Неотвратимость наказания: задержаны двое членов банды Басаева и Хаттаба

Силовики задержали двоих участников нападения на Ботлихский район Дагестана в августе 1999 года. Спецоперацию по поимке членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба совместно провели СК, ФСБ, МВД и Росгвардия. По информации следствия, задержанные добровольно вступили в незаконное вооружённое формирование в середине июля 1999-го, а затем активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранители продолжают устанавливать участников того нападения, которые пока скрываются.

Следственный комитет России сообщил о задержании двоих членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые в 1999 году участвовали в нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева», — говорится в заявлении ведомства.

Их подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

По данным СК, в середине июля 1999-го Елакаев и Мусаев добровольно вступили в состав незаконного вооружённого формирования под руководством Басаева и Хаттаба, а затем принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«В период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан», — сообщили в СК.

«В результате массированного прицельного обстрела, учинённого участниками банды, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что следователи при оперативной поддержке ФСБ и МВД, реализуя принцип неотвратимости наказания, продолжают устанавливать участников нападения, которые пока скрываются от правоохранителей.

Бойцы ВДВ на территории Дагестана. 23 августа 1999 года

РИА Новости

© Сергей Пятаков

В мае 2021-го суд арестовал одного из участников банды Басаева и Хаттаба. В СК отметили, что располагают доказательствами причастности Багаудина Куванаева к нападению на Дагестан в 1999-м. В начале марта суд приговорил к 13 и 14 годам лишения свободы двух жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова, признанных виновными в августовских событиях 1999-го.

В октябре 2020-го были пойманы ещё двое уроженцев Ставрополья Расул Майлубаев и Загир Якубов, участвовавших в нападении на Дагестан. В июне того же года в Следственном комитете сообщали, что с 1999 по 2020 гг. более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены и приговорены к срокам от трёх до 19 лет лишения свободы. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, было прекращено в связи с их смертью. В розыске на тот момент находилось ещё 28 человек.

В июне 2021-го в СК сообщили о задержании боевика, которого подозревают в нападении на псковских десантников из 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году. В марте ФСБ заявила о задержании в Москве Германа Арбинина, также подозреваемого в причастности к тем событиям.

Напомним, 29 февраля и 1 марта 2000-го 6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в неравный бой со значительно превосходившей их по численности группой боевиков под руководством Хаттаба (до 2,5 тыс. человек). В ходе этих событий погиб почти весь личный состав роты. Из 90 военнослужащих в живых остались только шестеро. 22 десантникам было присвоено звание Героя России (21 — посмертно), орденами Мужества наградили 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).

В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба. По данным силовиков, они участвовали в боях у станицы Червлённая Шелковского района Чеченской Республики 4 октября 1999 года. От их рук погибли 15 военнослужащих, ранения получили ещё 28.