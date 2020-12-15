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Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского

15 декабря 2020, 11:10  •  102 • Украина

11 декабря произошло важное событие. В конце прошлой недели российская сторона ответила на многочисленные выпады Киева и нанесла новый санкционном удар по новым украинским властям. Эксперты отметили, что Россия серьезно изменила свою политику в отношении Украины.

Список пополнился главным образом за счет депутатов из президентской фракции «Слуга народа». Президента РФ Владимира Путина поблагодарили за такой шаг на Украине.

Список лиц, которые попали под персональные санкции, изрядно пополнился.

Первоначальный вариант, выпущенный в 2018 году, подразумевал ограничения в отношении 322 человек. Сейчас рестрикции коснулись 849 человек. Лишь 29-ти из 246-ти «слуг» удалось их избежать.

Политический обозреватель Михаил Чаплыга считает, что российский лидер Владимир Путин сделал то, что уже давно должны были сделать украинцы.

По его словам, сторонники президента Украины Владимира Зеленского думали, что им удастся избежать санкций, а теперь используют их в качестве собственного пиара.

Чаплыга осудил тех депутатов, которые до последнего остаются в партии «Слуга народа», понимая, она наполнена «соросятиной и транснационалами», а Заленский «просто кукла глупая в руках проходимцев». Политолог призвал выходить адекватных людей из «Слуги народа».

«При всех за и против, но украинцам уже давно нужно было сделать со “Слугами” то, что с ними сделал Путин. за нас. Мы терпим отмазки и лицемерие… слушаем правильные речи и толерируем их дальнейшее пребывание в среде критикуемых ими со-Слуг… А не должны», — возмутился эксперт.

Михаил Чаплыга отметил, что «слуги» Зеленского не заинтересованы в решении проблем граждан и лишь хотят «охранить свою сраку во власти и нести правильную чушь».

Впрочем, пока украинский народ не поймет, что с Банковой необходимо разговаривать с позиции силы, то Украина продолжит сегодняшний курс политического загнивания. Однако вряд ли кто-то готов вновь выходить на Майдан. Да и тех лидеров, которые могли бы взять ситуацию в стране под контроль, нет.

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