дальше проведем простые вычисления (приведены на рисунке ниже) с использованием вышеуказанного документа «О группировке сил…»







По данным разведсводки от 18.6.41, в Восточной Пруссии числилось: мд — 5, тд — 1, тп — 5, 9 отдельных тб. На рисунке выше у нас есть одна тд, четыре мд, которые включают по одному тб. Пятая мд разбита по трем направлениям по одному мп. Не хватает еще пяти тб. Интересно, а где они? А они спрятаны в примечании к документу: «Примечание: 1. Танковые батальоны корпусов в расчет не принимались.» А по РМ у нас в Восточной Пруссии имеется в наличии шесть АК. Одному из них не повезло – не досталось батальона танков. По результатам вычислений у нас все совпадает. Мы даже знаем: сколько танков в немецкой бронетанковой дивизии – аж 291. Плохо, что это совершенно не соответствует истине. Еще хуже то, что этот документ извратил картину для командования ПрибОВО.



Смотрите сами. Первое перечисление войск противника: свыше трех пд, мп, тп, кп и артчасти. Мы имеем пехотную группировку из трех дивизий, усиленную одним мп и одним тп. Сколько эта группировка будет топать на глубину, например 250 км? Помните эту цифру, мы говорили о ней в первых частях цикла? Документ только подтверждает, что у немцев нет крупных подвижных группировок и передвигаться на нашей территории они будут медленно или на паре направлений быстро, но не долго....



Этим и плох данный документ, в котором нет мк и, соответственно, нет мощных подвижных группировок. Не подписывал этот «туфтовый» документ Петр Семенович Кленов. И даже пожалел разведчиков, когда подписывал разведсводку за 21 июня 1941 года. Просто дал поручение им проверить разведывательные данные, не ожидая начала войны на рассвете следующего дня. Крупных группировок немцев рядом с границей же нет!



Разведсводка №02 к 20-00 21.6.41 штаб ПрибОВО. Текст сводки был приведен в 8 части. Ниже представлены на рисунках размещения немецких частей согласно этот сводки.











Из рисунков видно, что за 8 часов до начала войны:



— вновь не отмечено концентрации немецких войск у границы с ПрибОВО. На расстоянии около 10 км от границы имеется только четыре тб. Еще часть мото-бронетанковых частей размещена в 15-20 км;

— вновь отсутствуют ярко выраженные ударные группировки у границы. Группировка, сосредоточенная у города Гамбиннен, может быть передислоцирована и к Сувалкинскому выступу, что соответствует концепции нанесения ударов Германией по СССР по мнению ГШ;



— вновь не обнаружены штабы мк и танковых групп;



— вблизи границы с ПрибОВО вообще нет штабов немецких войск. Исключение составляет возможное расположение штаба 61-й пд в 10 км от границы. Ближайший штаб АК размещается в 20 км. Если нет штабов рядом с наступающими войсками, то как этими войсками руководить? Количество самолетов существенно не изменилось (на 17.6.41 – более 500, на 21.6.41 – 583).



Куда-то пропала из зоны внимания нашей разведки значительная часть полков и соединений, но разведке дали указание разобраться в этом вопросе: «…Продолжают ли оставаться части, не указанные в этой сводке, ранее нами отмечаемые (наша разведсводка №15 от 18.6.41 г.»



Если посмотреть снова на дислокацию германских войск, приведенную на рисунках, то можно сделать только вывод о возможных провокациях немецких войск в районе Клайпеды и Сувалкинского выступа против ПрибОВО. В других местах немецких частей у границы с Прибалтикой слишком мало. Также мало и наших войск у границы.



По диспозиции немецких войск, приведенной на рисунках, нельзя ничего сказать о возможном начале полномасштабной войны через 8 часов…



О наличии немецких мото-танковых дивизий у границы ЗапОВО мы уже рассмотрели. Нет там также крупных группировок.



Перейдем теперь к КОВО, против которого имеется последняя танковая группа. Что разведка обнаружила там?



Лучше всего об разведывательной информации может рассказать офицер штаба 5-й армии, сосредоточенной против этой группировки.



А.В. Владимирский (начальник 1-го отделения оперативного отдела штаба 5 А): «О сосредоточении крупных немецко-фашистских сил на границе с КОВО, основная масса которых сконцентрировалась на томашевско-сандомирском направлении, т.е. перед фронтом 5-й армии, отмечалось и в разведсводках штаба КОВО, однако выводы о целях этого сосредоточения делались неверные. Так, в разведсводке штаба КОВО №3 от 20 июня 1941 г. указывалось, что «крупное движение всех родов войск и транспортов... преследует какую-то демонстративную цель или связано с проведением учений».



Состав, нумерация и местоположение соединений противника нашей разведкой были вскрыты не точно и не полностью. Так, перед 5-й армией отмечалось наличие только 15 дивизий противника, в том числе лишь 2 тд. В действительности же была 21 дивизия, в том числе 5 тд. Сосредоточение 1-й танковой группы перед 5-й армией, а также штабов группы армий «Юг» и 6-й армии перед КОВО вообще не отмечалось…»



Автор пришел к аналогичным выводам генерала А.В. Владимирского, который он сделал несколько десятилетий назад, самостоятельно. Оказалось, что это давно известно, но это никому не нужно…



Как продавать свои книги? Нужны сенсации, высшее лицо в государстве и таинственность.



Например, имеется упоминание о разведывательном полете в июне 1941 года в книге Г.Н. Захарова «Я – истребитель»: «Где-то в середине последней предвоенной недели — это было либо 17, либо 18 июня 1941 года — я получил приказ командующего авиацией ЗапОВО пролететь над западной границей. Протяженность маршрута составляла километров четыреста, а лететь предстояло с юга на север — до Белостока.



Я вылетел на У-2 вместе со штурманом 43-й иад майором Румянцевым. Приграничные районы западнее государственной границы были забиты войсками. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо замаскированные, а то и совсем не замаскированные танки, бронемашины, орудия. По дорогам шныряли мотоциклы, легковые — судя по всему, штабные — автомобили. Где-то в глубине огромной территории зарождалось движение, которое здесь, у самой нашей границы, притормаживалось, упираясь в нее, как в невидимую преграду, и готовое вот-вот перехлестнуть через нее.



Количество войск, зафиксированное нами на глазок, вприглядку, не оставляло мне никаких иных вариантов для размышлений, кроме одного-единственного: близится война. Все, что я видел во время полета, наслаивалось на мой прежний военный опыт, и вывод, который я для себя сделал, можно было сформулировать в четырех словах – «со дня на день»...



Мы летали тогда немногим больше трех часов. Я часто сажал самолет на любой подходящей площадке, которая могла бы показаться случайной, если бы к самолету тут же не подходил пограничник. Пограничник возникал бесшумно, молча брал под козырек и несколько минут ждал, пока я писал на крыле донесение. Получив донесение, пограничник исчезал, а мы снова поднимались в воздух и, пройдя 30-50 километров, снова садились. И снова я писал донесение, а другой пограничник молча ждал и потом, козырнув, бесшумно исчезал. К вечеру, таким образом, мы долетели до Белостока и приземлились в расположении дивизии Сергея Черных.



В Белостоке заместитель командующего ЗапОВО генерал И.В. Болдин проводил разбор недавно закончившихся учений. Я кратко доложил ему о результатах полета и в тот же вечер на истребителе, предоставленном мне Черных, перелетел в Минск...»



Мартиросян и Козинкин придумали фантастическую версию без единого подтверждения: подробнее можно посмотреть в статье "Повторение пройденного".



Их творение: «А теперь не сочтите за обременительный труд глубоко вдуматься в суть того, что же на самом деле сделали Сталин и Берия. Ведь перед вами блистательное описание молниеносно осуществленной воздушной разведки по всей линии границы ЗапОВО! И не просто воздушной разведки, а осуществлявшейся в режиме реального времени. Потому как каждые 30–50 км Захаров сажал самолет и писал срочное донесение, а заранее знавшие о прибытии такого самолета пограничники молча принимали и отправляли по назначению донесение Захарова. Более того. В режиме реального времени, но в течение одного светового дня была собрана интегральная разведывательная информация о военных приготовлениях вермахта к нападению на СССР на самом опасном с точки зрения советского руководства направлении — Белорусском! В масштабе всей границы ЗапОВО!»



Что автор может добавить к тому, о чем написано им в указанной статье? Прежде всего вот что: немецкие тд и мд располагались за 20-30 км от границы, замаскированные в лесах и посадках. В разноцветные окраски танки не раскрашивали для облегчения нашей разведки возможности их обнаружения. Возможно, тыловики этого просто не знают…



В районе деревни Королино (в 6 км юго-западнее города Гродно) размещалась 10-я отдельная авиационная эскадрилья, подчиненная управлению погранвойск НКВД БССР. В состав эскадрильи входили четыре авиазвена по три самолета-разведчика «Р-10». Самолеты 10-й отд. эскадрильи погранвойск НКВД ежедневно облетали границу на севере почти до Клайпеды и на юге в пределах КОВО. Ежедневно туда и обратно. Не удалось только выяснить, обратно возвращался тот же экипаж, или он оставался ночевать в конечной точке маршрута.



Следующая странность – это частые посадки командира 43 иад Захарова через каждые 30-50 км. Деятели придумали фантастическую версию о том, что осуществлялась передача информации в режиме online Сталину. Круто, никто так не писал. Дас ист фантастиш... Оказывается такие частые посадки были в практике совершения полетов пилотами-пограничниками. При посадках они писали донесения, которые доставлялись лицам, ответственным за разведку в комендатурах и погрантотрядах. Далее они включались в РМ и отправлялись по инстанции, включаясь в обобщенные новые разведматериалы. Эти сводки не шли Сталину, а после погранокругов отправлялись в ГУ погранвойск НКВД и далее — к Берия. В принятом порядке проведения разведки и оформления принял участие и Захаров. Захаров, вероятно, привлекался к данному полету по просьбе руководства Белорусского погранокруга (для подкрепления своих наблюдений командиром КА). Поэтому он передавал секретные донесения пограничнику – военнослужащему другого ведомства, как и было принято ранее. После прибытия в Белосток и потом в Минск он не составлял донесения для РО округа. Так и дурят читателей… Прежде чем продолжить анализировать цепочку событий, потребуется рассмотреть несколько документов. 19 июня подготовлен приказ наркома обороны «О маскировке аэродромов и важнейших военных объектов». Некоторые авторы утверждают, что на основании данного приказа авиацию западных приграничных округов должны были рассредоточить и замаскировать к рассвету 22.6.41. Правы ли они?19.6.41: «».Прежде всего отметим, что в приказе имеются сроки 1 июля, 5 июля и 15 июля, которые не стыкуются с датой 22 июня 1941 года. В тот же день в постановлении СНК утверждается указанный приказ наркома обороны. При этом в приказе наркома обороны о маскировке полос устанавливается срок 1 июля, а в постановлении СКН – 20 июля.» 19.6.41:На следующий день выходит уточняющий приказ наркома обороны.20.6.41: «».И снова несовпадающие сроки… А еще говорят, тиран всех гнобил! Мы видим, что военные устанавливают сроки, которые хотят (тоже проявляют свою инициативу):— в постановлении СНК о маскировке полос устанавливается срок 20 июля, а в новом приказе наркома обороны – 10 июля;— в постановлении СНК о маскировке аэродромных сооружений устанавливается срок 30 июля, а в новом приказе – 1 июля;— по срокам маскировки палаток и нанесения маскирующей окраски сроки в обоих документах совпадают.Возникает вопрос: когда оба приказа дойдут до частей ВВС для исполнения? Например, литературный деятель О.Ю. Козинкин утверждает, что, если нет сроков, то это означает немедленно. Немедленно — это как? Через минуту, через час, через день или через месяц? Весьма некорректное объяснение… Интересно, а когда эти приказы должны были дойти до ответственных лиц?Приказ наркома обороны от 19.6.41. Поскольку приказ касается ВВС, АБТУ, артчастей, складов и т.д., то с приказом потребуется ознакомить Военный совет округа: командующего, НШ и ЧВС. Поскольку командующий и ЧВС достаточно часто совершают поездки по частям и гражданским организациям, то приказ следует адресовать для ознакомления зам. командующему и начальнику политотдела (для принятия решения на случай отсутствия вышеуказанных лиц).Далее приказ будет адресован начальникам ВВС, АБТУ, артиллерии и зам. командующего по тылу. Мы понимаем, что сами начальники непосредственно выполнять распоряжения наркома не будут, а переадресуют их своим подчиненным. При этом докладывать в ГШ придется НШ округа. Поэтому он дополнительно адресует этот документ начальнику оперативного управления, который назначит ответственного командира за сбор информации от разных служб и подготовку отчетного документа для НШ округа.Мы еще не дошли до отправки ШТ с приказом в армии, где имеются свои ответственные по ВВС, бронетехнике и автотранспорту, артиллерии и складам. Потом еще указания пойдут в мк, ск и авиадивизии… Интересно: за сколько времени всех следует ознакомить и отдать распоряжения?С приказом наркома от 20.6.41 еще хуже – приложением к приказу идет схема окраски. Поэтому этот приказ будет направлен не ШТ, а фельдъегерской почтой. И когда он дойдет, например, хотя бы до командования округов?Давайте посмотрим приказ командующего войсками Харьковского ВО, который также входит в угрожаемую зону.Указание по маскировке объектов ВВС, войсковых частей и складов: «».Документ подготовлен 22 июня. Таким образом, приказ наркома от 19.6.41 дошел до ХВО только утром 22 июня. А требуется еще ознакомить длинный список лиц и подготовить приказ по округу. Ну, никак до рассвета 22 июня приказ наркома не мог быть исполнен... Нарком обороны и начальник ГШ должны были знать, в отличии от тыловых работников...На следующий день подготовлен новый приказ по ХВО. Обратите внимание, что после начала войны в приказе по ХВО и появилось слово «». Военные люди хорошо понимают, что если нет сроков — это не означает немедленно. А если немедленно, то добавляется именно это слово.г.(отпечатано 22.6.41): «Получается, что приказы наркома обороны от 19.6.41 и 20.6.41 не могли к рассвету 22 июня дойти до авиачастей, и следовательно, привести к рассредоточению самолетов на аэродромах. Только в том случае, если командующий ВО был обеспокоен происходящим на границе он мог дать приказ командующему ВВС о рассредоточении авиации. Такую ситуацию ранее мы рассмотрели в ПрибОВО и видели, что там действовали по своей инициативе задолго до подготовки указанных выше приказов наркома обороны. В ОдВО неоднократные учения по рассредоточению авиации проходили по личной инициативе НШ округа, который также еще не видел указанных приказов наркома. В ЛВО – авиация не рассредоточивалась – приказы не дошли до руководящего состава округа. События в ВВС ЗапОВО и КОВО мы рассмотрим в других частях, посвященных этим округам.Таким образом, нельзя рассмотренные приказы связывать с ожиданием высшим руководством КА полномасштабной войны с рассвета 22 июня 1941 года… Поэтому, когда говорится о предательстве генералов, не выполнивших приказы из Москвы — авторы лукавят в угоду своим интересам или же они не смогли разобраться в происходящем...Чтобы рассматривать дальнейшие события следует уделить внимание развединформации РО штаба ЗапОВО. Предварительно хочется привести фрагмент книги А.Е. Голованова, который ранее достаточно часто использовался при обсуждении халатности генерала Павлова. Многие читатели на разных форумах возмущались беспечностью или преступной халатностью командующего ЗапОВО, читая эти строки: «……»...»Разговор проходил менее двух недель до начала войны. Возможно, где-то около 10 числа. В чем-то прав был командующий ЗапОВО – его разведка работала не хуже, а даже лучше чем разведки других округов… Попробуем разобраться в РМ.Из материалов, приведенных в предыдущей части, вы уже знаете, что, по данным РУ ГШ, против войск ЗапОВО в приграничной полосе(включая 1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд)). Четыре так называемых условных тд образовывалась из тп без специальных и других частей. Кроме того, с 15 мая резко уменьшился темп сосредоточения немецких войск на всей протяженности нашей границы.Вы уже знаете, что разведсводки РУ ГШ регулярно приходят в штаб ЗапОВО, а сводки из РО ЗапОВО также регулярно уходят в РУ ГШ. Поэтому искажение РМ просто невозможно даже теоретически, т.к. дополнительно еще поступает информация от разведок НКГБ и НКВД. 1-2 раза исказить еще информацию можно, рискнуть, так сказать, здоровьем и жизнью. НоПочему автор затронул этот вопрос? Это связно с тем, что некоторые литературные деятели выдвигают свою новую версию: РУ ГШ сознательно предоставляло неверные РМ о количестве немецких дивизий, но вот РО ЗапОВО все правильно оценивал! Во всем виноваты «генералы-предатели»... И в качестве примера приводится воспоминания: «…»Как просто быть таким деятелем: нашел цитату, и на ней можно строить любую версию – что в голову взбредет. Автору данного цикла труднее: приходится хоть как-то информацию проверять…С РМ, поставляемыми РО штаба ЗапОВО, в самом деле происходит что-то не то. Разобраться во всем не позволяет отсутствие полных текстов РМ – одних выводов из них недостаточно. Первоначально попробуем построить зависимость изменения количества соединений у границы по немногочисленным данным РО ЗапОВО. На рисунке к уже знакомым Вам зависимостям добавлена информация по РО ЗапОВО.Из рисунка видно, что количество дивизий по оценке РО штаба ЗапОВО:1) превышает аналогичное количество соединений по материалам РУ ГШ: в феврале-марте — на 16%, в начале мая — на 30% и к середине июня 1941 года — на 47%;2) составляет более 1/3 от суммарного числа дивизий, сосредоточенного у нашей границы;3) не имеет ничего общего с изменением фактического количества соединений в приграничной полосе напротив войск ЗапОВО. Возможно РО ЗапОВО учитывает дивизии за 400-500 км от границы? Опровергнуть данные РМ ЗапОВО по представленным зависимостям трудно.Почти пять месяцев РО ВО завышает численность соединений по сравнению с данными РУ ГШ и ни РО, ни РУ не изменяют свои данные. А данные РУ ГШ подкрепляются информацией НКГБ и НКВД. Как такое может быть? В подчиненных штабах же не царствует анархия... Это возможно только в одном случае: когда эти данные достаточно близки.А как же данные могут быть близки, если они сильно расходятся? Это возможно в случае, если РО штаба ЗапОВО рассматривает в качестве зоны своей ответственности территорию большую, чем это рассматривает РУ ГШ. В этом случае общее количество дивизий определяемых РУ и РО сохраняется одинаковым, но увеличивается их число в зоне ответственности ЗапОВО. Округ просто увеличил свою зону ответственности.Например, зона ответственности РО штаба ПрибОВО составляла: слева – Сувалки, Ликк, Алленштайн и по глубине – Кенигсберг, Алленштайн. ЗапОВО же «нарезал» себе большую зону ответственности: справа – Сувалки, Хайльсберг; слева — Влодава, Демблин. Если просмотреть разведсводки РО ЗапОВО, то можно увидеть, что в них встречается информация по немецким войскам, которые дислоцируются в Кенигсберге, в Данциге, в Чехии, против войск КОВО и даже в Румынии. Неоднократно упоминаются города Лодзь (~280 км до границы) и Познань (~424 км до границы), а также другие населенные пункты расположенные на расстоянии более 150 км от границы или в зоне ответственности ПрибОВО. На рисунке представлены указанные зоны ответственности округов и населенные пункты, которые отмечаются в РМ РО ЗапОВО (некоторые пункты находятся за пределами карты).Обращает внимание «перехлет» зон ответственности РО ПрибОВО и ЗапОВО, а также отсутствие границы по глубине для ЗапОВО. Правильно это или нет? Трудно сказать, почему РУ ГШ не стал уточнять указанные границы…По мнению ГШ с Сувалкинского выступа особо ответственными направлениями (направления возможных ударов) являлись:а) в сторону ЗапОВО: Сувалки – Лида и Сувалки – Белосток;б) в сторону ПрибОВО: Сувалки – Олита.Таким образом, в сторону ЗапОВО с выступа рассматривалось в два раза больше возможных ударов и, следовательно, в два раза больше могло потребоваться войск для вторжения. ПрибОВО «прирезал» себе часть территории, с которой могут подходить немецкие войска для двух ударов по ЗапОВО. При этом часть соединений, которые РУ ГШ относил к войскам, противостоящим ПрибОВО, ЗапОВО относил к войскам, противостоящим себе.Первая причина увеличения численности войск против ЗапОВО (относительно сводок РУ ГШ) – это увеличение зоны своей ответственности по фронту, вторая причина – увеличение зоны по глубине. Что еще настораживает в РМ РО ЗапОВО? Это неверные сведения, как и от всех других разведок. Возможно, это результат немецкой дезинформации.Например,20.4.41: «...»Проблема в том, что массово немецкие войска с указанного «меридиана» к границе стали перебрасываться только после середины мая, но никак не с середины апреля, когда поступали РМ для сводки. Какие перевозки зафиксировала разведка округа, трудно сказать, но это не переброска дивизий к границе. И особенно не массовая переброска… Т.е. сведения представляемые РО ЗапОВО могли быть такими же ошибочными или подброшенными немецким командованием, как и сведения РУ ГШ.В других частях цикла мы видели, как неверную информацию предоставляли разведки НКО, НКГБ и НКВД. Разве так может быть, что все ошибаются, а разведка ЗапОВО «рентгеновским зрением» вскрыла всю немецкую группировку и предоставляет исключительно правдивые сведения? Конечно же, нет. РМ, которые подбрасывают немцы, должны были также найти свое отражение в информации РО ЗапОВО.5.6.41: «…»Две отборные тд СС. Это хороший результат для разведки и должен быть,! Почему? Потому что по состоянию на 1.5.41 против войск ЗапОВО (по его РМ) числилось: «28-29 пд, 7-8 танк. полков, 3-4 мд, до трех кд...»Снова мы видим несколько тп и ни одной танковой дивизии! Мы уже неоднократно обсуждали вопрос о наличии немецких танковых батальонов и полков россыпью, которые достаточно просто превращаются разведчиками в условные тд без штабов, специальных частей, артиллерии, связи, частей обеспечения и т.д. и т.п. Неужели кто-нибудь верит в то, что наши генералы с помощью гадания на картах догадаются, что мк и указанные условные тд превратятся в настоящие полноценные мк и танковые группы? Интересно: как быстро уточнили информацию о прибытии полноценных тд СС?В последней мирной разведсводке штаба РО ЗапОВО () говорится: «» Помимо этих двух тд СС против войск ЗапОВО числится 5 тд, четыре из которых превратились из 7-8 тп. Т.е. количество полноценных тд с прибытием дивизий СС возросло в три раза, но подтвердить их наличие не удалось разведкам РО ЗапОВО и ПрибОВО, РУ ГШ, НКГБ и погранвойск НКВД. Можно ли было верить в Москве данным, которые не подтверждены больше ни одним источником, включая саму разведку ЗапОВО? Конечно же, нет. В разведке не верят данным, которые не подтверждены другими источниками и противоречат здравому смыслу. Получается, что РМ ЗапОВО вызывали сомнения своей достоверностью в Москве…Кроме недостоверной информации (по мнению РУ ГШ) в полосе ответственности ЗапОВО (как и в полосах ответственности других округов) проходили существенные переброски немецких войск и отследить их все перемещения было весьма проблематично. Но в ЗапОВО их отслеживали…1.5.41: «Поражает точность: кроме пяти пп, установлены все номера частей и соединений. Или разведка работает идеально или немецкие военнослужащие ходят с плакатами… Но если руководство РО «не поставлено на место», то в целом поставляемая ими информация должна не противоречить информации РУ ГШ.Попробуем рассмотрим вопрос достоверности РМ РО ЗапОВО от обратного. Если РО верно отражал информацию в зоне своей ответственности длительное время, то и в последней разведсводке информация должна быть достоверной. Последняя разведсводка РО штаба ЗапОВО составлена в последнюю мирную субботу. Рассмотрим только информацию о наличии моторизованных и танковых войск.21.6.41: «».Упрощенное распределение немецких войск перед ЗапОВО по направлениям перед началом войны представлено на рисунках.По информации РО против войск ЗапОВО имеется до 13 тд и мд, а также 9 бронеполков. Ничего странного не заметили? В направлении Варшава — Брест на двух направлениях по данным РО имеется...А сколько тп и тд фактически было на этом направлении? 2-я танковая группа на 21.6.41 состояла из 24 мк (3 тд (6 тп), 4 тд (35 тп), 10 мд, 1 кд), 47 мк (17 тд (39 тп), 18 тд (18 тп, 28 тп), 20 мд) и в резерве 46 мк (10 тд (7 тп), мд СС «Дас Райх», пп «Гроссдойчланд»).(если учитывать по одному тп в каждой дивизии). О какой достоверности РМ после этого может идти речь? Стоит только вновь отметить, что и разведкой РО ЗапОВО не обнаружены ни танковые группы, ни мк.В районе Бреста по данным разведки имеется четыре тд и 9 тп, но даже с места сосредоточения этих мото-танковых сил, по мнению ГШ, могли наноситься два удара в направлениях Брест-Барановичи и Седлец-Волковыск.Т.е. подвижные силы должны были разделиться на две группировки. Только мы не знаем, были эти группы одинаковыми по составу, по мнению нашего ГШ, или нет. А на направлениях этих ударов стоят по одному нашему мк, а в глубине еще по одному мк парируют эту угрозу. И еще один момент. Указанные танковые дивизии и полки можно подчинить только штабам армейских корпусов. Ведь других штабов для их руководства у границы нет, а у АК нет структур для обеспечения этих дивизий. И еще многого чего нет необходимого для подвижных групп…Вернемся еще раз к воспоминаниям Л.М. Сандалова о РМ, которые датировались 5 июня. Материалы для этой сводки должны были поступить где-то 3-4 июня. Мы знаем, что практически все мд и тд начали передвижение к границе начиная с 6 июня (конечно же, не все одновременно). Т.е. на момент поступления материалов для сводки эти соединения находились на расстоянии сотен километров от нашей границы, т.к. они располагались гораздо дальше меридиана Млава-Варшава. По мнению ГШ, направлений ударов немецких войск по ЗапОВО четыре: два по фронту и два у Бреста. Куда из ППД должны были двинуться войска, это вопрос, ответ на который до 5 июня был неизвестен не только нашей разведке, но и большинству офицеров германской армии…Продолжим рассмотрение материалов, поступавших от разведок.16.6.41 английское руководство передало советскому послу в Лондоне И.М. Майскому карту со схемой германской группировки у советских границ. Согласно этим данным в Польше находилось 76 дивизий (из них 2 танковые и 2 моторизованные), в Румынии, Венгрии и Словакии — 29 дивизий (из них 4 танковые и 2 моторизованные), еще предполагалась переброска 2 дивизий по Балтике и 2 дивизий из Скандинавии в Северную Финляндию. На схеме показано всего 109 германских дивизийНельзя не признать высокой точности данных британской разведки об общей численности германских войск на Востоке, но их сведения о количестве танковых и моторизованных дивизий были значительно заниженными. Непонятно, то ли английская разведка также не смогла «вскрыть» германские мд и тд, или заведомо предоставили СССР дезинформацию, заменив тд на пд…В то время эту информацию посчитали дезинформацией от «заклятого друга». Если припомнить текст из дневника Гебельсса о дезинформации по вторжению в Англию, то понятно, что руководству СССР трудно было поверить в эти РМ...Рассмотрим данные разведки по количеству войск противника на южном фланге.: «В соответствии(июнь 1941 года): «…» Всего до 19 немецких дивизий. В соответствии сна 1.6.41 в Молдавии и Северной Добрудже находилось 17 немецких дивизий ( в т.ч. 4 мд и 2 тд).На рисунке приведена схема-карта с соотношением сил к 17.6.41. В соответствии с данными материалами в Румынии у границы было 14-16 немецких дивизий включая до 7 мд и тд. Фактически же было было 9 пд, из них 2 в 1-м эшелоне. Мы видим, что с 1-го по 17-е июня немецкая группировка по данным разведки практически не менялась.По информации РУ ГШ, с 19-20 июня началась переброска немецких дивизий из Болгарии в Румынию. После начала войны поступили уточненные материалы об численности войск в Румынии. Например, численность группировки противника в районе Стефанешты была определена в 9-10 дивизий (в т.ч. 5-6 тд и мд), хотя в действительности там находилось всего 5 пд и 5 бригад (в т.ч. тбр). Разведка «насчитала» в этом районе 900-960 танков. Фактически же их было около 60. Удара «обнаруженной танковой группировки» ждали до начала июля…Мы рассмотрели мифическую группировку на южном фланге нашей границы. А теперь рассмотрим необнаруженную группировку на северном фланге.(сводка полностью приведена в 7 части) от 18.6.41: «…» Более подробно эта группировка приведена на двух рисунках ниже.Из рисунков видно:— непосредственно вблизи с границей ПрибОВО сосредоточена только небольшая часть войск в виде некоторого количества пб и четырех полков в зоне Сувалкинского выступа. Основная масса войск расположена на достаточно большом удалении от границы;— у города Сувалки сосредоточены три штаба дивизий и суммарно до 8 полков на расстоянии до 20-25 км от границы. Эти войска должны распределиться по трем ударным группировками, сил для которых недостаточно. Следовательно, дополнительные войска должны в этот район еще подойти;— у города Гумбиннен сосредоточена еще одна группировка войск (расстояние до границы около 30 км);— большая группировка войск дислоцируется в Тильците (расстояние до границы 20-25 км);— усиленная дивизионная группа дислоцируется в Мемеле.Чтобы сосредоточить удаленные от границы войска на исходные рубежи для нападения требуется до двух суток для пехотных соединений и теоретически сутки для тд и мд, расположенных в зоне ответственности РО ПрибОВО. Учитывая огромное количество техники в мд и тд и ограниченное количество дорог – одних суток может оказаться недостаточно…Следует обратить внимание, что разведкой обнаружена всего одна полноценная тд и не обнаружено ни одного штаба мк, танковых групп и штаба группы армий «Север».В приведенной сводке отмечается 18 немецких дивизий, а с учетом отдельных батальонов и полков их суммарное число можно оценить до 20. В соответствии же с РМ РУ количество немецких дивизий против ПрибОВО составляет 29. Недостающие дивизии расположены западнее за пределами зоны ответственности РО ПрибОВО. Выходит на 17.6.41 по данным РУ ГШ около 1/3 группировки немецких войск, планируемой для военных действий с ПрибОВО, дислоцируются на глубине более 100-120 км.Имеется еще один документ РО штаба ПрибОВО, который поставлен в вину НШ округа П.С. Кленову. В обвинительном заключении говорится: «…» В числе свидетелей три разведчика штаба ПрибОВО. Документ называется: «». За десять часов до начала войны... Многие его видели, но кропотливо не работали с ним...Вроде бы все верно, указаны значительные силы и большое число танков – 2473. В 18-й армии, в 3-й и 4-й танковых группах было около 1735 танков. Конечно же, данные разведки могут отличаться от реальных. Обратите внимание, что в сводке не указаны направления возможных ударов противника, а в расчетах РО все немецкие силы «размазаны» по фронту, т.е. приводятся на 1 км фронта. В числе прочих «размазана» по фронту и основная военная техника ударных группировок: танки и бронемашины. По сути подвижных группировок нет…А знаете ли вы, сколько танков в немецком танковом полку согласно указанному документу? Точно не угадаете, хоть и хорошо разбираетесь в таких документах… Количество танков в тп посмотрите на рисунке ниже, а если не верите своим глазам, то посмотрите на еще один рисунок ниже. Как такое может быть?Давайте вспомним старые РМ с указанием о наличии 133 танков в тб, а также сведения от нелегальной агентуры о включении отдельных тб в состав мд. А дальше проведем простые вычисления (приведены на рисунке ниже) с использованием вышеуказанного документа «О группировке сил…»По данным разведсводки от 18.6.41, в Восточной Пруссии числилось:. На рисунке выше у нас есть, которые включают. Пятая мд разбита по трем направлениям по одному мп. Не хватает еще пяти тб. Интересно, а где они? А они спрятаны в примечании к документу: «» А по РМ у нас в Восточной Пруссии имеется в наличии шесть АК. Одному из них не повезло – не досталось батальона танков. По результатам вычислений у нас все совпадает. Мы даже знаем: сколько танков в немецкой бронетанковой дивизии – аж. Плохо, что это совершенно не соответствует истине. Еще хуже то, что этот документ извратил картину для командования ПрибОВО.Смотрите сами. Первое перечисление войск противника: свыше трех пд, мп, тп, кп и артчасти. Мы имеем пехотную группировку из трех дивизий, усиленную одним мп и одним тп. Сколько эта группировка будет топать на глубину, например 250 км? Помните эту цифру, мы говорили о ней в первых частях цикла? Документ только подтверждает, что у немцев нет крупных подвижных группировок и передвигаться на нашей территории они будут медленно или на паре направлений быстро, но не долго....Этим и плох данный документ, в котором нет мк и, соответственно, нет мощных подвижных группировок. Не подписывал этот «туфтовый» документ Петр Семенович Кленов. И даже пожалел разведчиков, когда подписывал разведсводку за 21 июня 1941 года. Просто дал поручение им проверить разведывательные данные, не ожидая начала войны на рассвете следующего дня. Крупных группировок немцев рядом с границей же нет!. Текст сводки был приведен в 8 части. Ниже представлены на рисунках размещения немецких частей согласно этот сводки.[/center]Из рисунков видно, что за 8 часов до начала войны:— вновь не отмечено концентрации немецких войск у границы с ПрибОВО. На расстоянии около 10 км от границы имеется только четыре тб. Еще часть мото-бронетанковых частей размещена в 15-20 км;— вновь отсутствуют ярко выраженные ударные группировки у границы. Группировка, сосредоточенная у города Гамбиннен, может быть передислоцирована и к Сувалкинскому выступу, что соответствует концепции нанесения ударов Германией по СССР по мнению ГШ;— вновь не обнаружены штабы мк и танковых групп;— вблизи границы с ПрибОВО вообще нет штабов немецких войск. Исключение составляет возможное расположение штаба 61-й пд в 10 км от границы. Ближайший штаб АК размещается в 20 км. Если нет штабов рядом с наступающими войсками, то как этими войсками руководить? Количество самолетов существенно не изменилось (на 17.6.41 – более 500, на 21.6.41 – 583).Куда-то пропала из зоны внимания нашей разведки значительная часть полков и соединений, но разведке дали указание разобраться в этом вопросе: «….»Если посмотреть снова на дислокацию германских войск, приведенную на рисунках, то можно сделать только вывод о возможных провокациях немецких войск в районе Клайпеды и Сувалкинского выступа против ПрибОВО. В других местах немецких частей у границы с Прибалтикой слишком мало. Также мало и наших войск у границы.По диспозиции немецких войск, приведенной на рисунках, нельзя ничего сказать о возможномО наличии немецких мото-танковых дивизий у границы ЗапОВО мы уже рассмотрели. Нет там также крупных группировок.Перейдем теперь к КОВО, против которого имеется последняя танковая группа. Что разведка обнаружила там?Лучше всего об разведывательной информации может рассказать офицер штаба 5-й армии, сосредоточенной против этой группировки.(начальник 1-го отделения оперативного отдела штаба 5 А): «».…»Автор пришел к аналогичным выводам генерала А.В. Владимирского, который он сделал несколько десятилетий назад, самостоятельно. Оказалось, что это давно известно, но это никому не нужно…Как продавать свои книги? Нужны сенсации, высшее лицо в государстве и таинственность.Например, имеется упоминание о разведывательном полете в июне 1941 года в книге Г.Н. Захарова «Я – истребитель»: «Мартиросян и Козинкин придумали фантастическую версию без единого подтверждения: подробнее можно посмотреть в статье "Повторение пройденного".Их творение: «Что автор может добавить к тому, о чем написано им в указанной статье? Прежде всего вот что: немецкие тд и мд располагались за 20-30 км от границы, замаскированные в лесах и посадках. В разноцветные окраски танки не раскрашивали для облегчения нашей разведки возможности их обнаружения. Возможно, тыловики этого просто не знают…В районе деревни Королино (в 6 км юго-западнее города Гродно) размещалась 10-я отдельная авиационная эскадрилья, подчиненная управлению погранвойск НКВД БССР. В состав эскадрильи входили четыре авиазвена по три самолета-разведчика «Р-10». Самолеты 10-й отд. эскадрильи погранвойск НКВД ежедневно облетали границу на севере почти до Клайпеды и на юге в пределах КОВО. Ежедневно туда и обратно. Не удалось только выяснить, обратно возвращался тот же экипаж, или он оставался ночевать в конечной точке маршрута.Следующая странность – это частые посадки командира 43 иад Захарова через каждые 30-50 км. Деятели придумали фантастическую версию о том, что осуществлялась передача информации в режиме online Сталину. Круто, никто так не писал. Дас ист фантастиш... Оказывается такие частые посадки были в практике совершения полетов пилотами-пограничниками. При посадках они писали донесения, которые доставлялись лицам, ответственным за разведку в комендатурах и погрантотрядах. Далее они включались в РМ и отправлялись по инстанции, включаясь в обобщенные новые разведматериалы. Эти сводки не шли Сталину, а после погранокругов отправлялись в ГУ погранвойск НКВД и далее — к Берия. В принятом порядке проведения разведки и оформления принял участие и Захаров. Захаров, вероятно, привлекался к данному полету по просьбе руководства Белорусского погранокруга (для подкрепления своих наблюдений командиром КА). Поэтому он передавал секретные донесения пограничнику – военнослужащему другого ведомства, как и было принято ранее. После прибытия в Белосток и потом в Минск он не составлял донесения для РО округа. Так и дурят читателей… Автор: aKtoR Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 52 Источник Похожие новости Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 5. До боя осталось пятнадцать минут Human Rights: Американцы в Сирии отправляли на смерть детей

Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне Наводить порядок в Сирии идет Китай «Турция не спасет русских от смерти» Новости партнеров