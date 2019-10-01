|
«Неосуществимая мечта»: как Украина планирует интегрироваться в ЕС и НАТО
01 октября 2019, 02:24 • 48 • Украина
К 2025 году правительство Украины планирует провести ряд структурных преобразований в социальной сфере и вооружённых силах, которые бы приблизили республику к вступлению в ЕС и НАТО. Соответствующие цели указаны в проекте программы действий кабинета министров, который внесён в Верховную раду. Однако источники RT в украинском парламенте и эксперты расценивают эту инициативу как популистскую. Политологи напоминают, что курс на евроинтеграцию обозначил бывший президент Порошенко, но никакого ощутимого прогресса в этом направлении Киев так и не достиг.
Владимир Зеленский доволен программой своего правительства Reuters © Gleb Garanich
Кабинет министров Украины в понедельник внёс для утверждения в Верховную раду программу своих действий на ближайшие пять лет. Ряд разделов этого документа посвящены курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.
«В рамках евроатлантической интеграции мы начнём поэтапное наращивание численности подразделений, способных выполнять общие задания с определёнными подразделениями стран-партнёров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в систему объединённого командования силами обороны и войскового управления Вооружёнными силами Украины», — говорится в документе.
Кроме того, в программе действий обозначены задачи по формированию институтов гражданского контроля за армией, а также по внедрению «новой философии» взаимоотношений внутри армейских коллективов на основе «принципов и стандартов НАТО». С западными партнёрами должны проводиться совместные мероприятия, в том числе учения, отмечается в документе. К морским манёврам в Чёрном море авторы программы рекомендуют привлечь особое внимание руководства страны и вооружённых сил.
Ключевые направления взаимодействия с Североатлантическим альянсом предусматривают «оснащение сил обороны современными образцами вооружений, военной и специальной техники», а также «достижение совместимости и реализации задач военно-технического сотрудничества» украинских подразделений и армий стран-партнёров. Иными словами, украинские вооружённые силы должны быть оснащены и обучены по стандартам НАТО.
В программе также подчёркивается, что «в диалоге с ЕС» предполагается добиться увеличения инвестиций из стран Евросоюза. Кроме того, планируется создать во всех областях Украины «офисы евроинтеграции» с первоочередным вниманием к южным и восточным областям страны. Цель этих учреждений — знакомить украинцев с преимуществами, которые им сулит сближение Киева и Брюсселя.
«Это будет достигнуто прежде всего путём содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС», — утверждается в документе.
Предполагается, что реализация этих амбициозных целей поможет Украине стать полноценным членом Евросоюза и НАТО.
«Чисто политические критерии»
Директивы, обозначенные в программе, совпадают с теми, что декларировал бывший президент республики Пётр Порошенко. Правда, он планировал внедрить западные стандарты на Украине в куда более сжатые сроки. Так, в своей предвыборной программе Порошенко обещал, что уже в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит план действий по членству в НАТО.
При этом нынешний украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда», говоря о том, что страна движется в сторону Североатлантического альянса, воздержался от ответа на вопрос, когда именно вступление должно произойти.
Как отмечают источники RT в украинских политических кругах, в команде Зеленского, судя по всему, нет единства относительно курса на Запад.
«Президент верит, что ЕС и НАТО примут Украину. Он обсуждает этот вопрос на высоком уровне, и западные партнёры, как мне кажется, удивляются его непосредственности. Я думаю, что у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО не только за пять лет, а и за 50 лет. Никому не нужна большая и коррумпированная страна», — говорит собеседник RT из партии «Слуга народа».
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с RT также заявил, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на скорое присоединение к ЕС и НАТО.
Хотя в основополагающих документах альянса и Евросоюза не запрещается принимать воюющие страны со спорными границами в свои ряды, фактически территориальные и военные конфликты закрывают дверь в НАТО и ЕС. Жарихин напоминает, что приём каждой страны в Евросоюз предполагал урегулирование всех спорных вопросов с её соседями.
«С другой стороны, стремление Украины подтянуть экономические стандарты до уровня ЕС — это неплохо. Правда, эту же цель декларировали и при Порошенко, и до Порошенко. Но пока украинская коррупция глушит все намерения сделать «как в Европе», — считает Жарихин.
Большие сомнения в том, что переход на стандарты НАТО и ЕС удастся осуществить в указанные в плане сроки, высказывает и доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
«Я не думаю, что Украине удастся в течение пяти лет реализовать анонсированную программу реформ. Можно посмотреть на страны Центральной и Восточной Европы — у них это заняло от десяти лет и больше, и у них стартовая позиция была несколько иная», — напоминает эксперт.
«Нереальные цели»
При этом политологи считают, что программа правительства будет, скорее всего, принята: у сторонников Владимира Зеленского в Верховной раде большинство. И хотя в партии «Слуга народа» есть разные мнения относительно целесообразности курса на вступление в ЕС и НАТО, это явно не тот вопрос, по которому они будут спорить с президентом, полагают аналитики.
Кроме того, программа правительства имеет большое политическое значение. По закону после её утверждения кабинет министров не может быть отправлен в отставку в течение года.
Впрочем, парламентская оппозиция открыто критикует программу правительства. Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что ЕС и США устали от Украины и её проблем.
Им уже никто не верит. Зато последние события в США (скандал с публикацией стенограммы переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. — RT) показывают, что любые тесные связи с Украиной могут привести к глобальным эксцессам. Поэтому все стараются держаться от Украины подальше», — говорит собеседник RT.
Кроме того, и представители украинской власти, и эксперты считают весьма спорным положение правительственной программы о перевооружении армии и её преобразовании под стандарты НАТО.
Скептически настроены и украинские военные.
«Украина уже много лет заявляет о готовности перейти на стандарты НАТО. Но пока важных изменений, о которых мы слышим уже пять лет, нет. Можно, конечно, перекрасить танк, но от этого он не станет соответствовать стандартам НАТО. Надо признать, что у Украины нет денег на полное обновление своей военной техники», — говорит источник RT в Вооружённых силах Украины.
В свою очередь, собеседник RT из партии «Голос» считает, что Зеленский, декларируя сближение с Североатлантическим альянсом и ЕС как приоритетный курс, повторяет ошибки Порошенко.
«Зачем говорить о нереальных целях и называть при этом сроки? Я так понимаю, что только для пиара. А морские учения не только не ускорят процесс вступления Украины в НАТО, но и могут дестабилизировать ситуацию в Чёрном море», — полагает депутат.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 сентября 2019, 22:36
|
24 сентября 2019, 08:09
|
29 сентября 2019, 05:09
|
26 сентября 2019, 11:54
|
26 сентября 2019, 12:09
|
25 сентября 2019, 03:39
|
26 сентября 2019, 03:54