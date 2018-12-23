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Неожиданная отставка главы Пентагона

23 декабря 2018, 15:24  •  181 • В мире
«Удар в солнечное сплетение европейцев»
Известие об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса вызвало переполох не только в Вашингтоне, но в европейских странах НАТО, в том числе в Германии.
Присоединяясь к хору, восхваляющему заслуги Бешеного Пса Мэттиса, европейцы обращают особое внимание на фразу из письма генерала, в котором он разъясняет причины своей отставки: «Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам».
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не замедлила выразить сожаление по поводу отставки заокеанского коллеги: «Джим Мэтти всегда был надежным якорем стабильности в НАТО и в трансатлантических отношениях. В связи с тем, что США играют выдающуюся роль и несут ответственность за глобальную архитектуру безопасности, для всех важно получить ясность относительно преемника и дальнейшего курса».
Координатор по вопросам трансатлантического сотрудничества, депутат бундестага Петер Байер (ХДС) заявил: «Это потеря для международного сообщества – особенно для нас здесь, в Германии». Спикер фракции СДПГ в бундестаге по вопросам безопасности Нильс Шмид считает, что отставка Мэттиса означает для всех союзников ещё большую непредсказуемость внешней политики США. В эфире радиокомпании SWR Шмид заявил, что эта отставка может оказать негативное влияние на состояние американо-германских отношений: «Проще точно не станет… Мэттис был одним из самых влиятельных сторонников союзнических обязательств, а для нас – одним из немногих партнеров по прямому диалогу».
По словам Петера Байера, известие о выводе войск из Сирии стало неожиданностью для федерального правительства; американский президент предварительно не обсуждал это решение с союзниками. Как заявил министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ), «последствия этого решения нанесут ущерб борьбе против ИГИЛ и поставят под угрозу достигнутые успехи».
Тон алармистским комментариям немецких СМИ по поводу отставки Мэттиса и вывода американских войск из Сирии задала Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвавшая уход главы Пентагона «ударом в солнечное сплетение европейцев». Газета пишет: «Отставка Джеймса Мэттиса – это много больше, чем очередная строка в списке жертв трамповского режима, порождающего хаос. Не без причины немецкие политики после каждой встречи с Мэттисом облегченно выдыхали: «Хорошо, что он у нас есть».
Спокойно прокомментировала действия Трампа лишь газета Junge Welt, отметившая, что вывод американских войск из Сирии не имеет конкретных сроков, а заявление о двукратном сокращении численности контингента в Афганистане может оказаться всего лишь «сигналом» «Талибану». Газета обращает внимание на спокойную реакцию израильского премьера Нетаньяху, заявившего о намерении активизировать действия против поддерживающих Дамаск иранских военных.
По материалам СМИ
Обзор событий

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