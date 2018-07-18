Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 14) • 94 • Война



Продолжим рассмотрение темы, не оконченной в предыдущей части. Еще одно заблуждение – это весьма завышенное представление высшего руководства РККА о возможностях ПВО при прикрытии наземных войск. Г.К.Жуков (СВКС): «…Для прикрытия огнем зенитной артиллерии ударной и подвижной групп требуется прикрыть площадь по фронту в 30 км и в глубину 30 км — 900 кв.км. Один зад может прикрыть огнем 160 кв.км, а для прикрытия 900 кв. км потребуется 6 зад…» (В докладе речь, вероятно, идет о зад, имеющем на вооружении двенадцать среднекалиберных зенитных пушек.)



В годы войны озад, вооруженные 37- и 76-мм орудиями, были способны прикрыть войска двуслойным огнем на площади 2 км по фронту и 2,5 км в глубину (всего 5 кв. км). Даже если все три батареи в зад будут вооружены 76-мм орудиями, невероятно, чтобы они прикрыли территорию площадью 160 кв. км. Поскольку КА ранее не сталкивалась с массовым применением авиации против ее частей, то мы видим переоценку возможностей ПВО по прикрытию наземных войск от авиации противника. И это не странно, т. к. советская авиация должна была первой захватить господство в воздухе.





В 1940 году промышленность поставила в НКО зенитных снарядов: 37-мм — 21% от плана, а по 85-мм — 35%. В первой половине 1941 года выполнен план по 37-мм снарядам на 81% и по 85-мм на 99%. Итого за полтора года не поставлено запланированных зенитных снарядов: 37-мм – 99%, а 85-мм — 66%.



В соответствии с нормами расхода боеприпасов на один день напряженного боя на мелкокалиберную зенитную артиллерию отпускалось 100 выстрелов в день, а для среднекалиберной (76-мм и 85-мм) – 84 выстрела. Годовая норма расхода боеприпасов составляла: на 37-мм орудие – 6000 снарядов (в среднем в день 6000/365=16,4 снаряда), на 76 и 85-мм – 5040 снарядов (5040/365=13,8). В таблице приведены данные по количество орудий, по запасам снарядов и по количеству снарядов на одно орудие в приграничных округах.







В проекте «Планов стратегического развертывания ВС Советского Союза…» от 15.5.41 говорилось: «Развертывание войск и их боевые действия, имеющимися запасами обеспечиваются (по зенитным выстрелам): 37-мм – на 5 дней; 76-мм – на полтора месяца; 85-мм – на 11 дней...»



Из учета находящихся в приграничных округах зенитных орудий и указанного в «Планах…» количества дней получается, что в день планировалось израсходовать: 37-мм снарядов 539/5=108 шт., 76-мм — 1291/45=28 шт., 85-мм — 235/11=21 шт. Много это или мало? В воспоминаниях ветеранов ПВО упоминается о расходе снарядов среднекалиберных зад в несколько тысяч за один налет немецкой авиации. В понимании автора «несколько тысяч» — это от 3 тыс. снарядов и больше. Из расчета 12 орудий в зад получается расход 250 снарядов за один налет. Такого количества снарядов хватает всего 10 минут непрерывной стрельбы. Теперь понятно: почему зенап, вооруженные 85-мм орудиями, уже на 1-й или на 2-й день остались без снарядов и отводились вместе с матчастью в тыл.



Похожая ситуация была и с 37-мм зенитными орудиями. В ПрибОВО в среднем на орудие приходилось по 600 снарядов, что больше, чем было в других округах. В ЗапОВО и КОВО в некоторых озад вообще не было снарядов для этих систем. Но даже в ПрибОВО на второй день войны батареи 37-мм орудий переводились на «голодный» паек – почти не осталось снарядов. Выходит, что мелкокалиберная артиллерия отстреляла все имеющиеся 300-600 снарядов за 1-2 дня.



Таким образом, если бы промышленность в 1940 году (год, когда стали поступать в КА 37 и 85-мм зенитные пушки) и в первой половине 1941 года выполнили полностью план по зенитным снарядам, то даже этого дополнительного количества с трудом хватило бы на 2-3 напряженных дня войны при том темпе стрельбы, с которым вели огонь зенитчики. Тимошенко нашла способ вернуть Крым



Вероятно, зенитчики стреляли чрезмерно много и часто. Что-то похожее описывал адмирал А.Г. Головко: «Береговые зенитные батареи и корабельная артиллерия то и дело ведут яростный, но все еще бесполезный огонь по самолетам: по чужим и по своим...» Автор не обсуждает вопрос: как стреляла артиллерия и как должна была стрелять. Он только обращает внимание, что имеющихся запасов снарядов для 37-мм и 85-мм орудий (даже с учетом центральных складов) было недостаточно для прикрытия войск КА в течении первых напряженных дней войны.



Другими словами, при оценке ведения боевых действий специалистами ГШ использовались явно заниженные нормы расхода зенитных боеприпасов для отражения менее интенсивных налетов авиации противника. Снова мы сталкиваемся с вялотекущими боевыми действиями до перевода промышленности на «военные рельсы».



Автор предполагает, что командиры зенитных соединений и зон не знали, что запасов боеприпасов для их орудий (за исключением 76-мм зенитных выстрелов) в стране практически нет. Они и отстреляли все до последней «железки» в надежде, что вместе с бесчисленными соединениями КА, пришедшими им на помощь, привезут и огромное количество снарядов. В реальности на центральных складах оставалось менее одного БК для 37-мм орудий и менее 0,5 БК для 85-мм пушек. В последствии выпуск зенитных снарядов вырос до необходимого объема.



В заключение излагаемого материала о докладах и выступлениях на СВКС хотелось бы обратить внимание на тот факт, что высший комсостав правильно понимал действия немецких танковых и моторизованных войск, которые объединялись в подвижные (танковые) группы.



П.Л.Романенко (командир 1 мк): «Германская армия решила операцию на Западе в основном механизированными и авиационными соединениями… Решающим звеном операции германской армии была механизированная армия группы Рейхенау [ниже Ф.И.Голиков уточнит, что такой армии не существовало]. Эта армия прорвалась на Намюр самостоятельно, севернее Седана, разрезала фронт французской и бельгийской армий и в дальнейшем завершила окружение группы армий, действующих в Бельгии, и в конечном итоге сыграла решающую роль в окончательном разгроме Франции… Немцы, располагая значительно меньшим числом танков, нежели мы, учли, что ударная сила в современной войне составляется из механизированных и авиационных соединений и все свои танки собрали в оперативные соединения, массировали и возлагали на них решающие самостоятельные операции…» Кто дальновиднее — Трамп или «коллективный Запад»?



Ф.И.Голиков (зам.начальника ГШ КА, начальник РУ): «К 10 мая немецкое командование сосредоточило 110-120 пд, 8-10 тд, до 4 мд, 2-3 воздушных флотов… На ударном направлении в 200 км по фронту, от северной границы Бельгии до южной границы Люксембурга, было сосредоточено 4 армии, 60 пд, 3 танковые группы, не объединенные в механизированную армию, в составе до 8 тд и 3-4 мд, а также главные силы боевой авиации…»



Д.Г.Павлов (командующий ЗапОВО): «Во время германо-польской войны немцы развернули на своей границе 5 подвижных групп на фронте до 600 км, всего 12 тд, 7 легких и 5 мд. В пограничном сражении подвижные группы действовали с пехотой, среднесуточное продвижение составляло 10-12 км. Глубина проникновения 20-40 км. Только группа Гудериана, не встретив сопротивления, сразу вышла на глубину до 100 км. Этот этап длился 3-4 дня…



Сломив сопротивление поляков и быстро приведя себя в порядок, подвижные группы начали преследование. Глубина оперативного маневра достигала 200-400 км, суточные переходы составляли 50-60 км. Продолжительность отрыва от пехоты достигала 2-5 суток… Такое использование мехсоединений привело к тому, что в 16-17 дней Польша была разгромлена.



При захвате Голландии, Бельгии и Люксембурга немцы действовали теми же методами, что и в Польше. Всего было развернуто 4 группы общей численностью 9 тд, несколько мд и до 60000 мотоциклистов. Если оборона была не особенно прочной, то подвижные группы сразу прорывались в глубину; за 3 дня в Голландии группа прошла около 140 км. Там же, где оборона была прочной, как на канале Вильгельма, оборона прорывалась сначала пехотой, а затем в прорыв бросались подвижные группы. Применение мехгрупп позволило немцам захватить Голландию в три дня, разбить англо-французов в Бельгии за 15 дней. Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится



Операция в Северной Франции началась прорывом линии Вейгана, состоящей из полевых оборонительных, наспех построенных, без бетона, сооружений. Подвижные группы, всего три, действовали в тесном взаимодействии с пехотой, проникая в глубину расположения французских войск на 5-7 км. Всего участвовало при прорыве около 2000 танков — или до 50% всех танков, сосредоточенных на фронте…



После прорыва линии Вейгана подвижные группы были брошены в прорыв и, опережая отходившие французские войска на реки Сена и Луара, не дали французам организовать на них оборону. Величина суточных переходов в этот период составляла 50-60 км, доходя в некоторые дни для отдельных групп до 100 км в сутки. За период с 5 по 22 июля, т.е. за 18 дней наступления немецкой армии механизированными частями, французская армия не была способна оказывать существенного сопротивления…»



Выходит, высший комсостав знал, что мототанковые части и соединения должны применяться в группировках: в подвижных или танковых группах. Почему автор обратил внимание на этот факт? Только потому, что в довоенных РМ 1941 года нет упоминания ни об одной из них у наших границ – их не обнаружили. В РМ отмечались только тб, тп, тд и мд (россыпью) без единого командования. Достаточно много тб и тп объединены в некие условные тд. С этим мы столкнемся в следующей части. Следует понимать, что оперативная глубина, на которую может в наступлении продвинуться тб – тп – тд — мк разные. Это обеспечивается их структурами.



Например, если имеется группа из 6-9 тб или двух тп, то она не эквивалентна тд. Эта группа (даже если она имеет больше танков) не сможет продвигаться на ту же оперативную глубину в течении нескольких суток, что могла себе позволить тд или мк. Для этого ей недостает штаба (управления), многочисленных подразделений связи, ремонта и обеспечения, разведывательных, саперных, зенитно-артиллерийских и пехотных частей. Кроме того, все эти подразделения и части должны быть моторизованными. Израиль готовится к наступлению российской армии



Поэтому, если нет штабов (частей дивизионного или корпусного подчинения) отдельные тп и тб могут служить только для усиления пд или АК (и двигаться с темпом движения пехоты) или использоваться для усиления мд (в состав которой может быть включен тб или тп). Темп продвижения усиленной мд будет несколько выше, чем у частей АК, но оперативная глубина прорыва будет определяться пехотой, т.е. такая дивизия будет привязана к АК. Самое интересное состоит в том, что сотрудник РО штаба ПрибОВО в марте 1941 года доставил информацию о том, что тб будут включаться в мд. В принципе – логично, так было реализовано в советских мд. Наша разведка в этот период не знала, что у немцев не хватало танков даже для укомплектования имеющихся тд. Немцы попытаются осуществить эту задумку только в 1942 году…



Конечно же, можно создать и крупную мототанковую группу армейского подчинения из нескольких мд и танковых частей. Создание такой группы, организация ее штаба и дополнение необходимыми частями за счет соединений и объединений армии (включая изъятие части офицеров из штабов всех уровней) может быть отслежено нашей разведкой (слишком большая суматоха и согласование всего и вся поднимается в войсках). Для обеспечения такой группы потребуется огромное количество автотранспорта, вооружения и средств связи из состава армии, которого лишнего нет. Это понимали немецкие генералы и поэтому прятали свои танковые группы. Это понимали руководители КА, и ждали появления крупных мототанковых группировок немцев у наших границ, которые так и не появились (в РМ) до начала войны… Далее в нескольких частях мы рассмотрим информацию, которую доставляла разведка руководству СССР и КА, а также немного поговорим о развертывании войск КА. Жертва — Иран: как Трамп и Путин решат проблему Сирии



А разведка доложила точно. В 1 и 2 частях данного цикла были представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что многие из РМ содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию активно «подсовывали» первые лица и спецслужбы Германии, привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты.



Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в РМ с первой декады июня. Параллельно с сообщениями о более-менее точных сроках поступали РМ с информацией о переносе начала войны на конец июня, на август, а также об отказе от нападения на СССР при выполнении руководством страны определенных условий. В качестве примера рассмотрим несколько таких сообщения.



Спецсообщение. «Старшина» 09.06.41: «На следующей неделе напряжение в русском вопросе достигнет наивысшей точки, и вопрос о войне окончательно будет решен. Германия предъявит СССР требование о предоставлении немцам хозяйственного руководства на Украине и об использовании советского военного флота против Англии...»



Спецсообщение. «Х»: 10.6.41: «Если Сталин не приедет в Берлин, то война неизбежна. Германия предъявила требования к СССР: а) дополнительные поставки 2,5 млн. тонн зерна, б) свободный транзит в Персию и военная оккупация советских зерновых складов на 4-5 млн.тонн. Последний срок принятия предложений — 23 июня 1941 г...»



Спецсообщение. «Рамзай» 17.06.41: «Германский курьер сказал ВАТ…, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не знает будет война или нет…»



В советском полпредстве в Берлине, в самом центре Германии, не все ожидают начало войны 22 июня. Сообщение германского агента 21.6.41 о мнении советского служащего: «Положение очень серьезное… Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны…» Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 13



Автор полностью согласен с мнением П.А.Судоплатова (зам.начальника РУ НКГБ СССР): «Самые убедительные данные о сроках нападения появились за 2-3 дня до начала войны…»



Мы начнем рассматривать события и поступающие РМ с весны — лета 1940 года. В 1940 и в первой половине 1941 гг. разведки НКО (5 Управление РККА, с июля 1940 — РУ ГШ) и НКВД (5 отдел ГУГБ НКВД) постоянно обменивались информацией о немецких войсках, дислоцированных или перемещаемых как у границы СССР, так и на остальной территории Рейха. В качестве примера рассмотрим несколько документов.



Записка зам.наркома внутренних дел БССР в НКВД СССР 14.7.40: «…По данным Белорусского пограничного округа, с 1 по 7 июля с.г. в Варшаву и ее окрестности прибыло семь дивизий немецких войск…»



Записка НКВД СССР в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и К.Е.Ворошилову, НКО СССР С.К.Тимошенко 15.7.40: «По данным пограничных войск Белорусского округа, с 1 по 7 июля с.г. в г.Варшаву и его окрестности прибыло семь дивизий немецких войск...»



РМ от пограничников поступают в центральное управление НКВД и оттуда пересылаются: Сталину, в СНК и в НКО. Путь материалов из погранокруга до Сталина занимает около 2 суток. Возможно, это время еще меньше, но отсутствие отметок времени отправки и поступления на документах не позволяет определить время более точно. Конечно же, требуется определенное время для поступления РМ от комендатур и отрядов в погранокруг. Вероятно по аналогии, это время также составляет около суток. Таким образом, РМ весьма оперативно (для того времени) циркулируют от РО и разведывательных пунктов до РО центрального ведомства, откуда поступают к руководству страны и в другие ведомства. Например, указанные выше РМ попали в разведсводку РУ ГШ. Нельзя исключать, что эти материалы могли попасть к руководству ГШ и РУ уже 15 июля. Трамп свободен от влияния союзников перед встречей с Путиным



Сводка 5 Управления РККА 20.07.1940 [итоговые данные на 16.7.40 г.]: «…По данным НКВД, требующим проверки, в район Варшавы прибыло с 1 по 7 июля до 7 пд…»



Информация, поступившая из НКВД БССР, оперативно используется РУ ГШ при составлении своих РМ, которые в свою очередь рассылаются адресатам. В адресаты входят: Сталин (2 экз.), Берия, РО ВО (в части их касающейся) и т.д. Можно предположить, что время прохождения вышеуказанных РМ до адресатов также составляет около суток.



РО НКВД (позже РО НКГБ) регулярно запрашивают РУ ГШ об оценке предоставляемых РМ. 5-й отдел РУ ГШ регулярно отвечает на эти запросы 7…10 числа каждого месяца. Последняя опубликованная предвоенная оценка имеет дату 7.6.41 г.



Спецсообщение. Начальнику 5 отдела ГУГБ НКВД СССР Фитину 7.08.1940: «Направляю оценку на Ваши материалы №№ 5/10088, 5/10089 и №10092 от 27 июля 1940 г… Сведения о перебросках германских войск в восточном направлении представляют интерес и являются ценными. В основном они подтверждают имеющиеся у нас данные, а в некоторых случаях почти дублируют их...»



Из представленного сообщения видно, что РМ разных разведслужб подтверждают или дублируют друг друга. Невозможна ситуация, когда одна разведка имеет многочисленные РМ о неком событии и не информирует об этом другую службу. Помимо ежемесячных оценок РМ существовали срочные документы, на которые РО НКВД просил провести внеочередную оценку.



Спецсообщение 9.7.1940: «Прошу срочно дать оценку нижесообщаемым агентурным данным:



1. Бывший английский король Эдуард вместе с женой Симсон в данное время находится в Мадриде, откуда поддерживает связь с Гитлером. Эдуард ведет с Гитлером переговоры по вопросу формирования нового английского правительства, заключения мира с Германией при условии военного союза против СССР. Новое предупреждение Порошенко: Россия может напасть на Мариуполь

2. В ближайшие дни намечены большие наступательные операции немцев против Англии.

3. Германский и итальянский ВАТ в Бухаресте заявили, что в будущем Бессарабия, а также Советская Молдавия будут отторгнуты от СССР… Начальник 5 Отдела ГУГБ НКВД СССР Фитин»



Накануне войны будет создан так называемый межведомственный совет НКВД-НКГБ и НКО по координации работы разведки. Внутри указанного совета также происходит обмен РМ.



Спецсообщение РУ ГШ КА в НКГБ СССР 29.03.1941: «Ваши данные о переброске за последнее время германских войск и воинских грузов к границам СССР правдоподобны. Они подтверждаются рядом наших источников. Сведения о переброске двух тд в Триполи также вполне правдоподобны…»



Из представленного сообщения видно, что РМ поступающие по линии НКГБ в определенной мере уже имеются в РУ ГШ. Также известно, что Берия направлял РМ Сталину и в СНК. Только из опубликованных материалов трудно определить, как часто это происходило.



Сообщение НКВД СССР в ЦК ВКП(б), СНК СССР и НКО СССР 21.04.1941: « С 1 по 19 апреля 1941 г. пограничными отрядами НКВД СССР на советско-германской границе добыты следующие данные о прибытии германских войск в пункты, прилегающие к государственной границе в Восточной Пруссии и Генерал-Губернаторстве… Народный комиссар внутренних дел СССР Берия»



Начальник РУ НКГБ также регулярно направляет РМ И.Сталину и в СНК.



Штабы западных приграничных ВО также подготавливали сводки по материалам нелегальной агентуры РО округа, по наблюдениям органов разведки подчиненных частей, соединений и объединений. В РО ВО поступали и РМ из погранотрядов, дислоцированных на территории округа.



Таким образом, помимо обмена РМ через центральные ведомства, происходит обмен информацией между соседними округами (в части их касающейся), между пограничными отрядами (комендатурами) и штабами дивизий, корпусов, армий. Получается, что поступающая из РУ ГШ информация, частично уже имеется в РО ВО. Поступившая от пограничников информация также включается в разведсводки штаба округа, которые направляются в РУ ГШ и в штабы соседних ВО. Происходит дублирование разведывательной информации на всех уровнях. Кроме того, поступившая от пограничников информация перепроверяется РО ВО, а РМ поступившие из НКВД СССР – проверяется РУ ГШ. Интеллектуальная нищета НАТО



В Разведсводке штаба ЗапОВО от 20.6.41 говорится: «По данным РО ПрибОВО на 16.6, в Клайпеда дислоцируется 291 пд, Шилуте — 161 мд.…»



В свою очередь, в РМ штаба ПрибОВО от 21.6.41 указывается: «В районе Летцен, Алленштайн, Иоганнисбург (данные РО ЗапОВО)… По данным 105-го пограничного отряда в Клайпеда отмечается штаб 61-й пд, в лесу… – до двух батальонов танков (данные требуют проверки). Примечание. Данными нашей разведки штаб 61-й пд в Клайпеда не отмечался…»



Таким образом, из-за многократно дублируемой информации скрыть или исказить РМ любым высокопоставленным лицом из разведки невозможно. Сокрытие РМ или их искажение привело бы к задержанию этого лица. Вопрос только в том: через сколько дней это произойдет.



И.В.Сталину направлялись два экземпляра РМ РУ ГШ. Что он на них писал, черкал, считал, какие делал для себя пометки – нам неизвестно. Но, наличие двух экземпляров одного документа свидетельствует, что он кропотливо и внимательно работал с РМ, отслеживая предоставляемые данные. Возможно, он знал не хуже Тимошенко и Жукова положение с немецкими группировками на границе, а может быть, знал даже лучше…



П.А.Судоплатов: «К искажению реальной картины руководства Сталиным, Молотовым, Берией, Ворошиловым, Тимошенко деятельностью советской разведки вольно и невольно подключились и руководители внешней разведки КГБ и ГРУ ГШ в 1960-1980 годах… Они фактически инициировали тезис о том, что в канун войны о сроках нападения разведчики «докладывали точно», а диктатор Сталин… преступно проигнорировали достоверные РМ о немецком нападении… Нами не были вскрыты дезинформационные акции разведки противника и его сателлитов в канун развязывания войны…» Армия Асада несет большие потери



Мы рассмотрим РМ, которые поступали от различных разведывательных структур. В других частях мы посмотрим, что командование КА и руководство страны могло увидеть в предоставляемой разведкой информации.



Чтобы не повторяться в будущем, отметим, что разведчики всех уровней старались не жалея своих жизней получить информацию о нападении Германии на нашу страну. Не их вина, что они столкнулись с дезинформацией высочайшего класса. В то время никто не мог подумать о возможности такого масштабного противодействия нашей разведке. Добываемые разведкой данные включали в себя дезинформацию, которую гитлеровцы умело подсовывали по множеству различных каналов. Люди, обрабатывающие РМ в Центре и знакомившиеся с ней, посчитали, что данная информация подтверждается множеством источников, не связанных между собой. Однако, это была только дезинформация через множество источников. Это, по мнению автора, являлось одной из основных причин принятия неверных решений руководством страны и армии накануне войны. В последствии, наши разведчики работали более квалифицированно, чем вражеские спецслужбы и, в свою очередь, многократно подсовывали гитлеровцам дезинформацию.



Помимо наличия в РМ дезинформации, имелась и вторая причина, приведшая к неверной оценке событий накануне 22 июня. Это неверная оценка количества дивизий, после передислокации которых, Германия решится напасть на СССР. При изложении последующего материала автор решил придерживаться хронологии при описании событий и документов. Это несколько затруднит знакомство с материалом статьи, поскольку РМ будут чередоваться с другими документами НКО.



Еще до капитуляции Франции на советско-германской границе (далее – на границе) имелась немецкая группировка, насчитывающая около 30 дивизии. В апреле-мае 1940 года была зафиксирована переброска немецких войск на запад и на север. В опубликованных сводках говорится о перемещении относительно небольших сил. Коварные шпионы или доблестные разведчики? Исраэль Бар



Сводка Пятого Управления РККА 3.5.40: «По сведениям заслуживающего внимания источника, 11 апреля из района Замостье убыла на Западный фронт 209 пд, вместо которой прибыли 110, 210, 219 и 88 пп (№ дивизии, в состав которой они входят, не установлен). Из района Кракова войска убывают в неизвестном направлении, а взамен их прибывают части гестапо…



10 апреля с аэродромов в районе г. Варшавы отправлено на норвежский фронт 400 бомбардировщиков и около 2500 человек летно-технического состава. На тех же аэродромах осталось до 200 самолетов, в том числе до 160 бомбардировщиков и до 40 истребителей…»



Сводка Пятого Управления РККА 23.05.1940: «…По данным РО КОВО с 13 мая наблюдается переброска германских войск, находящихся на территории бывшей Польши, на западный фронт. С 13 по 16.5 из Тарнов на Краков проследовало до 3 полков пехоты.…»



В РМ сильно завышается численность германских войск, действующих на западе.



Сводка Пятого Управления РККА по событиям на Западе 14.05.40 : «Общая численность германской армии на Западе 8 млн. человек — преувеличена, надо полагать, что в настоящее время там не более 5-6 млн. человек. Подъем новых резервов численностью до 4-х млн. человек в ближайшее время вызывает сомнение, вообще же Германия в состоянии выставить дополнительно это количество…» 5-6 млн.человек в ВС Германии при войне с войсками союзников на западе – это чрезмерно завышенная оценка. Интересно: какой численности немецкая группировка должна была достигать при нападении на более мощную советскую армию весной-летом 1941 года по мнению руководства КА?



После капитуляции Франции Германия планировала вновь усилить группировку войск у нашей границы.



Докладная записка зам.начальника ГШ Наркому Обороны СССР о встрече с ВАТ Германии 9.7.1940: «Генерал Кестринг заявил мне, что он по поручению начальника ГШ должен сообщить о том, что командование немецкой армии решило провести демобилизацию своей армии. Эта демобилизация должна выразиться в увольнении старших возрастов из частей, находящихся в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши, взамен демобилизуемых в эти части будут переброшены солдаты молодых возрастов.



Кроме того, будет произведена переброска войск на постоянные места дислокации в Восточную Пруссию и для образования на территории Польши новых гарнизонов, т.к. на западе им теперь держать много войск не нужно. В связи с этим по Восточной Пруссии и по территории Польши будут произведены большие передвижения войск… Начальник ГШ немецкой армии поручил ему довести об этом до сведения ГШ КА заранее, до начала воинских перевозок… Смородинов» Рассылка: «НКО, Сталину, Молотову»



Сводка РУ ГШ КА: «На территории В.Пруссии на 15 июня было установлено до 7 пд и 2 кп... На территории б.Польши на 15 июня находилось до 20 пд и 4 кп...



За период с 19.6 по 14.7 агентурой 5 Управления и РО ЗапОВО и КОВО отмечено 860 воинских эшелонов, проследовавших с запада в восточном и юго-восточном направлениях. В итоге можно считать, что за этот период в В.Пруссию переброшено с Запада до 6 пд (и в них до двух мд...), 5 кп, свыше двух тбр (тбр и шесть тб)...



На территорию б. Польши за тот же период прибыло следующее количество частей и соединений:...Против ЗапОВО — до 3 пд и тп; ...Против КОВО — до 5 пд, кп и танковой части неустановленной численности...



В Австрии — на словако-венгеро-югославской границе 12–13 дивизий, из них 2 тд. Кроме того, в районе Зволен (Словакия) отмечена танковая часть неустановленной численности и нумерации...»



Фактически на тот период в указанных районах находилось около 31 немецкой дивизии. Отмеченные в сводке дивизии дислоцировались на расстоянии от 20...30 до 50…150 км от границы. В сводке против ПрибОВО отмечается тбр и шесть тб, которые условно объединены в еще одну тбр. Разведка не установила принадлежность этой бригады и батальонов к конкретным танковым частям или соединениям. Опубликованная информация из РМ о том: были ли в рассматриваемый период эти танковые части у границы СССР в настоящее время отсутствует. По запросу РУ ГШ разведка НКВД получила информацию о наличии техники в тб.



Спецсообщение. Начальнику РУ ГШ КА 2.8.40: «На Ваш запрос… сообщаю, что по агентурным сведениям, полученным за последние дни от разных источников, установлено: …в тб, размещенных на территории В.Пруссии и б.Польши, имеется 133 легких и средних танков…»



На рисунке представлены данные по количеству немецких дивизий в соответствии с РМ РУ ГШ и их фактическое количество. Разница между фактическим количеством и «обнаруженными» разведками лишний раз свидетельствует об отменной работе немецкой разведки и военного командования.



Следует отметить, что на рисунке зависимости построены по контрольным точкам, относящимся к датам поступления РМ, которые не совпадают с датами наличия фактического количества немецких дивизий у границы в этот период. На участках кривых между контрольными точками может быть искажено количество соединений, т.к. неизвестна скорость перемещения соединений между контрольными точками. Поэтому данные на рисунке являются достоверными только в контрольных точках, а между ними создают предположительную картину (приведены для визуализации данных).



В РМ РУ ГШ по отдельным направлениям представлен диапазон имеющихся дивизий у границы. По минимальным значения этого диапазона построена зависимость минимального количества дивизий, а по максимальным – максимального.







По данным РУ ГШ с 11.5.40 по 1.9.40 количество дивизий у границы увеличивается с 31 до 90. 90 дивизий – это 73% группировки, которая осуществит вторжение на нашу территорию 22.6.41 г. Фактически же на 1.11.40 у границы (против войск ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО, включая территорию Австрии) имеется только 32 дивизии.

Получается, что к концу августа 1940 года наша разведка насчитала у границы почти 3/4 ударной группировки, которая 22.6.41 вторгнется на территорию СССР. При этом, рассмотрены почти все те же районы, что и будут рассматриваться в будущем с апреля по июнь 1941 года. Не вошла только территория Румынии, на которой в то время не было немецких соединений.



Разведка НКВД 24.8.40 сообщает еще более фантастичное число немецких войск: «Германский посол в Белграде сообщил военному министру Югославии, что немцы сосредоточили в Польше 75 дивизий, из них 18 мд. По плану на советско-германской границе должно быть сосредоточено 120 дивизий. Просим дать оценку сообщаемому материалу…» Количество дивизий завышено на 28 по сравнению с уже завышенными данными РУ ГШ.

Большой разрыв между «обнаруженными» разведкой соединениями и их фактическим числом приводит автора к мысли, что совпадение количества дивизий к 22.6.41 является случайным фактором. Имея разный угол наклона, представленные на рисунке зависимости, должны были где-то пересечься...



90 «обнаруженных» немецких дивизий – это много или мало? Эти дивизии размещены против войск ПрибОВО, ЗапОВО и части войск КОВО. В начале сентября 40-го еще нет немецких войск в Румынии. На 17.6.41 разведка «обнаружит» в Румынии (у нашей границы) до 18 немецких дивизий. Общеизвестно, что по данным разведки 22.6.41 немецкая группировка у нашей границы (включая территорию Румынию) насчитывала 129 дивизий (фактически их было 124). Если к 90 соединениям добавить немецкие дивизии в Румынии, то получается число 108. 108 дивизий – это 87% от группировки вторжения. Таким образом, на территории, где якобы размещены 90 дивизий не хватает всего 16 до той численности, которая будет сосредоточена на этой территории к 22.6.41 г.



Некоторые писатели нам уверено говорят, что командование КА было очень уверено в начале войны именно 22.6.41. Так почему же они не готовятся к войне в сентябре 1940 года? Перебросить оставшиеся 16 дивизий для немецкого командования – это дело нескольких дней.



Во многих документах того периода приводятся данные о количестве немецких эшелонов в сутки по разным направлениям.



Например, «Люблинская группировка… пропускная способность ж/д, подводящих к р.Висла – 72 пары…, т.е. в сутки возможен подвоз одной дивизии…»



«Краковская группировка… пропускная способность ж/д до линии р.Висла 126 пар…, т.е. дает возможность подвозить ежесуточно до 2 дивизий…»



«Венгерская группировка… Пропускная способность ж/д 126 пар… Можно подвезти две дивизии в сутки…»



«Восточная Пруссия… ж/д сеть с общей пропускной способностью до 300 пар поездов в сутки, из которых до 200 может быть использовано для оперативных перевозок, обеспечивает уже на 12-й день мобилизации сосредоточение до 40 усиленных пд…» Если провести простейший расчет мы получим, что скорость сосредоточения в направлении Восточной Пруссии составляет более трех дивизий в сутки.



Отсутствуют данные по оценке ж/д перевозок в направлении «Варшава – граница ЗапОВО», но можно предположить, что и в этом направлении возможна перевозка до 2 дивизий в сутки. Таким образом, в течении двух суток недостающие 16 дивизий могли оказаться у границы.



Так почему особо не готовились к нападению Германии в сентябре месяце? Ведь произошло резкое возрастание группировки с мая 1940 года почти в 3 раза и никто не мог дать гарантии, что не произойдет ее дальнейшее увеличение в течение одной недели (за это время можно перебросить еще свыше 50…60 дивизий). А не готовились потому, что были уверены: немцам требуется гораздо больше дивизий, чем имеющиеся 90 (из них 9 тд и 4 мд) и также потребовается значительно больше мото-танковых соединений.



Из Записки наркома обороны СССР и начальника ГШ КА в ЦК ВКП(б) — И.В.Сталину и В.М.Молотову об основах развертывания ВС 18.09.40: «В настоящее время Германия имеет развернутыми 205-226 пд (в т.ч. до 8 мд) и 15-17 тд, а всего – до 243 дивизий… Из указанных выше 243 дивизий до 173 дивизий, – из них до 140 пд, 15-17 тд, 8 мд, 5 легких и 3 авиадесантных... будет направлено против наших границ…» По оценке ГШ против СССР может быть выставлено до 71% соединений ВС Германии. По воспоминаниям А.М.Василевского указанный документ дважды вносился в кабинет Сталина. Следовательно, вождь должен был ознакомиться с этим документом.



До указанного в Записке числа дивизий, сосредоточенных против западных приграничных ВО, к сентябрю 1940 года не хватало 48% соединений: 69-ти пд и до 14 тд и мд. Поэтому руководство страны и РККА не боялись резкого увеличения группировки немецких войск на советско-германской границе в этот период.



Начинают прорабатываться проекты «Планов прикрытия…» А.М.Василевский: «Командующие войсками, члены Военных советов, НШ и оперативных управлений ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО во второй половине 1940 и в начале 1941 г. вызывались в ГШ, где на основе оперативного плана ГШ целыми неделями работали в Оперативном управлении над своими окружными планами. Отработка, как правило, начиналась с выработки решения о выделении необходимых сил для эшелонов прикрытия и о порядке их использования. Для отработки отдельных специальных вопросов, возникавших при разработке плана, командующим войсками разрешалось вызывать соответствующих командующих родов войск и начальников служб своего округа. Все принципиальные решения, принимаемые командованием округов по разрабатываемому плану, немедленно докладывались ими Начальнику ГШ, а затем и наркому обороны…»



Вернемся снова к сообщениям разведки, Спецсообщение РУ ГШ КА 28.09.1940: «В ближайшее время предполагается провести новый призыв, из которого должно быть сформировано 40 новых дивизий, предназначающихся для востока, причем имеется в виду призыв людей, обладающих техническими знаниями, в частности для службы в моторизованных соединениях…» Рассылка: «Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Кузнецову, Ватутину, Корневу»



Разведка сообщает, что будут сформированы новые дивизий. Для их формирования и подготовки требуется много времени. Следовательно, начало войны переносится. Впереди — распутица на территории СССР, зима с заносами и, возможно, войны не будет до весны 1941 года. Через два дня приходит новое сообщение более угрожаемого характера, которое включала в себя дезинформацию.



Спецсообщение 30.9.40: «НКВД СССР сообщает следующие агентурные данные... В течение сентября месяца с.г. через Париж проследовало около 20 германских дивизий, перебрасываемых с западного фронта на территорию восточных областей Германии к границам Румынии и Советского Союза... В течение сентября месяца с.г. через Вену прошло на восток около 10 германских тд...»



В начале октября 1940 года руководство НКО также озаботилось формированием новых танковых частей. Из документа «Об увеличении численности танковых частей и соединений»: «Создание мк заставило нас пойти на временное сокращение танков, предназначенных для непосредственного сопровождения пехоты... Считаю необходимым увеличить количество тбр сопровождения пехоты из расчета обеспечения каждого ск одной тбр... Народный комиссар обороны С.Тимошенко Начальник ГШ КА К.Мерецков»



Гудериан: «В октябре 1940 г. Гитлер был занят переговорами с французами и Франко о продолжении войны. В конце переговоров он встретился во Флоренции со своим другом Муссолини. По пути во Флоренцию на станции Болонья Гитлер неожиданно узнал, что его союзник, не уведомив его, Гитлера, и даже без его согласия начал войну с Грецией. Этим самым снова была затронута балканская проблема, и война пошла в направлении, чрезвычайно нежелательном для Германии.



Первым последствием самовольного шага Муссолини был, как об этом сказал мне Гитлер, отказ Франко от всяких действий вместе с Осью. Он явно не захотел проводить совместную политику с такими партнерами, от которых можно было ждать всяких неожиданностей.



Вторым последствием явилось все растущее напряжение в отношениях между Германией и Советским Союзом. Это напряжение было усилено рядом инцидентов последних месяцев и особенно немецкой политикой в Румынии и на Дунае… Из визита Молотова [13-14.11.40 г.] и хода переговоров Гитлер сделал вывод, что войны с Советским Союзом не избежать…»



Из Записки КОВО по плану развертывания на 1940 год [до 8.11.40]: «Оценивая современную группировку германской армии при самой строгой оценке ее временного характера, вытекающую из действующих ныне устремлений, мы должны уяснить, что на ближайший отрезок времени группировка против СССР будет создаваться из существующей, характерной наличием крупных сил на Балканах и на юге Германии.

Германия имеет: 230–240 пд, 8-10 мк... В настоящее время эти силы группируются:



…в Восточной Пруссии и Познани 18 пд, 2 тд, 1 мд;

против ЗапОВО 19 пд, 3 тд, 1 мд;

против КОВО 23–25 пд, 3 гсд, 3 – 4 тд, 4 мд;

группа ген.Бласковица (большая часть ее уже в Румынии) 20–25 пд, 1 тд, 1 мд... НШ КОВО Пуркаев»



Об этой Записке говорится, что она выпущена не позднее декабря 1941 года. Можно уточнить время ее выпуска. В Записке также говорится: «…группа ген.Бласковица (большая часть ее уже в Румынии)…», т.е. группа генерала Бласковица еще не закончила свое сосредоточение.



В спецсообщении РУ ГШ КА от 9.11.40 указывается: «По вновь поступившим данным от наших источников из Румынии и Болгарии, армия генерал-полковника Бласковиц, ранее занимавшая район Моравии и Галиции, закончила свое сосредоточение в Румынии…» Поэтому срок Записки – не позже 8.11.40 – времени отправки сообщения.



В начале части говорилось о том, что до начала войны разведка не обнаружила ни одну танковую группу немцев. Представленный фрагмент Записки интересен тем, что в нем упоминаются об немецких мк.



Следовательно, наша разведка и высший комсостав знали об мк, но разведка до 22.6.41 у нашей границы не обнаружила ни их штабы, ни сами эти объединения. Точно также, как не обнаружила ни одной танковой группы противника до начала войны. А если нет танковых (подвижных) групп и даже нет мк, то как немцы могут применить свою излюбленную тактику блицкрига? Для наших военных и разведки эти объединения стали такими же мифическими войсками, как десантные дивизии и дивизии тяжелых танков. Отличие в том, что танковые группы и мк были, но их не удалось обнаружить…



Справка 5 отдела ГУГБ НКВД 6.11.1940: «С первой половины октября начинается постепенное ослабление сосредоточения германских войск на наших границах за счет перебросок их на Балканы (в Румынию), а также в Венгрию и Словакию в связи с началом реализации планов германского командования по оккупации Румынии и дальнейшему продвижению в глубь Балканского полуострова…» Указанные переброски объясняют уменьшение числа дивизий на представленном выше рисунке.



В приведенной ниже Справке о количестве немецких соединений весной 1940 года достаточно близки к фактическому количеству. Начиная с июля разведка НКВД, также как и разведка КА, начинает завышать количество немецких войск на границе. Вероятно, это связано с началом дезинформации немецким командованием.



Справка 5 отдела ГУГБ НКВД 6.11.1940: «В период операций во Франции германское командование держало в Восточной Пруссии и бывшей Польше до 27 пд и 6 кп.



После капитуляции Франции германское командование приступило в начале июля 1940 г. к массовым переброскам своих войск с запада на восток и юго-восток, в результате чего в Восточной Пруссии и бывшей Польше сосредоточено: на 16 июля — до 40 пд и свыше 2 тд; на 23 июля — до 50 пд и свыше 4 тд; на 8 августа — до 54 пд и до 6 тд…



На 1 октября в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши сосредоточено 70 пд, 5 мд, 7-8 тд и 19 кп…»



Когда нам говорят, что НКВД (включая пограничников) накануне войны имело точную информацию о немецких войсках на глубину до 400 км – это обман с целью подкрепить фантастические бредни. При этом, кроме слов, нам ничего не предъявляют. Да, могут опубликовать точный перечень вооружения, например, караульного батальона. Но по количеству войск – нечего предъявить. Не бывает так: докладывали, докладывали завышенные данные о войсках, и неожиданно перед 22.6.41 «прозрели»…



Паульс: «Решающим в дальнейших подготовительных работах по плану «Барбаросса» было то, что ОКВ директивой от 18.12.40 установило начало наступления приблизительно на середину мая 1941 года. Назначенный срок объяснялся русскими климатическими условиями… Наступление на Югославию обусловило изменение директивы о стратегическом развертывании сил по плану «Барбаросса», т.к. для наступления из Румынии [на СССР] не хватало войск, которые были связаны на Балканах…»



Ниже снова в РМ мы увидим потоком идущую дезу. Спецсообщение. «Гарри» 11.12.40: «Начальнику РУ ГШ КА. 4/5 моторизованных сил Германии переброшены в Польшу…»



Спецсообщение РУ ГШ КА 14.2.41: «Начиная с октября 1940 г. должно быть дополнительно мобилизовано около 1,5 млн.человек, из них 750 тыс.человек в армию, остальные для военной промышленности. В январе 1941 г. в собственно Германии проведен призыв в возрасте от 40 до 45 лет, а также лиц, выздоровевших после ранения. Имеются сведения о дополнительном формировании 25-ти пд, пяти тд и пяти мд, окончательное формирование которых должно быть закончено к 1 марта, кроме того, формируются экспедиционные корпуса (количество неизвестно) из лиц, участвовавших в войне в Испании и годных к несению военной службы в африканских условиях…»



Спецсообщение ГТУ НКВД 25.2.41 («Дора» 21.2.41): «Начальнику РУ ГШ КА. По сообщению начальника разведслужбы швейцарского ГШ, Германия имеет сейчас на востоке 150 дивизий. По его мнению, выступление Германии начнется в конце мая.» Имеются пометы: «НО-1. Это вероятно... деза. Надо указать «Доре». Голиков»



РУ ГШ КА запрашивает разведку НКВД об уточнении предоставленных РМ: «[1.2.41] Полученный от Вас информационный материал о дислокации войск, об оборонительном строительстве и военной промышленности на территории б.Польши, отошедшей к Германии, представляет для РУ интерес. Особенно ценны сведения о строительстве укреплений в районах Бяла-Подляска, Радзимин и Белжец, новых аэродромах и дислокации частей.

Прошу дать указания источнику дополнительно проверить и дополнить отдельные сведения по указанным ниже пунктам:



…4. Проверить сообщение о расквартировании 3 и 14 дивизий 67, 68, 107, 108, 109. 214, 215 и 216 пп.

5. Уточнить группировку и нумерацию частей в районах: а) Варшава-Модлин-Минск-Мазовецкий; б) Краков-Тарнов-Ясло; в) Бяла-Подляска-Луков-Межиречье…»



Мы видим, что в РУ ГШ «тупо» не использует предоставленную информацию, а пытается ее уточнить от разведки, добывшей эти РМ. Вероятно, по своей линии РУ ГШ также перепроверит эту информацию.



Поступление дезинформации не прекращается. Она продолжается весной в сообщениях агентуры РУ ГШ, НКВД и пограничников, Она идет и от будущих союзников.



Записка наркома Госбезопасности И.В.Сталину, В.М.Молотову 11.3.41: «Источник НКГБ СССР, близко стоящий к английскому посольству в Москве, сообщил, что 6 марта с.г. английский посол Криппс собрал пресс-конференцию, на которой присутствовали английские и американские корреспонденты…



В настоящее время турки пытаются улучшить свои отношения с СССР, и если им удастся получить определенную гарантию, что СССР не нападет на Турцию и в случае германского нападения на Турцию окажет последней материальную помощь, то турки определенно вступят в войну с Германией…



С другой стороны, если Гитлер убедится, что он не сумеет победить Англию до того, как Америка сможет оказать ей помощь, он попытается заключить мир с Англией на следующих условиях: восстановление Франции, Бельгии и Голландии и захват СССР. Эти условия мира имеют хорошие шансы на то, чтобы они были приняты Англией, потому что как в Англии, так и в Америке имеются влиятельные группы, которые хотят видеть СССР уничтоженным, и, если положение Англии ухудшится, они сумеют принудить правительство принять гитлеровские условия мира. В этом случае Гитлер очень быстро совершит нападение на СССР…»



Мы видим, как англичане подбрасывают информацию о возможном союзе с Германией – это то, чего опасалось руководство нашей страны. Германские разведчики также могли получить эту информацию и доставить ее руководителям Германии. А не являлся ли полет Гесса в Англию шагом правительства Германии к заключению мира с Англией?



В Москву и ранее поступали сведения о шагах английской разведки, направленных на провоцирование столкновения Германии с СССР. Стремясь отвести от Англии угрозу вторжения, ее разведка распространяла слухи о том, что «Советский Союз намерен немедленно предпринять дальнейшие агрессивные военные действия, как только Германия будет втянута в крупные операции». По сообщениям К.Филби, английское руководство всеми средствами стремилось нагнетать среди германского руководства страх перед советскими военными приготовлениями, чтобы стимулировать напряженность и конфликты в советско-германских отношениях. В США английские агенты распространяли слухи о неизбежности советско-германской войны по инициативе Советского Союза, который нанесет удар по Южной Польше. Нам неизвестно, какую информацию они подбрасывали германским разведкам с этой же целью...



Спецсообщение РУ ГШ КА 11.3.41: «Общая численность германской армии к сентябрю месяцу 1940 г. составляла около 228 дивизий, в том числе 15-17 тд и 8-10 мд. По имеющимся данным, за истекший зимний период германское командование дополнительно сформировало 25 пд, 5 тд, 5 мд. Кроме того, за счет пд сформировано, по-видимому, до 5 мд. Таким образом, общее количество дивизий германской армии на 1.3.41 составляет около 263 дивизий, из них: 221 пд, 22 тд и 20 мд…»



В разведсводке также отмечается изменение в группировке германской армии: на юго-восточном направлении: количество дивизий возросло с 22 (на 1.9.40) до 62 (1.3.41). Снова мы сталкиваемся с оценкой РУ, которая предоставляет завышенные данные по количеству немецких соединений.



Из Плана ГШ КА о стратегическом развертывании ВС 11.3.41: «Германия в настоящее время имеет развернутыми 225 пд, 20 тд и 15 мд, а всего до 260 дивизий, 20000 полевых орудий всех калибров, 10000 танков и до 15000 самолетов, из них до 9000–9500 боевых.



Из указанного количества дивизий 76 дивизий, из них до 6 тд и 7 мд, в настоящее время сосредоточены на наших границах и до 35 дивизий – в Румынии и Болгарии.



При условии окончания войны с Англией предположительно можно считать, что из имеющихся 260 дивизий Германией будут оставлены не менее 35 дивизий в оккупированных и на границах с ними странах и до 25 дивизий в глубине страны.



Таким образом, до 200 дивизий, из них до 165 пд, 20 тд и 15 мд, будут направлены против наших границ…»



В «Плане…» также говорится, что главные силы германской армии могут быть развернуты на юге или на севере. На 11.3.41 – для ГШ еще не понятно где возможен главный удар. На СВКС говорилось, что на главном направлении при войне на западе немцы сосредотачивали до 100-130 дивизий. Тоже самое руководство КА ожидает и сейчас: рассматривает группировку в 100-130 дивизий на южном или северном направлениях. Сосредоточение такой огромной группировки у границы трудно не заметить разведке…



В проекте Директивы наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками ЗапОВО, подготовленной в апреле 1941 года, также упоминается о том же количестве войск: «В случае войны с нами Германия, из имеющихся у нее 225 пд… сможет направить против наших границ до 200 дивизий, из них до 165 пд, 20 тд и 15 мд…»



Из обоих документов видно, что по оценке ГШ (в марте-апреле) на границе СССР могут быть сосредоточены до 200 дивизий, что составляет 77% от имеющихся соединений в ВС Германии. Следует обратить внимание на распределение немецких войск у границы СССР. В некоторых книгах объясняется перераспределение сил КА для парирования возможного удара Германии в южном направлении тем, что Жуков привел вместе с собой в ГШ много людей из КВО (КОВО). По мнению автора – это является не корректным объяснением. Автор согласен, что руководство КА, вероятно, в тайне желали нанести контрудар в направлении южной Польши. Но желать – это не значит выполнить свое желание…



На 25.4.41 против войск ПрибОВО и ЗапОВО по оценкам РУ ГШ сосредоточенно 49-50 дивизий (в т.ч. 9 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 40-44 (в т.ч. 7 тд и мд).



На 5.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 52-53 дивизий, против КОВО и ОдВО – 45-49.



На 15.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 53-54 дивизий (в т.ч. 10 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 55-59. (в т.ч.15 тд и мд).



К 1.6.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится те же 53-54 дивизии (в т.ч. 10 тд и мд), а против КОВО и ОдВО возрастает до 61-62. (в т.ч.17 тд и мд).



Кроме того, по данным разведки в Болгарии находилось: на 25.4.41 – 25-27 немецких дивизий, на 15.5.41 – 15-16 дивизий, на 1.6.41 – до 11 дивизий. Не стоит забывать еще и о других немецких дивизиях, которые могли быть направлены к южной границе СССР. На 1.6.41 по данным разведки имелись немецкие соединения в центральной части Румынии – 11, в Протекторате – 6-8, в Греции – 12.



Таким образом, против войск КОВО и ОдВО могла быть создана мощная группировка (например, к 10.6) состоящая до 87 дивизий. С учетом дальнейшего сосредоточения войск, теоретически, на этом направлении могла быть создана и гораздо более мощная группировка.



В части 13 Вам были представлены данные об существенной разнице у нашей границы между фактическим количеством дивизий и количеством, представленным в РМ. Рассмотрим оценку немецких войск разведкой пограничниками и РУ ГШ.



Записка Наркома внутренних дел СССР Л.П.Берия И.В.Сталину, В.М.Молотову и наркому обороны С.К.Тимошенко 21.4.41: «С 1 по 19 апреля 1941 г. пограничными отрядами НКВД СССР на советско-германской границе добыты следующие данные о прибытии германских войск в пункты, прилегающие к государственной границе



В Восточной Пруссии и генерал-губернаторстве:



В пограничную полосу Клайпедской области: прибыли 2 пд, пп, кавэскадрон, ад, тб и рота самокатчиков.



В район Сувалки — Лыкк: прибыли до 2 мд, 4 пп и 2 кп, тб и сб.



В район Мышинец — Остроленка: прибыли до 4 пп и ап, тб и батальон мотоциклистов.



В район Остров- Мазовецкий — Малкиня-Гурна: прибыли пп и кп, до 2 ад и рота танков.



В район Бяла-Подляска: прибыли пп, 2 сб, кавэскадрон, рота самокатчиков и артиллерийская батарея.



В район Влодава — Орховок: прибыли до 3 пп, кп и 2 ап.



В район г. Холм: прибыли до 3 пп, 4 ап, мп, кп, тб и сб. Там же сосредоточено свыше 500 автомашин.



В район Грубешов: прибыли до 4 пп, ап и мп и кавэскадрон.



В район Томашов: прибыли штаб соединения, до 3 пд и до трехсот танков.



В район Пшеворск — Ярослав: прибыли до пд, свыше ап и до двух кавполков.



Всего в эти районы прибыли: штаб соединения 3 мд, 6 пд, до 21 пп, 2 мп, 7 кп и 9-10 ап, до 7 тб и 4 сб, батальон мотоциклистов, 2 роты самокатчиков и свыше 500 автомашин… Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Берия»



Следует отметить, что приведенные в Записке полки не входят в состав указанных в этом же документе дивизий. В РМ указано о прибытии 9 дивизий (6 пд и 3 мд). Попробуем объединить оставшиеся части (21 пп, 9-10 ап, 2 мп и 7 тб) в условные дивизии. Более мелкие части и подразделения рассматривать не будем.



Проведем расчетную оценку: 21 пп/3 + 1 ап ~ 7 пд; 1 мп + 1 ап + 4 тб ~ 1 тд.



Остается у нас: 1 мп, 2 ап, 3 тб – условно оценим их в 0,5 дивизии.



Таким образом, что в период с 1.4.41 по 19.4.41 (за 19 дней) пограничники «обнаружили» прибытие до 17,5 немецких дивизий на участке от Клайпеды до района Грубешов-Томашев-Пшеворск-Ярослав. От города Ярослава до границы со Словакией еще 92,5 км и там также могли сосредотачиваться немецкие войска, которые не вошли в вышеуказанную Записку.







А что сообщало РУ ГШ? Разведсводок РУ ГШ полностью совпадающих с датами, указанными в РМ НКВД, найти не удалось. Но имеется, например, Разведсводка РУ ГШ от 4.4.41.



Разведсводка: «В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усиленные переброски войск в пограничную полосу с СССР. Начались они еще с конца января 1941 г... В результате анализа всех поступивших данных получается общее усиление Восточного германского фронта против СССР от Балтийского моря до Словакии за февраль и март месяцы на шесть пд и три тд,.. Общее количество германских войск на границе с СССР до Словакии…72-73 дивизии…»



Мы видим сводка определяет общее число дивизий с учетом их перевозки с января по март месяцы, т.е. по состоянию на 31 марта. Можно сказать, что начальный срок дальнейшего наблюдения 1.4.41 у разведок погранвойск НКВД и РУ ГШ совпадает.



В следующей опубликованной Разведсводке РУ ГШ немецкая группировка у нашей границы на 25.4.41 оценивается в 84-88 дивизии. За 25 дней произошло увеличение группировки на 12-15 дивизий. Данные разведки НКВД за меньший срок говорят о большем количестве прибывших дивизий (17,5), по сравнению с информацией РУ ГШ. А мы знаем, что по оценке РУ ГШ КА завышалось количество немецких войск у нашей границы.



А сколько фактически было передислоцировано дивизий? Точная информация на 19 или 25 апреля отсутствует. Известно только, что с 4 апреля по 15 мая 1941 года было передислоцировано 24 дивизий. Поэтому можно сказать, что РМ от погранвойск НКВД также включала в себя дезинформацию, подбрасываемую немцами и в масштабах больших, чем в РМ РУ ГШ КА.



В конце апреля рассматривается вопрос о передислокации 16 армии (5 мк (1070 танков) и 32 ск) из Забайкалья в Закавказье. В состав армии также включается 57 тд (более 300 танков), которая до этого дислоцировалась на территории Монголии. В состав ЗакВО входят 28 мк, 3 и 40 ск, две кд, две сд и 6 гсд. На 1.4.41 имеется 151 бронеавтомобиль, 892 танка и танкеток.



Почему в Закавказье, а не на западную границу? Вероятно, потому что западная граница на тот период времени вызывала меньшее беспокойство, чем, например, вторжение немецких войск через Турцию или Иран...



Спецсообщение. «Старшина» 17.4.41: «Источник отмечает, что в связи с успешным продвижением германских войск в Дании настроения кругов, ратующих за выступление против Советского Союза, несколько утихли, т.к. питают теперь надежду выиграть войну с Англией посредством удара по ее жизненным коммуникациям и нефтяным источникам на Ближнем Востоке…»



Спецсообщение. «Старшина» 24.4.41: «В настоящее время ГШ авиации почти полностью прекратил разработку русских объектов и интенсивно ведет подготовку к акции, направленной против Турции, Сирии и Ирака, в первую очередь. Акция против СССР, кажется, отодвинута на задний план…»



Спецсообщение РУ ГШ КА «О распределении вооруженных сил Германии по театрам и фронтам военных действий по состоянию на 25.04.41»: «Массовые переброски немецких войск из глубинных районов Германии и оккупированных стран Западной Европы продолжаются непрерывно. Основные потоки перебросок следуют в двух направлениях: к нашей западной границе и на Балканы… За счет резервов, подвозимых в Болгарию, и освобождения немецких частей в Югославии создается армия против Турции…»



Записка ВАТ в Германии начальнику РУ ГШ КА 25/26.4.41: «Очередные ближайшие мероприятия немцев мне представляются такими:



а) Оседлание Турции пактом трех или каким-либо ему аналогичным…



г) Планируют ли немцы широкие операции на Ближнем Востоке и в Африке с применением такого количества войск, которое ослабило бы их европейскую группировку, сказать трудно, хотя официально прокламируются такие цели, как Суэц, Моссул, разгром англичан в Абиссинии…»



Спецсообщение. «Зевс» 27.4.41: «Германия не допустит заключения договора СССР с Турцией…»



Записка НКГБ СССР Сталину, Молотову, Берия 30.04.41:«Сообщение «Корсиканца» от 28.4.41 г. Источник сообщает: 1. Референт министерства хозяйства по … рассказал, что немцы принимают все меры к тому, чтобы включить Турцию в фарватер немецкой политики. Немцы обещали Турции часть Фракии, а также присоединение других территорий… В предложение немцев входило также отторжение некоторых советских районов на Кавказе в пользу Турции…»



Спецсообщение. «Марс» 29.4.41: «Часть германских войск, действовавших против Югославии с Венгрией…, возвращаются на автомашинах через Будапешт в Вену. Немецкие солдаты говорят, что они получат несколько дней отдыха, затем будут отправлены в Польшу к границе СССР. Другая часть немецких войск из Югославии направляется в Румынию. В Будапеште и Бухаресте имеется много слухов о предстоящей войне между Германией и СССР…» Имеются пометы: «Особенно важно проследить, куда перебрасываются нем.войска из Югославии. Голиков 29.04.41»



Спецсообщение. «Марс» 1.5.41: «Интенсивные воздушные операции германской армии и война на Балканах чрезвычайно истощили запасы бензина. Положение с бензином настолько осложнилось, что немцы намерены во что бы то ни стало форсировать наступление на Ирак для оккупации нефтяных источников. Для этой цели в настоящее время идет усиленная переброска германских войск в Ливию через Италию и концентрация войск на Балканах.



Наступление на Ирак предполагают производить со стороны Египта и через Турцию или же путем переброски войск через Додеканевские острова и далее морским путем вдоль турецкого берега. В кругах верховного командования циркулируют слухи, что в случае удачного наступления на Ирак будет предпринято наступление на СССР, на Кавказ из Турции и на Украину с запада…»



Записка НКГБ СССР в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и НКВД СССР Л.П.Берия с препровождением телеграмм английского посла в СССР С.Криппса 5.5.41: «Вероятным и эффективным противовесом немецкого давления может быть: а) страх, что Турция присоединится к державам «оси»…»



Мы видим, что дезинформация затронула и новое стратегическое направление для удара по СССР – со стороны Закавказья. Вполне возможно, что 16 А перебрасывалась для парирования этой угрозы. Парирование угрозы могло происходить за счет быстрого продвижения механизированных войск, которые были представлены двумя мк, одной тд и двумя кд. Не совсем понятно только одно: почему перебрасывается из Забайкалья 32 ск, а не передислоцируется аналогичный корпус из СКВО? Может быть, по мнению ГШ, на этом направлении необходима была отдельная армейская группа, которая прошла внутреннее слаживание… Во всяком случае, войска СКВО начали с мая перебрасываться в КОВО…



Было ли это перемещение войск связано с опасением военно-политического руководства страны в связи с возможными действиями Германии на Ближнем Востоке, автор не может сказать точно: недостаточно информации. Могло ли такое перемещение быть легендой для прикрытия передислокации войск якобы в сторону Закавказья, а потом в сторону Украины? По мнению автора, это маловероятно.



Записка зам. наркома Госбезопасности СССР Б.З. Кобулова И.В. Сталину, В.М.Молотову и Л.П. Берия с текстом беседы, полученной агентурным путем 6.6.41: «Немцы крайне возмущены несговорчивостью Турции в вопросе пропуска немецких войск через турецкую территорию. Филов заключил, что Москва помешала германо-турецкому соглашению о пропуске войск…» Продолжим рассмотрение темы, не оконченной в предыдущей части. Еще одно заблуждение – это весьма завышенное представление высшего руководства РККА о возможностях ПВО при прикрытии наземных войск. Г.К.Жуков (СВКС): «…Для прикрытия огнем зенитной артиллерии ударной и подвижной групп требуется прикрыть площадь по фронту в 30 км и в глубину 30 км — 900 кв.км. Один зад может прикрыть огнем 160 кв.км, а для прикрытия 900 кв. км потребуется 6 зад…» (В докладе речь, вероятно, идет о зад, имеющем на вооружении двенадцать среднекалиберных зенитных пушек.)В годы войны озад, вооруженные 37- и 76-мм орудиями, были способны прикрыть войска двуслойным огнем на площади 2 км по фронту и 2,5 км в глубину (всего 5 кв. км). Даже если все три батареи в зад будут вооружены 76-мм орудиями, невероятно, чтобы они прикрыли территорию площадью 160 кв. км. Поскольку КА ранее не сталкивалась с массовым применением авиации против ее частей, то мы видим переоценку возможностей ПВО по прикрытию наземных войск от авиации противника. И это не странно, т. к. советская авиация должна была первой захватить господство в воздухе.В 1940 году промышленность поставила в НКО зенитных снарядов: 37-мм — 21% от плана, а по 85-мм — 35%. В первой половине 1941 года выполнен план по 37-мм снарядам на 81% и по 85-мм на 99%. Итого за полтора года не поставлено запланированных зенитных снарядов: 37-мм – 99%, а 85-мм — 66%.В соответствии с нормами расхода боеприпасов на один день напряженного боя на мелкокалиберную зенитную артиллерию отпускалось 100 выстрелов в день, а для среднекалиберной (76-мм и 85-мм) – 84 выстрела. Годовая норма расхода боеприпасов составляла: на 37-мм орудие – 6000 снарядов (в среднем в день 6000/365=16,4 снаряда), на 76 и 85-мм – 5040 снарядов (5040/365=13,8). В таблице приведены данные по количество орудий, по запасам снарядов и по количеству снарядов на одно орудие в приграничных округах.В проекте «Планов стратегического развертывания ВС Советского Союза…» от 15.5.41 говорилось: «...»Из учета находящихся в приграничных округах зенитных орудий и указанного в «Планах…» количества дней получается, что в день планировалось израсходовать: 37-мм снарядов 539/5=108 шт., 76-мм — 1291/45=28 шт., 85-мм — 235/11=21 шт. Много это или мало? В воспоминаниях ветеранов ПВО упоминается о расходе снарядов среднекалиберных зад в несколько тысяч за один налет немецкой авиации. В понимании автора «несколько тысяч» — это от 3 тыс. снарядов и больше. Из расчета 12 орудий в зад получается расход 250 снарядов за один налет. Такого количества снарядов хватает всего 10 минут непрерывной стрельбы. Теперь понятно: почему зенап, вооруженные 85-мм орудиями, уже на 1-й или на 2-й день остались без снарядов и отводились вместе с матчастью в тыл.Похожая ситуация была и с 37-мм зенитными орудиями. В ПрибОВО в среднем на орудие приходилось по 600 снарядов, что больше, чем было в других округах. В ЗапОВО и КОВО в некоторых озад вообще не было снарядов для этих систем. Но даже в ПрибОВО на второй день войны батареи 37-мм орудий переводились на «голодный» паек – почти не осталось снарядов. Выходит, что мелкокалиберная артиллерия отстреляла все имеющиеся 300-600 снарядов за 1-2 дня.Таким образом, если бы промышленность в 1940 году (год, когда стали поступать в КА 37 и 85-мм зенитные пушки) и в первой половине 1941 года выполнили полностью план по зенитным снарядам, то даже этого дополнительного количества с трудом хватило бы на 2-3 напряженных дня войны при том темпе стрельбы, с которым вели огонь зенитчики.Вероятно, зенитчики стреляли чрезмерно много и часто. Что-то похожее описывал адмирал А.Г. Головко: «...» Автор не обсуждает вопрос: как стреляла артиллерия и как должна была стрелять. Он только обращает внимание, что имеющихся запасов снарядов для 37-мм и 85-мм орудий (даже с учетом центральных складов) было недостаточно для прикрытия войск КА в течении первых напряженных дней войны.Другими словами, при оценке ведения боевых действий специалистами ГШ использовались явно заниженные нормы расхода зенитных боеприпасов для отражения менее интенсивных налетов авиации противника. Снова мы сталкиваемся с вялотекущими боевыми действиями до перевода промышленности на «военные рельсы».Автор предполагает, что командиры зенитных соединений и зон не знали, что запасов боеприпасов для их орудий (за исключением 76-мм зенитных выстрелов) в стране практически нет. Они и отстреляли все до последней «железки» в надежде, что вместе с бесчисленными соединениями КА, пришедшими им на помощь, привезут и огромное количество снарядов. В реальности на центральных складах оставалось менее одного БК для 37-мм орудий и менее 0,5 БК для 85-мм пушек. В последствии выпуск зенитных снарядов вырос до необходимого объема.В заключение излагаемого материала о докладах и выступлениях на СВКС хотелось бы обратить внимание на тот факт, что высший комсостав правильно понимал действия немецких танковых и моторизованных войск, которые объединялись в подвижные (танковые) группы.(командир 1 мк): «[ниже Ф.И.Голиков уточнит, что такой армии не существовало].…»(зам.начальника ГШ КА, начальник РУ): «…»(командующий ЗапОВО): «…»Выходит,, что мототанковые части и соединения должны применяться в группировках: в. Почему автор обратил внимание на этот факт? Только потому, что в довоенных РМ 1941 года нет упоминания ни об одной из них у наших границ –. В РМ отмечались только тб, тп, тд и мд (россыпью) без единого командования. Достаточно много тб и тп объединены в некие условные тд. С этим мы столкнемся в следующей части. Следует понимать, что оперативная глубина, на которую может в наступлении продвинуться тб – тп – тд — мк разные. Это обеспечивается их структурами.Например, если имеется группа из 6-9 тб или двух тп, то она не эквивалентна тд. Эта группа (даже если она имеет больше танков) не сможет продвигаться на ту же оперативную глубину в течении нескольких суток, что могла себе позволить тд или мк. Для этого ей недостает штаба (управления), многочисленных подразделений связи, ремонта и обеспечения, разведывательных, саперных, зенитно-артиллерийских и пехотных частей. Кроме того, все эти подразделения и части должны быть моторизованными.Поэтому, если нет штабов (частей дивизионного или корпусного подчинения) отдельные тп и тб могут служить только для усиления пд или АК (и двигаться с темпом движения пехоты) или использоваться для усиления мд (в состав которой может быть включен тб или тп). Темп продвижения усиленной мд будет несколько выше, чем у частей АК, но оперативная глубина прорыва будет определяться пехотой, т.е. такая дивизия будет привязана к АК. Самое интересное состоит в том, что сотрудник РО штаба ПрибОВО в марте 1941 года доставил информацию о том, что тб будут включаться в мд. В принципе – логично, так было реализовано в советских мд. Наша разведка в этот период не знала, что у немцев не хватало танков даже для укомплектования имеющихся тд. Немцы попытаются осуществить эту задумку только в 1942 году…Конечно же, можно создать и крупную мототанковую группу армейского подчинения из нескольких мд и танковых частей. Создание такой группы, организация ее штаба и дополнение необходимыми частями за счет соединений и объединений армии (включая изъятие части офицеров из штабов всех уровней) может быть отслежено нашей разведкой (слишком большая суматоха и согласование всего и вся поднимается в войсках). Для обеспечения такой группы потребуется огромное количество автотранспорта, вооружения и средств связи из состава армии, которого лишнего нет. Это понимали немецкие генералы и поэтому прятали свои танковые группы. Это понимали руководители КА, и ждали появления крупных мототанковых группировок немцев у наших границ, которые так и не появились (в РМ) до начала войны… Далее в нескольких частях мы рассмотрим информацию, которую доставляла разведка руководству СССР и КА, а также немного поговорим о развертывании войск КА.В 1 и 2 частях данного цикла были представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что многие из РМ содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию активно «подсовывали» первые лица и спецслужбы Германии, привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты.Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в РМ с первой декады июня. Параллельно с сообщениями о более-менее точных сроках поступали РМ с информацией о переносе начала войны на конец июня, на август, а также об отказе от нападения на СССР при выполнении руководством страны определенных условий. В качестве примера рассмотрим несколько таких сообщения.09.06.41: «...»: 10.6.41: «...»17.06.41: «…»В советском полпредстве в Берлине, в самом центре Германии, не все ожидают начало войны 22 июня. Сообщение германского агента 21.6.41 о мнении советского служащего: «…»Автор полностью согласен с мнением(зам.начальника РУ НКГБ СССР): «…»Мы начнем рассматривать события и поступающие РМ с весны — лета 1940 года. В 1940 и в первой половине 1941 гг. разведки НКО (5 Управление РККА, с июля 1940 — РУ ГШ) и НКВД (5 отдел ГУГБ НКВД) постоянно обменивались информацией о немецких войсках, дислоцированных или перемещаемых как у границы СССР, так и на остальной территории Рейха. В качестве примера рассмотрим несколько документов.: «……»в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и К.Е.Ворошилову, НКО СССР С.К.Тимошенко: «...»РМ от пограничников поступают в центральное управление НКВД и оттуда пересылаются: Сталину, в СНК и в НКО. Путь материалов из погранокруга до Сталина занимает около 2 суток. Возможно, это время еще меньше, но отсутствие отметок времени отправки и поступления на документах не позволяет определить время более точно. Конечно же, требуется определенное время для поступления РМ от комендатур и отрядов в погранокруг. Вероятно по аналогии, это время также составляет около суток. Таким образом, РМ весьма оперативно (для того времени) циркулируют от РО и разведывательных пунктов до РО центрального ведомства, откуда поступают к руководству страны и в другие ведомства. Например, указанные выше РМ попали в разведсводку РУ ГШ. Нельзя исключать, что эти материалы могли попасть к руководству ГШ и РУ уже 15 июля.20.07.1940 [итоговые данныег.]: «……»Информация, поступившая из НКВД БССР, оперативно используется РУ ГШ при составлении своих РМ, которые в свою очередь рассылаются адресатам. В адресаты входят: Сталин (2 экз.), Берия, РО ВО (в части их касающейся) и т.д. Можно предположить, что время прохождения вышеуказанных РМ до адресатов также составляет около суток.РО НКВД (позже РО НКГБ) регулярно запрашивают РУ ГШ об оценке предоставляемых РМ. 5-й отдел РУ ГШ регулярно отвечает на эти запросы 7…10 числа каждого месяца. Последняя опубликованная предвоенная оценка имеет дату 7.6.41 г.7.08.1940: «...»Из представленного сообщения видно, что РМ разных разведслужб. Невозможна ситуация, когда одна разведка имеет многочисленные РМ о неком событии и не информирует об этом другую службу. Помимо ежемесячных оценок РМ существовали срочные документы, на которые РО НКВД просил провести внеочередную оценку.9.7.1940: «Накануне войны будет создан так называемый межведомственный совет НКВД-НКГБ и НКО по координации работы разведки. Внутри указанного совета также происходит обмен РМ.29.03.1941: «…»Из представленного сообщения видно, что РМ поступающие по линии НКГБ в определенной мере уже имеются в РУ ГШ. Также известно, что Берия направлял РМ Сталину и в СНК. Только из опубликованных материалов трудно определить, как часто это происходило.в ЦК ВКП(б), СНК СССР и НКО СССР 21.04.1941: «Начальник РУ НКГБ также регулярно направляет РМ И.Сталину и в СНК.Штабы западных приграничных ВО также подготавливали сводки по материалам нелегальной агентуры РО округа, по наблюдениям органов разведки подчиненных частей, соединений и объединений. В РО ВО поступали и РМ из погранотрядов, дислоцированных на территории округа.Таким образом, помимо обмена РМ через центральные ведомства, происходит обмен информацией между соседними округами (в части их касающейся), между пограничными отрядами (комендатурами) и штабами дивизий, корпусов, армий. Получается, что поступающая из РУ ГШ информация, частично уже имеется в РО ВО. Поступившая от пограничников информация также включается в разведсводки штаба округа, которые направляются в РУ ГШ и в штабы соседних ВО. Происходит дублирование разведывательной информации на всех уровнях. Кроме того, поступившая от пограничников информация перепроверяется РО ВО, а РМ поступившие из НКВД СССР – проверяется РУ ГШ.В Разведсводке штабаот 20.6.41 говорится: «…»В свою очередь, в РМ штабаот 21.6.41 указывается: «…»Таким образом, из-за многократно дублируемой информации скрыть или исказить РМ любым высокопоставленным лицом из разведки невозможно. Сокрытие РМ или их искажение привело бы к задержанию этого лица. Вопрос только в том: через сколько дней это произойдет.И.В.Сталину направлялись два экземпляра РМ РУ ГШ. Что он на них писал, черкал, считал, какие делал для себя пометки – нам неизвестно. Но, наличие двух экземпляров одного документа свидетельствует, что он кропотливо и внимательно работал с РМ, отслеживая предоставляемые данные. Возможно, он знал не хуже Тимошенко и Жукова положение с немецкими группировками на границе, а может быть, знал даже лучше…: «…»Мы рассмотрим РМ, которые поступали от различных разведывательных структур. В других частях мы посмотрим, что командование КА и руководство страны могло увидеть в предоставляемой разведкой информации.Чтобы не повторяться в будущем, отметим,Помимо наличия в РМ дезинформации, имелась и, приведшая к неверной оценке событий накануне 22 июня. Это. При изложении последующего материала автор решил придерживаться хронологии при описании событий и документов. Это несколько затруднит знакомство с материалом статьи, поскольку РМ будут чередоваться с другими документами НКО.Еще до капитуляции Франции на советско-германской границе (далее – на границе) имелась немецкая группировка, насчитывающая около 30 дивизии. В апреле-мае 1940 года была зафиксирована переброска немецких войск на запад и на север. В опубликованных сводках говорится о перемещении относительно небольших сил.3.5.40: «…»23.05.1940: «….…»В РМ сильно завышается численность германских войск, действующих на западе.по событиям на Западе 14.05.40 : «…» 5-6 млн.человек в ВС Германии при войне с войсками союзников на западе – это чрезмерно завышенная оценка. Интересно: какой численности немецкая группировка должна была достигать при нападении на более мощную советскую армию весной-летом 1941 года по мнению руководства КА?После капитуляции Франции Германия планировала вновь усилить группировку войск у нашей границы.зам.начальника ГШ Наркому Обороны СССР о встрече с ВАТ Германии 9.7.1940: «» Рассылка: «: «...»Фактически на тот период в указанных районах находилось около 31 немецкой дивизии. Отмеченные в сводке дивизии дислоцировались на расстоянии от 20...30 до 50…150 км от границы. В сводке против ПрибОВО отмечается тбр и шесть тб, которые условно объединены в еще одну тбр. Разведка не установила принадлежность этой бригады и батальонов к конкретным танковым частям или соединениям. Опубликованная информация из РМ о том: были ли в рассматриваемый период эти танковые части у границы СССР в настоящее время отсутствует. По запросу РУ ГШ разведка НКВД получила информацию о наличии техники в тб.2.8.40: «…»На рисунке представлены данные по количеству немецких дивизий в соответствии с РМ РУ ГШ и их фактическое количество. Разница между фактическим количеством и «обнаруженными» разведками лишний раз свидетельствует об отменной работе немецкой разведки и военного командования.Следует отметить, что на рисунке зависимости построены по контрольным точкам, относящимся к датам поступления РМ, которые не совпадают с датами наличия фактического количества немецких дивизий у границы в этот период. На участках кривых между контрольными точками может быть искажено количество соединений, т.к. неизвестна скорость перемещения соединений между контрольными точками. Поэтому данные на рисунке являются достоверными только в контрольных точках, а между ними создают предположительную картину (приведены для визуализации данных).В РМ РУ ГШ по отдельным направлениям представлен диапазон имеющихся дивизий у границы. По минимальным значения этого диапазона построена зависимость минимального количества дивизий, а по максимальным – максимального.По данным РУ ГШ с 11.5.40 по 1.9.40 количество дивизий у границы увеличивается с 31 до 90., которая осуществит вторжение на нашу территорию 22.6.41 г. Фактически же на 1.11.40 у границы (против войск ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО, включая территорию Австрии)Получается, что к концу августа 1940 года наша разведка насчитала у границы почти 3/4 ударной группировки, которая 22.6.41 вторгнется на территорию СССР. При этом, рассмотрены почти все те же районы, что и будут рассматриваться в будущем с апреля по июнь 1941 года. Не вошла только территория Румынии, на которой в то время не было немецких соединений.24.8.40 сообщает еще более фантастичное число немецких войск: «…» Количество дивизийна 28 по сравнению с уже завышенными данными РУ ГШ.Большой разрыв между «обнаруженными» разведкой соединениями и их фактическим числом приводит автора к мысли, что. Имея разный угол наклона, представленные на рисунке зависимости, должны были где-то пересечься...90 «обнаруженных» немецких дивизий – это много или мало? Эти дивизии размещены против войск ПрибОВО, ЗапОВО и части войск КОВО. В начале сентября 40-го еще нет немецких войск в Румынии. На 17.6.41 разведка «обнаружит» в Румынии (у нашей границы) до 18 немецких дивизий. Общеизвестно, что по данным разведки 22.6.41 немецкая группировка у нашей границы (включая территорию Румынию) насчитывала 129 дивизий (фактически их было 124). Если к 90 соединениям добавить немецкие дивизии в Румынии, то получается число. 108 дивизий – это 87% от группировки вторжения. Таким образом, на территории, где якобы размещены 90 дивизий не хватает всего 16 до той численности, которая будет сосредоточена на этой территории к 22.6.41 г.Некоторые писатели нам уверено говорят, что командование КА было очень уверено в начале войны именно 22.6.41. Так почему же они не готовятся к войне в сентябре 1940 года? Перебросить оставшиеся 16 дивизий для немецкого командования – это дело нескольких дней.Во многих документах того периода приводятся данные о количестве немецких эшелонов в сутки по разным направлениям.Например, «…»…»…»…» Если провести простейший расчет мы получим, что скорость сосредоточения в направлении Восточной Пруссии составляет более трех дивизий в сутки.Отсутствуют данные по оценке ж/д перевозок в направлении «Варшава – граница ЗапОВО», но можно предположить, что и в этом направлении возможна перевозка до 2 дивизий в сутки. Таким образом,Так почему особо не готовились к нападению Германии в сентябре месяце? Ведь произошло резкое возрастание группировки с мая 1940 года почти в 3 раза и никто не мог дать гарантии, что не произойдет ее дальнейшее увеличение в течение одной недели (за это время можно перебросить еще свыше 50…60 дивизий). А не готовились потому, что были уверены:гораздо(из них 9 тд и 4 мд) и также потребовается значительно больше мото-танковых соединений.в ЦК ВКП(б) — И.В.Сталину и В.М.Молотову об основах развертывания ВС 18.09.40: «» По оценке ГШ против СССР может быть выставлено до 71% соединений ВС Германии. По воспоминаниям А.М.Василевского указанный документ дважды вносился в кабинет Сталина. Следовательно, вождь должен был ознакомиться с этим документом.До указанного в Записке числа дивизий, сосредоточенных против западных приграничных ВО, к сентябрю 1940 года: 69-ти пд и до 14 тд и мд. Поэтому руководство страны и РККА не боялись резкого увеличения группировки немецких войск на советско-германской границе в этот период.Начинают прорабатываться проекты «Планов прикрытия…»: «…»Вернемся снова к сообщениям разведки,28.09.1940: «…» Рассылка: «Разведка сообщает, что будут сформированы новые дивизий. Для их формирования и подготовки требуется много времени. Следовательно, начало войны переносится. Впереди — распутица на территории СССР, зима с заносами и, возможно, войны не будет до весны 1941 года. Через два дня приходит новое сообщение более угрожаемого характера, которое включала в себя дезинформацию.30.9.40: «сообщает следующие агентурные данные... В течение сентября месяца с.г. через Париж проследовало около 20 германских дивизий, перебрасываемых с западного фронта на территорию восточных областей Германии к границам Румынии и Советского Союза... В течение сентября месяца с.г. через Вену прошло на восток около 10 германских тд...»В начале октября 1940 года руководство НКО также озаботилось формированием новых танковых частей. Из документа «»: «: «[13-14.11.40 г.]…»[до 8.11.40]: «Об этой Записке говорится, что она выпущена не позднее декабря 1941 года. Можно уточнить время ее выпуска. В Записке также говорится: «……», т.е. группа генерала Бласковица еще не закончила свое сосредоточение.от 9.11.40 указывается: «…» Поэтому срок Записки – не позже 8.11.40 – времени отправки сообщения.В начале части говорилось о том, что. Представленный фрагмент Записки интересен тем, что в нем упоминаются обСледовательно, наша разведка и высший комсостав знали об мк, но разведка до 22.6.41 у нашей границы. Точно также, как не обнаружила ни одной танковой группы противника до начала войны.Для наших военных и разведки эти объединения стали такими же мифическими войсками, как десантные дивизии и дивизии тяжелых танков. Отличие в том, что танковые группы и мк были, но их не удалось обнаружить…6.11.1940: «…» Указанные переброски объясняют уменьшение числа дивизий на представленном выше рисунке.В приведенной ниже Справке о количестве немецких соединений весной 1940 года достаточно близки к фактическому количеству. Начиная с июля разведка, начинает завышать количество немецких войск на границе. Вероятно, это связано с началом дезинформации немецким командованием.6.11.1940: «…»Когда нам говорят, что НКВД (включая пограничников) накануне войны имело точную информацию о немецких войсках на глубину до 400 км – это обман с целью подкрепить фантастические бредни. При этом, кроме слов, нам ничего не предъявляют. Да, могут опубликовать точный перечень вооружения, например, караульного батальона. Но по количеству войск – нечего предъявить. Не бывает так: докладывали, докладывали завышенные данные о войсках, и неожиданно перед 22.6.41 «прозрели»…: «…»Ниже снова в РМ мы увидим потоком идущую дезу.11.12.40: «…»14.2.41: «25.2.41 (21.2.41): «.» Имеются пометы: «запрашиваетоб уточнении предоставленных РМ: «[1.2.41]…»Мы видим, что в РУ ГШ «тупо» не использует предоставленную информацию, а пытается ее уточнить от разведки, добывшей эти РМ. Вероятно, по своей линии РУ ГШ также перепроверит эту информацию.Поступление дезинформации не прекращается. Она продолжается весной в сообщениях агентуры РУ ГШ, НКВД и пограничников, Она идет и от будущих союзников.И.В.Сталину, В.М.Молотову 11.3.41: «…»Мы видим, как англичане подбрасывают информацию о возможном союзе с Германией – это то, чего опасалось руководство нашей страны. Германские разведчики также могли получить эту информацию и доставить ее руководителям Германии. А не являлся ли полет Гесса в Англию шагом правительства Германии к заключению мира с Англией?В Москву и ранее поступали сведения о шагах английской разведки, направленных на провоцирование столкновения Германии с СССР. Стремясь отвести от Англии угрозу вторжения, ее разведка распространяла слухи о том, что «». По сообщениям К.Филби, английское руководство всеми средствами стремилось нагнетать среди германского руководства страх перед советскими военными приготовлениями, чтобы стимулировать напряженность и конфликты в советско-германских отношениях. В США английские агенты распространяли слухи о неизбежности советско-германской войны по инициативе Советского Союза, который нанесет удар по Южной Польше. Нам неизвестно, какую информацию они подбрасывали германским разведкам с этой же целью...11.3.41: «…»В разведсводке также отмечается изменение в группировке германской армии: на юго-восточном направлении: количество дивизий возросло с 22 (на 1.9.40) до 62 (1.3.41). Снова мы сталкиваемся с оценкой РУ, которая предоставляет завышенные данные по количеству немецких соединений.11.3.41: «…»В «Плане…» также говорится, что главные силы германской армии могут быть развернуты на юге или на севере. На 11.3.41 – для ГШ еще не понятно где возможен главный удар. На СВКС говорилось, что на главном направлении при войне на западе немцы сосредотачивали. Тоже самое руководство КА ожидает и сейчас: рассматривает группировку в 100-130 дивизий на южном или северном направлениях. Сосредоточение такой огромной группировки у границы трудно не заметить разведке…В проекте Директивы наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками ЗапОВО, подготовленной в апреле 1941 года, также упоминается о том же количестве войск: «…»Из обоих документов видно, что по оценке ГШ (в марте-апреле) на границе СССР могут быть сосредоточены до 200 дивизий, что составляет 77% от имеющихся соединений в ВС Германии. Следует обратить внимание на распределение немецких войск у границы СССР. В некоторых книгах объясняется перераспределение сил КА для парирования возможного удара Германии в южном направлении тем, что Жуков привел вместе с собой в ГШ много людей из КВО (КОВО). По мнению автора – это является не корректным объяснением. Автор согласен, что руководство КА, вероятно, в тайне желали нанести контрудар в направлении южной Польши. Но желать – это не значит выполнить свое желание…На 25.4.41 против войск ПрибОВО и ЗапОВО по оценкам РУ ГШ сосредоточенно 49-50 дивизий (в т.ч. 9 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 40-44 (в т.ч. 7 тд и мд).На 5.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 52-53 дивизий, против КОВО и ОдВО – 45-49.На 15.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 53-54 дивизий (в т.ч. 10 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 55-59. (в т.ч.15 тд и мд).К 1.6.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится те же 53-54 дивизии (в т.ч. 10 тд и мд), а против КОВО и ОдВО возрастает до 61-62. (в т.ч.17 тд и мд).Кроме того, по данным разведки в Болгарии находилось: на 25.4.41 – 25-27 немецких дивизий, на 15.5.41 – 15-16 дивизий, на 1.6.41 – до 11 дивизий. Не стоит забывать еще и о других немецких дивизиях, которые могли быть направлены к южной границе СССР. На 1.6.41 по данным разведки имелись немецкие соединения в центральной части Румынии – 11, в Протекторате – 6-8, в Греции – 12.Таким образом, против войск КОВО и ОдВО могла быть создана мощная группировка (например, к 10.6) состоящая до 87 дивизий. С учетом дальнейшего сосредоточения войск, теоретически, на этом направлении могла быть создана и гораздо более мощная группировка.В части 13 Вам были представлены данные об существенной разнице у нашей границы между фактическим количеством дивизий и количеством, представленным в РМ. Рассмотрим оценку немецких войск разведкойи РУ ГШ.И.В.Сталину, В.М.Молотову и наркому обороны С.К.Тимошенко 21.4.41: «Следует отметить, что приведенные в Записке полки не входят в состав указанных в этом же документе дивизий. В РМ указано о прибытии 9 дивизий (6 пд и 3 мд). Попробуем объединить оставшиеся части (21 пп, 9-10 ап, 2 мп и 7 тб) в условные дивизии. Более мелкие части и подразделения рассматривать не будем.Проведем расчетную оценку: 21 пп/3 + 1 ап ~ 7 пд; 1 мп + 1 ап + 4 тб ~ 1 тд.Остается у нас: 1 мп, 2 ап, 3 тб – условно оценим их в 0,5 дивизии.Таким образом, что в период с(за 19 дней)на участке от Клайпеды до района Грубешов-Томашев-Пшеворск-Ярослав. От города Ярослава до границы со Словакией еще 92,5 км и там также могли сосредотачиваться немецкие войска, которые не вошли в вышеуказанную Записку.А что сообщало РУ ГШ? Разведсводок РУ ГШ полностью совпадающих с датами, указанными в РМ НКВД, найти не удалось. Но имеется, например, Разведсводка РУ ГШ от 4.4.41.: «…»Мы видим сводка определяет общее число дивизий с учетом их перевозки с января по март месяцы, т.е. по состоянию. Можно сказать, что начальный срок дальнейшего наблюденияу разведок погранвойск НКВД и РУ ГШВ следующей опубликованной Разведсводке РУ ГШ немецкая группировка у нашей границыоцениваетсяй произошло увеличение группировки. Данные разведки НКВД за меньший срок говорят о большем количестве прибывших дивизий (), по сравнению с информацией РУ ГШ. А мы знаем, что по оценке РУ ГШ КАу нашей границы.А сколько фактически было передислоцировано дивизий? Точная информация на 19 или 25 апреля отсутствует. Известно только, что1941 года было передислоцировано. Поэтому можно сказать, что РМ от погранвойск НКВД также включала в себя дезинформацию, подбрасываемую немцами и в масштабах больших, чем в РМ РУ ГШ КА.В конце апреля рассматривается вопрос о передислокации 16 армии (5 мк (1070 танков) и 32 ск) из Забайкалья в Закавказье. В состав армии также включается 57 тд (более 300 танков), которая до этого дислоцировалась на территории Монголии. В состав ЗакВО входят 28 мк, 3 и 40 ск, две кд, две сд и 6 гсд. На 1.4.41 имеется 151 бронеавтомобиль, 892 танка и танкеток.Почему в Закавказье, а не на западную границу? Вероятно, потому что западная граница на тот период времени вызывала меньшее беспокойство, чем, например, вторжение немецких войск через Турцию или Иран...17.4.41: «…»24.4.41: «…»…»начальнику РУ ГШ КА 25/26.4.41: «…»27.4.41: «…»Сталину, Молотову, Берия 30.04.41:«…»29.4.41: «…» Имеются пометы: «1.5.41: «…»в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и НКВД СССР Л.П.Берия с препровождением телеграмм английского посла в СССР С.Криппса 5.5.41: «…»Мы видим, что дезинформация затронула и новое стратегическое направление для удара по СССР – со стороны Закавказья. Вполне возможно, что 16 А перебрасывалась для парирования этой угрозы. Парирование угрозы могло происходить за счет быстрого продвижения механизированных войск, которые были представлены двумя мк, одной тд и двумя кд. Не совсем понятно только одно: почему перебрасывается из Забайкалья 32 ск, а не передислоцируется аналогичный корпус из СКВО? Может быть, по мнению ГШ, на этом направлении необходима была отдельная армейская группа, которая прошла внутреннее слаживание… Во всяком случае, войска СКВО начали с мая перебрасываться в КОВО…Было ли это перемещение войск связано с опасением военно-политического руководства страны в связи с возможными действиями Германии на Ближнем Востоке, автор не может сказать точно: недостаточно информации. Могло ли такое перемещение быть легендой для прикрытия передислокации войск якобы в сторону Закавказья, а потом в сторону Украины? По мнению автора, это маловероятно.Б.З. Кобулова И.В. Сталину, В.М.Молотову и Л.П. Берия с текстом беседы, полученной агентурным путем 6.6.41: «…» Автор: aKtoR Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 94 Источник Похожие новости Тимошенко нашла способ вернуть Крым Израиль готовится к наступлению российской армии Жертва — Иран: как Трамп и Путин решат проблему Сирии

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