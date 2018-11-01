Неоценённые риски: выделенные Вашингтоном средства на гумпомощь сирийцам могли попасть в руки террористов

При одобрении большинства грантов на оказание гуманитарной помощи населению Сирии Агентство по международному развитию США (USAID) не проводило оценки рисков попадания средств в руки террористов. Об этом говорится в докладе генерального инспектората Государственного департамента. В документе указано, что в агентстве нет «стандартизированного подхода к оценке данного риска». Также отмечается, что общая сумма грантов, выданных без соблюдения соответствующих норм, составляет почти $700 млн.

Часть средств, выделенных США на оказание гуманитарной помощи населению Сирии и Ирака, могла попасть в руки террористов, поскольку Агентство по международному развитию США так и не внедрило единую политику по оценке рисков утечки финансовых средств при работе с неправительственными организациями, которую ранее разработал Госдепартамент США. Об этом говорится в докладе генерального инспектората Госдепа.

«В 2008 году Государственный департамент США предложил модель для оценки риска того, что предоставляемая помощь может принести выгоду террористам, однако агентство так и не разработало официального и исчерпывающего подхода с чёткими требованиями оценки риска для финансовых подразделений», — сообщается в документе.

При работе в регионах, где разворачивается вооружённый конфликт, Госдепартамент США сотрудничает с публичными международными организациями, которым и выделяются средства. Если существует риск, что гуманитарная помощь или выделенные на неё средства могут попасть в руки террористов, организация должна предоставить информацию о мерах по предотвращению такого развития событий.

Впрочем, согласно изложенной в докладе информации, уполномоченный секретариат USAID, который рассматривает заявки международных организаций до заключения контракта, не всегда проводит полномасштабную и тщательную оценку этих мер, а также способности организаций реализовать такие меры.

Автомобиль американских военнослужащих в Сирии

Reuters

© Aboud Hamam

Из 19 проверенных инспекторатом грантов только к шести были применены критерии оценки риска. Остальные 13 грантов на сумму $696 млн были выданы без тщательной проверки, поскольку «механизм оценки угрозы не был стандартизирован в агентстве».

«Тринадцать заявок из девятнадцати было одобрено при недостаточном контроле над обеспечением тщательной оценки риска в связи с тем, что Агентство США по международному развитию объявляло риск незначительным или неактуальным или в связи с отсутствием у агентства стандартизированного подхода к оценке данного риска», — сообщается в документе.

Авторы доклада отмечают, что такая ситуация может привести к «нецелевому расходованию средств».

«В отсутствие официальной политики профилактики рисков, обязательной для сотрудников, отвечающих за надзорные функции, агентство рискует столкнуться с ненадлежащим расходованием средств, выделяемых на программы по работе с международными организациями», — говорится в документе.

Также в нём отмечается, что в январе 2018 года Управление генерального инспектора уже проводило расследование по выявлению нецелевого использования средств. Из-за выявленных нарушений были уволены десятки сотрудников и приостановлено финансирование программных фондов в размере $239 млн.

Под контролем «умеренной оппозиции»

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT отметил, что гуманитарная помощь, на которую выделяли средства США, регулярно попадала в руки террористов. Эксперт пояснил, что USAID и организации, получающие гранты от агентства, сотрудничают, в частности, с главами муниципальных районов Сирии, которые нередко занимают высокие командные посты в местных экстремистских группировках.

«Очень часто гуманитарная помощь передаётся представителям муниципальной власти тех регионов Сирии, которые контролируются вооружёнными бандформированиями — так называемой умеренной оппозицией. В этом отношении американцы имеют дело с гражданской администрацией, не с боевиками. Но значительная часть группировок, входящих в состав «умеренной оппозиции», — это незаконные вооружённые формирования», — отметил эксперт.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов считает, что гумпомощь попадает в руки террористов куда проще: они попросту грабят конвои, везущие её населению.

«Вполне возможно, что часть помощи попадает к террористам, допустим, в районе Эт-Танфа, где американцы самовольно устроили так называемую 55-километровую зону безопасности, построив свою базу на территории суверенного государства. Возможно, грабят конвои, идущие в лагерь беженцев «Эр-Рукбан»: там люди на грани выживания и нет никакой возможности доставить им гуманитарную помощь из-за нападений террористов, которые находятся под крылом американцев», — полагает Вавилов.

Боевики так называемой умеренной оппозиции

Reuters

© Khalil Ashawi

Подготовка боевиков

Между тем в России неоднократно указывали на то, что США финансируют в Сирии подготовку боевиков и даже участвуют в ней. Так, 31 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные «уже не скрывая ведут интенсивную подготовку вооружённых подразделений из числа местного населения» в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который расположен в зоне Эт-Танф, подконтрольной западной коалиции во главе с США.

При этом сами американцы не способствуют доставке гумпомощи в этот район. 27 октября сорвалась отправка в «Эр-Рукбан» гуманитарного груза с продуктами и лекарственными средствами. Причиной отмены стала угроза нападения на грузовики внутри 55-километровой зоны, контролируемой американцами.

По словам Конашенкова, правительство Сирии и Минобороны РФ неоднократно по различным каналам обращались к американскому командованию с просьбой содействовать оказанию помощи беженцам в лагере.

Вместе с тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в августе этого года также отметил, что, по имеющимся свидетельствам, сирийские боевики получают оружие извне «через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран».

Ранее, в июне 2018 года, в Минобороны РФ сообщили, что все оставшиеся очаги сопротивления террористов находятся в районах САР, подконтрольных США.

Тогда Конашенков напомнил, что из-за «преступного бездействия Соединённых Штатов» и так называемой международной коалиции боевикам удалось захватить нефтеносные районы на востоке Сирии.

«Всё это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной «сирийской оппозиции». Однако подавляющая часть направляемого Соединёнными Штатами вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала «Аль-Каиды»* «Джабхат ан-Нусры»** и ИГИЛ***, чьими целями — что совпадает с политикой Вашингтона — было свержение законного правительства Сирии», — отметил Конашенков.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.