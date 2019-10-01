«Неосуществимая мечта»: как Украина планирует интегрироваться в ЕС и НАТО

К 2025 году правительство Украины планирует провести ряд структурных преобразований в социальной сфере и вооружённых силах, которые бы приблизили республику к вступлению в ЕС и НАТО. Соответствующие цели указаны в проекте программы действий кабинета министров, который внесён в Верховную раду. Однако источники RT в украинском парламенте и эксперты расценивают эту инициативу как популистскую. Политологи напоминают, что курс на евроинтеграцию обозначил бывший президент Порошенко, но никакого ощутимого прогресса в этом направлении Киев так и не достиг.

Кабинет министров Украины в понедельник внёс для утверждения в Верховную раду программу своих действий на ближайшие пять лет. Ряд разделов этого документа посвящены курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.

«В рамках евроатлантической интеграции мы начнём поэтапное наращивание численности подразделений, способных выполнять общие задания с определёнными подразделениями стран-партнёров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в систему объединённого командования силами обороны и войскового управления Вооружёнными силами Украины», — говорится в документе.

Кроме того, в программе действий обозначены задачи по формированию институтов гражданского контроля за армией, а также по внедрению «новой философии» взаимоотношений внутри армейских коллективов на основе «принципов и стандартов НАТО». С западными партнёрами должны проводиться совместные мероприятия, в том числе учения, отмечается в документе. К морским манёврам в Чёрном море авторы программы рекомендуют привлечь особое внимание руководства страны и вооружённых сил.

Ключевые направления взаимодействия с Североатлантическим альянсом предусматривают «оснащение сил обороны современными образцами вооружений, военной и специальной техники», а также «достижение совместимости и реализации задач военно-технического сотрудничества» украинских подразделений и армий стран-партнёров. Иными словами, украинские вооружённые силы должны быть оснащены и обучены по стандартам НАТО.

В программе также подчёркивается, что «в диалоге с ЕС» предполагается добиться увеличения инвестиций из стран Евросоюза. Кроме того, планируется создать во всех областях Украины «офисы евроинтеграции» с первоочередным вниманием к южным и восточным областям страны. Цель этих учреждений — знакомить украинцев с преимуществами, которые им сулит сближение Киева и Брюсселя.

«Это будет достигнуто прежде всего путём содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС», — утверждается в документе.

Предполагается, что реализация этих амбициозных целей поможет Украине стать полноценным членом Евросоюза и НАТО.

«Чисто политические критерии»

Директивы, обозначенные в программе, совпадают с теми, что декларировал бывший президент республики Пётр Порошенко. Правда, он планировал внедрить западные стандарты на Украине в куда более сжатые сроки. Так, в своей предвыборной программе Порошенко обещал, что уже в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит план действий по членству в НАТО.

При этом нынешний украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда», говоря о том, что страна движется в сторону Североатлантического альянса, воздержался от ответа на вопрос, когда именно вступление должно произойти.

Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг

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Как отмечают источники RT в украинских политических кругах, в команде Зеленского, судя по всему, нет единства относительно курса на Запад.

«Президент верит, что ЕС и НАТО примут Украину. Он обсуждает этот вопрос на высоком уровне, и западные партнёры, как мне кажется, удивляются его непосредственности. Я думаю, что у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО не только за пять лет, а и за 50 лет. Никому не нужна большая и коррумпированная страна», — говорит собеседник RT из партии «Слуга народа».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с RT также заявил, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на скорое присоединение к ЕС и НАТО.

«Страна слишком непривлекательна для этих двух организаций. Тут речь идёт не о соответствии каким-либо стандартам, а о чисто политических критериях. И в ЕС, и в НАТО неоднократно заявляли украинцам, что в ближайшие четверть века Украине никакое членство в этих объединениях не светит», — говорит Жарихин.

Хотя в основополагающих документах альянса и Евросоюза не запрещается принимать воюющие страны со спорными границами в свои ряды, фактически территориальные и военные конфликты закрывают дверь в НАТО и ЕС. Жарихин напоминает, что приём каждой страны в Евросоюз предполагал урегулирование всех спорных вопросов с её соседями.

«С другой стороны, стремление Украины подтянуть экономические стандарты до уровня ЕС — это неплохо. Правда, эту же цель декларировали и при Порошенко, и до Порошенко. Но пока украинская коррупция глушит все намерения сделать «как в Европе», — считает Жарихин.

Большие сомнения в том, что переход на стандарты НАТО и ЕС удастся осуществить в указанные в плане сроки, высказывает и доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

«Я не думаю, что Украине удастся в течение пяти лет реализовать анонсированную программу реформ. Можно посмотреть на страны Центральной и Восточной Европы — у них это заняло от десяти лет и больше, и у них стартовая позиция была несколько иная», — напоминает эксперт.

«Нереальные цели»

При этом политологи считают, что программа правительства будет, скорее всего, принята: у сторонников Владимира Зеленского в Верховной раде большинство. И хотя в партии «Слуга народа» есть разные мнения относительно целесообразности курса на вступление в ЕС и НАТО, это явно не тот вопрос, по которому они будут спорить с президентом, полагают аналитики.

Кроме того, программа правительства имеет большое политическое значение. По закону после её утверждения кабинет министров не может быть отправлен в отставку в течение года.

Флаги Украины и ЕС

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Впрочем, парламентская оппозиция открыто критикует программу правительства. Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что ЕС и США устали от Украины и её проблем.

«Киеву уже предоставляли несколько шансов, и ни один из них не был толком использован. Чиновники всё время рассказывают на Западе о готовности проводить реформы, а потом возвращаются домой и продолжают воровать.

Им уже никто не верит. Зато последние события в США (скандал с публикацией стенограммы переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. — RT) показывают, что любые тесные связи с Украиной могут привести к глобальным эксцессам. Поэтому все стараются держаться от Украины подальше», — говорит собеседник RT.

Кроме того, и представители украинской власти, и эксперты считают весьма спорным положение правительственной программы о перевооружении армии и её преобразовании под стандарты НАТО.

«Украинская армия «донашивает» советское вооружение, используя скромные возможности, которые ей предоставляет пока до конца не развалившийся ВПК страны. Переход на стандарты НАТО, как показывает реальная жизнь, означает закупку безумно дорогого американского вооружения. Поэтому в данном случае речь идёт о неосуществимой голубой мечте Украины», — полагает Жарихин.

Скептически настроены и украинские военные.

«Украина уже много лет заявляет о готовности перейти на стандарты НАТО. Но пока важных изменений, о которых мы слышим уже пять лет, нет. Можно, конечно, перекрасить танк, но от этого он не станет соответствовать стандартам НАТО. Надо признать, что у Украины нет денег на полное обновление своей военной техники», — говорит источник RT в Вооружённых силах Украины.

В свою очередь, собеседник RT из партии «Голос» считает, что Зеленский, декларируя сближение с Североатлантическим альянсом и ЕС как приоритетный курс, повторяет ошибки Порошенко.

«Зачем говорить о нереальных целях и называть при этом сроки? Я так понимаю, что только для пиара. А морские учения не только не ускорят процесс вступления Украины в НАТО, но и могут дестабилизировать ситуацию в Чёрном море», — полагает депутат.