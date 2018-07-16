Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 13 • 111 • Война



Введение



В 13 и 14 частях будут представлены некоторые взгляды высшего командного состава КА на начальный период войны, которые, по мнению автора, являлись их заблуждением. Эти заблуждения должны были повлиять на решения, которые принимались руководством КА накануне войны.





В 11-й части было показано, что реальные боевые действия немецких военных в первые дни войны отличались от видения руководства КА действий противника в начальный период. Об этом заблуждении руководства КА было отмечено в мемуарах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, С.М. Штеменко, И.Х. Баграмяна (о высказывании М.П. Кирпоноса).



Вторым заблуждением являлось недопонимание тактики применения ВВС в начальный период. На совещании высшего комсостава КА (далее по тексту — СВКС) в декабре 1940 года были многократно озвучены, казалось бы, правильные мнения в отношении ВВС. Ведь говорили именно о том, что произойдет 22 июня… Возникает вопрос: если знали, как следует действовать в начале войны, то почему допустили разгром авиации? Мнение весьма недалеких людей — это результат предательства. Вероятно, данные люди судят по себе подобным… Рассмотрим некоторые выступления комсостава на СВКС, проходившем в конце декабре 1940 года.



П.В. Рычагов, (начальник ГУ ВВС КА): «Основной целью наступательной операции является разгром и уничтожение живой силы противника. С решением этой задачи легко разрешаются и все остальные. Примером в этом отношении может служить разгром армий союзников в Бельгии и Франции в 1940 году. Глубина современной фронтовой операции будет примерно равна 300 км. Темпы продвижения в среднем на всю глубину операции будут примерно 12-15 км за день боя. Длительность операции на глубину 300 км при темпе продвижения 12-15 км будет 25-30 дней…»



В докладе командующего ВВС вновь звучат, как мантры, слова о медленном продвижении войск в современных операциях. Реализация указанных параметров наступательной операции могла рассматриваться командованием КА и как возможный сценарий действия немецких войск в начальный период. Поэтому похожие сценарии начала военных действий использовались в военных играх, проходящих зимой и весной 1941 года. Вернемся к рассмотрению доклада П.В. Рычагова: «Исходя из характера и этапов современной наступательной операции, задачами ВВС будут являться: 1) завоевание господства в воздухе; 2) взаимодействие с наземными войсками на поле боя; 3) прикрытие войск и отдельных районов… Завоевание господства в воздухе… достигается: 1) уничтожением авиации противника на аэродромах с одновременным ударом по ее тылам… Наиболее сложной при выполнении является первая задача, т.к. для ее выполнения необходимо застать авиацию противника на ее аэродромах, а это при современной глубине базирования и способности авиации к маневрированию по аэродромам представляет большую трудность. Большинство таких налетов будет постигать неудача. Лучшим способом поражения авиации на земле является одновременный удар по большому количеству аэродромов возможного базирования авиации противника. Это не позволит противнику оказать сосредоточенное сопротивление истребителями… Разумеется, подобная задача не может быть выполнена за один полет, а требует ряда повторных ударов…»



Д.Т. Козлов (начальник ГУ ПВО КА): «Нанося удар по ВВС противника, в первую очередь нужно уничтожить авиацию, которая имеет наиболее современную материальную часть, т.к. разгром этой авиации немедленно дает превосходство в воздухе. На французском фронте немцы в первую очередь нанесли удар по аэродромам, на которых находилась наиболее современная французская авиация. И в первые же дни войны они эту авиацию выбили из строя, а потом, естественно, имея техническое превосходство, они получили превосходство и в воздухе… Удар с первого дня по авиационным силам приковывает их к аэродрому и не дает возможности действовать в воздухе…» «Пусть солдаты немного поспят…»



М.М.Попов (командующий 1-й Краснознаменной армией): «10 мая, по далеко неполным данным, в результате налета на аэродромы Франции и Англии в первый день было уничтожено около 300 самолетов. Эти удары повторились 11 и 12 мая и по некоторым, видимо преувеличенным, данным было выведено из строя около 1000 самолетов... Я позволю себе обратиться опять к опыту немцев, когда они 1 сентября после налета на польские аэродромы оставили на них груды обломков самолетов…»



Я.В.Смушкевич (помощник начальника ГШ по ВВС): «Немцы 10 мая 1940 г. произвели одновременный налет на аэродромы Франции на глубину до 400 км и охватили своим налетом свыше 100 аэродромов. При наличии связи и хорошей организации такой налет мог кончиться большим поражением немецкой авиации, ибо указанный налет производился мелкими группами без прикрытия истребителей и встреча этих групп в определенных районах истребителями может кончиться уничтожением этих групп…»



Смушкевич признает обезоруживающий удар немецкой авиации по аэродромам союзников, но уточняет, что «при наличии связи и хорошей организации [этот налет мог закончиться] поражением немецкой авиации…» Он, что имеет в виду ВВС РККА? Со связью, оповещением и управлением ВВС приграничных округов 22.6.41 оказалось все очень плохо…



Я.В.Смушкевич на том же совещании говорил о ночных и слепых полетах, о полках постоянной готовности… Неверные действия советской авиации 22.6.41 нельзя поставить ему в вину: 8 июня он был арестован. Но к его мнению (вероятно, и к мнению других командиров) перестали прислушиваться еще до СВКС. Большинству читателей известны мемуары маршала А.Е.Голованова. Помните первую главу «Разговор в новогоднюю ночь»? Я.В.Смушкевич предложил Голованову написать письмо Сталину…



А.Е.Голованов: «В общем, вопросы, о которых говорил Яков Владимирович, действительно назрели и имели важное государственное значение, но ставить их, как предлагал он, прямо в лоб я считал для себя, по меньшей мере, неприличным. Все это я и высказал тут же Смушкевичу. В заключение спросил, почему он сам, генеральный инспектор ВВС, не возьмется за это дело? Он дважды Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР, он большой авторитет у летчиков, за его плечами Испания и Халхин-Гол! Немного помолчав, Яков Владимирович ответил, что он не имеет сейчас такой возможности, и вряд ли на его докладную обратят в настоящее время серьезное внимание…» Начатые с мая 1941 года аресты по делу «авиаторов» (высшего комсостава ВВС КА) привели к искоренению любой инициативы еще не арестованных руководителей ВВС, к страху податься на провокацию и выполнения только отданных приказов, которые 22.6.41 не всегда доходили до соединений и частей… Россия изгоняет Турцию из Сирии



Давайте вспомним, как предусматривалась работа ВВС приграничных ВО в соответствии с «Планами прикрытия…». Все директивы на разработку «Планов…» подписаны руководителями КА. В их разработке принимали участие специалисты ГШ и округов. Во всех директивах одни и те же слова: «До 15 дня мобилизации разрешается израсходовать: …истребителям — 15 вылетов; ближним бомбардировщикам — 10 вылетов; дальним бомбардировщикам — 7 вылетов; разведчикам — 10 вылетов…» Получается в среднем один вылет истребителя в сутки, а остальные самолеты должны летать еще реже. Снова мы видим ожидаемые вялотекущие боевые действия в первые дни войны. Это видение руководства КА, ГШ и с ним вынуждены были согласиться руководители ВО.



Немецкие самолеты 22 июня совершили по несколько боевых вылетов небольшими группами. Получается: несмотря на правильные слова в докладах мало кто понимал из высшего командования КА, что немцы именно так будут воевать с первого часа войны, уничтожая и блокируя на аэродромах нашу авиацию…



А как должны были воевать немецкие ВВС по мнению нашего командования? Давайте вспомним два документа ПрибОВО. Телеграмма от командующего ПрибОВО 8-10 22.6.41: «Командиру 7 сад… Командующий приказал беречь истребительную авиацию для отражения мощного налёта авиации противника. Расходовать бережно. Ожидается налёт большой группы…» Нападение Трампа на Европу



Разведсводка штаба СЗФ около 12-00 22.06.41: «Противник ещё не вводил в действие значительных ВВС, ограничиваясь действием отдельных групп и одиночных самолётов…» Снова некорректную информацию и прогноз дала разведка. Вероятно, ожидалось появление армад, состоящих из нескольких сотен бомбардировщиков и истребителей. Как в некоторых книгах того времени и очень похоже на планы применения армад бронетехники…



В заключение приведу слова одного из руководителей ВВС: «Насчет вождения в бой наших частей. Инструкция по вождению авиационной дивизии у нас отсутствует. Такая инструкция нам необходима…» Дивизионным строем на врага под прикрытием десятков истребителей. Наверное, «опытные» немцы также должны были воевать в понимание нашего комсостава…



Рассмотрим фрагменты из заключительной речи наркома обороны С.К.Тимошенко, которая должна подвести итоги под выступления командиров на СВКС: «В области оперативного искусства… происходят крупные изменения… Массированное применение таких средств, как танки и пикирующие бомбардировщики, в сочетании с моторизованными и мотоциклетными войсками, во взаимодействии с парашютными и посадочными десантами и массовой авиацией — обеспечило… высокий темп и силу современного оперативного наступления… Немецкие тд в 1939-40 гг. упредили подтягивание… резервов… Не случайно немцы применили новое построение для прорыва с тд впереди… Они правильно учли, что сила и успех современного наступления — в высоком темпе и непрерывности наступления…



База пехотной массы осталась такой же… мощной, но роль пехоты при атаке изменилась. Из ударного средства она превратилась в основание бронированного ударного клина, который острием тд врезывался в глубину территории противника. Самостоятельность действий скоростных подвижных групп, состоявших из различного типа соединений (танковых, механизированных, моторизованных, мотоциклетных), обусловливалась их организационной структурой… Операции на Западе выявили, что глубокий удар, основанный на системе взаимодействия авиации, скоростных мото-механизированных соединений и главной пехотной массы армии, имеет одно опасное звено, заключающееся в возможности разрыва между действиями авиации и скоростных соединений. Вопрос нашел свое эффективное разрешение в применении воздушных десантов, которые заполняют разрыв, образуемый между атакой авиации и подходом скоростных соединений… Трамп свободен от влияния союзников перед встречей с Путиным



В июне 1940 года и в наступлении… на р.Сомма на ударных направлениях немецкие тд (около 400-500 танков) атаковали на фронте 3-4 км… По немецким взглядам, которые нашли свое отражение в последних событиях на Западе, сама атака мыслится как массовое использование авиации и парашютных частей для парализования оперативной глубины обороны, как массовое использование артиллерии и авиации на поле боя с целью обеспечить подавление всей глубины тактической обороны, как массовое использование механизированных соединений, прокладывающих при поддержке авиации и артиллерии, дорогу главным силам пехоты и самостоятельно развивающих успех. Но все это относится к прорыву таких слабых оборонительных линий, как линия Вейгана…



Опыт современных войн показывает, что размах крупных фронтовых операций… выражался следующими показателями: ширина полосы наступления 80-150-300 км; глубина одной операции 60-250 км…; темп наступления в операциях достигал 10-15 и более км в сутки… Подготовка фронтовой операции на новом стратегическом этапе требует десятки дней — месяцы. Подготовка последующей операции в рамках одного этапа может исчисляться днями, максимум — неделями…



В 1940 г. во Франции, при операции на р. Сомма немцы развернули на фронте до 350 км… две группы армий с большим составом до 95-120 пд и 8-10 тд, что означало перевес сил у немцев более чем вдвое… Исторический опыт и теоретические исследования показывают, что средняя скорость продвижения современной ударной армии около 10-15 км в сутки (бывает и 40-50 км)…» Интеллектуальная нищета НАТО



Достаточно грамотное понимание прорыва обороны с применением подвижных крупных мото-танковых группировок с взаимодействием разных войск. Из выступлений высшего комсостава на СВКС видно, что в целом они понимали, как могут воевать германские генералы. Смущает только, высказывание о концентрации до 103…130 немецких дивизий на фронте до 350 км. Конечно, озвучивается имеющий место исторический факт. Несколько докладчиков говорят о том же. Не понятно одно: считал ли высший комсостав, что и на нашу страну немцы нападут только создав подобные крупные группировки? Снова упоминаются невысокие средние скорости продвижения ударных группировок.



О каких заблуждениях, по мнению автора, говорится в рассмотренном фрагменте выступления наркома обороны?



Прежде всего это интервал между последующими операциями, между которыми требуется подготовка, которая исчисляется днями и неделями. И хотя другие докладчики, ссылаясь на опыт немцев, говорили о непрерывности немецкого наступления с переходом от одной операции к другой в рамках одного этапа. В заключительном выступлении нарком обороны озвучил точку зрения руководства КА. Получается, что, если противник где-то смог прорваться и двигается с темпом до 40 км/сутки, то спустя какое-то время он остановится и будет готовиться к новому наступлению дожидаясь пехотных масс. Ниже представлено одно из выступлений, в котором говорится о другом видении непрерывного наступления.



М.А.Кузнецов (НШ Дальневосточного фронта): «Операции немцев в Бельгии и Франции были расчленены на два этапа: первый удар — в Голландии, Бельгии и Северной Франции и второй удар — прорыв на р.Сена, обход Парижа, окружение главных сил французской армии, разгром ее по частям. При этом эти две операции перешли одна в другую почти без всякого перерыва, последовательно… Противник громился по частям, причем превосходство сил на стороне немцев было небольшое…» Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится



Следующее заблуждение – это переоценка значимости парашютных и десантных войск при взаимодействии с подвижными ударными группировками и при прорыве укрепленных полос. И, как следствие, парашютных войск должно быть много. По теории все правильно, но технических возможностей у германской армии для массового применения парашютно-десантных войск было не достаточно. На начальном этапе войны при решении одной из задач они действовали похоже, но значительно меньшими парашютными и разведывательно-диверсионными силами при поддержке разведчиков и 5-й колонны. А что сообщала разведка об этих соединениях?



Разведсводка РУ ГШ КА 11.3.41: «Продолжается увеличение парашютных и посадочных дивизий. Если к концу активных операций на западе в составе германских ВС была одна парашютная и одна авиадесантная дивизия, то в настоящее время имеется 3 парашютных и 3 авиадесантных дивизии…»



В мае 1941 года в РМ общее количество немецких парашютно-десантных дивизий оценивается в 8-10. Это была дезинформация, которая распространялась в соответствии с указанием германского командования: «Особо важное значение имеет распространение дезинформационных сведений об авиационном корпусе, которые бы свидетельствовали о намерении использовать его против Англии…» В действительности в Германии имелась только 7-я воздушно-десантная дивизия и 22-я пд считалась авиапосадочной.



Разведка же предполагала: «Что… Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас… 5 воздушно-десантных дивизий…» Пять дивизий — это огромная масса десантников, снаряжения и вооружения, которая потребует для переброски сотни транспортных самолетов… Не были обнаружены эти соединения накануне войны. В РМ накануне войны только отмечались у нашей границы 2-3 части десантников. Многочисленные соединения десантников с массой транспортной авиации к нашим границам не подводились. А за зонами их возможного появления обязаны были наблюдать наши разведчики. Нет указанных сил – значит до начала ввода подвижных группировок в бой еще есть время… Коварные шпионы или доблестные разведчики? Исраэль Бар



Четвертое заблуждение – это преувеличение значимости укрепленной полосы, уверенность, что приграничные дивизии своевременно успеют занять свои участки обороны. Мк первых эшелонов активной обороной смогут также задержать немецкие войска на некоторое время. В выступлении С.К.Тимошенко мы видели следующее высказывание: «Но все это относится к прорыву таких слабых оборонительных линий, как линия Вейгана». Можно ли понимать эту фразу в том смысле, что, если немцы столкнутся с более сильной линией обороны, включающей в себя железобетонные сооружения, то их войска эту полосу быстро прорвать не смогут? Например, нашу оборонительную линию на западной границе? Конечно же, мы знаем, что некоторые УР в июне 1941 еще не начинали строиться. По состоянию на 21.6.41 3685 сооружений еще строилось или были построены, но не оснащены вооружением и оборудованием…



С.К.Тимошенко также говорил об обороне: «Важно также отметить, что если раньше военные действия начинались обычно встречным наступлением, то теперь это не всегда возможно. В настоящее время границы крупных государств, особенно на важнейших направлениях, уже опоясаны железобетонными полосами укреплений. Несмотря на это, и в настоящее время [вероятно, все же говорится о прошедших событиях] еще имеется возможность обходить эти укрепления. Так, например: германская армия не отважилась атаковать и прорвать линию Мажино. Не надеясь на успешный прорыв, она предпочла обойти французскую линию Мажино, не считаясь с нейтралитетом Голландии и Бельгии… Однако могут быть случаи, когда обход долговременных железобетонных укрепленных полос будет невозможен, и войну придется начинать с прорыва современной долговременной укрепленной полосы. Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 3



Многие из высказанных здесь положений нуждаются в более точных определениях и существенных поправках. Прежде всего о праве обороны на существование в связи с неудачным опытом ее в последних войнах. Ряд успешно проведенных на Западе прорывов в войне 1939-1940 гг. породил у некоторых исследователей мысль о кризисе современной обороны. Такой вывод не обоснован. Его нельзя делать из того, что ни на польском, ни на французском фронтах немцы не встретили должного отпора, который мог бы быть им оказан при надлежащем использовании противниками существующих средств обороны. Оборонительная линия Вейгана, например, будучи наспех и не совсем по-современному оборудована… И все же, несмотря на свое многократное превосходство, немцы потратили более недели на преодоление с боем только этого препятствия…»



У автора сложилось впечатление, что нарком обороны подразумевает нашу оборонительную линию вдоль западной границы, на прорыв которой немцы могут потратить больше недели. Рассмотрим выписку из «Записки…», которая была подготовлена до 9.11.40 (задолго до СВКС).



Записка НШ КОВО по плану развертывания на 1940 год: «Вдоль всей границы тянется рубеж укрепленных позиций, состоящих из оборонительных сооружений полевого типа и незаконченных строительством долговременных УР (Владимир-Волынского, Струмиловского, Рава-Русского и Перемышльского). В 1940 году во всех УРах построено 370 железобетонных сооружений, кроме того, в предполье в системе полевых узлов обороны построено 160 железобетонных сооружений. Оборонительный рубеж вдоль линии госграницы при условии вооружения построенных сооружений, в сочетании узлов обороны долговременного и полевого типа является рубежом, на который могут успешно опереться войска прикрытия сосредоточения и развертывания. Для длительной и глубокой обороны необходимо с началом весны 1941 года или непосредственно с началом развертывания построить еще два рубежа…» Читая выписку, представляешь как минимум полевую линию обороны и долговременные сооружения, которые можно вооружить до весны 1941 года. Чем эта линия хуже, склоняемой на СВКС, линии Вейгана? Тимошенко нашла способ вернуть Крым



Строительство УР на новой границе началось летом 40-го и было прекращено осенью, а с весны 1941 года оно было продолжено. Весной 1941 года на строительстве УР работает около 140 тыс.человек и огромное количество техники. Многие соединения и объединения остались без саперных и инженерных батальонов. Планом строительства предусматривалось в 1940-41 гг. завершить строительство и оборудование первой полосы узлов обороны и опорных пунктов УРов. В последующие годы намечалось построить вторую полосу обороны. Около половины долговременных сооружений должны были быть вооружены артиллерией: казематными установками ДОТ-2 и ДОТ-4.



Установка ДОТ-2 (76-мм танковая пушка Л-11) проходила испытания с марта 1939 года. В мае того же года был выдан заказ на изготовление 200 установок ДОТ-2. Еще 200 установок планировалось заказать в 1941 году.

Установка ДОТ-4 (45-мм пушка и спаренный пулемет ДС) проходила испытания в феврале 1939 года, после чего была принята на вооружение. По плану завод № 8 должен был начать сдачу пушек в октябре 1939 г., но фактически начал сдачу в ноябре, а к 1.1.40 на заводе скопилось 324 уже сданные пушки. Первые 173 установки были вывезены в части и склады в январе 1940 г. В первом квартале 1940 года завод должен был сдать 400 установок ДОТ-4, однако он сдал в январе 1940 — 90 установок и в феврале – 29. Далее до ноября 1940 г. ничего не сдавалось.



Странно как-то: военные из отдела УРов ГШ не торопят с производством установок ДОТ-4 и не только не увеличивают объем их производства, а даже не планируют его на 1941 год.



Установок же ДОТ-2 заказано до смешного мало и в планах на 1941 они также отсутствуют.



В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О плане военных заказов на 1941 г…» 7.2.41 говорилось: «Утвердить план военных заказов… на 1941 год…» Казематных установок в этом Постановлении нет. Имеется только строка о вооружении для УРов: «Поручить Комитету обороны в двухнедельный срок рассмотреть заказ НКО на вооружение УРов и в пределах возможности разместить этот заказ в промышленности…» То есть, до этого заказ не прорабатывался военными и производственниками. Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 4. Если тебя предали



Спецсообщение 5.5.41: «Направляем содержание телеграмм английского посла в СССР Криппса… от 23.4.41 г. … Военные, которые начинают быть силой вне партии, убеждены в том, что война неизбежна, но они жаждут отсрочки ее хотя бы до зимы…» Наши военные «жаждут отсрочки войны хотя бы до зимы», а не «хотя бы» — это до весны 1942 года? Если посмотреть на строительство долговременных сооружений, то очень похоже, что руководство КА не хотело ждать войны в июне 1941 года. Рассмотрим воспоминания двух ветеранов.



П.В.Афанасьев (ПрибОВО): «…Генштаб, Военные Советы округов требовали от начинжев строительства долговременных сооружений, а не знания боеготовности войск. Значит, на данном отрезке времени строительство важнее, значит, есть еще время, и до начала войны пока еще далеко, им ведь виднее. И, действительно, простой подсчет времени потребного хотя бы только на один из циклов, на бетонировку сооружения с последующим затем месячным сроком процесса схватывания бетона показывал, что в верхах расчеты строятся на сравнительно долгое сохранение мирных отношений с воинственным соседом, что в ближайшие месяцы война не ожидается…»



Б.В.Бычевский (ЛВО): «20 июня [НШ ЛВО] срочно вызвал меня по телефону из Выборга: «Приезжайте немедленно». Через три часа я был у него в кабинете:



— Обстановка, братец, стала усложняться. Финны на Карельском перешейке активизируются. Будем начинать боевое прикрытие границы. Понятно?



— Не совсем.



— Готовь саперов к установке минных полей на границе.



— Но у меня все люди заняты на бетонных работах, Дмитрий Никитич. Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью



— Так сними!



— А из Москвы на этот счет указания есть? Я считаю, что укладку бетона прекращать нельзя…



Никишев сердито перебил:



— Мало ли что ты считаешь! Сейчас нет времени ждать указаний, самим головой работать надо…»



Снова мы видим частную инициативу одного из руководителей ЛВО — НШ округа, действующего без указаний от руководства КА… По строительству сооружений регулярно направлялись отчеты в Москву. Кроме того, при строительстве долговременных сооружений использовался метод непрерывной заливки бетона для исключения появления трещин, что не позволяло завершать бетонные работы до полного окончания сооружения корпуса сооружения.



Записка наркома обороны СССР и начальника ГШ КА… 15.5.41: «Одновременно необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение УР, начать строительство УР в 1942 году на границе с Венгрией, а также продолжать строительство УР по линии старой госграницы…» Странно, да? А нам «талдычат» о том, что война руководством КА ожидалась в июне месяце, а в документе говорится о строительстве УР в 1942 году…



20.5.41 выходит новое Постановление СНК о вооружении для УРов. В Постановлении говорилось об объемах и сроках выпуска вооружения и оборудования для ДОТов. 16.6.41 выходит новое Постановление: «СНК СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что снабжение вооружением строящихся УР проходит неудовлетворительно. В целях ускорения приведения в боевую готовность УР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) Постановляют:



1. До получения вооружения из промышленности разрешить НКО взять для частей УР пулеметы: а) за счет «НЗ» тыловых частей — 2700 ДП; б) из мобзапаса Дальневосточного фронта — 3000 ДП и 2000 пулеметов «Максим», с возвратом в IV квартале 1941 года.



…Изготовить… в 1941 г. 45 мм казематных установок «ДОТ-4»…2078 шт. с поставкой их НКО: во II кв. – 200 установок, в июле – 200 установок, в августе – 300 установок, в сентябре – 400 установок, в октябре – 400 установок, в ноябре – 378 установок, в декабре – 200 установок…



11. Обязать Наркомат вооружения изготовить пулеметы, прицелы и перископы для ДОТов в количествах и в сроки [всего в 1941 г.]: пулеметы ДП – 6575…, пулеметы ДТ – 3440*…, пулемет «Максим» на станке Соколова – 6943**…, Пулемет ДС (без станка) – 2071…, прицелы КТ – 17000…, перископы ПЕР-27 – 1580…, Перископы ПДП-2 (ПЕР-50) – 3220…



* В том числе 500 по постановлению СНК СССР (№ 1393-566сс/ов)



** В том числе 4 500 по постановлению СНК СССР (№ 1393-566сс/ов)…»



Инициатива принятия такого решения всегда исходит от заинтересованной организацией, которой является НКО. Постановление выходит за 5,5 дней до начала войны. Вместо подготовки войск приграничных ВО к ожидаемому нападению Германии, выставляются заоблачные сроки и объемы производства того вооружения и оборудования, которое нельзя использовать при начале войны. Добавляются перевозки вооружения для УРов с Дальнего Востока, на которые также требуются длительное время.



Накануне войны в ПрибОВО по приказу ГШ начинается формирование пульбатов для УРов. Выдергивают людей (в т.ч. командиров, которых большой некомплект в войсках) и ресурсы из соединений и объединений для формирования частей, которые в любом случае не успеют полноценно оснастить до 22 июня. И главное, для этих частей нет оснащенных фортификационных сооружений. Конечно, они могут занять построенные бетонные коробки, но для них нет вооружения. От слова — совсем… Рассмотренная картина о положении в УР возможна только в одном случае – когда руководство КА не ожидает начало полномасштабной войны 22 июня. Провокации, может быть, и ожидают…



Такими же мифическими силами, как немецкие 8-10 парашютно-десантные дивизии были полки и дивизии тяжелых танков. Разведка искала их перед началом войны, старалась отследить их перевозку или передвижение. Не нашла. А как же без тяжелых тд прорывать советскую укрепленную полосу? Может быть, немецкие генералы готовят под видом провокации только разведку боем?.. Это было очередным заблуждение руководства КА. На СВКС много говорилось о использовании тяжелых танков при прорыве укрепленных полос и при наступлении мк.



К.А.Мерецков: «Для организации прорыва оборонительной полосы требуется тройное превосходство… При наличии тяжелых танков они составят 1-й танковый эшелон. Его задача — сломить противотанковую (ПТ) оборону, подавить и уничтожить ПТ орудия… Если… войсковым соединениям приданы тяжелые и средние танки, то они составляют 2-й танковый эшелон. Он выдвигается за первым и уничтожает ПТ орудия… Третьи и последующие танковые эшелоны составляют легкие танки, они уничтожают огневые средства, пулеметы, и таким образом ведут пехоту, непрерывно поддерживая ее в прорыве… Это способ, которым мы рвали линию Маннергейма…»



М.Ф.Терехин (командир 5 мк): «Построение боевого порядка тд: 1-й эшелон — тяжелые танки, которые прорывают сразу всю тактическую глубину и выходят в оперативную глубину противника…» Похожее выступление генерала Павлова на СВКС мы рассмотрели в части 3.



Весной 1940 года руководство СССР с удовлетворением узнало о начале кампании во Франции и Норвегии, что должно было отстрочить войну СССР с Германией. Но неожиданно союзники оказались разбиты за небольшой промежуток времени. Франция капитулировала, а британские войска были эвакуированы, бросив все тяжелое вооружение. В ходе скоротечной кампании Германия стала обладателем французских танков, среди которых были и танки, оснащенные толстой броней. Также в качестве трофеев немцам досталось большая часть техники британской механизированной дивизии.



То, с какой легкостью германские ВС расправились с толстобронными танками союзников наводило руководство КА на мысль, что немцы имеют мощную ПТ артиллерию и мощные тяжелые танки. Советская разведка регулярно сообщала о наличии в танковых войсках Германии тяжелых танков. На самом деле в немецких танковых войсках тяжелыми танками считались танки Т-IV, вооруженные 75-мм пушкой.



Гудериан: «Франция обладала самой сильной сухопутной армией и самыми крупными бронетанковыми силами в Западной Европе. Англо-французские ВС на западе в мае 1940 г. имели в своем распоряжении около 4800 танков, в германских же ВС по списку значилось 2800 танков, включая бронеавтомобили, а фактически к началу наступления их насчитывалось примерно 2200. Следовательно, противник имел двойное превосходство, которое усиливалось еще тем, что французские танки превосходили немецкие броневой защитой и калибром пушек, впрочем, уступая им в совершенстве приборов управления и в скорости…» Наша разведка могла доставлять похожую информацию по разному количеству и качеству бронетехники в армиях союзников и немцев...



Первым немецким тяжелым многобашенным танком был Nb.Fz, изготовленный в пяти экземплярах. 2 танка было изготовлено из неброневой стали. Они использовались в качестве учебных и для пропагандистских целей. Три других тяжелых танка были направлены в Норвегию и 19.4.41 прошли по улицам Осло. В конце апреля фотографии этих танков оказались во многих газетах Европы. В 1940 году рассматривался вариант установки на Nb.Fz. новой башни со 105-мм пушкой. Нашим военным, вероятно, было ясно, что от тяжелых многобашенных машин немцы должны были перейти к однобашенным с усиленным бронированием, так же, как и в КА. А «засвеченные» тяжелые танки являются устаревшей техникой.



Разведсводка РУ ГШ КА 11.3.41: «Известно, что при наступлении на Францию в мае 1940 г. в составе германской армии было 2-3 тд, которые в своем составе имели по одному полку тяжелых танков…» РМ хорошо согласуются с высказываниями военных на СВКС о применении тяжелых танков. Имеется упоминание о том, что наличие тяжелых танков в германских ВС помогло разбить более крупную танковую группировку союзников. Тяжелые танки начинают рассматриваться, как новое супероружие.



Разведсводка 5 Управления РККА 17.5.40: «…По сообщению того же источника английская армия имеет только около 300 тыс. действительно подготовленных солдат, а остальные слабо подготовлены. В армии имеется только 49 тяжелых танков...»



Проблема обеспечения КА современными тяжелыми танками обсуждается в Правительстве и 28.5.40 выходит Постановление СНК об увеличении выпуска танков КВ. В июне 1940 года выдано задание на проектирование 57-мм ПТ пушки. В марте 1941 года орудие было принято на вооружение. В связи с неготовностью завода к производству этого сложного орудия, отгрузка пушек в войска началась только летом 1941 года. Бронепробитие 57-мм ПТ пушки (при угле встречи 90 градусов) на расстоянии 1000 и 500 м составляло 91 и 103 мм соответственно, что могло не обеспечивать поражения немецких тяжелых танков. Толщина брони этих танков, по предположениям военных, могла оказаться на уровне калибра их пушек или быть немного больше.



По инициативе председателя Совета обороны С.Тимошенко, направившего 13.6.40 в ЦК ВКП(б) и СНК СССР докладную записку о «Недостаточной мощности вооружения новых танков КВ и Т-34, а также иных образцов перспективных танков, находящихся в проектировании», 27.6.40 проходило заседание СНК и ЦК ВКП (б). На заседании 45-мм танковые орудия были признаны неперспективными, а для вооружения тяжелых танков продвигались пушки калибра 85…107-мм и гаубицы 122…152-мм.



Гудериан: «Материальную часть вновь сформированных по приказу Гитлера дивизий составляли главным образом французские машины. Эта материальная часть никоим образом не отвечала требованиям войны в Восточной Европе. Недостаточное производство машин в Германии, не удовлетворяющее быстро растущие потребности, к сожалению, не позволяло нам покрыть этот дефицит.…» Похожая информация могла быть добыта нашей разведкой. Нельзя исключать факт, что в РМ могли быть предположения о наличии в тд французских тяжелых танков.



Спецсообщение НКВД УССР: «25.2.41 на ст.Избица поступил эшелон из 30 вагонов и платформ, откуда выгрузилась тяжелая танковая часть. Танки вооружены пушками и пулеметами…» Поскольку в последующих РМ до начала войны данная часть (батальон) тяжелых танков не фигурирует, то, вероятно, речь шла о танках Т-IV. Разведка в этом случае правильно определила их принадлежность по немецкой классификации к тяжелым танкам, но эти тяжелые танки оказались не теми, которые ожидали увидеть у границы.



Разведсводка РУ ГШ КА 11.3.41: «За последнее же время поступили сведения о формировании тяжелых тд… В данный момент на вооружении германской армии остается в основном та же материальная часть, с которой немцы начали операции в Бельгии и во Франции. Отдельные образцы танков и бронемашин подверглись незначительной модернизации в отношении увеличения вооружения и утолщения брони. Вновь строящиеся образцы танков также имеют тенденцию к увеличению веса, вооружения и толщины брони.



Легкие танки. …Обращает на себя внимание толщина брони (лобовые листы), могущая противостоять попаданию 45-мм снаряда. Таких танков к концу 1941 г. должно быть построено 1590…



2. Средние танки. Сведений о постройке новых образцов не имеется…



3. Тяжелые танки. По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают строить три новых образца тяжелых танков.



Тип V. Вес 36 т, 75-мм пушка и 2 пулемета, броня до 60 мм.



Тип VI. Вес 45 т, 75-мм пушка, 20-мм пушка и 3 пулемета, броня до 70 мм.



Тип VII. Вес 90 т, 105-мм пушка, 2 — 20-мм пушки и 4 пулемета [толщина брони неизвестна].



Кроме того, на заводах Рено производится ремонт 72-тонных французских танков, участвовавших в войне на западе. По сведениям, поступившим в марте мес.с.г. и требующим проверки, на заводах Шкода и Круппа ставится производство 60 и 80-тонных танков…



ПТ артиллерия. Отмечается количественный рост ПТ артиллерии, увеличение ее калибра и привлечение 20, 37 и 88-мм зенитных орудий для борьбы с танками. В боях на Западе действовали «тяжелые дивизионы истребителей танков» трехротного состава; роты имели по 3 взвода, из них два взвода были вооружены 88-мм зенитными пушками, а третий — 37-мм ПТ пушками… Дивизионы являлись средством главного командования и придавались корпусам или пехотным и тд на главных направлениях… По сведениям, нуждающимся в проверке, ПТ дивизионы некоторых тд развернуты в ПТ полки двухдивизионного состава; первый дивизион имеет 3 роты по 12 орудий калибра 37 или 47 мм, а второй дивизион — от 12 до 21 орудий калибра 75 или 88 мм…»



В РМ от 11.3.41 приведены достаточно пугающие данные о наличии и разработке немцами тяжелых танков, о ремонте тяжелых французских танков, а также о наличии целых дивизий, имеющих такую технику. Для чего в немецких тд нужны зенитные 88-мм орудия? Может быть для борьбы с нашими танками КВ? А чем должна ответить КА на такое перевооружение немцев? Правильно, усилением своих танков.



Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 15.3.41: «СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют: утвердить на 1941 год план производства танков «KB» в количестве 1200 штук, в т.ч. по Кировскому заводу… 1000 шт. и по Челябинскому тракторному заводу… — 200 шт… Для подготовки серийного производства танков КВ-3… к 1.5.41 изготовить 1-й экземпляр такого танка и совместно с НКО к 15.5.41 провести его испытание и утвердить чертежи и технические условия для запуска в серию...»



В Постановлении говорится о начале производства 500 танков КВ-3 с августа 1941 года. Броня танка — 90 мм, вооружение 76-мм пушка Ф-34 – самое мощное на тот период танковое орудие Ф-34 (конечно, кроме пушки М-10 в танке КВ-2). Пушка Ф-34 слабовата для вооружения тяжелого танка. По мнению военно-политического руководства страны наши тяжелые танки выглядят слабее аналогичных машин противника.



В марте 1941 года на артиллерийский завод №92 в Горьком приехал маршал Кулик, поставив главному конструктору завода В.Г.Грабину задачу срочного перевооружения танка КВ-1. По воспоминаниям В.Г.Грабина спустя некоторое время состоялся следующий разговор со Сталиным: «Сталин: Здравствуйте, товарищ Грабин. Я хочу с вами посоветоваться. Есть мнение, что тяжёлый танк вооружен маломощной пушкой, не отвечающей задачам тяжелого танка. В настоящее время рассматривается вопрос о перевооружении его: вместо 76-мм пушки предлагается поставить мощную 107-мм. Хотелось бы знать вашу точку зрения по этому вопросу…



Грабин: Когда нашему КБ ГАУ выдало ТТТ на 76-мм пушку для тяжелого танка, мы тщательно изучили вопросы, связанные с танками и их вооружением, и пришли к выводу, что 76-мм пушка для тяжелого танка неперспективна и не отвечает требованиям даже сегодняшнего дня. Мы считали, что тяжелый танк следует вооружить более мощной пушкой, снаряд которой пробивал бы броню, равную по мощности броне своего танка, с дистанции в 1000 метров. Своё мнение высказали руководству ГАУ и АБТУ, но с нами никто не согласился.



Сталин: Значит, у вас давно сложилось мнение о недостаточной мощности 76-мм пушки для тяжелого танка?



Грабин: Да, товарищ Сталин.



Сталин: Вы уверены, что 107-мм пушку можно поставить в тяжелый танк?



Грабин: Да, товарищ Сталин, я глубоко убежден, что 107-мм пушку можно поставить в

тяжелый танк. Если я правильно вас понял, эта пушка по своей мощности должна быть выше 107-мм модернизированной?



Сталин: Вы правильно меня поняли…»



В начале мая 1941 года опытный образец пушки ЗИС-6 был установлен в башню танка КВ-2. 14.5.41 был сделан первый выстрел. Бронебойный снаряд имел бронепробиваемость в районе 160-175 мм по советской методике измерения. Серийное производство пушек ЗИС-6 должно было начаться с 1.7.41 г. Такая пушка должна была пробить броню любого немецкого тяжелого танка.



А почему не думали увеличить выпуск танков КВ-2? Вероятно, одна из причин избыточный вес танка даже без дополнительного экранирования. Стрельба морским полубронебойным снарядом из 152-мм пушки танка КВ-2 практиковалась в начале Великой Отечественной войны из-за отсутствия гаубичных бронебойных боеприпасов. Бронепробиваемость этого снаряда составляла около 72 мм стали с расстояния 1500 метров под углом 60 градусов. Прямые попадания штатных осколочно-фугасных гранат или бетонобойных снарядов в любой вражеский бронеобъект того времени, вероятно, могли быть практически во всех случаях для него фатальными… Но это чисто теоретически. Конструкция и толщина брони немецких тяжелых танков была неизвестна, а снаряды к 152-мм пушке весьма дороги. Наркомат вооружения и так не справлялся с планом выпуска снарядов больших калибров в 1940 и в первой половине 1941 годов...



Через три недели вновь обсуждается вопрос о советских тяжелых танках. Они должны быть не хуже немецких.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 7.4.41 “Об экранировании танков КВ-1 и КВ-2, артиллерийском вооружении и усилении брони танка КВ-3 и о проектировании танков КВ-4 и КВ-5 в 1941 г": «СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:



I. Об экранировке танков КВ-1 и КВ-2



1. Признать необходимым произвести дополнительное бронирование танков КВ 1 и КВ 2 путем экранировки наиболее уязвимых мест брони (лобовой лист и башня), для чего:



а) …разработать и изготовить к 1.5.41 два опытных образца танков КВ 1 и КВ 2 с дополнительным броневым экраном толщиной броневого листа 25 30 мм. Учесть возможность создания зазоров между основной броней танка и навесным экраном;



б) к 15.5.41 закончить отработку чертежей и технологии по экранированию и утвердить их НКО (ГАБТУ КА);



в) с 1.6.41 выпуск танков КВ 1 и КВ 2… производить с экраном.



2. Танки КВ 1 и КВ 2, находящиеся в войсковых частях, заэкранировать на месте, начав экранировку с 1.7.41 и закончив к 1 января 1942 года. Руководство этой работой возложить на НКО (ГАБТУ КА). НКО (ГАБТУ КА) к 20.6.41 организовать базы для экранирования танков в войсках, оборудовав их для сварочных и механических работ, обеспечив передвижными электростанциями, сварочной аппаратурой и компрессорами…



II. О танке КВ-3



1. Во изменение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15.3.41:



а) установить броню танка КВ 3: лобовую — 115-120 мм, башни — 115 мм;



б) вооружить танк КВ 3 107 мм пушкой ЗИС 6 с начальной скоростью 800 м/с… К 5.5.41 заводу №92 подать на Кировский завод 107-мм пушку ЗИС-6…, установить ее в башне танка КВ 3, и… отработать бронирование системы.



3. …Изготовить в 1941 г. 500 шт. танков КВ 3, вооруженных 107-мм пушкой ЗИС-6.



4. …Обеспечить подачу 107-мм пушек ЗИС-6 Кировскому заводу на программу 1941 г. в следующие сроки: в июле месяце – 45 шт., в августе – 60 шт., в сентябре – 90 шт., в октябре – 110 шт., в ноябре – 110 шт. и до 15.5.41 – 65 шт…



III. О танке КВ-4



1. Обязать Кировский завод спроектировать и изготовить по ТТТ НКО танк КВ 4 (с удлиненной базой), вооруженный 107-мм пушкой ЗИС-6 и с основной броней 125-130 мм, предусмотрев возможность увеличения толщин брони танка в наиболее уязвимых местах до 140-150 мм (башня, лобовой лист)… К 1.10.41 изготовить один опытный образец танка КВ 4, для чего:



а) к 1.6.41 Кировскому заводу изготовить и подать на Ижорский завод чертежи на корпус и башню танка КВ 4;



б) к 15.6.41 Кировскому заводу предъявить на утверждение НКО (ГАБТУ КА) макет и технический проект танка КВ 4;



в) к 15.8.41 Ижорскому заводу изготовить и подать на Кировский завод корпус и башню танка КВ 4.



IV. О танке КВ-5



Обязать Кировский завод… спроектировать и изготовить к 10.11.41 танк КВ-5… Утвердить следующую основную характеристику танка КВ-5: а) лобовая броня — 170 мм; б) броня башни – 170 мм; в) бортовая броня – 150 мм; г) одна пушка калибра 107 мм; д) двигатель дизель — 1,2 тыс.л.с…»



Обратим внимание на сроки экранирование танков КВ-1 и КВ-2: начало 1.7.41 и окончание 1.1.42. Работы должны начаться с 20 июня 1941 г. Серийное производство новых 107-мм пушек также начинается с 1.7.41, а испытания снарядов для них требуется закончить в июне месяце. Вероятно, и изготовления снарядов начнется с июля месяца.



Начинается проектирование новых тяжелых танков КВ-4 и КВ-5 в достаточно короткие сроки. Работы по созданию этой техники не прекращаются до начала войны и продолжатся после ее начала. Работы прекратятся только тогда, когда станет окончательно ясно, что у немцев нет мифических тяжелых танков. Кроме того, потери тяжелого вооружения КА станут катастрофическими. После этого все силы будут брошены для выпуска вооружения. Все вышеизложенное возможно только в случае серьезного опасения военно-политического руководства страны столкнуться с неизвестными танками противника.



Гудериан: «Весной 1941 г. Гитлер разрешил русской военной комиссии осмотреть наши танковые училища и танковые заводы, приказав все показать русским. При этом русские, осматривая наш танк типа T-IV, не хотели верить, что это и есть наш самый тяжелый танк. Они неоднократно заявляли о том, что мы скрываем от них наши новейшие конструкции, которые Гитлер обещал им показать. Настойчивость комиссии была столь велика, что наши фабриканты и офицеры управления вооружения сделали вывод: «Кажется, сами русские уже обладают более тяжелыми и совершенными типами танков, чем мы…»



Новое сообщение о тяжелых танках. Спецсообщение «Рато» 27.4.41: «С 21 по 23 апреля через Париж отправлено на восток 800 легких танков… В последнее время 70-тонные танки завода «Рено» направляются в адрес Катовице — Польша. На заводе Гочкиса ремонтируются тяжелые танки (только Гочкис и немецкие), на будущей неделе предполагается закончить ремонт всех имеющихся танков, немецкие солдаты говорят, что эти танки пойдут в Португалию…» Португалия может оказаться и дезинформацией и танки окажутся у нашей границы...



Вероятно, в апреле поступали и другие РМ по тяжелым танкам, которых еще нет в открытом доступе. На основе этих РМ мог быть рассмотрен вопрос о формировании новых частей.



Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 23.4.41: «ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют: утвердить предлагаемое Народным комиссаром обороны формирование:



а) 10-ти ПТ артиллерийских бригад РГК, каждую в составе: управления бригады; 2-х ап; штабной батареи; минно-саперного батальона и автотранспортного батальона… На вооружении каждой бригады иметь: пушек 76 мм образца 1936 г. (Ф-22) – 48; пушек 85 мм зенитных – 48; пушек 107 мм М-60 – 24…»



В РМ от 11 марта говорилось о немецких ПТ полках, в состав которых входят зенитные 88-мм пушки. Наши ПТ бригады также имеют 85-мм зенитные пушки. В бригаде имеются орудия и более мощные – 107-мм. Указанные орудия введены в ПТ бригады из-за их более высокого бронепробития по сравнению с 45-мм ПТ пушкой. Поскольку имеющиеся в германской армии танки имеют бронирование на уровне 50…60 мм, то наши ПТ бригады готовятся встретить танки с большей толщиной брони. Для борьбы с легкими и средними танками с усиленным бронированием в бригаде имеются 76-мм пушки. Все логично, если верить разведке.







Проблема в другом. Все указанные артсистемы не совсем подходят для использования их в качестве ПТ. Их чрезмерный вес не единственная причина.



В «Кратком описании…» 76-мм пушки указано: «Механизмы наведения пушки позволяют вести огонь, как по наземным целям, так и по движущимся наземным целям... Подъемный механизм, служащий для придания орудию углов возвышения собран на правой стороне корпуса верхнего станка. Прицел и поворотный механизм, служащей для горизонтальной наводки, размещены с левой стороны станка…»



Таким образом, в наводке орудия Ф-22 (также как и Ф-22УСВ) участвуют два человека: один наводит в горизонтальной плоскости, а другой – в вертикальной. Если танк идет на пушку по идеально ровной поверхности, то наводчику орудия поразить цель можно самостоятельно. Если же танк идет по пересеченной местности: имеющей углы наклона, понижения, небольшие возвышения и на поле имеются препятствия, то попасть куда-нибудь в танк, вероятно, можно. Но вот попасть в уязвимое место танка уже проблематично – у наводчика нет возможности уточнить вертикальную наводку. На пушке ЗиС-3 этот недостаток устранили. Немало наших орудий Ф-22 захватили немцы. Превращая их в ПТ пушки, в числе прочих переделок немцы переносили механизм вертикального наведения на сторону размещения наводчика орудия.



Похожая проблема имелась со 107-мм орудием и с 85-мм зенитным. Кроме того, зенитная пушка была слишком высока и для нее не хватало бронебойных снарядов, Через несколько дней после начала войны оказалось, что не хватает и осколочно-фугасных снарядов...



Разрабатывали ли немцы фактически тяжелые танки? В конце 30-х годов было принято решение спроектировать тяжёлый танк для замены в будущем танков Т-III и Т-IV. В январе 1937 года была заказана разработка прототипа 30-тонного тяжёлого танка с броней 50 мм (DW I – танк прорыва 1). В дополнение к DW I выдан был заказ на разработку более тяжёлой версии танка DW II. Оба прототипа были изготовлены в одном экземпляре, в 1937 и 1938 годах соответственно. Испытания DW I и DW II дали конструкторам практический опыт, положенный в основу проекта VK3001(H) и последующих тяжёлых танков. К концу 1938 года работы по проектам DW были прекращены, а 9.9.1938 начались проектные работы по созданию новых прототипов тяжёлых танков. Проект танка DW I/II перерос в новый проект VK3001(H).



В марте 1941 года фирма «Хеншель и сыновья» изготовила два прототипа VK3001(H).



Разработка 36-тонного VK3601(H) началась, когда управление вооружений сформулировало требования к тяжёлому танку: его вооружение должно позволять пробивать с дистанции 1500 м броню до 100 мм, а его броня должна была выдержать попадание с такой же дистанции из орудия аналогичного калибра. По другим данным, в задании было сформулировано, что орудие должно пробивать броню до 140 мм с расстояния в 1000 метров, а толщина брони была задана в 100 мм.



Фирмой «Порше АГ» разрабатывался 45-тонный танк VK4501(P).



26.5.41 на совещании в Бергхофе представлены Гитлеру макеты танков VK4501(P) и VK3601(H), которые были им одобрены. Принято решение о выделении средств на дальнейшую их разработку. От разработки до серийного производства этих танков требовалось много времени. Военно-политическое руководство Германии считало, что с КА германские ВС справятся и без новых танков. Начав войну в 1941 году, они не хотели дать возможности КА окончательно перевооружиться до 1942 года.



Немцы плохо представляли масштабы начатого перевооружения КА. Имей они больше информации, возможно, и события могли развиваться по-другому. Например, они могли ускорить разработку своих более современных танков с 1939 года или увеличить производство военной техники. Хорошо, что это не произошло... Наша разведка доставляла сведения о разработке перспективных тяжелых танков, которые могли подбрасываться и в качестве дезинформации.



В июне месяце все разведки Советского Союза у границы не зафиксировано наличие частей и соединений немецких тяжелых танков. В приведенных ниже запросах РУ ГШ КА просит уточнить всю имеющуюся информацию по германским ВС, в т.ч. и по тяжелым танкам. Такой запрос, по мнению автора, это понимание РУ ГШ, что что-то идет не так, как они себе это представляют...



Спецсообщение РУ ГШ КА в НКГБ СССР 3.6.41: «Просим средствами, имеющимися в Вашем распоряжении, помочь РУ ГШ КА в проверке, выявлении и уточнении нижеследующих вопросов:



1. Общей численности взятого в германскую армию контингента и его возрастного состава с распределением по сухопутным войскам, войскам СС и CA, воздушным силам, резервной сухопутной армии и морскому флоту.



2. Организационно-штатной структуры германских войсковых соединений: пд, тд, тяжелых тд, мд, гсд, дивизий воздушной пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей РГК, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных корпусов и авиационных дивизий, химических частей…



5. Над какими опытными образцами танкового, авиационного и артиллерийского вооружения работают германские военная промышленность и военное ведомство; каковы основные показатели этих опытных образцов; что за вторую половину 1940 г. и в 1941 г. из новых образцов вооружения принято в серийное производство. При этом особенно важно выявить: по танкам: максимальную толщину и силу сопротивления брони, типы танков с максимальным весом и вооружением и количество в Германии танков весом от 45 т и выше…



6. Дислокации штабов немецких армий и штабов армейских групп на всех театрах военных действий Германии против СССР, в частности проверить наличие штабов армий и их нумерацию в Кенигсберге, Алленштейне, Варшаве, Люблине, в районе Замостье-Красныстав-Янков, в районе Тарнув-Демби-ца-Бохня, в районе Закопане — 75 км южнее Кракова. Немецкие штабы армий на территории Румынии, штабы армейских групп (фронтов) в районах Лодзь-Спала (бывшая резиденция Мосьцицкого1) и Краков.



7. Перепроверить количество немецких дивизий и корпусов к востоку от р.Одер, т.е. от линии Моравска-Острава — Брес-лау (Бреславь)—Штеттин.



При этом особенно важно выявить состав войск в наиболее слабо освещенных районах: Ченстохова, Катовице, Краков; Лодзь, Познань, Бреслау; Познань, Франкфурт-на-Одере, Брес-лау и Данциг, Штеттин, Бромберг (Быдгощ)…»



Директива НКГБ СССР наркому госбезопасности УССР Мешику… 9.6.41: «Условия современной обстановки выдвигают перед всеми разведывательными органами Советского Союза, в качестве главнейшей задачи, выяснение всех вопросов, связанных с подготовкой войны против СССР и в первую очередь со стороны Германии. Поэтому в Вашей разведывательной работе, в качестве задачи на ближайшее время, должно быть выяснение следующих вопросов:



…2. Организационно-штатная структура отдельных германских войсковых соединений: пд, тд, тяжелых танковых дивизий, мд, гсд, дивизий воздушной пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей РГК, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных корпусов и авиационных дивизий, химических частей…



4. Какие новые образцы приняты за вторую половину 1940 г. и в 1941 году на вооружение в германской армии; танки, авиационное и артиллерийское вооружение. Особенно важно выявить по танкам: максимальную толщину и силу сопротивления брони, типы танков с максимальным весом и вооружением и количество танков весом от 45 тонн и выше…»



Спецсообщение «Захару» 10.6.41: «Мы получили срочное задание соответствующих инстанций, касающееся выявления и уточнения дислокации, организации и вооружения германской армии. Вопросы, подлежащие разработке, следующие: …Организационно-штатная структура германских войсковых соединений: пд, тд, тяжелых тд, мд, гсд, дивизий воздушной пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей РГК, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных корпусов и авиационных дивизий, химических частей…



При этом особенно важно выявить: по танкам — максимальную толщину и силу сопротивления брони; типы танков с максимальным весом и вооружением и количество в Германии танков весом от 45 тонн и выше…»



Вопрос о пробитии немецких танков поднимает Г.К.Жуков в первые дни войны: «...В 17 часов 24.6.41 у меня состоялся разговор по «Бодо» с командующим 5-й армией генералом М.И.Потаповым... Как действуют ваши КВ и другие? Пробивают ли броню немецких танков и сколько примерно танков потерял противник на вашем фронте?..



Потапов. Танков КВ больших имеется 30 штук. Все они без снарядов к 152-мм орудиям. У меня имеются танки Т-26 и БТ, главным образом старых марок, в том числе и двухбашенные. Танков противника уничтожено примерно до сотни...



Жуков. 152-мм орудия КВ стреляют снарядами 09-30 гг., поэтому прикажите выдать немедля бетонобойные снаряды 09-30 гг. и пустить их в ход. Будете лупить танки противника вовсю...»



Проблема со 152-мм снарядами состояла в том, что их почти не было в округах – их было еще меньше, чем 76-мм бронебойных снарядов…



Рассмотрим еще одно заблуждение руководства КА относительно работы штабов. М.Д.Грецов (НШ 2 кк): «В довоенных наставлениях многие положения излагались без учета маневренного характера войны, с ее быстрой сменой событий и напряженностью. Длинные многословные приказы, подробные схемы и расписания, ведомости и регистрационные журналы — все это в виде громоздкого делопроизводства рекомендовалось штабам. И штабы в первые дни войны, следуя этим наставлениям, усердно выстукивали на машинках длинные приказы, оперсводки и, конечно, опаздывали. Штабы, которые стремились в своей деятельности больше всего писать и печатать, неизбежно попадали в цейтнот и не обеспечивали хорошего управления войсками...



Одним из самых трудных, полных драматическими событиями периодов войны был, конечно, начальный. Управление войсками и штабная служба подверглись в то время самым тяжелым испытаниям и не всегда выдерживали их. Последствия ошибок и просчетов, допущенных накануне и в начале войны, не были бы столь трагическими для нас, если бы наши штабы более серьезно готовились к войне и к необычному, внезапному вступлению в нее.



Как это ни парадоксально, но факт, что наши высшие штабы в мирное время очень много работали над теорией ведения войны, прилежно и настойчиво учились, на учениях, маневрах, полевых поездках отрабатывали бесчисленное количество вариантов всевозможных операций, кроме одного — как вести себя в первый день, в первые часы и минуты начала войны в условиях внезапного нападения противника…



У нас были разработаны подробные планы и указания о том, что делать в день "М", т.е. в день объявления мобилизации, было расписано все по минутам и в деталях вплоть до того, когда и какие подразделения идут в баню, когда и где они получают снаряды, патроны и т.д., и, наконец, в сейфах каждого штаба хранились знаменитые пакеты с планом прикрытия, в которых точно было расписано, когда и куда надо было двигаться войскам. Все эти планы были. Но, к сожалению, в них ничего не говорилось о том, что делать, если противник внезапно перейдет в наступление…»



Продолжение следует… В 13 и 14 частях будут представлены некоторые взгляды высшего командного состава КА на начальный период войны, которые, по мнению автора, являлись их заблуждением. Эти заблуждения должны были повлиять на решения, которые принимались руководством КА накануне войны.В 11-й части было показано, что реальные боевые действия немецких военных в первые дни войны отличались от видения руководства КА действий противника в начальный период. Об этомруководства КА было отмечено в мемуарах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, С.М. Штеменко, И.Х. Баграмяна (о высказывании М.П. Кирпоноса).являлось недопонимание тактики применения ВВС в начальный период. На совещании высшего комсостава КА (далее по тексту —) в декабре 1940 года были многократно озвучены, казалось бы, правильные мнения в отношении ВВС. Ведь говорили именно о том, что произойдет 22 июня… Возникает вопрос: если знали, как следует действовать в начале войны, то почему допустили разгром авиации? Мнение весьма недалеких людей — это результат предательства. Вероятно, данные люди судят по себе подобным… Рассмотрим некоторые выступления комсостава на СВКС, проходившем в конце декабре 1940 года., (начальник ГУ ВВС КА): «В докладе командующего ВВС вновь звучат, как мантры, слова о медленном продвижении войск в современных операциях. Реализация указанных параметров наступательной операции могла рассматриваться командованием КА и как возможный сценарий действия немецких войск в начальный период. Поэтому похожие сценарии начала военных действий использовались в военных играх, проходящих зимой и весной 1941 года. Вернемся к рассмотрению доклада П.В. Рычагова: «(начальник ГУ ПВО КА): «…»(командующий 1-й Краснознаменной армией): «…»(помощник начальника ГШ по ВВС): «…»Смушкевич признает обезоруживающий удар немецкой авиации по аэродромам союзников, но уточняет, что «[этот налет мог закончиться]…» Он, что имеет в виду ВВС РККА? Со связью, оповещением и управлением ВВС приграничных округов 22.6.41 оказалось все очень плохо…Я.В.Смушкевич на том же совещании говорил о ночных и слепых полетах, о полках постоянной готовности… Неверные действия советской авиации 22.6.41 нельзя поставить ему в вину: 8 июня он был арестован. Но к его мнению (вероятно, и к мнению других командиров) перестали прислушиваться еще до СВКС. Большинству читателей известны мемуары маршала А.Е.Голованова. Помните первую главу «Разговор в новогоднюю ночь»? Я.В.Смушкевич предложил Голованову написать письмо Сталину…: «…» Начатые с мая 1941 года аресты по делу «авиаторов» (высшего комсостава ВВС КА) привели к искоренению любой инициативы еще не арестованных руководителей ВВС, к страху податься на провокацию и выполнения только отданных приказов, которые 22.6.41 не всегда доходили до соединений и частей…Давайте вспомним, как предусматривалась работа ВВС приграничных ВО в соответствии с «Планами прикрытия…». Все директивы на разработку «Планов…» подписаны руководителями КА. В их разработке принимали участие специалисты ГШ и округов. Во всех директивах одни и те же слова: «…» Получается в среднем один вылет истребителя в сутки, а остальные самолеты должны летать еще реже. Снова мы видим ожидаемые вялотекущие боевые действия в первые дни войны. Это видение руководства КА, ГШ и с ним вынуждены были согласиться руководители ВО.Немецкие самолеты 22 июня совершили по несколько боевых вылетов небольшими группами. Получается: несмотря на правильные слова в докладах мало кто понимал из высшего командования КА, что немцы именно так будут воевать с первого часа войны, уничтожая и блокируя на аэродромах нашу авиацию…А как должны были воевать немецкие ВВС по мнению нашего командования? Давайте вспомним два документа ПрибОВО. Телеграмма от командующего ПрибОВО 8-10 22.6.41: «…»около 12-00 22.06.41: «…» Снова некорректную информацию и прогноз дала разведка. Вероятно, ожидалось появление армад, состоящих из нескольких сотен бомбардировщиков и истребителей. Как в некоторых книгах того времени и очень похоже на планы применения армад бронетехники…В заключение приведу слова одного из руководителей ВВС: «…» Дивизионным строем на врага под прикрытием десятков истребителей. Наверное, «опытные» немцы также должны были воевать в понимание нашего комсостава…Рассмотрим фрагменты из заключительной речи наркома обороны, которая должна подвести итоги под выступления командиров на СВКС: «…»Достаточно грамотное понимание прорыва обороны с применением подвижных крупных мото-танковых группировок с взаимодействием разных войск. Из выступлений высшего комсостава на СВКС видно, что в целом они понимали, как могут воевать германские генералы. Смущает только, высказывание о концентрации до 103…130 немецких дивизий на фронте до 350 км. Конечно, озвучивается имеющий место исторический факт. Несколько докладчиков говорят о том же. Не понятно одно: считал ли высший комсостав, что и на нашу страну немцы нападут только создав подобные крупные группировки? Снова упоминаются невысокие средние скорости продвижения ударных группировок.О каких заблуждениях, по мнению автора, говорится в рассмотренном фрагменте выступления наркома обороны?Прежде всего это интервал между последующими операциями, между которыми требуется подготовка, которая исчисляется днями и неделями. И хотя другие докладчики, ссылаясь на опыт немцев, говорили о непрерывности немецкого наступления с переходом от одной операции к другой в рамках одного этапа. В заключительном выступлении нарком обороны озвучил точку зрения руководства КА. Получается, что, если противник где-то смог прорваться и двигается с темпом до 40 км/сутки, то спустя какое-то время он остановится и будет готовиться к новому наступлению дожидаясь пехотных масс. Ниже представлено одно из выступлений, в котором говорится о другом видении непрерывного наступления.(НШ Дальневосточного фронта): «…»Следующее– это переоценка значимости парашютных и десантных войск при взаимодействии с подвижными ударными группировками и при прорыве укрепленных полос. И, как следствие, парашютных войск должно быть много. По теории все правильно, но технических возможностей у германской армии для массового применения парашютно-десантных войск было не достаточно. На начальном этапе войны при решении одной из задач они действовали похоже, но значительно меньшими парашютными и разведывательно-диверсионными силами при поддержке разведчиков и 5-й колонны. А что сообщала разведка об этих соединениях?11.3.41: «…»В мае 1941 года в РМ общее количество немецких парашютно-десантных дивизий оценивается в 8-10. Это была дезинформация, которая распространялась в соответствии с указанием германского командования: «…» В действительности в Германии имелась только 7-я воздушно-десантная дивизия и 22-я пд считалась авиапосадочной.Разведка же предполагала: «…» Пять дивизий — это огромная масса десантников, снаряжения и вооружения, которая потребует для переброски сотни транспортных самолетов… Не были обнаружены эти соединения накануне войны. В РМ накануне войны только отмечались у нашей границы 2-3 части десантников. Многочисленные соединения десантников с массой транспортной авиации к нашим границам не подводились. А за зонами их возможного появления обязаны были наблюдать наши разведчики. Нет указанных сил – значит до начала ввода подвижных группировок в бой еще есть время…Четвертое– это преувеличение значимости укрепленной полосы, уверенность, что приграничные дивизии своевременно успеют занять свои участки обороны. Мк первых эшелонов активной обороной смогут также задержать немецкие войска на некоторое время. В выступлении С.К.Тимошенко мы видели следующее высказывание: «». Можно ли понимать эту фразу в том смысле, что, если немцы столкнутся с более сильной линией обороны, включающей в себя железобетонные сооружения, то их войска эту полосу быстро прорвать не смогут? Например, нашу оборонительную линию на западной границе? Конечно же, мы знаем, что некоторые УР в июне 1941 еще не начинали строиться. По состоянию на 21.6.41сооружений еще строилось или были построены, но не оснащены вооружением и оборудованием…С.К.Тимошенко также говорил об обороне: «[вероятно, все же говорится о прошедших событиях]…»У автора сложилось впечатление, что нарком обороны подразумевает нашу оборонительную линию вдоль западной границы, на прорыв которой немцы могут потратить больше недели. Рассмотрим выписку из «Записки…», которая была подготовлена до 9.11.40 (задолго до СВКС).: «…» Читая выписку, представляешь как минимум полевую линию обороны и долговременные сооружения, которые можно вооружить до весны 1941 года. Чем эта линия хуже, склоняемой на СВКС, линии Вейгана?Строительство УР на новой границе началось летом 40-го и было прекращено осенью, а с весны 1941 года оно было продолжено. Весной 1941 года на строительстве УР работает около 140 тыс.человек и огромное количество техники. Многие соединения и объединения остались без саперных и инженерных батальонов. Планом строительства предусматривалось в 1940-41 гг. завершить строительство и оборудование первой полосы узлов обороны и опорных пунктов УРов. В последующие годы намечалось построить вторую полосу обороны. Около половины долговременных сооружений должны были быть вооружены артиллерией: казематными установками ДОТ-2 и ДОТ-4.Установка ДОТ-2 (76-мм танковая пушка Л-11) проходила испытания с марта 1939 года. В мае того же года был выдан заказ на изготовление 200 установок ДОТ-2. Еще 200 установок планировалось заказать в 1941 году.Установка ДОТ-4 (45-мм пушка и спаренный пулемет ДС) проходила испытания в феврале 1939 года, после чего была принята на вооружение. По плану завод № 8 должен был начать сдачу пушек в октябре 1939 г., но фактически начал сдачу в ноябре, а к 1.1.40 на заводе скопилось 324 уже сданные пушки. Первые 173 установки были вывезены в части и склады в январе 1940 г. В первом квартале 1940 года завод должен был сдать 400 установок ДОТ-4, однако он сдал в январе 1940 — 90 установок и в феврале – 29. Далее до ноября 1940 г. ничего не сдавалось.Странно как-то: военные из отдела УРов ГШ не торопят с производством установок ДОТ-4 и не только не увеличивают объем их производства, а даже не планируют его на 1941 год.Установок же ДОТ-2 заказано до смешного мало и в планах на 1941 они также отсутствуют.СНК СССР и ЦК ВКП(б) «…» 7.2.41 говорилось: «…» То есть, до этого заказ не прорабатывался военными и производственниками.5.5.41: «…» Наши военные «», а не «» — это до весны 1942 года? Если посмотреть на строительство долговременных сооружений, то очень похоже, что руководство КА не хотело ждать войны в июне 1941 года. Рассмотрим воспоминания двух ветеранов.(ПрибОВО): «……»(ЛВО): «[НШ ЛВО]…»Снова мы видим частную инициативу одного из руководителей ЛВО — НШ округа, действующего без указаний от руководства КА… По строительству сооружений регулярно направлялись отчеты в Москву. Кроме того, при строительстве долговременных сооружений использовался метод непрерывной заливки бетона для исключения появления трещин, что не позволяло завершать бетонные работы до полного окончания сооружения корпуса сооружения.… 15.5.41: «…» Странно, да? А нам «» о том, что война руководством КА ожидалась в июне месяце, а в документе говорится о строительстве УР в 1942 году…20.5.41 выходит новоеСНК о вооружении для УРов. В Постановлении говорилось об объемах и сроках выпуска вооружения и оборудования для ДОТов. 16.6.41 выходит: «[всего в 1941 г.]:…»Инициатива принятия такого решения всегда исходит от заинтересованной организацией, которой является. Постановление выходит задней до начала войны. Вместо подготовки войск приграничных ВО к ожидаемому нападению Германии, выставляются заоблачные сроки и объемы производства того вооружения и оборудования, которое нельзя использовать при начале войны. Добавляются перевозки вооружения для УРов с Дальнего Востока, на которые также требуются длительное время.Накануне войны в ПрибОВО по приказу ГШ начинается формирование пульбатов для УРов. Выдергивают людей (в т.ч. командиров, которых большой некомплект в войсках) и ресурсы из соединений и объединений для формирования частей, которые в любом случае не успеют полноценно оснастить до 22 июня. И главное, для этих частей нет оснащенных фортификационных сооружений. Конечно, они могут занять построенные бетонные коробки, но для них нет вооружения. От слова — совсем… Рассмотренная картина о положении в УР возможна только в одном случае – когда руководство КА не ожидает начало полномасштабной войны 22 июня. Провокации, может быть, и ожидают…Такими же мифическими силами, как немецкие 8-10 парашютно-десантные дивизии были полки и дивизии. Разведка искала их перед началом войны, старалась отследить их перевозку или передвижение. Не нашла. А как же без тяжелых тд прорывать советскую укрепленную полосу? Может быть, немецкие генералы готовят под видом провокации только разведку боем?.. Это было очередным заблуждение руководства КА. На СВКС много говорилось о использовании тяжелых танков при прорыве укрепленных полос и при наступлении мк.: «…»(командир 5 мк): «…» Похожее выступление генерала Павлова на СВКС мы рассмотрели в части 3.Весной 1940 года руководство СССР с удовлетворением узнало о начале кампании во Франции и Норвегии, что должно было отстрочить войну СССР с Германией. Но неожиданно союзники оказались разбиты за небольшой промежуток времени. Франция капитулировала, а британские войска были эвакуированы, бросив все тяжелое вооружение. В ходе скоротечной кампании Германия стала обладателем французских танков, среди которых были и танки, оснащенные толстой броней. Также в качестве трофеев немцам досталось большая часть техники британской механизированной дивизии.То, с какой легкостью германские ВС расправились с толстобронными танками союзников наводило руководство КА на мысль, что немцы имеют мощную ПТ артиллерию и мощные тяжелые танки. Советская разведка регулярно сообщала о наличии в танковых войсках Германии тяжелых танков. На самом деле в немецких танковых войсках тяжелыми танками считались танки Т-IV, вооруженные 75-мм пушкой.: «…» Наша разведка могла доставлять похожую информацию по разному количеству и качеству бронетехники в армиях союзников и немцев...Первым немецким тяжелым многобашенным танком был Nb.Fz, изготовленный в пяти экземплярах. 2 танка было изготовлено из неброневой стали. Они использовались в качестве учебных и для пропагандистских целей. Три других тяжелых танка были направлены в Норвегию и 19.4.41 прошли по улицам Осло. В конце апреля фотографии этих танков оказались во многих газетах Европы. В 1940 году рассматривался вариант установки на Nb.Fz. новой башни со 105-мм пушкой. Нашим военным, вероятно, было ясно, что от тяжелых многобашенных машин немцы должны были перейти к однобашенным с усиленным бронированием, так же, как и в КА. А «засвеченные» тяжелые танки являются устаревшей техникой.11.3.41: «…» РМ хорошо согласуются с высказываниями военных на СВКС о применении тяжелых танков. Имеется упоминание о том, что наличие тяжелых танков в германских ВС помогло разбить более крупную танковую группировку союзников. Тяжелые танки начинают рассматриваться, как новое супероружие.17.5.40: «…...»Проблема обеспечения КА современными тяжелыми танками обсуждается в Правительстве и 28.5.40 выходитоб увеличении выпуска танков КВ. В июне 1940 года выдано задание на проектирование 57-мм ПТ пушки. В марте 1941 года орудие было принято на вооружение. В связи с неготовностью завода к производству этого сложного орудия, отгрузка пушек в войска началась только летом 1941 года. Бронепробитие 57-мм ПТ пушки (при угле встречи 90 градусов) на расстоянии 1000 и 500 м составляло 91 и 103 мм соответственно, что могло не обеспечивать поражения немецких тяжелых танков. Толщина брони этих танков, по предположениям военных, могла оказаться на уровне калибра их пушек или быть немного больше.По инициативе председателя Совета обороны С.Тимошенко, направившего 13.6.40 в ЦК ВКП(б) и СНК СССРо «», 27.6.40 проходило заседание СНК и ЦК ВКП (б). На заседании 45-мм танковые орудия были признаны неперспективными, а для вооружения тяжелых танков продвигались пушки калибра 85…107-мм и гаубицы 122…152-мм.: «…» Похожая информация могла быть добыта нашей разведкой. Нельзя исключать факт, что в РМ могли быть предположения о наличии в тд французских тяжелых танков.: «…» Поскольку в последующих РМ до начала войны данная часть (батальон) тяжелых танков не фигурирует, то, вероятно, речь шла о танках Т-IV. Разведка в этом случае правильно определила их принадлежность по немецкой классификации к тяжелым танкам, но эти тяжелые танки оказались не теми, которые ожидали увидеть у границы.11.3.41: «].…»В РМ от 11.3.41 приведены достаточно пугающие данные о наличии и разработке немцами тяжелых танков, о ремонте тяжелых французских танков, а также о наличии целых дивизий, имеющих такую технику. Для чего в немецких тд нужны зенитные 88-мм орудия? Может быть для борьбы с нашими танками КВ? А чем должна ответить КА на такое перевооружение немцев? Правильно, усилением своих танков.15.3.41: «..»В Постановлении говорится о начале производства. Броня танка — 90 мм, вооружение 76-мм пушка Ф-34 – самое мощное на тот период танковое орудие Ф-34 (конечно, кроме пушки М-10 в танке КВ-2). Пушка Ф-34 слабовата для вооружения тяжелого танка. По мнению военно-политического руководства страны наши тяжелые танки выглядят слабее аналогичных машин противника.В марте 1941 года на артиллерийский завод №92 в Горьком приехал маршал Кулик, поставив главному конструктору завода В.Г.Грабину задачу срочного перевооружения танка КВ-1. По воспоминаниямспустя некоторое время состоялся следующий разговор со Сталиным: «Сталин:Грабин: КСталин:Грабин:Сталин:Грабин:Сталин:…»В начале мая 1941 года опытный образец пушки ЗИС-6 был установлен в башню танка КВ-2. 14.5.41 был сделан первый выстрел. Бронебойный снаряд имел бронепробиваемость в районе 160-175 мм по советской методике измерения. Серийное производство пушек ЗИС-6 должно было начаться с 1.7.41 г. Такая пушка должна была пробить броню любого немецкого тяжелого танка.А почему не думали увеличить выпуск танков КВ-2? Вероятно, одна из причин избыточный вес танка даже без дополнительного экранирования. Стрельба морским полубронебойным снарядом из 152-мм пушки танка КВ-2 практиковалась в начале Великой Отечественной войны из-за отсутствия гаубичных бронебойных боеприпасов. Бронепробиваемость этого снаряда составляла около 72 мм стали с расстояния 1500 метров под углом 60 градусов. Прямые попадания штатных осколочно-фугасных гранат или бетонобойных снарядов в любой вражеский бронеобъект того времени, вероятно, могли быть практически во всех случаях для него фатальными… Но это чисто теоретически. Конструкция и толщина брони немецких тяжелых танков была неизвестна, а снаряды к 152-мм пушке весьма дороги. Наркомат вооружения и так не справлялся с планом выпуска снарядов больших калибров в 1940 и в первой половине 1941 годов...Через три недели вновь обсуждается вопрос о советских тяжелых танках. Они должны быть не хуже немецких.7.4.41 “г": «…»Обратим внимание на сроки экранирование танков КВ-1 и КВ-2: начало 1.7.41 и окончание 1.1.42. Работы должны начаться с 20 июня 1941 г. Серийное производство новых 107-мм пушек также начинается с 1.7.41, а испытания снарядов для них требуется закончить в июне месяце. Вероятно, и изготовления снарядов начнется с июля месяца.Начинается проектирование новых тяжелых танков КВ-4 и КВ-5 в достаточно короткие сроки. Работы по созданию этой техники не прекращаются до начала войны и продолжатся после ее начала. Работы прекратятся только тогда, когда станет окончательно ясно, что у немцев нет мифических тяжелых танков. Кроме того, потери тяжелого вооружения КА станут катастрофическими. После этого все силы будут брошены для выпуска вооружения. Все вышеизложенное возможно только в случае серьезного опасения военно-политического руководства страны столкнуться с неизвестными танками противника.: «…»Новое сообщение о тяжелых танках.27.4.41: «…» Португалия может оказаться и дезинформацией и танки окажутся у нашей границы...Вероятно, в апреле поступали и другие РМ по тяжелым танкам, которых еще нет в открытом доступе. На основе этих РМ мог быть рассмотрен вопрос о формировании новых частей.23.4.41: «…»В РМ от 11 марта говорилось о немецких ПТ полках, в состав которых входят зенитные 88-мм пушки. Наши ПТ бригады также имеют 85-мм зенитные пушки. В бригаде имеются орудия и более мощные – 107-мм. Указанные орудия введены в ПТ бригады из-за их более высокого бронепробития по сравнению с 45-мм ПТ пушкой. Поскольку имеющиеся в германской армии танки имеют бронирование на уровне 50…60 мм, то наши ПТ бригады готовятся встретить танки с большей толщиной брони. Для борьбы с легкими и средними танками с усиленным бронированием в бригаде имеются 76-мм пушки. Все логично, если верить разведке.Проблема в другом. Все указанные артсистемы не совсем подходят для использования их в качестве ПТ. Их чрезмерный вес не единственная причина.В «…» 76-мм пушки указано: «…»Таким образом, в наводке орудия Ф-22 (также как и Ф-22УСВ) участвуют два человека: один наводит в горизонтальной плоскости, а другой – в вертикальной. Если танк идет на пушку по идеально ровной поверхности, то наводчику орудия поразить цель можно самостоятельно. Если же танк идет по пересеченной местности: имеющей углы наклона, понижения, небольшие возвышения и на поле имеются препятствия, то попасть куда-нибудь в танк, вероятно, можно. Но вот попасть в уязвимое место танка уже проблематично – у наводчика нет возможности уточнить вертикальную наводку. На пушке ЗиС-3 этот недостаток устранили. Немало наших орудий Ф-22 захватили немцы. Превращая их в ПТ пушки, в числе прочих переделок немцы переносили механизм вертикального наведения на сторону размещения наводчика орудия.Похожая проблема имелась со 107-мм орудием и с 85-мм зенитным. Кроме того, зенитная пушка была слишком высока и для нее не хватало бронебойных снарядов, Через несколько дней после начала войны оказалось, что не хватает и осколочно-фугасных снарядов...Разрабатывали ли немцы фактически тяжелые танки? В конце 30-х годов было принято решение спроектировать тяжёлый танк для замены в будущем танков Т-III и Т-IV. В январе 1937 года была заказана разработка прототипа 30-тонного тяжёлого танка с броней 50 мм (DW I – танк прорыва 1). В дополнение к DW I выдан был заказ на разработку более тяжёлой версии танка DW II. Оба прототипа были изготовлены в одном экземпляре, в 1937 и 1938 годах соответственно. Испытания DW I и DW II дали конструкторам практический опыт, положенный в основу проекта VK3001(H) и последующих тяжёлых танков. К концу 1938 года работы по проектам DW были прекращены, а 9.9.1938 начались проектные работы по созданию новых прототипов тяжёлых танков. Проект танка DW I/II перерос в новый проект VK3001(H).В марте 1941 года фирма «Хеншель и сыновья» изготовила два прототипа VK3001(H).Разработка 36-тонного VK3601(H) началась, когда управление вооружений сформулировало требования к тяжёлому танку: его вооружение должно позволять пробивать с дистанции 1500 м броню до 100 мм, а его броня должна была выдержать попадание с такой же дистанции из орудия аналогичного калибра. По другим данным, в задании было сформулировано, что орудие должно пробивать броню до 140 мм с расстояния в 1000 метров, а толщина брони была задана в 100 мм.Фирмой «Порше АГ» разрабатывался 45-тонный танк VK4501(P).26.5.41 на совещании в Бергхофе представлены Гитлеру макеты танков VK4501(P) и VK3601(H), которые были им одобрены. Принято решение о выделении средств на дальнейшую их разработку. От разработки до серийного производства этих танков требовалось много времени. Военно-политическое руководство Германии считало, что с КА германские ВС справятся и без новых танков. Начав войну в 1941 году, они не хотели дать возможности КА окончательно перевооружиться до 1942 года.Немцы плохо представляли масштабы начатого перевооружения КА. Имей они больше информации, возможно, и события могли развиваться по-другому. Например, они могли ускорить разработку своих более современных танков с 1939 года или увеличить производство военной техники. Хорошо, что это не произошло... Наша разведка доставляла сведения о разработке перспективных тяжелых танков, которые могли подбрасываться и в качестве дезинформации.В июне месяце все разведки Советского Союза у границы не зафиксировано наличие частей и соединений немецких тяжелых танков. В приведенных ниже запросах РУ ГШ КА просит уточнить всю имеющуюся информацию по германским ВС, в т.ч. и по тяжелым танкам. Такой запрос, по мнению автора, это понимание РУ ГШ, что что-то идет не так, как они себе это представляют...3.6.41: «…»… 9.6.41: «10.6.41: «…»Вопрос о пробитии немецких танков поднимает Г.К.Жуков в первые дни войны: «.....Потапов.Жуков....»Проблема со 152-мм снарядами состояла в том, что их почти не было в округах – их было еще меньше, чем 76-мм бронебойных снарядов…Рассмотрим еще одно заблуждение руководства КА относительно работы штабов.(НШ 2 кк): «…» Автор: aKtoR Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 111 Источник Похожие новости Интеллектуальная нищета НАТО Нападение Трампа на Европу Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится

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