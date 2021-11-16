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Неожиданная "зрада" от Бориса Джонсона: "Русская кровь победила нацизм"

16 ноября 2021, 09:30  •  248 • Политика
Неожиданная "зрада" от британского премьера Бориса Джонсона прозвучала в его заявлении о поддержке Украины. Политик призвал не забывать о том, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".
Во время выступления с речью на банкете лорд-мэра Лондона Джонсон заявил о том, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а в связи с тем, что Украина якобы показывает "приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента".
При этом Джонсон призвал всех присутствующих не забывать о том, что именно русская кровь "позволила победить нацизм".
Напомним, в начале ноября Джонсон высказался о решении лидеров России и КНР пропустить климатический саммит в Глазго. Он признал, что это взвешенный шаг. Политик призвал других участников встречи отнестись к этому с уважением.

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