Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 15) • 68 • Война







В предыдущей части рассматривался период с весны 1940 по апрель 1941 года. Было показано, что разведки РУ ГШ, НКГБ и НКВД (пограничные войска) существенно завышали численность немецких соединений на границе. В марте-апреле 1941 года, согласно оценке ГШ, считалось, что для нападения на СССР Германия может выделить до 200 дивизий. По состоянию на конец апреля на границе обнаружено немало тб и тп, которые сводились в условные тд. По данным разведки имелись и тд, и мд, но не было обнаружено ни одной танковой группы и ни одного мк.





Высший командный состав КА знал, что основу для быстрой войны (блицкрига) должны составлять подвижные (танковые) группы, авиация и десантные соединения.



Наша разведка не знала, что основной ударной силой немецких войск на Востоке были одиннадцать мк из 12 имевшихся в вермахте. 10 из них к 22.6.41 были объединены в четыре танковых группы и сосредоточены у границы.



А были ли немецкие мк в этот период на границе? Ниже представлены несколько немецких документов, в которых частично отражены мероприятия, снижающие вероятность обнаружения указанных объединений советской разведкой.



ЖБД 48 тк (48 мк): «Со времени прибытия в Замостье 22.4.41 командование подчинено непосредственно 6-й армии. По соображениям секретности командование называется «штаб 48-й строительной крепости». Кроме корпусных частей и 2-го ад 64 ап у корпуса нет дивизий или частей армейского подчинения, которые должны быть подчинены корпусу в ходе операции "Барбаросса". Такие соединения подчинены ответственному за данную территорию 3 ТК, а позже 55 АК. Также и к работам на театре будущих боевых действий — дорожные работы, строительство оборонительных укреплений у р.Буг одновременно для маскировки занятия исходных рубежей — командование 48 ТК не имеет непосредственного отношения…



[Поскольку у 48 мк нет соединений, то он не привлекается к работам по дорожному строительству и к строительству укреплений. На указанные работы, вероятно, привлекались части 3 тк.]



3.6.41. Корпус наконец может издать «Приказ о принятии командования с 10.06 и марш на места сосредоточения» подчинённым ему с 10 июня соединениям. Кроме обзора ситуации и управления передвижениями приказ содержит порядок построения для предстоящих действий…



6.6.41. Постепенно прибывающим для разгрузки частям даётся сокращённый приказ о марше. Также готовится перенос 19 июня КП корпуса к излучине Буга у Сокаля…



10.6.41. Командир корпуса принимает согласно дневному приказу командование над наконец-то подчинёнными ему соединениями. В этот же день издаётся приказ об усилении оборонных мероприятий на случай неожиданного русского нападения.



20.6.41. …После того как большая часть приказов отдана утром, днём становится спокойнее. На последнее совещание прибывает НШ 6-й армии полковник Heim и командир 11 тд. Выдвижение на исходные позиции до сих пор идет без отклонений от плана.



21.6.41. Командующий 1-й ТГруппы генерал-полковник фон Клейст принимает командование корпусом. КП Танковой Группы переносится в лес у Wolka Labunska… [52 км от границы]».



Штаб 48 мк находится у границы с 22 апреля 1941 года, замаскированный под строительный участок. Подчиненные дивизии прибывают с 10 июня. За два месяца штаб корпуса не обнаружен нашими разведками.



Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск (план «Барбаросса»): «ОКХ намерено передислоцировать к этому времени все рабочие штабы групп армий, армий и танковых групп на Восток для подготовки и проведения в жизнь необходимых мероприятий. В целях сохранения тайны размещение указанных штабов должно производиться в районах уже находящихся на Востоке штабов войск группы армий «Б» или армий... Командования групп армий и армий принимают предназначенные им, в соответствии с директивой на сосредоточение, полосы, соблюдая вначале меры маскировки…» Су-22 ВВС Сирии сбила женщина



Командование 6-й Армии. Указания по выдвижению «Барбаросса» 2.5.41: «Соблюдение секретности: …Необходимые привлечения [военнослужащих] для разведки следует маскировать учениями и территориальными мероприятиями. Командование корпусов несет ответственность за то, чтобы разведка у границы велась только под маскировкой (ненаблюдаемой из-за границы). Для этого следует немедленно создать заграждения на всех дорогах и тропинках, ведущих к границе в зонах прикрытия, которые разрешается пересекать только тем офицерам (например, сапёрам), у которых есть специальный пропуск командования корпуса. Любое привлечение гражданского населения запрещено. Приказы на выдвижение войск нельзя выдавать полностью, а отрабатывать только выдержками (поэтапно)…»



Совещание 21.05.41 в штабе 6-й армии: «Выход на исходные позиции. Не переходить запретных линий. Артиллерию вывести на позиции только в последние 3-4 ночи, а именно начиная с запада на восток. Выход на позиции пехоты должен быть завершён за 2 часа до начала нападения. Маскировка исходных позиций! Вопрос материалов! Снабжение невозможно, самообеспечение (покрытия, накидки и т.п.). Резервы далеко назад и закопать.



Защита с воздуха исходных позиций особенно важна, т.к. возможно, что русские начнут войну в воздухе ещё до начала наступления…»



Имеются запретные линии, за которые части не выводятся. Большое значение придается маскировке позиций, резервы отводятся далеко назад. Германские генералы предусматривают мероприятия, которые следует проводить, в случае если русское командование сможет разгадать их замысел и начнет действия в воздухе. Все делается для того, чтобы средства советской разведки (включая визуального обнаружения) не обнаружили боевые подразделения и части сосредотачивающейся группировки… Covert Shores: Русский «Посейдон» смоет Америку ядерным цунами



ЖБД 17 армии: «21.6.41 20-00. Войскам зачитано воззвание фюрера «Солдатам Восточного фронта»



20-00. 52 АК даны указания провести отвлекающие действия в районе Перемышля, даже и в том случае, если основная наступательная операция корпуса будет отменена.



3-15 [22.6.41] 17 армия выдвигается в исходное положение для наступления согласно плану развертывания «Барбаросса»…»



Интересна фраза об отвлекающих действиях 52 АК. Получается, что в случае отмены начала войны корпусу (или его части) уготована участь изображать провокационные действия на границе. Даже в 20-00 21.6.41 имеется вероятность, что война не начнется.



Командование 48 тк: «13.06.41. Приказ корпуса на подготовку к наступлению и действиям в начале нападения...



а) Общие положения: Сам по себе выход на исходные позиции не может остаться скрытым от противника. Тем самым оперативная внезапность невозможна. Тем более необходимо держать противника в неведении относительно дня нападения. Поэтому следует категорически избегать любых необдуманных действий при занятии исходных позиций, складировании материала и боеприпасов, проводки средств связи и при инструктаже.



Любое пересечение Буга в целях разведки запрещено… По отношению к отдельным самолётам или к малым соединениям разведывательных самолётов, перелетающих через границу, действует запрет на огонь…»



ЖБД 3 тд (из состава 24-го мк): «13.06.41 Подразделения докладывают о прибытии в новый район сосредоточения… Части в лесных лагерях настойчиво жалуются на мучения от комаров…



14.06.41 Восточнее запретительной линии предписана тщательная маскировка…



20.6.41 Вышедшие из района Радзынь [64 км от границы] в соответствие с приказом командира дивизии части выходят… в район исходных позиций… «Красная армия вторглась на Украину»



21.6.41 В 23-30 части докладывают о готовности и занятии последних исходных позиций…»



ЖБД 57 мк: «14.6.41 Гусеничная техника 12-й тд прибыла в пункт временной дислокации. Первые части 19-й тд разгружены и следуют маршем в назначенный пункт временной дислокации.



16.6.41 Колесная техника 18-й мд прибыла в пункт временной дислокации.



17.6.41 …Все части 19 тд прибыли в пункт временной дислокации.



18.6.41 Половина 18 мд выходит из пункта временной дислокации и движется маршем на привал у Экерсберга (Окартово). Арьергард располагается там 19.6 к 4-00…



20.6.41 12 тд занимает предписанное исходное положение… 29-й тп дивизии вместе с другими частями с 16-00 возобновляет движение по установленному маршруту. 19 тд движется по маршруту из прежнего пункта временной дислокации с привалом по обеим сторонам маршрута движения танков…



21.6.41 Около 7 утра начинается передислокация управления корпуса из Миколайки на новый КП в районе Сейны [9,5 км от границы]… В 20-00 из 19 тд сообщили по телефону, что ее запланированный марш на юго-запад от Ожиш [133 км от границы] из-за вклинивания двух соединений СС на дорогу, предназначенную для движения танков, становится под вопрос… С 21-00 19 тд продолжила движение в районе Лыцк-Сувалки...»



Германским командованием широко использовались различные меры стратегической и оперативной маскировки. Прибывающие на Восток штабы новых объединений (возможно и танковых соединений) размещались в расположении уже находившихся там воинских частей и учреждений. В целях введения в заблуждение советского командования командующий группой армий «Центр» 24.3.41 отдал приказ о сооружении различных укреплений вдоль границы СССР, предназначенных якобы для обороны от возможного советского наступления. Отдается распоряжение не препятствовать советской воздушной разведке наблюдать за производимыми работами. Оборонительные сооружения возводились немцами так, чтобы их можно было использовать в качестве исходных позиций для наступления против СССР. Призывал взрывать поезда: СКР обвинил украинского экс-министра



А.П.Судоплатов: «Весной 1941 года немцам не раз удавалось переиграть советские резидентуры в Берлине, Софии, Бухаресте, Братиславе, Анкаре. Нашей главной ошибкой было преувеличение роли немецкого посла в Москве графа Шуленбурга, который при встречах неизменно подчеркивал заинтересованность немцев в развитии экономических отношений с Советским Союзом…»



Из записи разговора И.В.Сталина с У.Черчеллем 15.8.41: «Он (Черчилль) предупреждал Сталина о предстоящем нападении на СССР. Первое его сообщение по этому поводу было весьма кратким и имело в качестве своей основы события в Югославии весной 1941 г. [3.4.41]. В тот день, когда Павел подписал с Гитлером пакт о нейтралитете, немцы издали приказ об отправке 3 из 5 тд, находившихся на Балканах, в Краков… Тов.Сталин отвечает, что мы никогда в этом не сомневались и что он хотел получить еще шесть месяцев для подготовки к этому нападению…»



С лета 1940 года германскому командованию удалось провести дезинформационные мероприятия в результате которых советская разведка всех ведомств доставила РМ о существенном завышении количества немецких соединений, сосредоточенных у границы СССР. Следует отметить, что термин «сосредоточенных у границы» или «сосредоточенных в приграничной полосе» несколько условный. «Обнаруженные» разведкой дивизии фактически находились на расстоянии от 20 до 150 км от границы. Часть соединений даже дислоцировалась на расстоянии до 480 км. Почему произошло чрезмерное завышение немецких соединений. Эта тема не будет рассматриваться в данном цикле — она еще ждет своих исследователей…



Сосредоточение и развертывание группировки немецких войск для нападения на СССР началось с середины февраля 1941 года. Переброска осуществлялась шестью эшелонами. Пятью эшелонами перебрасывались войска, предназначенные в ударные группировки, шестым — выдвигался резерв главного командования (ОКХ). Переброска войск велась в основном ж/д транспортом так скрытно, как это можно было сделать. На заключительном этапе некоторые тд передислоцировались своим ходом. На переброску одной дивизии затрачивалось от 2 до 7 суток. Атака на ядерные объекты: США готовят удар по Ирану



В 1-м эшелоне с 20.2 по 15.3.41 к границе было передислоцировано 7 пд. В это же время с Запада три пд были направлены на Балканы и 7 дивизий переброшены в Германию, а из Германии 15 дивизий были направлены на Запад.



В период с 16.03-10.04.41 в составе 2-го эшелона было переброшено 19 дивизий (18 пд и 1 тд). Одновременно на Запад из Германии было направлено 9 пд, предназначенных для несения оккупационной службы, а в Германию прибыла пд из Дании.



В связи с Балканской кампанией количество дивизий, перебрасываемых в составе 3-го и 4-го эшелонов по плану, было уменьшено, а 5-го — увеличено. Переброска 3-го эшелона в составе 17 дивизий осуществлялась 11.04-21.05.41. Большинство дивизий прибыло с Запада, а две — из Германии.



Все 43 дивизии, прибывшие в составе первых 3-х эшелонов, в интересах оперативной маскировки располагались западнее рубежа Кенигсберг (94 км от границы), Варшава (145 км), Тарнув (130 км). Приведено минимальное расстояние между двумя точками. Расстояние до направления ввода соединений несколько больше и составляет 143, 177 и 150 км соответственно.



В середине мая на Запад из Германии было направлено 8 пд 14-й волны. С 22.05 ж/д транспорт Германии был переведен на график ускоренного движения, и сосредоточение войск на Востоке резко увеличилось. Переброска 4-го эшелона в составе 11 пд и 9 охранных дивизий была осуществлена с 22.05 по 5.06. В конце мая на Запад из Германии для несения оккупационной служба было направлено 5 пд 15-й волны, созданных весной 1941 года. На 5 июня в трех группах армий насчитывалось 89 дивизий.



5-й эшелон перебрасывался на Восток с 6.06 по 18.06 (14 тд, 12 мд, 2 пд, 3 лпд и 2 мбр). Следует обратить внимание, что 26 тд и мд из 30 подвижных соединений, выделенных для нападения на СССР, начали передислокацию к границе только с 6.6.41. Расписание Трампа: август — война с Ираном



Переброска 6-го эшелона, включавшего 28 дивизий и 1 бригаду резерва ОКХ, началась 19 июня и продолжалась в течение нескольких недель уже после начала войны.



С 10.06 войска атакующего эшелона выводились в исходные районы от 7-20 км до 20-30 км от советско-германской границы, а с 18.06 — начали выдвижение в исходное положение в темное время суток при строжайшем соблюдении маскировки. Одновременно с немецкими войсками осуществлялось развертывание ВС союзников Германии.



На рисунках представлено изменение численности немецких войск суммарно у границы СССР (уже знакомый рисунок читателям по предыдущей части) и отдельно для ПрибОВО и ЗапОВО. Напомню, уважаемые читатели, что представленные на рисунках зависимости предназначены только для визуализации данных, т.к. они справедливы только для контрольных точек.











Из рисунков мы снова видим явно завышенное количество немецких дивизий по данным разведсводок.



Л.М.Сандалов: «В апреле 1941 года концентрация немецких войск у нашей границы уже не была тайной. Майская информационная сводка ГШ предупреждала округа и армии: «В течение всего марта и апреля с западного фронта и из центральных районов Германии немецким командованием производилась усиленная переброска войск в приграничную полосу с СССР…»



Л.М.Сандалов говорит о концентрации немецких войск в соответствии с РМ РУ ГШ. Стоит обратить внимание на тот факт, что на 25.4.41 у нашей границы в тех же районах, которые рассматривались к сентябрю 1940 года (без Румынии) по РМ РУ ГШ числится 87-91 немецкая дивизия. К сентябрю 1940 года это количество составляло 83-90. Эти данные, в основном, подтверждались разведками НКГБ и погранвойск НКВД (они их даже немного завышали). Деятельность БРИКС приобретает новые черты



Таким образом, можно сказать, что через восемь месяцев немецкая группировка у нашей границы (до Словакии) по оценке наших разведок достигла численности, которая была зафиксирована в сентябре 1940 года.

С учетом войск на территории Румынии численность группировки вторжения по данным РУ ГШ на 25.4.41 составляла 95-100 соединений. Парировать эту угрозу из Румынии должны были части КА, развернутые на южном участке КОВО и ОдВО. В сентябре 1940 года эти части не учитывались для парирования угрозы ввиду отсутствия немецких войск в Румынии. Поэтому к концу апреля военно-политическое руководство СССР также не боялось вторжения Германии (и ее союзников) на нашу территорию, как и в сентябре-октябре 1940 года. По той же причине – немецких войск, по оценке руководства НКО и ГШ было недостаточно для полномасштабной войны с нашей страной! Именно поэтому принимается решение о переброске 16-й армии в Закавказье, а не к западным границам.



Таким образом, версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина (не имеющая надлежащего документального и мемуарного подтверждения) не выдерживает никакой критики: «…А может проще все было – никто в Закавказье и не собирался… В Грузию войска из Читы гнать вообще?? Потому что… [в угрозу] со стороны Турции не верили в принципе, а нападение ждали именно из Германии — на лето 41-го…» Следует отметить, что до 14.6.18 указанный писатель в принципе не знал о том, что первоначально 16-я армия направлялась в Закавказье.



В апреле 1941 года две сд передислоцируются из МВО в ЗапОВО.



Директива НКО Военному Совету МВО 29.4.41: «Приказываю: К 10.5.41 отправить в ЗапОВО 231-ю и 224-ю сд в полном штатном составе, укомплектовав хорошим по качеству личным составом… Пункты выгрузки дивизии и точные сроки отправки (с расчетом прибытия дивизий не позже 10.5.1941) согласовать с Военным Советом ЗапОВО…» Израиль начинает крупную операцию против Асада



Эти дивизии иногда считают «первыми ласточками» к последующей более масштабной переброске войск. Однако, уже в мае обе дивизии начинают расформировывать, а личный состав направляется для укомплектования других соединений.



П.А.Судоплатов: «Руководство НКО и ГШ стремились не допустить создания противником на наших границах группировки, которая обладала бы подавляющим превосходством над КА. Достижение хотя бы равновесия сил на границе было важнейшим направлением военной политики сдерживания Гитлера от броска на Россию…» Давайте проверим это утверждение Павла Анатольевича о «недопущении подавляющего превосходства».



Общеизвестно, что в западных приграничных ВО существовали войска 1-го эшелона армий прикрытия, 2-го эшелона, резерва округов и войск РГК. Как было сказано выше, на 25.4.41 по данным разведки у нашей границы находилось 89-94 немецких дивизий. В это число не вошли 6 дивизий (в районе Данциг-Познань-Торн), расположенных на расстоянии 309-424 км от границы. На рисунке представлено количество дивизий в 1-м и 2-м эшелонах армий прикрытия западных приграничных ВО.







Можно сказать, что 89-94 немецким соединениям противостояла 91 дивизия КА. Следует отметить, что на территориях округов дополнительно имелись объединения и соединения резервов округов и РГК, которые могли использоваться для наращивания нашей группировки у границы и для сдерживания противника. Получается, что к концу апреля 1941 года число немецких и советских дивизий у границы сопоставимо. Ниже мы проведем аналогичную оценку по количеству дивизий на июнь 1941 года.



По разведсводке от 5.5.41 количество немецких дивизий увеличилось до 103–107 (включая 6, находящихся в районе Данциг-Познань). Также в сводке указывается, что «Вероятно дальнейшее усиление немецких войск на территории Норвегии, северо-норвежская группировка которых в перспективе может быть использована против СССР через Финляндию и морем…» Т.Е. опасность вторжения со стороны Финляндии и Северной Норвегии довольно высока. Асад отбирает у американцев нефтяные поля



Увеличение дивизий против ПрибОВО и ЗапОВО произошло на 3 соединения, а против КОВО и ОдВО – на 4-5. В этот период в состав резервов Главного Командования в КОВО перебрасывается ск из СКВО.



Директива ГШ КА командующему войсками КОВО 13.5.41: «Народный комиссар обороны Союза ССР приказал:



1. Принять и разместить в лагерях на территории округа одно управление ск [34 ск] с корпусными частями и одним ап, четыре двенадцатитысячные сд и одну гсд из состава СКВО.



2. Отправить по железной дороге в ОдВО 32 кд…»



Во второй половине мая 1941 года управление 9 ск из СКВО с корпусными частями и 106 сд передислоцируются в Крым (ОдВО), где в состав него дополнительно включаются 156 сд и 32 кд, а сам корпус получил наименование «9-й особый ск».



В середине мая подготовлен проект документа: «Соображения ГШ КА по плану стратегического развертывания ВС. В настоящее время Германия по данным РУ КА имеет развернутыми… около 230 пд, 22 тд, 20 мд, 8 воздушных и 4 кд, а всего около 284 дивизий. Из них на границах Советского Союза, по состоянию на 15.5.41, сосредоточено до 86 пд, 13 тд, 12 мд и 1 кд, а всего до 112 дивизий.



Предполагается, что… Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас – до 137 пд, 19 тд, 15 мд, 4 кд и 5 воздушно-десантных дивизий, а всего до 180 дивизий…»



Таким образом, до необходимого для вторжения количества немецких дивизий 180 не хватает еще 62 соединений.



А.П.Судоплатов: «Разработка военных планов, в том числе наступательных широкомасштабных операций была обычной практикой всех ГШ крупнейших держав Европы и Азии в 1930-1940-е годы. Для нас никогда не было секретом, что такого рода планы разрабатываются и фашистской Германией. Другое дело — политическое решение о развязывании войны и об осуществлении на практике замыслов военного командования… Жуков и Василевский предлагали упредить немцев в стратегическом развертывании войск в случае начала Германией военных действий. Это известный рукописный документ, датированный 15.5.41… Саммит БРИКС в Йоханнесбурге



Соображения о встречном сражении Сталин и нарком обороны Тимошенко положили в основу директивы войскам днем 22 июня 1941 года, когда была предпринята попытка встречным ударом остановить немцев и нанести им главный удар на Юго-Западном направлении. Жукову, по-моему, изменяет память, когда он пишет в своих мемуарах о том, что директива Ставки по проведению решительного контрнаступления была для него совершенно неожиданной. Ведь речь шла о проведении в жизнь тех мероприятий, которые он как начальник ГШ и генерал-майор Василевский предлагали Сталину осуществить в случае начала войны… Более того, майские соображения Жукова и Василевского фактически были первым нашим черновым вариантом плана военных действий в случае начала войны с Германией…»



При анализе РМ в РУ ГШ возникали проблемы с идентификацией немецких частей и соединений, связанных с их массовыми перебросками у границы и с проводимыми перемещениями в ходе учений.



Спецсообщение РУ ГШ КА в НКГБ 21.5.41: «Германское командование усиливает группировку войск в пограничной с СССР полосе, производя массовые переброски войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан. Это усиление не вызывает никакого сомнения. Однако наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием, перебрасывая отдельные части в приграничном районе из одного населенного пункта в другой, с тем чтобы в случае их оценки у нас создалось нужное германскому командованию впечатление.



Кроме того, в последнее время германским командованием в пограничной с СССР полосе проводится ряд учений войсковых частей, которые также связаны с передвижением войск. Поэтому, для того чтобы не допустить ошибки в оценке группировки и легче разобраться, какие части, откуда и куда прибывают, убедительно прошу в ваших разведсводках указывать: Тюремная война и её будущие жертвы



1) откуда идут войска (из Франции, Бельгии, Югославии, Германии и т.д.);

2) когда и через какие пункты проходят войска;

3) какие войска (пехота, артиллерия, танки и т.д);

4) в каком количестве (полк, дивизия);

5) нумерацию этих частей (№ полка, дивизии);

6) в состав каких корпусов и армий входят обнаруженные войска;

7) когда и куда они прибывают…»



Спецсообщение НКГБ СССР наркомам госбезопасности Белорусской, Литовской, Карело-Финской и Молдавской ССР, начальникам УНКГБ по Ленинградской и Одесской областям 24.5.41: «РУ ГШ КА сообщает, что германское командование, усиливая группировку войск в приграничной с СССР полосе за счет массовых перебросок войск из глубинных районов Германии, оккупированных стран и с Балкан… Однако наряду с действительным увеличением войск в пограничной полосе германское командование одновременно занимается и маневрированием…»



Число 200 немецких дивизий на нашей границе проходит и по РМ, а число 180 дивизий является среднеарифметическим между приведенными значениями в РМ.



Спецсообщение НКГБ 25.5.41: «19.5.41 в беседе… Лицеист сообщил следующее: Германия сконцентрировала сейчас на советской границе 160-200 дивизий, снабженных большим количеством танков и самолетов…



Война между Советским Союзом и Германией маловероятна, хотя она была бы очень популярна в Германии, в то время как нынешняя война с Англией не одобряется населением.



Гитлер не может идти на такой риск, как война с СССР, опасаясь нарушения единства национал-социалистской партии. Хотя поражение СССР в случае войны не подлежит никакому сомнению, все же Германии пришлось бы потратить на войну около 6 недель, в течение которых снабжение с Востока прекратилось бы, потребовалось бы много времени, наладить организацию снабжения Германии, а за это время Англия с помощью Америки намного усилилась бы. Лето было бы потеряно для Германии, и наступила бы опять голодная зима.



Германские ВС, собранные на границе, должны показать Советскому Союзу решимость действовать, если ее к этому принудят. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет в связи с этим более сговорчивым и прекратит всякие интриги против Германии, а главное, даст побольше товаров, особенно нефти…»



«Лицеист» (Берлинкс, агент немецкой разведки «Петер»). Одно из сообщений «Петера» мы встречали во 2 части. Зимой в РМ, полученных от «Лицеиста» говорилось: «Данные о готовящемся десанте немцев в Англию «Лицеист» получил от старшего лейтенанта…» За «старшего лейтенанта», о котором говорится в сообщении выдавал себя сам Гитлер, руководивший работой этого агента. Через «Лицеиста» Гитлер убеждал Сталина, что Германия не нападет на СССР, если ее к этому не вынудят.



Таким образом, количество дивизий в дезинформации назвал сам Гитлер и оно удивительным образом (или по данным немецкой разведки) совпало с количеством по оценке нашего ГШ в марте-апреле 1941 года.



Сталину направлялись все РМ от «Лицеиста». Возможно, информация от этого источника совпадала с видением событий Сталиным. Однако, П.А.Судоплатов пишет: «В Москве знали, что «Лицеист» — это двойной агент. Оценка этого агента была довольно сложной: с одной стороны, от него поступала ценная информация, но с другой – в ней содержалось много слухов и домыслов, подчерпнутых из журналистских и дипломатических кругов…



По ошибочному указанию Кремля мы подкинули дезинформацию о том, что якобы Сталин выступает последовательным сторонником мирного урегулирования соглашений, в отличие от военных кругов СССР, придерживающихся жестких позиций военного противостояния Германии. Затем последовало печально известное заявление ТАСС от 14 июня 1941 года о безосновательности слухов относительно войны с Германией…»



Гитлеру не нужны были уверения в том, что «слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными». Он уже уверился в правильности своих действий, связанных с началом войны с Советским Союзом. На последнем донесении «Петера», полученном 2.6.41, в котором говорилось о миролюбии Советского Союза, Гитлер начертал: «Лгун!» — и распорядился его арестовать…



В предыдущих частях автор упоминал о деле «Авиаторов». Остановимся на нем немного подробнее. В апреле 41-го произошло обсуждение аварии, произошедшие в частях дальней авиации. Результатом этого обсуждения стало Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.4.41. Виновными были признаны: нарком обороны Тимошенко, начальник ВВС КА Рычагов, командующий дальней авиацией Проскуров, начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС Миронов. Самое суровое наказание было предусмотрено для Миронова: «Предать суду за явно преступное распоряжение, нарушающее элементарные правила летной службы». Кроме того, Политбюро предложило снять с должности и привлечь к суду Проскурова. Что же касается Рычагова, то его сняли с должности «как недисциплинированного и не справившегося с обязанностями руководителя ВВС». Нарком Тимошенко отделался выговором.



4.5.41 Политбюро принимает новое решение: «Предложить Прокурору СССР… в отношении генерал-лейтенанта авиации Проскурова и полковника Миронова рассмотреть их дело на суде и, имея в виду их заслуги в КА, ограничиться общественным порицанием…»



7.5.41 состоялось совещание представителей высшего командования ВВС и руководства НКАП, на котором руководитель НИИ ВВС Филин выступает с докладом. В докладе подробно он проанализировал работу института, показав имеющиеся недостатки и вскрыв их причины. Он указал на недостатки в работе авиационной промышленности, выразившейся в предъявлении на государственные испытания не доведенных и не до конца прошедших заводские испытания самолетов: Як-1, Як-4, ЛаГГ-1, Су-2, Ар-2, Пе-2 и Ер-2. Неприятным было то, что конец доклада принял характер острой полемики между Филиным и Сталиным.



В сообщении от «Лицеиста», попавшего на стол к Сталину вечером 25 или днем 26 мая говорилось: «Советско-финляндская война показала также, что советский летный состав не умеет воевать. У финнов было максимум 200 аэропланов, а с советской стороны участвовало 2500, которые все же не смогли вывести из строя финский флот и не сумели дезорганизовать транспорт…»



Нельзя исключать вероятности, что такое упоминание о небоеспособности ВВС КА из уст немецкого офицера могло вызвать крайне отрицательную реакцию Сталина. 27 мая арестован Филин. Аресты продолжались до 22 июня и после начала войны. В большей степени они коснулись руководителей ВВС, центра подготовки летного состава, НИИ и летчиков высокого ранга, имеющих опыт войны в Испании и Монголии. Разгром авиации КА в первые дни войны, мог подтвердить подозрения Сталина, в том что он правильно решил расправиться с неумелыми руководителями… В случае если данная версия имеет право на существование, то следующими за авиаторами должны были последовать танкисты.



«Лицеист»: «Советские танки, действовавшие в Финляндии, были невероятно низкого качества, часто ломались в пути. Даже в Прибалтике, где не было войны, все дороги были переполнены сломанными танками во время занятия КА Прибалтики. Разве с таким оборудованием можно воевать с германскими танками, которых не пугают тысячи километров сахарских песков?..»



В июне выходит одна из последних (опубликованных) сводок РУ ГШ — Разведывательная сводка №5 (по Западу): «Общая численность германской армии на 1.6.41 определяется в 286-296 дивизий, в т.ч.: моторизованных – 20-25, танковых — 22, горно-стрелковых — 15, парашютных – 4-5, авиадесантных – 4-5, дивизий «СС» — 18.



Германское командование продолжает сосредоточение войск в пограничной полосе с СССР, производя массовые переброски частей из глубины Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан.



Общее количество германских войск на нашей западной границе с Германией и Румынией (включая Молдавию и Добруджу) на 1 июня достигает 120-122 дивизий, в том числе: 14 тд и 13 мд. По направлениям германские войска распределяются:



а) в Восточной Пруссии 23-24 дивизии, в том числе: 18-19 пд и 3мд, 5 тп (две тд) и 7 кп;



б) на Варшавском направлении (против ЗапОВО) 30 дивизий, в том числе: 24 пд, 1 мд, 1 тд и 6 тп (всего 4 тд), одна кд и 8 кп;



в) в Люблинско-Краковском районе (против КОВО) [Люблин — 76 км от границы, Краков — 205 км] 35-36 дивизий, в том числе: 24-25 пд, 5 мд, до 6 тд и 5 кп;



г) в районе Данциг [309 км], Познань [424 км], Торн [385 км] — 6 пд, 1 кп;



д) в Словакии (в районе Дуплин [67 км], Прешов [92 км], Михальовце [25 км]) — 5 дивизий (по последним данным, часть из них, якобы, выбыла в б.Польшу);



е) в Прикарпатской Украине — 4 дивизии;



ж) в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе: 4 мд, 1 горная и 2 тд.



Против Англии (на всех фронтах) сосредоточено 120-126 дивизий, из них: в Норвегии — 17 (из которых 6 расположены в северной части Норвегии), в Африке — 8, в Италии — 9, в Греции (с островом Крит) — 10, в Югославии (Белград, Сараево, Ниш) — 2, на северо-западном побережье Франции, Бельгии, Голландии и Дании – 57-60, внутри оккупированной части Франции – 9-10, на границе с Испанией — 10.



Резерв главного командования составляет 44-48 дивизий, из них: в центре Германии – 16-17, в районе Бреслау, Моравска-Острава, Катовице – 6-9, в центре Румынии — 11, в Болгарии — 11…»



Из сводки видно:



1) общее количество дивизий сосредоточенных на всех фронтах против Англии и наших западных границ сопоставимы;



2) часть дивизий, сосредоточенных против СССР, располагается на достаточно большом расстоянии от границы (200-424 км);



3) до оценочного количества необходимых для вторжения 180 дивизий не хватает 58-60 соединений (33%);



4) имеется достаточно небольшое количество полноценных тд: против ПрибОВО — тд нет совсем, имеются только пять тп (по другим РМ там же имеется некоторое количество тб); против ЗапОВО – 1 тд и шесть тп; против КОВО — до 6 тд (часть из них создана из пяти тп и двух тб); против ОдВО – до 2 тд.



На рисунках ниже представлено размещение немецких частей и соединений по данным указанной сводки на участке границы ЗапОВО и КОВО. В следующей части мы рассмотрим более поздние РМ в части размещения немецких войск севернее линии Ломжа-Остроленка и на границе с Румынией.



















Из рисунков видно:



1) большая часть немецких войск дислоцируется достаточно далеко от границы;



2) среди танковых частей, размешенных против КОВО, также имеются пять тп и два тб,

сведенных в условные тд.



Рассмотрим несколько сообщений, полученных «прослушкой» в немецком посольстве, в которых говорится о дезинформации «подкинутой» сотрудникам из Берлина.



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «НКГБ СССР сообщает следующие выдержки за 5 июня с.г.



Если мы будем наступать через Польшу, то здесь у них все же более сильные войска…



Мы хотим Украину. Это для нас самое главное, и нам нужно в войне обходиться тем, что у нас есть…



Они будут вынуждены воевать с Японией...



Нам нужно очистить только Украину…



Вопрос, как мы сможем перебросить войска через Черное море. И еще вопрос, как нам направить русских на неправильную линию. Я тут послал письмо, в котором говорил об Армении. Значит, русские пойдут туда, а мы ударим с другой стороны…»



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «НКГБ СССР сообщает следующие выдержки за 6 июня с.г.



Итак, мы можем перейти границу. Нам известен факт, что здесь тоже подготовка в полном разгаре.



Да.



То, что мы узнаем в Берлине — только сплетни. Об этом же не знает ни один человек. Я думаю, что на русских произведет исключительное впечатление то, что мы их вызовем на бой примерно недели через три…



Да.



…Если мы выступим в июне, то это будет хорошо. Если же это оттянем на июль и на август, то это будет поздно. Тут будет как раз уборка урожая…



А как с турками?



Они очень слабы. Мы будем бомбардировать и Англия тоже будет забрасывать бомбами Россию.



Но это не бомбардировка, а истребительная зашита…»



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 11.6.41: «9 июня с.г. посольство в Москве получило телеграфное распоряжение в течение 7 дней подготовить посольство к эвакуации. В этот же день, вечером, в подвальном помещении посольства сжигались архивные документы посольства…» 17…18-го июня война не началась…



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 15.6.41: «14.6.41



...Я еще в том докладе подчеркнул о необходимости наступления на Украину. Это в первую очередь. Необходимо ускорить темпы и не упустить момента (не расслышано) по этой линии наступление и со стороны Финляндии…



Внимание на Украину — это очень важная область. Я (не расслышано) другую вести удар надо по этой линии.



Надо изменить политику. Русские, как и другие, очень боятся. Русские особенно нас боятся. Это сразу видно Они сейчас не представляют большой силы (не расслышано) опасности для нас. Я думаю, надо действовать и не медлить. Наши успехи показывают нашу силу…



Господин генерал, получены сведения, что с прошлого воскресенья началась мобилизация.



Да?



Но они делают это с большой осторожностью…»



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 18.6.41: «Сообщение ТАСС от 13 июня с.г. было встречено многими сотрудниками посольства с удовлетворением и расценивалось как признак урегулирования взаимоотношений между СССР и Германией. Однако наступившее кратковременное успокоение 14 июня с.г. вновь сменилось возбужденностью и растерянностью и поспешными сборами к отъезду в Германию…»



Записка зам.наркома Госбезопасности СССР Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 20.6.41: «16.6.41… Я лично очень пессимистически настроен и, хотя ничего конкретного не знаю, думаю, что Гитлер затевает войну с Россией. В конце апреля месяца я виделся лично с … и совершенно открыто сказал ему, что его планы о войне с СССР — сплошное безумие, что сейчас не время думать о войне с СССР…»



К.А.Мерецков: «М.П.Кирпонос, отнесясь к делу очень серьезно, отдал распоряжение о занятии полевых позиций в пограничных УР КОВО и начал подтягивать войска 2-го эшелона. В Москву поступило сообщение об этом. Передвижение соединений из 2-го эшелона было разрешено, но по указанию ГШ войскам КОВО пришлось оставить предполье и отойти назад...»



ШТ Военному Совету КОВО 10.6.41: «Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники УР получили указание занять предполье. Донесите для доклада наркому обороны, на каком основании части УР КОВО получили приказ занять предполье. Такое действие может спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и доложите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение. Жуков»



ШТ Командующему войсками КОВО 11.6.41: «Народный комиссар обороны приказал:



1) Полосу предполья без особого на то приказания полевыми и уровскими частями не занимать. Охрану сооружений организовать службой часовых и патрулированием.



2) Отданные Вами распоряжения о занятии предполья уровскими частями немедленно отменить.



Исполнение проверить и донести к 16 июня 1941 г. Жуков»



Согласно воспоминаниям К.А.Мерецкова инициатива о начале передвижения войск 2-го эшелона прикрытия ближе к границе исходила от командующего войсками КОВО. Снова упоминается о частной инициативе командования округом, а не распоряжения из Москвы. Это решение командующему удалось отстоять, но предполье пришлось оставить. Судя по наличию двух ШТ в разные дни Военный Совет КОВО пытался разъяснить свою позицию, возможно, добиться отмены распоряжения об отводе войск из полевой полосы. Похожую ситуацию мы рассмотрим позже применительно к ПрибОВО, когда одной ШТ начальника ГШ для отмены распоряжения оказалось мало…



По данным разведок по состоянию на 1.6.41 у нашей границы сосредоточено (без 6 дивизий в районе Данциг-Познань-Торн) 114-116 немецких соединений. 10-го июня 16-ю армию поворачивают на Украину.



13 июня направлена Директива наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками КОВО: «Для повышения боевой готовности войск округа к 1.7.41 все глубинные дивизии и управления корпусов с корпусными частями [речь идет о 15-ти сд входящих в состав 31 ск, 36 ск, 37 ск, 49 ск и 55 ск] перевести ближе к госгранице в новые лагеря…



Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что вывод их к госгранице, в случае необходимости, может быть произведен только по моему особому приказу.



Передвижения войск сохранить в полной тайне. Марш совершать с тактическими учениями, по ночам. С войсками вывести полностью возимые запасы огнеприпасов и горючесмазочных материалов… Семьи не брать. Исполнение донести нарочным к 1.7.41 г.



Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С.Тимошенко Начальник ГШ КА генерал армии Г.Жуков»



Принимается решение о переброске пятнадцати сд из резерва КОВО в зону размещения объединений, относящихся ко 2-му эшелону армий прикрытия. Если верить П.А.Судоплатову, то передислокация проводилась для компенсации увеличения немецкой группировки. Давайте рассмотрим, как изменилась немецкая группировка у границы.



В период с 25.4 по 1.6.41 против войск КОВО и ОдВО немецкая группировка увеличилась на 21-22 дивизии. После снижения опасности вторжения немецких войск со стороны Турции, для 16-й армии происходит изменение направления передислокации с Закавказья на Украину. Следует отметить, что в ЗакВО по-прежнему остается солидная группировка войск в составе 15 дивизий (в т.ч. 2 тд и 1 мд). 16-я армия частично может заменить резервные ск, которые получили приказ о передислокации ближе к границе.



Директива наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками КОВО 12.6.41: «На территорию КОВО в период с 15.6 по 10.7.41 прибудет 16-я армия в составе: Управление армии с частями обслуживания; 5 мк (13, 17 тд и 109 мд); 57 тд; 32 ск (46, 152 сд, 126 корпусной ап). Прибывающие части и соединения включить в состав войск КОВО с подчинением во всех отношениях Военному Совету КОВО…»



После прибытия ск резерва округа в зону войск 2-го эшелона прикрытия наша группировка у границы (вместе с войсками 1-го и 2-го эшелонов) в КОВО составит 45 дивизий. Суммарно с дивизиями ОдВО это количество составит 56 соединений. 56 соединений КА КОВО и ОдВО в начале июля будут противостоять 61-62 немецким.



Проведенная оценка численности войск подтверждает слова П.А.Судоплатова о стремлении руководства НКО и ГШ не допустить «создания противником на наших границах группировки, которая обладала бы подавляющим превосходством над КА». Можно доказывать справедливость других версий, ссылаюсь якобы на свой богатый военный опыт, но без фактов верить таким людям не стоит. А таких фактов в общем доступе нет. По мнению автора, войска к границе подходили именно для того, чтобы сдержать германских генералов от нападения на нашу страну. Только это было совершенно бесполезно – Гитлером уже овладела маниакальная идея о победе над Советским Союзом – «колоссом на глиняных ногах». Он втянул Германию в гибельную авантюру.



Передислоцируемые соединения поэтому, помимо определенного количества боеприпасов, тащили с собой учебное имущество и даже спортивные снаряды. Правда, семьи не брали, вероятно, не потому, что ждали войны. А потому, что разместить в полевых лагерях их было негде, и возникал вопрос их кормежки… Поэтому и оставляли семьи в ППД. Сроки перемещения к границе указанных 5-ти ск опровергают тезис о том, что ожидали непременно начало войны 22 июня. Не успевали эти соединения прибыть к границе к 22-му июню. На это число они находились в 200-250 км от границы. Вызывает недоумение фантастическая версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина о том, что руководство КА готовило немедленный превентивный удар по войскам Германии.



Как было сказано выше, на 22.6.41 31, 36, 37, 49 и 55 ск находились далеко от границы (около 5-6 суточных переходов) в отличии от большего количества немецких войск в приграничной полосе. Эти войска были расположены ближе к границе. Кроме того, по данным разведки у наших границ находилось огромное количество подвижных немецких войск: 30-31 тд и мд, которые также как и пд должны были быть укомплектованы в большей степени, чем наши дивизии и корпуса.



Выше говорилось о сообщении «Лицеиста», из которого Сталин мог в очередной раз узнать о ненадежности советской танковой техники и не очень хорошем умении сталинских соколов воевать с асами Геринга. Ну, какой умный человек станет атаковать гораздо более сильного врага растопыренными пальцами. Но, эту версию указанный писатель везде продвигает. Если ниже названия его трудов добавить слова: «Взгляд на события из тыла», то было бы даже интересно их пролистать, чтобы понять видение полувоенного человека из тыла… Посмотрим, что происходило на других направлениях.



Директива наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками ЗапОВО 12.6.41: «На территорию ЗапОВО в период с 17.6 по 2.7.41 прибудут: 51 ск в составе: управление корпуса с корпусными частями, 98, 112 и 153 сд; 63 ск в составе: управление корпуса с корпусными частями и 546 кап, 53 и 148 сд; 22 инженерный полк… Соединения, прибывающие на территорию округа, в состав ЗапОВО не включаются и Военному Совету округа не подчиняются…»



Прибывающие на территорию ЗапОВО шесть сд не включаются в состав округа, т.к. с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск увеличилась на 2 дивизии и в дальнейшем оставалась без изменений. 30 немецких соединений парируются нашими 28. Подавляющего превосходства не наблюдается. Кроме того, имеются соединения резервов округа. Вроде бы всё в порядке. В случае дальнейшего увеличения числа немецких дивизий можно будет увеличить и нашу группировку у границы, перемещая резервные корпуса или корпуса 13-й армии.



В ПрибОВО с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск также возрастает на 2 дивизии и в дальнейшем не увеличивается. Против 23-24 немецких соединений в 1-м и во 2-м эшелонах размещено 22 дивизии КА. К границе планируется переброска 11-й и 16-й сд, а также корпусного управления из состава ЛВО.



Таким образом, слова П.А. Судоплатова могут быть справедливы не только в отношении КОВО и ОдВО, но и в отношении ЗапОВО и ПрибОВО. В материалах цикла используются материалы с персонального сайта историка М. Солонина; материалы из книг историков М.И. Мальтюхова и С.Л. Чекунова; материалы из книги «1941 год: уроки и выводы», изданной группой авторов.В предыдущей части рассматривался период с весны 1940 по апрель 1941 года. Было показано, что разведки РУ ГШ, НКГБ и НКВД (пограничные войска) существенно завышали численность немецких соединений на границе. В марте-апреле 1941 года, согласно оценке ГШ, считалось, что для нападения на СССР Германия может выделить до 200 дивизий. По состоянию на конец апреля на границе обнаружено немало тб и тп, которые сводились в условные тд. По данным разведки имелись и тд, и мд, но не было обнаружено ни одной танковой группы и ни одного мк.Высший командный состав КА знал, что основу для быстрой войны (блицкрига) должны составлять подвижные (танковые) группы, авиация и десантные соединения.Наша разведка не знала, что основной ударной силой немецких войск на Востоке были одиннадцать мк из 12 имевшихся в вермахте. 10 из них к 22.6.41 были объединены в четыре танковых группы и сосредоточены у границы.А были ли немецкие мк в этот период на границе? Ниже представлены несколько немецких документов, в которых частично отражены мероприятия, снижающие вероятность обнаружения указанных объединений советской разведкой.(48 мк): «[Поскольку у 48 мк нет соединений, то он не привлекается к работам по дорожному строительству и к строительству укреплений. На указанные работы, вероятно, привлекались части 3 тк.]… [52 км от границы]».Штаб 48 мк находится у границы с 22 апреля 1941 года, замаскированный под строительный участок. Подчиненные дивизии прибывают с 10 июня. За два месяца штаб корпуса не обнаружен нашими разведками.(план «Барбаросса»): ««Барбаросса» 2.5.41: «[военнослужащих]…»: «…»Имеются запретные линии, за которые части не выводятся. Большое значение придается маскировке позиций, резервы отводятся далеко назад. Германские генералы предусматривают мероприятия, которые следует проводить, в случае если русское командование сможет разгадать их замысел и начнет действия в воздухе. Все делается для того, чтобы средства советской разведки (включая визуального обнаружения) не обнаружили боевые подразделения и части сосредотачивающейся группировки…: «…»Интересна фраза об отвлекающих действиях 52 АК. Получается, что в случае отмены начала войны корпусу (или его части) уготована участь изображать провокационные действия на границе. Даже в 20-00 21.6.41 имеется вероятность, что война не начнется.: «(из состава 24-го мк): «[64 км от границы]: «[9,5 км от границы]…[133 км от границы]Германским командованием широко использовались различные меры стратегической и оперативной маскировки. Прибывающие на Восток штабы новых объединений (возможно и танковых соединений) размещались в расположении уже находившихся там воинских частей и учреждений. В целях введения в заблуждение советского командования командующий группой армий «Центр» 24.3.41 отдал приказ о сооружении различных укреплений вдоль границы СССР, предназначенных якобы для обороны от возможного советского наступления. Отдается распоряжение не препятствовать советской воздушной разведке наблюдать за производимыми работами. Оборонительные сооружения возводились немцами так, чтобы их можно было использовать в качестве исходных позиций для наступления против СССР.: «…»15.8.41: «[3.4.41].С лета 1940 года германскому командованию удалось провести дезинформационные мероприятия в результате которых советская разведка всех ведомств доставила РМ о существенном завышении количества немецких соединений, сосредоточенных у границы СССР. Следует отметить, что термин «сосредоточенных у границы» или «сосредоточенных в приграничной полосе» несколько условный. «Обнаруженные» разведкой дивизии фактически находились на расстоянии от 20 до 150 км от границы. Часть соединений даже дислоцировалась на расстоянии до 480 км. Почему произошло чрезмерное завышение немецких соединений. Эта тема не будет рассматриваться в данном цикле — она еще ждет своих исследователей…Сосредоточение и развертывание группировки немецких войск для нападения на СССР началось с середины февраля 1941 года. Переброска осуществлялась шестью эшелонами. Пятью эшелонами перебрасывались войска, предназначенные в ударные группировки, шестым — выдвигался резерв главного командования (ОКХ). Переброска войск велась в основном ж/д транспортом так скрытно, как это можно было сделать. На заключительном этапе некоторые тд передислоцировались своим ходом. На переброску одной дивизии затрачивалось от 2 до 7 суток.В 1-м эшелоне с 20.2 по 15.3.41 к границе было передислоцировано 7 пд. В это же время с Запада три пд были направлены на Балканы и 7 дивизий переброшены в Германию, а из Германии 15 дивизий были направлены на Запад.В период с 16.03-10.04.41 в составе 2-го эшелона было переброшено 19 дивизий (18 пд и 1 тд). Одновременно на Запад из Германии было направлено 9 пд, предназначенных для несения оккупационной службы, а в Германию прибыла пд из Дании.В связи с Балканской кампанией количество дивизий, перебрасываемых в составе 3-го и 4-го эшелонов по плану, было уменьшено, а 5-го — увеличено. Переброска 3-го эшелона в составе 17 дивизий осуществлялась 11.04-21.05.41. Большинство дивизий прибыло с Запада, а две — из Германии.Кенигсберг (94 км от границы), Варшава (145 км), Тарнув (130 км). Приведено минимальное расстояние между двумя точками. Расстояние до направления ввода соединений несколько больше и составляет 143, 177 и 150 км соответственно.В середине мая на Запад из Германии было направлено 8 пд 14-й волны. С 22.05 ж/д транспорт Германии был переведен на график ускоренного движения, и сосредоточение войск на Востоке резко увеличилось. Переброска 4-го эшелона в составе 11 пд и 9 охранных дивизий была осуществлена с 22.05 по 5.06. В конце мая на Запад из Германии для несения оккупационной служба было направлено 5 пд 15-й волны, созданных весной 1941 года. На 5 июня в трех группах армий насчитывалось 89 дивизий.5-й эшелон перебрасывался на Восток с 6.06 по 18.06 (14 тд, 12 мд, 2 пд, 3 лпд и 2 мбр). Следует обратить внимание, что 26 тд и мд из 30 подвижных соединений, выделенных для нападения на СССР, начали передислокацию к границе только с 6.6.41.Переброска 6-го эшелона, включавшего 28 дивизий и 1 бригаду резерва ОКХ, началась 19 июня и продолжалась в течение нескольких недель уже после начала войны.С 10.06 войска атакующего эшелона выводились в исходные районы от 7-20 км до 20-30 км от советско-германской границы, а с 18.06 — начали выдвижение в исходное положение в темное время суток при строжайшем соблюдении маскировки. Одновременно с немецкими войсками осуществлялось развертывание ВС союзников Германии.На рисунках представлено изменение численности немецких войск суммарно у границы СССР (уже знакомый рисунок читателям по предыдущей части) и отдельно для ПрибОВО и ЗапОВО. Напомню, уважаемые читатели, что представленные на рисунках зависимости предназначены только для визуализации данных, т.к. они справедливы только для контрольных точек.Из рисунков мы снова видим явно завышенное количество немецких дивизий по данным разведсводок.: «…»Л.М.Сандалов говорит о концентрации немецких войск в соответствии с РМ РУ ГШ. Стоит обратить внимание на тот факт, что на 25.4.41 у нашей границы в тех же районах, которые рассматривались к сентябрю 1940 года (без Румынии) по РМ РУ ГШ числится. К сентябрю 1940 года это количество составляло. Эти данные, в основном, подтверждались разведками НКГБ и погранвойск НКВД (они их даже немного завышали).Таким образом, можно сказать, что через восемь месяцев немецкая группировка у нашей границы (до Словакии) по оценке наших разведок достигла численности, которая была зафиксирована в сентябре 1940 года.С учетом войск на территории Румынии численность группировки вторжения по данным РУ ГШ на 25.4.41 составляла 95-100 соединений. Парировать эту угрозу из Румынии должны были части КА, развернутые на южном участке КОВО и ОдВО. В сентябре 1940 года эти части не учитывались для парирования угрозы ввиду отсутствия немецких войск в Румынии. Поэтому к концу апреля военно-политическое руководство СССР также не боялось вторжения Германии (и ее союзников) на нашу территорию, как и в сентябре-октябре 1940 года. По той же причине – немецких войск, по оценке руководства НКО и ГШ было недостаточно для полномасштабной войны с нашей страной! Именно поэтому принимается решение о переброске 16-й армии в Закавказье, а не к западным границам.Таким образом, версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина (не имеющая надлежащего документального и мемуарного подтверждения) не выдерживает никакой критики: «…[в угрозу]…» Следует отметить, что до 14.6.18 указанный писатель в принципе не знал о том, что первоначально 16-я армия направлялась в Закавказье.В апреле 1941 года две сд передислоцируются из МВО в ЗапОВО.29.4.41: «…»Эти дивизии иногда считают «первыми ласточками» к последующей более масштабной переброске войск. Однако, уже в мае обе дивизии начинают расформировывать, а личный состав направляется для укомплектования других соединений.: «…» Давайте проверим это утверждение Павла Анатольевича о «».Общеизвестно, что в западных приграничных ВО существовали войска 1-го эшелона армий прикрытия, 2-го эшелона, резерва округов и войск РГК. Как было сказано выше, на 25.4.41 по данным разведки у нашей границы находилось 89-94 немецких дивизий. В это число не вошли 6 дивизий (в районе Данциг-Познань-Торн), расположенных на расстоянии 309-424 км от границы. На рисунке представлено количество дивизий в 1-м и 2-м эшелонах армий прикрытия западных приграничных ВО.Можно сказать, что 89-94 немецким соединениям противостояла 91 дивизия КА. Следует отметить, что на территориях округов дополнительно имелись объединения и соединения резервов округов и РГК, которые могли использоваться для наращивания нашей группировки у границы и для сдерживания противника. Получается, что к концу апреля 1941 года число немецких и советских дивизий у границы сопоставимо. Ниже мы проведем аналогичную оценку по количеству дивизий на июнь 1941 года.Поот 5.5.41 количество немецких дивизий увеличилось до 103–107 (включая 6, находящихся в районе Данциг-Познань). Также в сводке указывается, что «…» Т.Е. опасность вторжения со стороны Финляндии и Северной Норвегии довольно высока.Увеличение дивизий против ПрибОВО и ЗапОВО произошло на 3 соединения, а против КОВО и ОдВО – на 4-5. В этот период в состав резервов Главного Командования в КОВО перебрасывается ск из СКВО.13.5.41: «[34 ск]…»Во второй половине мая 1941 года управление 9 ск из СКВО с корпусными частями и 106 сд передислоцируются в Крым (ОдВО), где в состав него дополнительно включаются 156 сд и 32 кд, а сам корпус получил наименование «9-й особый ск».В середине мая подготовлен проект документа: «Таким образом, до необходимого для вторжения количества немецких дивизий 180 не хватает еще 62 соединений.: «…»При анализе РМ в РУ ГШ возникали проблемы с идентификацией немецких частей и соединений, связанных с их массовыми перебросками у границы и с проводимыми перемещениями в ходе учений.21.5.41: «…»наркомам госбезопасности Белорусской, Литовской, Карело-Финской и Молдавской ССР, начальникам УНКГБ по Ленинградской и Одесской областям 24.5.41: «Число 200 немецких дивизий на нашей границе проходит и по РМ, а число 180 дивизий является среднеарифметическим между приведенными значениями в РМ.25.5.41: «1» (Берлинкс, агент немецкой разведки «Петер»). Одно из сообщений «Петера» мы встречали во 2 части. Зимой в РМ, полученных от «Лицеиста» говорилось: «…» За «старшего лейтенанта», о котором говорится в сообщении выдавал себя сам Гитлер, руководивший работой этого агента. Через «Лицеиста» Гитлер убеждал Сталина, что Германия не нападет на СССР, если ее к этому не вынудят.Таким образом, количество дивизий в дезинформации назвал сам Гитлер и оно удивительным образом (или по данным немецкой разведки) совпало с количеством по оценке нашего ГШ в марте-апреле 1941 года.Сталину направлялись все РМ от «Лицеиста». Возможно, информация от этого источника совпадала с видением событий Сталиным. Однако,пишет: «…»Гитлеру не нужны были уверения в том, что «». Он уже уверился в правильности своих действий, связанных с началом войны с Советским Союзом. На последнем донесении «Петера», полученном 2.6.41, в котором говорилось о миролюбии Советского Союза, Гитлер начертал: «» — и распорядился его арестовать…В предыдущих частях автор упоминал о деле «Авиаторов». Остановимся на нем немного подробнее. В апреле 41-го произошло обсуждение аварии, произошедшие в частях дальней авиации. Результатом этого обсуждения стало Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.4.41. Виновными были признаны: нарком обороны Тимошенко, начальник ВВС КА Рычагов, командующий дальней авиацией Проскуров, начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС Миронов. Самое суровое наказание было предусмотрено для Миронова: «». Кроме того, Политбюро предложило снять с должности и привлечь к суду Проскурова. Что же касается Рычагова, то его сняли с должности «». Нарком Тимошенко отделался выговором.4.5.41 Политбюро принимает новое решение: «…»7.5.41 состоялось совещание представителей высшего командования ВВС и руководства НКАП, на котором руководитель НИИ ВВС Филин выступает с докладом. В докладе подробно он проанализировал работу института, показав имеющиеся недостатки и вскрыв их причины. Он указал на недостатки в работе авиационной промышленности, выразившейся в предъявлении на государственные испытания не доведенных и не до конца прошедших заводские испытания самолетов: Як-1, Як-4, ЛаГГ-1, Су-2, Ар-2, Пе-2 и Ер-2. Неприятным было то, что конец доклада принял характер острой полемики между Филиным и Сталиным.В сообщении от «Лицеиста», попавшего на стол к Сталину вечером 25 или днем 26 мая говорилось: «…»Нельзя исключать вероятности, что такое упоминание о небоеспособности ВВС КА из уст немецкого офицера могло вызвать крайне отрицательную реакцию Сталина. 27 мая арестован Филин. Аресты продолжались до 22 июня и после начала войны. В большей степени они коснулись руководителей ВВС, центра подготовки летного состава, НИИ и летчиков высокого ранга, имеющих опыт войны в Испании и Монголии. Разгром авиации КА в первые дни войны, мог подтвердить подозрения Сталина, в том что он правильно решил расправиться с неумелыми руководителями… В случае если данная версия имеет право на существование, то следующими за авиаторами должны были последовать танкисты.«Лицеист»: «..»В июне выходит одна из последних (опубликованных) сводок РУ ГШ —(по Западу): «Из сводки видно:1) общее количество дивизий сосредоточенных на всех фронтах против Англии и наших западных границ сопоставимы;2) часть дивизий, сосредоточенных против СССР, располагается на достаточно большом расстоянии от границы (200-424 км);3) до оценочного количества необходимых для вторжения 180 дивизий не хватает 58-60 соединений (33%);4) имеется достаточно небольшое количество полноценных тд: против ПрибОВО — тд нет совсем, имеются только пять тп (по другим РМ там же имеется некоторое количество тб); против ЗапОВО – 1 тд и шесть тп; против КОВО — до 6 тд (часть из них создана из пяти тп и двух тб); против ОдВО – до 2 тд.На рисунках ниже представлено размещение немецких частей и соединений по данным указанной сводки на участке границы ЗапОВО и КОВО. В следующей части мы рассмотрим более поздние РМ в части размещения немецких войск севернее линии Ломжа-Остроленка и на границе с Румынией.Из рисунков видно:1) большая часть немецких войск дислоцируется достаточно далеко от границы;2) среди танковых частей, размешенных против КОВО, также имеются пять тп и два тб,сведенных в условные тд.Рассмотрим несколько сообщений, полученных «прослушкой» в немецком посольстве, в которых говорится о дезинформации «подкинутой» сотрудникам из Берлина.И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 11.6.41: «» 17…18-го июня война не началась…И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 15.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 18.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 20.6.41: «: «10.6.41: «11.6.41: «Согласно воспоминаниям К.А.Мерецкова инициатива о начале передвижения войск 2-го эшелона прикрытия ближе к границе исходила от командующего войсками КОВО. Снова упоминается о частной инициативе командования округом, а не распоряжения из Москвы. Это решение командующему удалось отстоять, но предполье пришлось оставить. Судя по наличию двух ШТ в разные дни Военный Совет КОВО пытался разъяснить свою позицию, возможно, добиться отмены распоряжения об отводе войск из полевой полосы. Похожую ситуацию мы рассмотрим позже применительно к ПрибОВО, когда одной ШТ начальника ГШ для отмены распоряжения оказалось мало…По данным разведок по состоянию на 1.6.41 у нашей границы сосредоточено (без 6 дивизий в районе Данциг-Познань-Торн) 114-116 немецких соединений. 10-го июня 16-ю армию поворачивают на Украину.13 июня направлена: «[речь идет о 15-ти сд входящих в состав 31 ск, 36 ск, 37 ск, 49 ск и 55 ск]Принимается решение о переброске пятнадцати сд из резерва КОВО в зону размещения объединений, относящихся ко 2-му эшелону армий прикрытия. Если верить П.А.Судоплатову, то передислокация проводилась для компенсации увеличения немецкой группировки. Давайте рассмотрим, как изменилась немецкая группировка у границы.В период с 25.4 по 1.6.41 против войск КОВО и ОдВО немецкая группировка увеличилась на 21-22 дивизии. После снижения опасности вторжения немецких войск со стороны Турции, для 16-й армии происходит изменение направления передислокации с Закавказья на Украину. Следует отметить, что в ЗакВО по-прежнему остается солидная группировка войск в составе 15 дивизий (в т.ч. 2 тд и 1 мд). 16-я армия частично может заменить резервные ск, которые получили приказ о передислокации ближе к границе.12.6.41: «…»После прибытия ск резерва округа в зону войск 2-го эшелона прикрытия наша группировка у границы (вместе с войсками 1-го и 2-го эшелонов) в КОВО составит 45 дивизий. Суммарно с дивизиями ОдВО это количество составит 56 соединений. 56 соединений КА КОВО и ОдВО в начале июля будут противостоять 61-62 немецким.Проведенная оценка численности войск подтверждает слова П.А.Судоплатова о стремлении руководства НКО и ГШ». Можно доказывать справедливость других версий, ссылаюсь якобы на свой богатый военный опыт, но без фактов верить таким людям не стоит. А таких фактов в общем доступе нет. По мнению автора, войска к границе подходили именно для того, чтобы сдержать германских генералов от нападения на нашу страну. Только это было совершенно бесполезно – Гитлером уже овладелао победе над Советским Союзом – «колоссом на глиняных ногах». Он втянул Германию в гибельную авантюру.Передислоцируемые соединения поэтому, помимо определенного количества боеприпасов, тащили с собой учебное имущество и даже спортивные снаряды. Правда, семьи не брали, вероятно, не потому, что ждали войны. А потому, что разместить в полевых лагерях их было негде, и возникал вопрос их кормежки… Поэтому и оставляли семьи в ППД. Сроки перемещения к границе указанных 5-ти ск опровергают тезис о том, что ожидали непременно начало войны 22 июня. Не успевали эти соединения прибыть к границе к 22-му июню. На это число они находились в 200-250 км от границы. Вызывает недоумение фантастическая версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина о том, что руководство КА готовило немедленный превентивный удар по войскам Германии.Как было сказано выше, на 22.6.41 31, 36, 37, 49 и 55 ск находились далеко от границы (около 5-6 суточных переходов) в отличии от большего количества немецких войск в приграничной полосе. Эти войска были расположены ближе к границе. Кроме того, по данным разведки у наших границ находилось огромное количество подвижных немецких войск: 30-31 тд и мд, которые также как и пд должны были быть укомплектованы в большей степени, чем наши дивизии и корпуса.Выше говорилось о сообщении «Лицеиста», из которого Сталин мог в очередной раз узнать о ненадежности советской танковой техники и не очень хорошем умении сталинских соколов воевать с асами Геринга. Ну, какой умный человек станет атаковать гораздо более сильного врага растопыренными пальцами. Но, эту версию указанный писатель везде продвигает. Если ниже названия его трудов добавить слова: «», то было бы даже интересно их пролистать, чтобы понять видение полувоенного человека из тыла… Посмотрим, что происходило на других направлениях.12.6.41: «…»Прибывающие на территорию ЗапОВО шесть сд не включаются в состав округа, т.к. с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск увеличилась на 2 дивизии и в дальнейшем оставалась без изменений. 30 немецких соединений парируются нашими 28. Подавляющего превосходства не наблюдается. Кроме того, имеются соединения резервов округа. Вроде бы всё в порядке. В случае дальнейшего увеличения числа немецких дивизий можно будет увеличить и нашу группировку у границы, перемещая резервные корпуса или корпуса 13-й армии.В ПрибОВО с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск также возрастает на 2 дивизии и в дальнейшем не увеличивается. Против 23-24 немецких соединений в 1-м и во 2-м эшелонах размещено 22 дивизии КА. К границе планируется переброска 11-й и 16-й сд, а также корпусного управления из состава ЛВО.Таким образом, слова П.А. Судоплатова могут быть справедливы не только в отношении КОВО и ОдВО, но и в отношении ЗапОВО и ПрибОВО. Автор: aKtoR Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 68 Источник Похожие новости Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 15) «Красная армия вторглась на Украину» Су-22 ВВС Сирии сбила женщина

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